Mozilla запустила проект Mozilla.ai для развития открытых систем машинного обучения

Ну вот уж нет уж. Использовался прайвет датасет и раскрываться он не будет. Есть вполне себе официальные ответы. The OpenAI neural network is proprietary and that dataset is controlled by OpenAI. This dataset cost a millions of dollars to develop and so OpenAI is not going to make this private dataset available for others to modify unless they are willing to pay a very large amount of money.