Mozilla купила компанию Active Replica

Никто ничего не путает. Подгорает у всех от того, что приоритеты у них сместились с браузера на всякую гуглообразную дрянь типа трекинга пользователей, и при этом еще лицемерно приговаривая о свободе и анонимности. Цитата из английской Википедии: > The Mozilla Foundation is an American non-profit organization that exists to support and collectively lead the open source Mozilla project. [...] It owns a taxable subsidiary: the Mozilla Corporation, which employs many Mozilla developers and coordinates releases of the Mozilla Firefox web browser and Mozilla Thunderbird email client