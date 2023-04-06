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В Chrome будет включена поддержка WebGPU

06.04.2023 13:36

Компания Google объявила о включении по умолчанию поддержки графического API WebGPU и языка шейдеров WGSL (WebGPU Shading Language) в ветке Chrome 113, релиз которой намечен на 2 мая. WebGPU предоставляет схожий с Vulkan, Metal и Direct3D 12 программный интерфейс для выполнения операций на стороне GPU, таких как рендеринг и вычисления, а также позволяет использовать язык шейдров для написания программ, работающих на стороне GPU. Реализация WebGPU будет включена вначале только в сборках для ChromeOS, macOS и Windows. Для Linux и Android поддержка WebGPU будет активирована позднее.

Кроме Chrome экспериментальная поддержка WebGPU тестируется с апреля 2020 года в Firefox и с ноября 2021 года в Safari. Для включения WebGPU в Firefox в about:config следует выставить флаги dom.webgpu.enabled и gfx.webgpu.force-enabled. О планах по включению WebGPU по умолчанию в Firefox и Safari пока не сообщается. Развиваемые для Firefox и Chrome реализации WebGPU доступны в форме отдельных библиотек - Dawn (С++) и wgpu (Rust), которые можно использовать для интеграции поддержки WebGPU в свои приложения. Также ведётся работа по добавлению поддержки WebGPU в популярные JavaScript-библитеки, изначально использующие WebGL. Например, полная поддержка WebGPU уже заявлена в Babylon.js, а частичная в Three.js, PlayCanvas и TensorFlow.js.

Концептуально WebGPU отличается от WebGL примерно так же, как графический API Vulkan отличается от OpenGL, но при этом WebGPU не основывается на конкретном графическом API, а представляет собой универсальную прослойку, использующую те же низкоуровневые примитивы, что имеются в Vulkan, Metal и Direct3D. WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU, управления связанными ресурсами, памятью, буферами, объектами текстур и скомпилированными графическими шейдерами. Подобный подход позволяет добиться более высокой производительности графических приложений за счёт снижения накладных расходов и повышения эффективности работы с GPU.

WebGPU даёт возможность создавать для Web сложные 3D-проекты, работающие не хуже, чем обособленные программы, напрямую использующие Vulkan, Metal или Direct3D, но не привязанные к конкретным платформам. WebGPU также предоставляет дополнительные возможности при портировании нативных графических программ в форму, способную работать на базе web-технологий, благодаря компиляции в WebAssembly. Кроме 3D-графики WebGPU охватывает и возможности, связанные с выносом вычислений на сторону GPU и выполнением шейдеров.

Ключевые особенности WebGPU:

  • Раздельное управление ресурсами, подготовительными работами и передачей команд в GPU (в WebGL один объект отвечал за всё разом). Предоставляется три отдельных контекста: GPUDevice для создания ресурсов, таких как текстуры и буферы; GPUCommandEncoder для кодирования отдельных команд, включая стадии рендеринга и вычисления; GPUCommandBuffer для передачи в очередь на выполнение в GPU. Результат может быть отрисован в области, связанной с одним или несколькими элементами canvas, или обработан без вывода (например, при запуске вычислительных задач). Разделение стадий упрощает разнесение создания ресурсов и подготовительные операции в разные обработчики, которые могут выполняться в разных потоках.
  • Иной подход при обработке состояний. В WebGPU предлагается два объекта - GPURenderPipeline и GPUComputePipeline, позволяющих комбинировать различные состояния, заранее определённые разработчиком, что даёт возможность браузеру не тратить ресурсы на проведение дополнительной работы, такой как перекомпиляция шейдеров. Среди поддерживаемых состояний: шейдеры, раскладки вершинных буферов и атрибутов, раскладки прикреплённых групп, смешивание, глубина и шаблоны, форматы вывода после рендеринга.
  • Модель связывания, во многом напоминающая присутствующие в Vulkan средства группировки ресурсов. Для объединения ресурсов в группы в WebGPU предоставляется объект GPUBindGroup, который во время записи команд можно связать с другими такими же объектами для использования в шейдерах. Создание подобных групп даёт возможность драйверу заранее выполнить необходимые подготовительные действия, а браузеру позволяет значительно быстрее менять привязки ресурсов между вызовами отрисовки. Раскладка привязок ресурсов может быть определена заранее при помощи объекта GPUBindGroupLayout.


  1. Главная ссылка к новости (https://developer.chrome.com/b...)
  2. OpenNews: Метод идентификации системы пользователя на основе информации о GPU
  3. OpenNews: W3C представил черновой вариант стандарта WebGPU
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU
  5. OpenNews: Объявлено о выходе спецификации WebGL 1.0
  6. OpenNews: Началось открытие исходных текстов WebGL-движка браузера Microsoft Edge
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58929-webgpu
Ключевые слова: webgpu, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Растобой (?), 13:50, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то, давно пора.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:47, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >и вычисления

    Майнеры прямо в вебстраничках.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:53, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    👍
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48697
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:05, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для простого пользователя что значит?
     
     
  • 2.8, Аноньимъ (ok), 15:12, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё будет в вебе. Тормозить даже на топовом железе, автоматически майнить крипту при посещении сайтов.
     
  • 2.9, Аноньимъ (ok), 15:14, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и ещё больше проприетарщины вроде автокадов перейдёт в веб.
    Без интернета работать не будет.
    Будет работать исключительно по подписке и все данные хранить где надо в облаке.
     
     
  • 3.12, Вася (??), 15:57, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем работать в Web, но требовать видеокарту. Идеально!
     

  • 1.10, Аноним (10), 15:26, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >WebGPU предоставляет приложениям на JavaScript средства для низкоуровневого контроля за организацией, обработкой и передачей команд к GPU

    Майнить крипту в ЦОДах стало не выгодно по ценам на электричество.

     
  • 1.11, Жироватт (ok), 15:48, 06/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все-таки раньше всех операционной системой стал хром, а не EMACSЮ как предсказывали некоторые.

    ДАёшь js на gpu!
    Даёшь майнинг в режиме 24/7!

     

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