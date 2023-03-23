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|1.1, Аноним (1), 08:20, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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GPT оказался слишком удачным и исторически судьбоносным, чтобы он оставался в руках частной компании. Нужно его срочно сделать доступным всем и всякому.
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|2.8, Аноним (8), 08:43, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>отнять и поделить
Когда-то это уже обещали. Ни к чему хорошему не привело.
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|3.9, Аноним (1), 08:46, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в отличие от коммуняк, я за законные способы. Владельцы GPT вроде же публикуют принты с деталями реализации. Воссоздать по ним опенсорсный GPT можно?
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|5.42, Аноним (42), 12:09, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они же вроде на открытых данных обучали? Он же куски кода с github иногда кусками тащит. Так что раз украли чужое пусть не обижаются если у них украдут.
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|6.49, Аноним (11), 14:13, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот уж нет уж. Использовался прайвет датасет и раскрываться он не будет. Есть вполне себе официальные ответы.
The OpenAI neural network is proprietary and that dataset is controlled by OpenAI. This dataset cost a millions of dollars to develop and so OpenAI is not going to make this private dataset available for others to modify unless they are willing to pay a very large amount of money.
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|4.15, Аноним (8), 09:02, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Владельцы GPT вроде же публикуют принты с деталями реализации.
В последнем маркетинговом буллшите (язык не поворячивается назвать это статьёй) нет почти НИЧЕГО. Зато целая глава гордо посвящена цензуре, о том, как сеть учили утаивать полезные знания. И мельком описан метод. Сильный ИИ нецензурированный + куча правил на естественном языке используют для loss-функции для тренировки сильного ИИ дрессированного. А надрессировать можно не только на цензуру, а вообще на манипуляцию. Как вам сеть, у который Байден всегда будет хорошим (с доводами в пользу, правдивыми), товары от Корпорации - всегда самые лучшие (с доводами в пользу, правдивыми), а товары от конкурентов - всегда мусор (с доводами против, правдивыми), а некоторые области знаний - пусть быдло учится по правдоподобной лжи, которая не позволит им в будущем создать конкуренцию Корпорации, а позволит играть в игрушки на детских задачах, а при применении на реальных вся теория и модели на её основе начнут переставать работать?
>Воссоздать по ним опенсорсный GPT можно?
Нет.
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|5.51, Kuromi (ok), 15:39, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что вы думали? К ним сейчас инвесторы в очередь выстраиваются и они просто так отдадут все наработки за так? Ага, щщас, будут как все ходить вокруг да около, предлагая всякую мелочь открыть для вида.
Ну как Невидия, открывающая код всяких мелких смежных утилит.
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|4.17, Аноним (17), 09:09, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужен датасет по которому тренировался ИИ. Пустая, нетренированная нейрональная сеть это все равно что матрица с нулями. Натренированная сеть - это матрица со значениями. Использовать можно, но изменить или понять почему она именно так реагирует - крайне сложно. Нужны данные из которых эта матрица в конечном итоге получилась. А это хз какой объем данных, собранный хз сколькими классификаторами первичных данных хз где по всему миру. Поэтому за дело брется только крупные корпорации у которых есть такие массивы классифицированных данных.
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|5.20, Аноним (8), 09:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>это все равно что матрица с нулями
Не с нулями, а гауссовым шумом с определённой дисперсией.
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|5.21, Аноним (8), 09:42, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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большие языковые модели в основном тренируются без учителя. размеченные данные нужны для rlhf.
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|3.10, Аноним (11), 08:47, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так никто ничего хорошего делать и не собирался, подумай об этом.
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|2.12, Lost Inside (ok), 08:54, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если взять миллион ПК и на каждом запустить GPT-4, то рано или поздно они напишут Windows.
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|3.14, Аноним (14), 09:02, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если взять миллион ПК и на каждом запустить GPT-4, то рано или поздно они напишут Skynet.
Поправил.
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|5.59, OpenEcho (?), 18:45, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что опаснее, Skynet или Windows, - вопрос.
А разве это не одно и то же?
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|2.44, Kuromi (ok), 12:37, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет,это зовется "хайпожорство" и Next Big Thing. В последние годы все затаив дыхание ждали, чем же окажется Оно - то что "изменит мир". Фейсбук например делал ставку на VR, а оказалось что это это ChatGPT. Если уж Фейсбук начал тихонько сворачивать свой Метаверс в пользу своего личного Скайнета, то новый курс индустрии уже устанолвлен.
Вспоминаются только слова одного политика "Кто первый запилит Искуственный Интеллект - будет править миром". Ох, кто бы мог подумать...
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|3.53, Аноним (53), 17:16, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ох уж эти управляторы миром которые дальше дубины аргументов не понимают.
Новый тип общества с интегрированным ии на каждом шагу не исключает существование более традиционных обществ. Но управляторы миром конечно таких мелочей не замечают.
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|2.45, Аноним (45), 13:05, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Нужно его срочно сделать доступным всем и всякому.
Когда у всех и всяких будут кластеры с 860ГБ видеопамяти(это только для использования, для обучения в разы больше), тогда и обращайтесь.
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|1.3, Аноним (3), 08:34, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучше бы они браузер до ума довели. А то кнопочки поменяют, то телеметрию добавят или прочие никому ненужные говносервисы. Будет толковый браузер, будут пользователи и сразу появятся финансы, которые уже можно пускать на другие проекты. А они раскидывается деньгами без толку.
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|2.6, Аноним (6), 08:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если всё за что ты берёшься превращается в раст, лучше уже заняться общественной деятельностью. Может быть там что-то полезное получится.
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|2.19, Аноним (19), 09:20, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А они раскидывается деньгами без толку.
Всё-таки скорее наоборот :))
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|2.56, Анонимн (?), 17:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше бы они браузер до ума довели.
Поздно. Они это не сделают, т.к.:
$ man firefox
No manual entry for firefox
Т.е. - болт забит.
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|3.60, OpenEcho (?), 18:51, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> $ man firefox
> No manual entry for firefox
А зачем там man понятный только никсоводам, когда есть вполне кроссплатформенный help
firefox -h
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|2.65, Аноним (65), 04:25, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Firefox функциональнее чем Chrome, по скорости сопоставим, в некоторых сценариях обходит конкурента, но хомячки все равно выбирают хромоклоны, каких функций по вашему не хватает что поможет ему отобрать значительную долю рынка?
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|1.22, Аноним (22), 09:45, 23/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Здравая инициатива. Пока нейросеть в руках компаний, то компании диктуют, как ты можешь использовать нейросеть, а как нет.
Скажем, майкрософтовский Bing отказывается нарисовать картинку по запросу "Bill Gates eats an apple". Почему? Потому что иди нахрен, вот почему, он решил, что это противоречит политике содержимого.
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|3.28, Аноним (8), 10:56, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эти компании могут размещать сколько угодно заявлений об отказе от ответственности в своих чат-ботах, утверждая, что это просто «эксперимент»,
У них орфографическая ошибка в слове "экскремент".
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|2.26, Аноним (8), 10:52, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Bing вообще помойка Он отказывается искать без JS совсем по всем запросам, кром... большой текст свёрнут, показать
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|3.38, Аноним (38), 11:55, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бинг хотя бы не цензурирует выдачу. У гугла по первым ссылкам реклама малвари и по остальным всё вычищено от полезного контента.
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|3.57, Анонимн (?), 17:43, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сюжет Пелевина, Поколение Пи. У кого сколько процессорного времени, тот и рулит.
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|4.43, Аноним (43), 12:31, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это называется дистилляцией Первоначальное обучение GPT-4 было очень дорого Бе... большой текст свёрнут, показать
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|5.46, Аноним (45), 13:12, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это статья - бред. В GPT3.5 - 4 размер модели 860ГБ, и держать ее нужно постоянно в видеопамяти. Какая распберри пи лол. Максимум что они смогли создать - угадайку следующего слова как на клавиатуре андройда.
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|7.54, Аноним (45), 17:22, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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How and when in your opinion IBM-ization of Google will happen alpaca-13b The ... большой текст свёрнут, показать
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|7.55, Аноним (45), 17:40, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Do you know what Q-transform is in DSP and when it s used for audio applications... большой текст свёрнут, показать
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|2.58, Анонимн (?), 17:44, 23/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... Для фильтрации спама в известной почтовой программе, ставшей Linux...
Типа того.
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|1.63, Аноньимъ (ok), 04:38, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Будет самый толерантный ИИ тренруемый только гендерно разнообразными датасетами.
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