Mozilla купила компанию Active Replica

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|2.12, Аноним (12), 22:40, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Откуда деньги у прибыльной корпорации? Ну не знаю что тебе ответить на это. Подумай, погугли, это не так сложно выяснить на самом деле.
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|3.18, Вирт (?), 23:54, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так они жалились, что денег на разработку не хватает. Google им совсем мало платит.
Уволили кучу разработчиков, выписали за это премию директору. А теперь какой-то бесполезный стартап купили, как будто они сами вдруг резко гуглом стали.
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|4.25, Аноним (25), 01:22, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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может, там просто индусов взяли в менеджеры? обычно они такие эффективные
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|4.27, Аноним (27), 01:45, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри на состав их штата, там большая часть разработчиков, они уволили не кучу разработчиков, а маленькую долю и наверняка не просто так, а по показателям их эффективности.
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|5.33, arisu (ok), 03:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а по показателям их эффективности.
ты явно тоже менеджер.
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|3.39, Аноним (39), 03:52, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Откуда деньги у прибыльной корпорации?
Прибыльная корпорация разработчиков поувольняла. Учитывая это - браузеру, вероятно, скоро кабзда.
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|2.36, Мимокрокодил (?), 03:27, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Откуда, лять, деньги???????
Астрологи объявили неделю "осмысленных и толковых" покупок мурзилы
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|3.40, Аноним (39), 03:53, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Астрологи объявили неделю "осмысленных и толковых" покупок мурзилы
Отмывочных мероприятий и пуска пыли в глаза инвесторов вы хотели сказать?
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|1.2, Аноним (2), 22:17, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Это как? Недавно уволили кучу людей, в том числе разработчиков, участников Security team и писателей документации, а теперь покупают какие-то сомнительные стартапы?
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|2.3, пох. (?), 22:23, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот, дофига же ж бабла и освободилось!
Можно поднимать "премии" топ-топ менеджерам за ударный труд. Не очень понятно пока, правда, где новая улучшенная адресная строка и почему вкладки еще не треугольные (ui/ux дизигнеров не увольняли, вроде бы - так что решительно непонятно, что происходит в последних выпусках)
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|3.35, Аноним (35), 03:19, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну вот, дофига же ж бабла и освободилось!
> Можно поднимать "премии" топ-топ менеджерам за ударный труд. Не очень понятно пока,
> правда, где новая улучшенная адресная строка и почему вкладки еще не
> треугольные (ui/ux дизигнеров не увольняли, вроде бы - так что решительно
> непонятно, что происходит в последних выпусках)
Треугольные вкладки? Посмотри на кого ты стал похож, наркоман.
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|1.4, Николай (??), 22:26, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может лучше, много тратить вкладываясь в браузер?
Ну или пусть дальше пилят Firefox os
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|1.6, th3m3 (ok), 22:28, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если есть лишние средства, лучше бы донатили в свободные проекты.
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|1.9, Аноним (12), 22:37, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Очередная глава, в которой опеннетчики продолжают путать Mozilla Foundation и Mozilla Corporation, но при этом не забывают подгорать от того, как кто-то распоряжается своими деньгами.
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|2.16, Аноним (16), 23:33, 02/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никто ничего не путает. Подгорает у всех от того, что приоритеты у них сместились с браузера на всякую гуглообразную дрянь типа трекинга пользователей, и при этом еще лицемерно приговаривая о свободе и анонимности.
Цитата из английской Википедии:
> The Mozilla Foundation is an American non-profit organization that exists to support and collectively lead the open source Mozilla project. [...] It owns a taxable subsidiary: the Mozilla Corporation, which employs many Mozilla developers and coordinates releases of the Mozilla Firefox web browser and Mozilla Thunderbird email client
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|1.15, Аноним (15), 23:08, 02/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> После завершения сделки, о
> подробностях которой не
> сообщается, сотрудники Active
> Replica присоединяться в работе
> команды Mozilla Hubs над созданием
> чатов с элементами виртуальной реальности.
может быть, после этой покупки они осилят впихнуть OTR/OMEMO в свой клиент Джаббера в Thunderbird????
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|1.23, Anonymoustus (ok), 00:57, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Mozilla надеется, что вместе с каким-нибудь стартапом купит кого-то умеющего делать браузеры? Случайно встретит в чате с элементами виртуальной реальности?
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|2.34, arisu (ok), 03:07, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет. точно в рамках современной экономики: виртуальные деньги делают только виртуальные компании, которые не производят ничего полезного (в идеале — не производят вообще ничего). любое производство — особенно того, чем кто-то вдруг захочет пользоваться — мешает money flow.
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|1.37, Дядя Ваня (?), 03:30, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что виртуальная реальность для современных хипсторов из аутишников сродни нанотехнологиям для других замечательных личностей, рядовому пользователю непонятны, неизвестно когда он сможет это сам попробовать и увидеть, зато звучит очень впечатляюще - сразу пахнет инновациями и прогрессом?!
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|2.38, arisu (ok), 03:38, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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именно так. «блокчейн» не взлетел, за «nft» могут набить уже не только лицо, так что надо какую-то другую «инновацию».
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