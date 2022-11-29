openSUSE Tumbleweed прекращает поддержку архитектур i586 и x86-64-v1

Разработчики проекта openSUSE объявили о повышении требований к оборудованию в репозитории openSUSE Factory и собираемом на его основе дистрибутиве openSUSE Tumbleweed, в котором применяется непрерывный цикл обновления версий программ (rolling-обновления). Сборка пакетов в Factory будет осуществляться для архитектуры x86-64-v2, а поддержка архитектур x86-64-v1 и i586 будет упразднена.

Вторая версия микроархитектуры x86-64 поддерживается процессорами примерно с 2009 года (начиная с Intel Nehalem) и отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B. Для обладателей старых процессоров x86-64, в которых отсутствуют необходимые возможности, планируется создать отдельный репозиторий openSUSE:Factory:LegacyX86, который будет сопровождаться добровольцами. Что касается 32-разрядных пакетов, полноценный репозиторий для архитектуры i586 будут упразднён, но останется небольшая часть, необходимая для работы wine.



