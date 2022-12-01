Mozilla поглотила компанию Pulse

Компания Mozilla объявила о покупке стартапа Pulse, развивающего продукт на базе технологий машинного обучения для автоматического обновления статусов в корпоративном мессенджере Slack, которые выставляются в привязке к активности пользователя в различных системах и на основании заданных пользователем правил (например, можно настроить обновление статуса в зависимости от событий в календаре-планировщике или участия в конференции в Zoom). Сумма сделки не называется.

Интерес к Pulse у Mozilla связан с расширением применения технологий машинного обучения для создания более персонализированных продуктов, учитывающих предпочтения, поведение и действия пользователей в online. Например, упоминается возможность создания моделей машинного обучения, развиваемых в интересах интернет-пользователей, с оглядкой на обеспечение прозрачности, сохранение конфиденциальности и изначальным сосредоточением на равенстве и инклюзивности.



