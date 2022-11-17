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Доступен дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.3

17.11.2022 18:45

Разработчики проекта openSUSE опубликовали атомарно обновляемый дистрибутив openSUSE Leap Micro 5.3, предназначенный для создания микросервисов и для использования в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции. Для загрузки доступны сборки для архитектур x86_64 и ARM64 (Aarch64), поставляемые как с инсталлятором (Offline-сборки, размером 1.9 ГБ), так и в форме готовых загрузочных образов: 782МБ (преднастроенный), 969МБ (с Real-Time ядром) и 1.1ГБ. Образы могут запускаться под управлением гипервизоров Xen и KVM или поверх оборудования, включая платы Raspberry Pi.

Дистрибутив openSUSE Leap Micro основан на наработках проекта MicroOS и позиционируется как community-версия коммерческого продукта SUSE Linux Enterprise Micro 5.3, отличающаяся отсутствием поставки графического интерфейса. Для настройки можно использовать web-интерфейс Cockpit, позволяющий управлять системой через браузер, инструментарий cloud-init с передачей настроек при каждой загрузке или Combustion для выставления настроек во время первой загрузки. Пользователю предоставляется инструментарий для быстрого переключения с Leap Micro на SUSE SLE Micro - подразумевается, что можно вначале бесплатно внедрить решение на базе Leap Micro, а при необходимости расширенной поддержки или сертификации, перевести уже имеющуюся конфигурацию на продукт SUSE SLE Micro.

Ключевой особенностью Leap Micro является механизм атомарной установки обновлений, которые загружаются и применяются автоматически. В отличие от атомарных обновлений на базе ostree и snap, используемых в Fedora и Ubuntu, в openSUSE Leap Micro вместо построения отдельных атомарных образов и развёртывания дополнительной инфраструктуры доставки применяется штатный инструментарий управления пакетами (утилита transactional-update) в сочетании с механизмом снапшотов в ФС Btrfs (снапшоты используются для атомарного переключения между состоянием системы до и после установки обновлений). В случае возникновения проблем после применения обновлений можно откатить систему в предыдущее состояние. Для обновления ядра Linux без перезапуска и приостановки работы поддерживаются live-патчи.

Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. Для запуска изолированных контейнеров в состав интегрирован инструментарий с поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker. Micro-редакция дистрибутива используется в проекте ALP (Adaptable Linux Platform) для обеспечения работы окружения "host OS". В ALP для работы поверх оборудования предлагается использовать урезанную "host OS", а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.

В новом выпуске компоненты системы обновлены до пакетной базы SUSE Linux Enterprise SUSE (SLE) Micro 5.3, основанной на SUSE SLE 15 Service Pack 4. Добавлен модуль для управления SELinux и диагностики проблем через Cockpit. Для управления настройками сети по умолчанию задействован NetworkManager.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2022...)
  2. OpenNews: Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4
  4. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro
  5. OpenNews: Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux
  6. OpenNews: Опубликован прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58139-opesuse
Ключевые слова: opesuse, micro, microos
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:53, 17/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 18:56, 17/11/2022 Скрыто модератором
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  • 3.3, slava_kpss (ok), 19:00, 17/11/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, Аноним (4), 19:04, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и как теперь удалить интегрированный инструментарий для запуска контейнеров?
     
  • 1.6, Аноним (7), 19:43, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жирноваты как-то образы в сравнении с теми же Alpine.
     
     
  • 2.10, Жирныйтролль (?), 20:00, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты не лезь вперёд батьки
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:16, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дайте мне Alpine на libc. А то на musl всё еле шевелится.
     

  • 1.8, paulus (ok), 19:48, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Слово микро как-то потеряло свое значение...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:58, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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    фига ты умный, я даж не знал что такое слово было
     

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