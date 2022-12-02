Mozilla купила компанию Active Replica

2.8 , Шарп ( ok ), 22:37, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Яндекс платил за встроенный поиск.

3.29 , Аноним ( 29 ), 02:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у Яндекса откуда недньги?

4.30 , Аноним ( 30 ), 02:33, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таксисты же

2.12 , Аноним ( 12 ), 22:40, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Откуда деньги у прибыльной корпорации? Ну не знаю что тебе ответить на это. Подумай, погугли, это не так сложно выяснить на самом деле.

3.18 , Вирт ( ? ), 23:54, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так они жалились, что денег на разработку не хватает. Google им совсем мало платит.

Уволили кучу разработчиков, выписали за это премию директору. А теперь какой-то бесполезный стартап купили, как будто они сами вдруг резко гуглом стали.

4.25 , Аноним ( 25 ), 01:22, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – может, там просто индусов взяли в менеджеры? обычно они такие эффективные

4.27 , Аноним ( 27 ), 01:45, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмотри на состав их штата, там большая часть разработчиков, они уволили не кучу разработчиков, а маленькую долю и наверняка не просто так, а по показателям их эффективности.

5.28 , Эффективненький ( ? ), 01:58, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ссылочку в студию, на сайте половина менджеров понятно кто

5.33 , arisu ( ok ), 03:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а по показателям их эффективности. ты явно тоже менеджер.

3.39 , Аноним ( 39 ), 03:52, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Откуда деньги у прибыльной корпорации? Прибыльная корпорация разработчиков поувольняла. Учитывая это - браузеру, вероятно, скоро кабзда.

2.24 , Skullnet ( ok ), 00:57, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перенаправили с разработки браузера.

2.36 , Мимокрокодил ( ? ), 03:27, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Откуда, лять, деньги??????? Астрологи объявили неделю "осмысленных и толковых" покупок мурзилы

3.40 , Аноним ( 39 ), 03:53, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Астрологи объявили неделю "осмысленных и толковых" покупок мурзилы Отмывочных мероприятий и пуска пыли в глаза инвесторов вы хотели сказать?