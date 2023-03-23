Mozilla запустила проект Mozilla.ai для развития открытых систем машинного обучения

3.9 , Аноним ( 1 ), 08:46, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в отличие от коммуняк, я за законные способы. Владельцы GPT вроде же публикуют принты с деталями реализации. Воссоздать по ним опенсорсный GPT можно?

4.11 , Аноним ( 11 ), 08:50, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А кто устанавливает законы, диктатор? GPT сделан по самым простым алгоритмам доступных кому угодно. Просто конкретно OpenAI вложили очень много бабок в обучение для открытого проекта. Чтобы ты до конца не деградировал вот тебе ссылка как работает ChatGPT https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does

5.42 , Аноним ( 42 ), 12:09, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так они же вроде на открытых данных обучали? Он же куски кода с github иногда кусками тащит. Так что раз украли чужое пусть не обижаются если у них украдут.

6.49 , Аноним ( 11 ), 14:13, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот уж нет уж. Использовался прайвет датасет и раскрываться он не будет. Есть вполне себе официальные ответы. The OpenAI neural network is proprietary and that dataset is controlled by OpenAI. This dataset cost a millions of dollars to develop and so OpenAI is not going to make this private dataset available for others to modify unless they are willing to pay a very large amount of money.

4.15 , Аноним ( 8 ), 09:02, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >Владельцы GPT вроде же публикуют принты с деталями реализации. В последнем маркетинговом буллшите (язык не поворячивается назвать это статьёй) нет почти НИЧЕГО. Зато целая глава гордо посвящена цензуре, о том, как сеть учили утаивать полезные знания. И мельком описан метод. Сильный ИИ нецензурированный + куча правил на естественном языке используют для loss-функции для тренировки сильного ИИ дрессированного. А надрессировать можно не только на цензуру, а вообще на манипуляцию. Как вам сеть, у который Байден всегда будет хорошим (с доводами в пользу, правдивыми), товары от Корпорации - всегда самые лучшие (с доводами в пользу, правдивыми), а товары от конкурентов - всегда мусор (с доводами против, правдивыми), а некоторые области знаний - пусть быдло учится по правдоподобной лжи, которая не позволит им в будущем создать конкуренцию Корпорации, а позволит играть в игрушки на детских задачах, а при применении на реальных вся теория и модели на её основе начнут переставать работать? >Воссоздать по ним опенсорсный GPT можно? Нет.

5.51 , Kuromi ( ok ), 15:39, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что вы думали? К ним сейчас инвесторы в очередь выстраиваются и они просто так отдадут все наработки за так? Ага, щщас, будут как все ходить вокруг да около, предлагая всякую мелочь открыть для вида.

Ну как Невидия, открывающая код всяких мелких смежных утилит.

4.17 , Аноним ( 17 ), 09:09, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нужен датасет по которому тренировался ИИ. Пустая, нетренированная нейрональная сеть это все равно что матрица с нулями. Натренированная сеть - это матрица со значениями. Использовать можно, но изменить или понять почему она именно так реагирует - крайне сложно. Нужны данные из которых эта матрица в конечном итоге получилась. А это хз какой объем данных, собранный хз сколькими классификаторами первичных данных хз где по всему миру. Поэтому за дело брется только крупные корпорации у которых есть такие массивы классифицированных данных.

5.20 , Аноним ( 8 ), 09:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >это все равно что матрица с нулями Не с нулями, а гауссовым шумом с определённой дисперсией.

5.21 , Аноним ( 8 ), 09:42, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большие языковые модели в основном тренируются без учителя. размеченные данные нужны для rlhf.

3.10 , Аноним ( 11 ), 08:47, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так никто ничего хорошего делать и не собирался, подумай об этом.

3.40 , Аноним ( 40 ), 11:58, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где он сказал "отнять"?

