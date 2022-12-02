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Mozilla купила компанию Active Replica

02.12.2022 22:14

Компания Mozilla продолжила покупку стартапов. Помимо вчерашнего объявления о поглощении Pulse также заявлено о покупке компании Active Replica, развивающей реализованную на базе web-технологий систему виртуальных миров для организации удалённых встреч людей. После завершения сделки, о подробностях которой не сообщается, сотрудники Active Replica присоединяться в работе команды Mozilla Hubs над созданием чатов с элементами виртуальной реальности.

  1. Главная ссылка к новости (https://hubs.mozilla.com/labs/...)
  2. OpenNews: Mozilla поглотила компанию Pulse
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год
  4. OpenNews: Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Mozilla создаёт свой венчурный фонд
  6. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58246-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 22:17, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Откуда, лять, деньги???????
     
     
  • 2.8, Шарп (ok), 22:37, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Яндекс платил за встроенный поиск.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 02:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Яндекса откуда недньги?
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 02:33, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таксисты же
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:40, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Откуда деньги у прибыльной корпорации? Ну не знаю что тебе ответить на это. Подумай, погугли, это не так сложно выяснить на самом деле.
     
     
  • 3.18, Вирт (?), 23:54, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так они жалились, что денег на разработку не хватает. Google им совсем мало платит.
    Уволили кучу разработчиков, выписали за это премию директору. А теперь какой-то бесполезный стартап купили, как будто они сами вдруг резко гуглом стали.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 01:22, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    может, там просто индусов взяли в менеджеры? обычно они такие эффективные
     
  • 4.27, Аноним (27), 01:45, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри на состав их штата, там большая часть разработчиков, они уволили не кучу разработчиков, а маленькую долю и наверняка не просто так, а по показателям их эффективности.
     
     
  • 5.28, Эффективненький (?), 01:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссылочку в студию, на сайте половина менджеров понятно кто
     
  • 5.33, arisu (ok), 03:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а по показателям их эффективности.

    ты явно тоже менеджер.

     
  • 3.39, Аноним (39), 03:52, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда деньги у прибыльной корпорации?

    Прибыльная корпорация разработчиков поувольняла. Учитывая это - браузеру, вероятно, скоро кабзда.

     
  • 2.24, Skullnet (ok), 00:57, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перенаправили с разработки браузера.
     
  • 2.36, Мимокрокодил (?), 03:27, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда, лять, деньги???????

    Астрологи объявили неделю "осмысленных и толковых" покупок мурзилы

     
     
  • 3.40, Аноним (39), 03:53, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Астрологи объявили неделю "осмысленных и толковых" покупок мурзилы

    Отмывочных мероприятий и пуска пыли в глаза инвесторов вы хотели сказать?

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:17, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Это как? Недавно уволили кучу людей, в том числе разработчиков, участников Security team и писателей документации, а теперь покупают какие-то сомнительные стартапы?
     
     
  • 2.3, пох. (?), 22:23, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот, дофига же ж бабла и освободилось!

    Можно поднимать "премии" топ-топ менеджерам за ударный труд. Не очень понятно пока, правда, где новая улучшенная адресная строка и почему вкладки еще не треугольные (ui/ux дизигнеров не увольняли, вроде бы - так что решительно непонятно, что происходит в последних выпусках)

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 03:19, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот, дофига же ж бабла и освободилось!
    > Можно поднимать "премии" топ-топ менеджерам за ударный труд. Не очень понятно пока,
    > правда, где новая улучшенная адресная строка и почему вкладки еще не
    > треугольные (ui/ux дизигнеров не увольняли, вроде бы - так что решительно
    > непонятно, что происходит в последних выпусках)

    Треугольные вкладки? Посмотри на кого ты стал похож, наркоман.

     

  • 1.4, Николай (??), 22:26, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может лучше, много тратить вкладываясь в браузер?
    Ну или пусть дальше пилят Firefox os
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 02:35, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гугла другие планы
     

  • 1.5, mikhailnov (ok), 22:27, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно, какова сумма отката и кто кому родственник/любовник/etc
     
     
  • 2.22, Anonymus (?), 00:48, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты из России? я сразу понял это по твоему вопросу.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 02:36, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Европеец?
     

  • 1.6, th3m3 (ok), 22:28, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если есть лишние средства, лучше бы донатили в свободные проекты.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:46, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поверишь...
    Гугли Mozilla MOSS и Mozilla MTF...
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:28, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А может браузером заняться?.. Да ну фигня какая-то.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:40, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    подожди, скоро купят
     

  • 1.9, Аноним (12), 22:37, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Очередная глава, в которой опеннетчики продолжают путать Mozilla Foundation и Mozilla Corporation, но при этом не забывают подгорать от того, как кто-то распоряжается своими деньгами.
     
     
  • 2.13, BuildPrice (?), 22:52, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а серьезно, в чем разница, особенно по отношению к FF?
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:33, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никто ничего не путает. Подгорает у всех от того, что приоритеты у них сместились с браузера на всякую гуглообразную дрянь типа трекинга пользователей, и при этом еще лицемерно приговаривая о свободе и анонимности.

    Цитата из английской Википедии:

    > The Mozilla Foundation is an American non-profit organization that exists to support and collectively lead the open source Mozilla project. [...] It owns a taxable subsidiary: the Mozilla Corporation, which employs many Mozilla developers and coordinates releases of the Mozilla Firefox web browser and Mozilla Thunderbird email client

     

  • 1.10, user32.dll (?), 22:38, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как раз в связке с Buttplug будут использовать
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:08, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После завершения сделки, о
    > подробностях которой не
    > сообщается, сотрудники Active
    > Replica присоединяться в работе
    > команды Mozilla Hubs над созданием
    > чатов с элементами виртуальной реальности.

    может быть, после этой покупки они осилят впихнуть OTR/OMEMO в свой клиент Джаббера в Thunderbird????

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:23, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OTR же мертв
     

  • 1.23, Anonymoustus (ok), 00:57, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla надеется, что вместе с каким-нибудь стартапом купит кого-то умеющего делать браузеры? Случайно встретит в чате с элементами виртуальной реальности?


     
     
  • 2.34, arisu (ok), 03:07, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет. точно в рамках современной экономики: виртуальные деньги делают только виртуальные компании, которые не производят ничего полезного (в идеале — не производят вообще ничего). любое производство — особенно того, чем кто-то вдруг захочет пользоваться — мешает money flow.
     

  • 1.26, Аноним (25), 01:24, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вангую следующую покупку на тему блокчейна или nft
     
  • 1.37, Дядя Ваня (?), 03:30, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что виртуальная реальность для современных хипсторов из аутишников сродни нанотехнологиям для других замечательных личностей, рядовому пользователю непонятны, неизвестно когда он сможет это сам попробовать и увидеть, зато звучит очень впечатляюще - сразу пахнет инновациями и прогрессом?!
     
     
  • 2.38, arisu (ok), 03:38, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно так. «блокчейн» не взлетел, за «nft» могут набить уже не только лицо, так что надо какую-то другую «инновацию».
     

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