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Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome

17.11.2022 19:34

21 ноября каталог AMO (addons.mozilla.org) начнёт принимать и заверять цифровой подписью дополнения, использующие третью версию манифеста Chrome. Указанные дополнения можно будет протестировать в ночных сборках Firefox. В стабильных выпусках включение поддержки третьей версии манифеста будет произведено в Firefox 109, намеченном на 17 января 2023 года. Поддержка второй версии манифеста в обозримом будущем будет сохранена, но в конце 2023 года, после оценки динамики перевода дополнений на третью версию манифеста, будет рассмотрен вопрос о возможности перевода поддержки второй версии манифеста в разряд устаревших.

Манифест Chrome определяет возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Начиная с версии 57 Firefox полностью перешёл на использование API WebExtensions для разработки дополнений и прекратил поддержку технологии XUL. Переход на WebExtensions позволил унифицировать разработку дополнений с платформами Chrome, Opera, Safari и Edge, упростил портирование дополнений между различными web-браузерами и дал возможность полноценно использовать многопроцессный режим работы (дополнения WebExtensions могут выполняться в отдельных процессах, изолированно от остальных частей браузера). Для унификации разработки дополнений с остальными браузерами в Firefox обеспечивается почти полная совместимость со второй версией манифеста Chrome.

В настоящее время в Chrome ведётся работа по переходу на третью версию манифеста, а поддержка второй версии будет прекращена в январе 2024 года. Главной целью внесённых в новую версию изменений является упрощение создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнение возможности создания небезопасных и медленных дополнений. Так как третья версия манифеста стала объектом критики и приведёт к нарушению работы многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности, компания Mozilla решила отойти от обеспечения полной совместимости с манифестом в Firefox и реализовать иначе некоторые изменения.

Основное недовольство третьей версией манифеста связано с переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик. Указанный API применяется в uBlock Origin и многих других дополнениях для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности. Вместо API webRequest в третьей версии манифеста предложен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий.

Среди особенностей реализации нового манифеста в Firefox:

  • Добавлен новый декларативный API фильтрации контента, но в отличие от Chrome не прекращена поддержка старого блокирующего режима работы API webRequest.
  • В манифесте определена замена фоновых страниц на вариант Service Workers, работающий в виде фоновых процессов (Background Service Workers). Для обеспечения совместимости в будущем в Firefox будет реализована поддержка Service Workers, но в настоящее время вместо них предложен новый механизм Event Pages, который более привычен для web-разработчиков, не требует полной переработки дополнений и устраняет ограничения, связанные с применением Service Workers. Event Pages позволит привести существующие дополнения с фоновыми страницами к требованиям третьей версии манифеста, сохранив при этом доступ ко всем возможностям, необходимым для работы с DOM.
  • Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта. В Firеfox все запросы на доступ к данным сайта будут рассматриваться как необязательные, а конечное решение о предоставлении доступа будет принимать пользователь, который сможет выборочно решать какому дополнению предоставить доступ к своим данным на том или ином сайте.

    Для управления полномочиями в интерфейс добавлена новая кнопка "Unified Extensions", которую уже можно протестировать в ночных сборках Firefox. Кнопка предоставляет средства для непосредственного управления тем, к каким сайтам имеет доступ каждое дополнение - пользователь может предоставить и отозвать доступ дополнения к любому сайту. Управление полномочиями применяется только к дополнениям на основе третьей версии манифеста, для дополнений на второй версии манифеста гранулированное управление доступом к сайтам не производится.

  • Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Данное изменение полностью реализовано в Firefox.
  • API на основе Promise. Firefox поддерживает данный API и для третьей версии манифеста перенесёт его в пространство имён "chrome.*".
  • Запрет выполнения кода, загруженного с внешних серверов (речь про ситуации, когда дополнение подгружает и выполняет внешний код). В Firefox применяется блокировка внешнего кода и разработчики Mozilla добавили дополнительные техники отслеживания загрузок кода, предлагаемые в третьей версии манифеста. Для скриптов обработки контента представлена отдельная политика ограничения доступа к контенту (CSP, Content Security Policy).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
  3. OpenNews: Подготовлены варианты uBlock Origin и AdGuard с поддержкой третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  5. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58140-mozilla
Ключевые слова: mozilla, manifest
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:05, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Упирались-упирались, а в итоге даже uBlock Origin под этот третий манифест прогнулся.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:16, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не упирались. Упирались пользователи, но мы и под багом против DRM-зондов подписывались.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну, в ютубах рекламу блочат, да и в целом не сказать что её шибко много через этот манифест пролазит. разговоров больше было.
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 00:49, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Последние лет 15 я вижу ровно 0 нежелательной рекламы в интернете. Вижу только ту, которая мне интересна и которую я сознательно разрешил, хоть и оверпрайс часто, но меня легко убедить. Ну и "рекламные интеграции" на ютубе иногда встречаются, но это трешконтент и мне лень использовать аддон, чтобы её скипать. Лучше делать правильные выводы о тех, кто их встраивает. Если пролезет хоть сколько-нибудь (а я так понимаю там глобальное ограничение на ВСЕ аддоны в совокупности), то мне, как человеку, свободному от рекламы, будет несколько неприятно.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 01:22, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмеялся, спасибо
     
  • 4.15, Гентушник (ok), 01:29, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и мне лень использовать аддон, чтобы её скипать

    А зря, SponsorBlock крайне полезный. Кроме рекламных интеграций может скипать всякие начальные заставки и прочий мусор. Ещё бывает ищешь какой-нить how-to на ютубе, а там в начале болтовни на 10 минут левой, тут бывает аддон показывает точку до которой промотать надо.

    Народ активно его юзает, так что очень многие видео которые смотрю - размечены.

     

  • 1.2, Аноним (-), 00:06, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну все, теперь все есть гугл.
    Хорошо нам в бсди унгуглед таки завезли.
    Хотя бы уже все это позорище без меня происходит.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:14, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как ты гамаешь, неужели мучаешься солитёром?
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 00:48, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я крайний раз гамал году в 03. Емнип это была арма.
    Потом надоело.
    Но арма да, была шикарна. Вроде она тогда по другому называлась.
    Думаю что гамать надо вообще на венде, ибо пользовать вайн- это зашквар.
     

  • 1.3, Аноним (4), 00:13, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё, поночам уже можно тестировать?
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:48, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Palemoon, настало твоё время!
     
  • 1.14, penetrator (?), 01:25, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта"

    идиотизм

    надеюсь в мозилле додумаются сделать возможность в для всех страниц

     

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