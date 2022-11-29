The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

openSUSE Tumbleweed прекращает поддержку архитектур i586 и x86-64-v1

29.11.2022 16:37

Разработчики проекта openSUSE объявили о повышении требований к оборудованию в репозитории openSUSE Factory и собираемом на его основе дистрибутиве openSUSE Tumbleweed, в котором применяется непрерывный цикл обновления версий программ (rolling-обновления). Сборка пакетов в Factory будет осуществляться для архитектуры x86-64-v2, а поддержка архитектур x86-64-v1 и i586 будет упразднена.

Вторая версия микроархитектуры x86-64 поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem) и отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B. Для обладателей старых процессоров x86-64, в которых отсутствуют необходимые возможности, планируется создать отдельный репозиторий openSUSE:Factory:LegacyX86, который будет сопровождаться добровольцами. Что касается 32-разрядных пакетов, полноценный репозиторий для архитектуры i586 будут упразднён, но останется небольшая часть, необходимая для работы wine.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2022...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.3
  3. OpenNews: Опубликован прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  4. OpenNews: Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор
  5. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал Tumbleweed Snapshots
  6. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58217-opensuse
Ключевые слова: opensuse, tumbleweed
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:44, 29/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Так i586 это что-то до pentium pro? Зачем только тянули столько лет.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру