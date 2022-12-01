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Mozilla поглотила компанию Pulse

01.12.2022 21:11

Компания Mozilla объявила о покупке стартапа Pulse, развивающего продукт на базе технологий машинного обучения для автоматического обновления статусов в корпоративном мессенджере Slack, которые выставляются в привязке к активности пользователя в различных системах и на основании заданных пользователем правил (например, можно настроить обновление статуса в зависимости от событий в календаре-планировщике или участия в конференции в Zoom). Сумма сделки не называется.

Интерес к Pulse у Mozilla связан с расширением применения технологий машинного обучения для создания более персонализированных продуктов, учитывающих предпочтения, поведение и действия пользователей в online. Например, упоминается возможность создания моделей машинного обучения, развиваемых в интересах интернет-пользователей, с оглядкой на обеспечение прозрачности, сохранение конфиденциальности и изначальным сосредоточением на равенстве и инклюзивности.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket
  3. OpenNews: Сервис Pocket добавлен в Firefox в результате коммерческого соглашения
  4. OpenNews: Mozilla создаёт свой венчурный фонд
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год
  6. OpenNews: Реорганизация Mozilla Foundation, через создание коммерческой корпорации.
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58237-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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