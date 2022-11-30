Релиз Chrome 108

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 108. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 109 запланирован на 10 января. Основные изменения в Chrome 108: Изменено оформление диалога управления Cookie и данными сайтов (вызывается через ссылку Файлы Cookie после нажатия на замок в адресной строке). Диалог упрощён в теперь отображает информацию с разбивкой на сайты.

Предложены два новых режима оптимизации работы браузера - Экономия памяти (Memory Saver) и Экономия энергии (Energy Saver), которые предложены в настройках производительности (Settings > Performance). Режимы пока доступны только на платформах ChromeOS, Windows и macOS.

В менеджере паролей предоставлена возможность прикрепления примечания к каждому сохранённому паролю. Как и пароль примечание показывается на отдельной странице только после прохождения аутентификации.

В версии для Linux по умолчанию задействован встроенный DNS-клиент, который ранее использовался только в версиях для Windows, macOS, Android и ChromeOS.

На платформе Windows при установке Chrome в панели задач теперь автоматически закрепляется ярлык для запуска браузера.

Добавлена возможность отслеживания изменения цен на избранные товары в некоторых интернет-магазинах (Shopping List). При снижении цены пользователю направляется уведомление или email (в Gmail). Добавление товара для отслеживания осуществляется через нажатие кнопки "Track price" в адресной строке при нахождении на странице товара. Отслеживаемые товары сохраняются вместе с закладками. Функция доступна только пользователям с активной учётной записью в Google, при включении синхронизации и активации сервиса "Web & App Activity".

Включена возможность просмотра результатов поиска в боковой панели одновременно с просмотром другой страницы (в одном окне одновременно можно видеть как содержимое страницы, так и результат обращения к поисковой системе). После перехода на какой-то сайт со страницы с результатами поиска в Google перед полем ввода в адресной строке появляется пиктограмма с буквой "G", при клике на которую открывается боковая панель с результатами ранее предпринятого поиска.

В API File System Access, позволяющее web-приложениям читать и записывать данные напрямую в файлы и каталоги на устройстве пользователя, методы getSize(), truncate(), flush() и close() в объекте FileSystemSyncAccessHandle переведены из асинхронной в синхронную модель выполнения, по аналогии с методами read() и write(). Изменение позволило предоставить полностью синхронно работающий API FileSystemSyncAccessHandle, позволяющий поднять производительность приложений на базе WebAssembly (WASM).

Добавлена поддержка дополнительных размеров видимой области (viewport) - "small" (s), "large" (l) и "dynamic" (d), а также связанных с данными размерами единиц измерения - "*vi" (vi, svi, lvi и dvi), "*vb" (vb, svb, lvb и dvb), "*vh" (svh, lvh, dvh), "*vw" (svw, lvw, dvw), "*vmax" (svmax, lvmax, dvmax) и "*vmin" (svmin, lvmin и dvmin). Предложенные единицы измерения позволяют привязывать размер элементов к наименьшему, наибольшему и динамическому размеру видимой области в процентном соотношении (размер меняется в зависимости от показа, скрытия и состояния панели инструментов).

Включена поддержка вариативных цветных векторных шрифтов в формате COLRv1 (подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов слой c информацией о цвете).

Для проверки поддержки цветных шрифтов в CSS-правила @supports добавлены функции font-tech() и font-format(), а в CSS-правила @font-face добавлена функция tech().

Предложен API Federated Credential Management (FedCM), позволяющий создавать объединённые сервисы идентификации, обеспечивающие сохранение конфиденциальности и работающие без механизмов межсайтового отслеживания, таких как обработка сторонних Cookie.

Предоставлена возможность применения уже существующего CSS-свойства "overflow" к заменённым элементам, выводимым за границей содержимого, что в сочетании со свойством object-view-box можно использовать для создания изображений с собственной тенью.

Добавлены CSS-свойства break-before, break-after и break-inside, позволяющие настроить поведение разрывов при фрагментированном выводе в разрезе отдельных страниц, столбцов и областей. Например, "figure { break-inside: avoid;}" запретит разрывать страницу внутри рисунка.

В CSS-свойствах align-items, justify-items, align-self и justify-self предоставлена возможность использования значения "last baseline" для выравнивания в привязке к последней опорной линии в раскладке flex или grid.

Добавлено событие ContentVisibilityAutoStateChanged, генерируемое для элементов со свойством "content-visibility: auto" при изменении состояния отрисовки элемента.

Предоставлена возможность доступа к API Media Source Extensions в контексте worker-ов, что можно использовать, например, для повышения производительности буферизированного воспроизведения мультимедийных данных через создание объекта MediaSource в отдельном worker-е и трансляцию результатов его работы в HTMLMediaElement в основном потоке.

В HTTP-заголовке Permissions-Policy, применяемом для делегирования полномочий и включения расширенных возможностей, разрешено использование масок, например, "https://*.bar.foo.com/".

Удалены устаревшие API window.defaultStatus, window.defaultstatus, ImageDecoderInit.premultiplyAlpha, navigateEvent.restoreScroll(), navigateEvent.transitionWhile().

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панели Styles добавлены подсказки для неактивных CSS-свойств. В панели Recorder реализовано автоматическое определение селекторов XPath и text. В отладчике предоставлена возможность пошагового прохода по разделённым запятой выражениям. Расширены настройки "Settings > Ignore List". Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 28 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 10 премий на сумму 74 тысячи долларов США (по одной премии в $15000, $11000 и $6000, пять премий $5000, три премии по $3000 и $2000, две премии $1000). Размер 6 вознаграждений пока не определён.



