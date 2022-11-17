Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome

21 ноября каталог AMO (addons.mozilla.org) начнёт принимать и заверять цифровой подписью дополнения, использующие третью версию манифеста Chrome. Указанные дополнения можно будет протестировать в ночных сборках Firefox. В стабильных выпусках включение поддержки третьей версии манифеста будет произведено в Firefox 109, намеченном на 17 января 2023 года. Поддержка второй версии манифеста в обозримом будущем будет сохранена, но в конце 2023 года, после оценки динамики перевода дополнений на третью версию манифеста, будет рассмотрен вопрос о возможности перевода поддержки второй версии манифеста в разряд устаревших. Манифест Chrome определяет возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Начиная с версии 57 Firefox полностью перешёл на использование API WebExtensions для разработки дополнений и прекратил поддержку технологии XUL. Переход на WebExtensions позволил унифицировать разработку дополнений с платформами Chrome, Opera, Safari и Edge, упростил портирование дополнений между различными web-браузерами и дал возможность полноценно использовать многопроцессный режим работы (дополнения WebExtensions могут выполняться в отдельных процессах, изолированно от остальных частей браузера). Для унификации разработки дополнений с остальными браузерами в Firefox обеспечивается почти полная совместимость со второй версией манифеста Chrome. В настоящее время в Chrome ведётся работа по переходу на третью версию манифеста, а поддержка второй версии будет прекращена в январе 2024 года. Главной целью внесённых в новую версию изменений является упрощение создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнение возможности создания небезопасных и медленных дополнений. Так как третья версия манифеста стала объектом критики и приведёт к нарушению работы многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности, компания Mozilla решила отойти от обеспечения полной совместимости с манифестом в Firefox и реализовать иначе некоторые изменения. Основное недовольство третьей версией манифеста связано с переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик. Указанный API применяется в uBlock Origin и многих других дополнениях для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности. Вместо API webRequest в третьей версии манифеста предложен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации и не позволяющему задавать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий. Среди особенностей реализации нового манифеста в Firefox: Добавлен новый декларативный API фильтрации контента, но в отличие от Chrome не прекращена поддержка старого блокирующего режима работы API webRequest.

В манифесте определена замена фоновых страниц на вариант Service Workers, работающий в виде фоновых процессов (Background Service Workers). Для обеспечения совместимости в будущем в Firefox будет реализована поддержка Service Workers, но в настоящее время вместо них предложен новый механизм Event Pages, который более привычен для web-разработчиков, не требует полной переработки дополнений и устраняет ограничения, связанные с применением Service Workers. Event Pages позволит привести существующие дополнения с фоновыми страницами к требованиям третьей версии манифеста, сохранив при этом доступ ко всем возможностям, необходимым для работы с DOM.

Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта. В Firеfox все запросы на доступ к данным сайта будут рассматриваться как необязательные, а конечное решение о предоставлении доступа будет принимать пользователь, который сможет выборочно решать какому дополнению предоставить доступ к своим данным на том или ином сайте. Для управления полномочиями в интерфейс добавлена новая кнопка "Unified Extensions", которую уже можно протестировать в ночных сборках Firefox. Кнопка предоставляет средства для непосредственного управления тем, к каким сайтам имеет доступ каждое дополнение - пользователь может предоставить и отозвать доступ дополнения к любому сайту. Управление полномочиями применяется только к дополнениям на основе третьей версии манифеста, для дополнений на второй версии манифеста гранулированное управление доступом к сайтам не производится.

Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Данное изменение полностью реализовано в Firefox.

API на основе Promise. Firefox поддерживает данный API и для третьей версии манифеста перенесёт его в пространство имён "chrome.*".

Запрет выполнения кода, загруженного с внешних серверов (речь про ситуации, когда дополнение подгружает и выполняет внешний код). В Firefox применяется блокировка внешнего кода и разработчики Mozilla добавили дополнительные техники отслеживания загрузок кода, предлагаемые в третьей версии манифеста. Для скриптов обработки контента представлена отдельная политика ограничения доступа к контенту (CSP, Content Security Policy).



