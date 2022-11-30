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Релиз Chrome 108

30.11.2022 22:28

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 108. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 109 запланирован на 10 января.

Основные изменения в Chrome 108:

  • Изменено оформление диалога управления Cookie и данными сайтов (вызывается через ссылку Файлы Cookie после нажатия на замок в адресной строке). Диалог упрощён в теперь отображает информацию с разбивкой на сайты.
  • Предложены два новых режима оптимизации работы браузера - Экономия памяти (Memory Saver) и Экономия энергии (Energy Saver), которые предложены в настройках производительности (Settings > Performance). Режимы пока доступны только на платформах ChromeOS, Windows и macOS.
  • В менеджере паролей предоставлена возможность прикрепления примечания к каждому сохранённому паролю. Как и пароль примечание показывается на отдельной странице только после прохождения аутентификации.
  • В версии для Linux по умолчанию задействован встроенный DNS-клиент, который ранее использовался только в версиях для Windows, macOS, Android и ChromeOS.
  • На платформе Windows при установке Chrome в панели задач теперь автоматически закрепляется ярлык для запуска браузера.
  • Добавлена возможность отслеживания изменения цен на избранные товары в некоторых интернет-магазинах (Shopping List). При снижении цены пользователю направляется уведомление или email (в Gmail). Добавление товара для отслеживания осуществляется через нажатие кнопки "Track price" в адресной строке при нахождении на странице товара. Отслеживаемые товары сохраняются вместе с закладками. Функция доступна только пользователям с активной учётной записью в Google, при включении синхронизации и активации сервиса "Web & App Activity".
  • Включена возможность просмотра результатов поиска в боковой панели одновременно с просмотром другой страницы (в одном окне одновременно можно видеть как содержимое страницы, так и результат обращения к поисковой системе). После перехода на какой-то сайт со страницы с результатами поиска в Google перед полем ввода в адресной строке появляется пиктограмма с буквой "G", при клике на которую открывается боковая панель с результатами ранее предпринятого поиска.
  • В API File System Access, позволяющее web-приложениям читать и записывать данные напрямую в файлы и каталоги на устройстве пользователя, методы getSize(), truncate(), flush() и close() в объекте FileSystemSyncAccessHandle переведены из асинхронной в синхронную модель выполнения, по аналогии с методами read() и write(). Изменение позволило предоставить полностью синхронно работающий API FileSystemSyncAccessHandle, позволяющий поднять производительность приложений на базе WebAssembly (WASM).
  • Добавлена поддержка дополнительных размеров видимой области (viewport) - "small" (s), "large" (l) и "dynamic" (d), а также связанных с данными размерами единиц измерения - "*vi" (vi, svi, lvi и dvi), "*vb" (vb, svb, lvb и dvb), "*vh" (svh, lvh, dvh), "*vw" (svw, lvw, dvw), "*vmax" (svmax, lvmax, dvmax) и "*vmin" (svmin, lvmin и dvmin). Предложенные единицы измерения позволяют привязывать размер элементов к наименьшему, наибольшему и динамическому размеру видимой области в процентном соотношении (размер меняется в зависимости от показа, скрытия и состояния панели инструментов).
  • Включена поддержка вариативных цветных векторных шрифтов в формате COLRv1 (подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов слой c информацией о цвете).
  • Для проверки поддержки цветных шрифтов в CSS-правила @supports добавлены функции font-tech() и font-format(), а в CSS-правила @font-face добавлена функция tech().
  • Предложен API Federated Credential Management (FedCM), позволяющий создавать объединённые сервисы идентификации, обеспечивающие сохранение конфиденциальности и работающие без механизмов межсайтового отслеживания, таких как обработка сторонних Cookie.
  • Предоставлена возможность применения уже существующего CSS-свойства "overflow" к заменённым элементам, выводимым за границей содержимого, что в сочетании со свойством object-view-box можно использовать для создания изображений с собственной тенью.
  • Добавлены CSS-свойства break-before, break-after и break-inside, позволяющие настроить поведение разрывов при фрагментированном выводе в разрезе отдельных страниц, столбцов и областей. Например, "figure { break-inside: avoid;}" запретит разрывать страницу внутри рисунка.
  • В CSS-свойствах align-items, justify-items, align-self и justify-self предоставлена возможность использования значения "last baseline" для выравнивания в привязке к последней опорной линии в раскладке flex или grid.
  • Добавлено событие ContentVisibilityAutoStateChanged, генерируемое для элементов со свойством "content-visibility: auto" при изменении состояния отрисовки элемента.
  • Предоставлена возможность доступа к API Media Source Extensions в контексте worker-ов, что можно использовать, например, для повышения производительности буферизированного воспроизведения мультимедийных данных через создание объекта MediaSource в отдельном worker-е и трансляцию результатов его работы в HTMLMediaElement в основном потоке.
  • В HTTP-заголовке Permissions-Policy, применяемом для делегирования полномочий и включения расширенных возможностей, разрешено использование масок, например, "https://*.bar.foo.com/".
  • Удалены устаревшие API window.defaultStatus, window.defaultstatus, ImageDecoderInit.premultiplyAlpha, navigateEvent.restoreScroll(), navigateEvent.transitionWhile().
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панели Styles добавлены подсказки для неактивных CSS-свойств. В панели Recorder реализовано автоматическое определение селекторов XPath и text. В отладчике предоставлена возможность пошагового прохода по разделённым запятой выражениям. Расширены настройки "Settings > Ignore List".

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 28 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 10 премий на сумму 74 тысячи долларов США (по одной премии в $15000, $11000 и $6000, пять премий $5000, три премии по $3000 и $2000, две премии $1000). Размер 6 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 107
  3. OpenNews: В Chrome внесено изменение, допускающее запись в буфер обмена без действий пользователя
  4. OpenNews: В Chrome выявлена утечка паролей из полей с предпросмотром скрытого ввода
  5. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58221-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, AlexYeCu_not_logged (?), 22:44, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В версии для Linux по умолчанию задействован встроенный DNS-клиент

    Приплыли.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:51, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос в том, спасёт ли он от провайдерского митм с рекламой?
     
     
  • 3.3, penetrator (?), 22:57, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем ходить на по HTTP или вы все дружно рутовые сертификаты от роскомшляпы поустанавливали?
     
     
  • 4.4, Аноним (2), 23:02, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну шифрование днс-трафика помогало избежать непрошенных вмешательств когда-то. Esni тоже кстати до последнего работал емнип, пока не сломали.
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 23:27, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но другая группа в Google нашла в системном DNS фатальный недостаток – его писали и контролируют на живой системе не они! Они немедленно исправили этот недочет, встроив в хромог собственный DNS-клиент, который как системный, но другой...

    А таки было бы интересно, в ретроспективе, к какой-нибудь круглой дате, написать что-нибудь подобное
    https://www.drdobbs.com/windows/a-brief-history-of-windows-programming-r/22570
    но уже не про майкрософт, а про тот же гугль

     
  • 2.16, Аноним (16), 00:55, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Приплыли

    Ненуачо, в системе инициализации есть, а в браузере не будет? Если уж на то пошло, браузеру оно даже нужнее.

     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 23:19, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Добавлена возможность отслеживания изменения цен на избранные товары в некоторых интернет-магазинах (Shopping List).

    Интересно, как скоро хромог превратится в клон любого китайского *все-в-одном*-комбайна, где можно не выходя из приложения (в девичестве вроде как мессенджера или браузера) от примитивных действий, типа заказать еды или дам с пониженной социальной ответственностью, там поиграть в хтмл5 миниигровой шлак *три-в-ряд* с обязательным донатом, до *почистить мусор* на диске или загрузить *веб-вижуал-студио-коде*, который у местных стильных-модных считается даже чем-то вроде продвинутого блокнота?

    И я это не про хромос, а про простой экзешник хрома на винде

     
  • 1.6, Аноним (6), 23:23, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я кажись проспустил, а в чем фатальный недостаток системного DNS клиента?
    Можно ли настроить свой ресолвер, или теперь гугл "лучше знает" какой мне нужен?
    Файл hosts еще уважается или это тоже пользователям не нужно?
     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 23:29, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам знаешь ответ - его контролируют на системе кастомера не они! А сам юзер.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 23:34, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом есть некоторый смысл, во всяком случае рандомный c-ares (зависимость ноды, кстати) после обновления не сдохет, как припоминаю уже было.
     

  • 1.9, deeaitch (ok), 23:33, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Согласно исследования Atlas VPN, браузер Google Chrome является самым уязвимым браузером в 2022 году.

    С новыми багами вас любители хрома. Ждите rust. И будет вам ещё больше "счастья"

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:14, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пока жрите С++ говно из багов лучших "погромистов" нативщиков
     
  • 2.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:34, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > браузер Google Chrome является самым уязвимым браузером в 2022 году.

    eдинственным браузером в 2022 году. // Fixed. Не благодари.

     

  • 1.11, Аноним (-), 23:53, 30/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.13, Kuku (?), 00:15, 01/12/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.15, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:37, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    html, css. Слишком сложно. С каждым релизом все сильнее разростается. Скоро больного будет не спасти.

     

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