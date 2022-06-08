Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4

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|2.2, saahriktu (ok), 19:51, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В России Зюзя теперь ненужна из-за лицензии. В лицензии прямо прописано, что распространение ограничено EAR США и нажимая кнопку "Далее" юзер подтверждает, что он не находится на территории под санкциями США. Соответствующие санкции США прежде распространялись только на Крым, а теперь распространяются на всю Россию целиком.
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|3.3, Самый лучший (?), 19:55, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А нам то не все ли равно что там написано? Америка - страна которая врет всему миру, отвечать нужно также ;-)
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|4.5, saahriktu (ok), 19:58, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так контрабанда же. Напоминаю, что Минцифры против нарушения лицензий.
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|5.17, Аноним (-), 20:29, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Термин «патриот», благодаря современным деятелям, равносилен термину «идиот».
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|6.50, Fracta1L (ok), 21:34, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со словом "либерал", к сожалению, то же самое. И со словом "линуксоид".
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|5.18, Sluggard (ok), 20:29, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ты поддельный патриот. Настоящий призывал бы импортозамещать и вещал бы о закладках и зондах.
Не накликай, а то есть тут один, вдруг прибежит.
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|5.51, Robin Hood (?), 21:34, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему yкpaинствующaя вырyсь вроде тебя всё ещё не удoбpяет в oкoпax рyccкую землю Дoнбаcca?
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|7.57, Robin Hood (?), 21:51, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чем быстрее поймешь, что ты русский, и что "укpaина" и "укpaинцы" – выдуманные проекты, тем лучше для тебя самого.
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|8.60, Аноним (60), 22:10, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
На опеннете затирают про высшую расу и недочеловеков, но фашисты всё равно украи... текст свёрнут, показать
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|8.71, Anonim (??), 22:48, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Русь то Киевская, а маскавиты даже не славяне да Украина выдуманный проект, что... текст свёрнут, показать
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|4.59, Аноним (-), 22:05, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Америка - страна которая врет всему миру, отвечать нужно также ;-)
Что ты, дорогой, мы никогда не будем опускаться до их уровня, и будем говорить всегда только правду. А так они может быть и не знают, что врут, просто они не смотрят наш телевизор, и не знают всей правды. К счастью, есть интернет и телеграм, в который их цензура не доберётся
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|3.10, IRASoldier_registered (ok), 20:12, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И кого волнует какая-то там лицензия? :-) Что касается _частных_ юзеров, а не компаний - эта ерунда не имеет значения, если не блокируют обновления по IP, а если даже и блокируют - кому нужно, прекрасно знают, как это обходится.
И насчет "ненужна" - как раз наоборот, тем более нужна. Чтобы нормальные юзеры могли продолжать видеть, что такое нормальный дистрибутив, а не привыкали к васянским поделиям из известно какого реестра.
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|4.19, Sluggard (ok), 20:31, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> если не блокируют обновления по IP
До такого угрёбства, слава Патрику, дело не дошло.
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|4.29, Admino (ok), 21:02, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы нормальные юзеры могли продолжать видеть, что такое несвободный дистрибутив, а не привыкали к свободным поделиям.
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|4.52, Fracta1L (ok), 21:35, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> а если даже и блокируют - кому нужно, прекрасно знают, как это обходится
Вопрос только, а нафига так унижаться
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|5.58, Robin Hood (?), 21:53, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Вопрос только, а нафига так унижаться
У так называемых "yкpaинцев" (в отличии от малоpoссов) на генетическом уровне желание унижаться.
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|1.4, valery_kolganov (ok), 19:55, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Добавлена возможность использования сеанса рабочего стола на базе протокола Wayland в окружениях с проприетарными драйверами NVIDIA".
С учетом открытия исходного кода NVIDIA, это радует.
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|1.8, Robin Hood (?), 20:05, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Пока i9-9900 тихо стоит в сторонке, продал системник на C2D и купил нетбук на базе atom n280 (у более производительных atom'ов встройка не поддерживается в линпyксе). Возможно, заменю им свой 4 пень, который досаждает громкими вентиляторами (других более тихих нет). Всё же какой это кайф сидеть на древнем железе и юзать актуальный софт 😏
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|2.20, Аноним (-), 20:36, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря для чего покупать. Больше ядер больше нагрев, а значит нужны вентеляторы с большим числом оборотов а это шум. И ведиокарта тоже делится по класам что означеет больше или меньше нагрев и шум.
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|3.21, Аноним (-), 20:38, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это если не расматривать ограничение в деньгах которое нет смысла обсужать - нет денег значит нет.
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|3.23, Аноним (-), 20:40, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть ещё мобильные процессоры о них не знаю можно их установить на мат. платы для пк.
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|3.45, Robin Hood (?), 21:23, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Больше ядер больше нагрев
Пень 4 потребляет более 90 ватт с 1 ядром, i9 примерно то же самое с восемью. А вот разница в производительности – несколько порядков.
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|2.24, Аноним (24), 20:46, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Согласен.
Это такой кайф сидеть сейчас на линуксе с пентиум 4.
И не иметь возможности использовать даже браузер.
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|3.27, Аноним (-), 20:57, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не о Pentium 4 и производительности. Я о том, что ты (вы, они) гонишся за последним, а оно всё равно греется сильно и будет шуметь если охлаждать вентеляторами. Вроде как на я дро тепла меньше выделяется в современых процесорах, а защёт большего колличества ядер всё равно получается не мало выделения тепла.
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|4.31, Аноним (31), 21:04, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не знаю, что вы так угораете по пентиум четыре. Как по мне, минимум это хотя бы intel core 2 duo. Сейчас выбираю между lenovo thinkpad x200 и apple macbook 2008 года.
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|5.40, Robin Hood (?), 21:15, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> x200
Хрень, у меня был. Я не переварил отсутствие тачпада. Макбуки из эпохи c2d стоит смотреть только эиры потому что в них нет нафиг никому не нужного двд привода, они легче, а по производительности примерно одинаковы с прошками на коре2дуо.
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|5.49, Аноним (-), 21:34, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня Pentium 4 не интересует как и другие модели процессоров Pentium ниже или выше и не только Pentium. Мне не нужна такая производительность еслим прагматично подходить, что имеют современные процессоры реально не нужна не куда применить. Только если сжатие видео, но я пережимаю обрабатываю видео не часто и это размер маленкий видео файла, сжатие занимает от минут до 15 минут примерно. 4 ядерный процессор выпуск 2014 год.
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|6.54, Аноним (-), 21:39, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не бесплатно раздают. За не нужную мне производительность надо платить деньгами (покупать) мне, а не дяде "Фёдору".
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|6.56, Аноним (-), 21:48, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ток и не тик этой ерундой я не занимаюсь. Предположим ктото и что-то умное туда размещает. Нет этим я не занимаюсь.
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|4.33, Аноним (-), 21:06, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+ встроенное видео (GPU) в процессор. Сколько оно тепла добавляет? Возможно можно отключить не знаю как оно работет если им не пользоватся встроенном GPU в процесор.
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|5.39, Robin Hood (?), 21:12, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Сколько оно тепла добавляет?
Довольно ощутимо судя по нагреву с дискреткой и со встройкой.
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|3.43, Robin Hood (?), 21:19, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И не иметь возможности использовать даже браузер.
Понимаю если нет 4 пня, но не понимаю как можно не иметь мозг. Ведь много извилин не требуется для того чтобы посмотреть в ютубе как оно прекрасно всё работает в т.ч. смузихлёбные сайты типа reddit.
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|2.25, Аноним (-), 20:52, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CPU c 65 Watt всё ещё не мало с точки зрения охлаждения вентеляторами.
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|4.32, Аноним (31), 21:05, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не понимаю, для каких целей можно использовать домашний комп с i9.
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|5.36, Robin Hood (?), 21:09, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я не понимаю, для каких целей можно использовать домашний комп с i9.
Вкатись в программирование на java – поймешь.
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|6.62, Аноним (-), 22:16, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не забываем дома ещё и играют коих не мало. И если есть деньги они тоже за трендами следят и стараются по максимум выбирать ну или с запасом.
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|1.13, Аноним (14), 20:19, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А потом они переехали на системду..
Так-то есть там крутые наработки (были), но все это просрано. RIP.
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|1.35, Nicho (ok), 21:07, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Частичный Роллинг Релиз, такую систему, стоит внедрять во многие дистры.
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|1.38, BrainFucker (ok), 21:11, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стоит ли на него свалить с Ubuntu based дистра? Я с 2007г. сидел только на Kubuntu и потом с 2015г. на Neon, меня качество дистра полностью устраивало, проблем особо не имел, но вот Canonical в последнее время слишком агрессивно стал навязывать этот чёртов Snap, что меня окончательно достало и стал подумывать куда бы свалить. Как оно, всё ли на ноутах заводится из коробки? Я уже не молод и крacнoглaзить совсем не хочется и некогда.
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|3.42, BrainFucker (ok), 21:18, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> C Ubuntu есть смысл валить только на Mint.
Я без фанатизма, если это будет не debian based, ну ок, лишь бы было серьёзно, удобно и без геморроя, не как рачлинукс.
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|4.69, Ooiiii (?), 22:30, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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debian unstable, только обновляться с осторожностью, софт свежий, и сшнап не втюхивают
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|5.72, BrainFucker (ok), 22:50, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обновляться с осторожностью
Не подходит, эдак я и рачлинукс мог бы использовать. Я уже давно вырос из этого. Нужна серьёзная стабильная система. Убунтушные циклы были оптимальные.
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|1.46, Konqi (?), 21:30, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Упрощена установка кодека H.264 (openh264) и плагинов gstreamer
Репозиторий Packman не нужен теперь?
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|1.76, Robin Hood (?), 22:56, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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[b]mc[/b] ты xoxoл и вырyсь раз покрываешь укронацистов на сайте .RU лично завтра не поленюсь написать в писменном виде заявление в полицию за реабилитацию неофашизма и распространение фейков о СВО. А в РКН письмо уже отправлено. Я как советский человек, как человек в преклонном возрасте, не позволю нaцизмy вновь поднять голову, против которого доблестно вoeвали мои предки.
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|2.86, Ooiiii (?), 23:15, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще очки одел и ник благородный присвоил. Видать, ночью забыл выключить тв.
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|2.84, Robin Hood (?), 23:13, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Свидомый комнатный укpoнaцик непрестанно ставит дизы под всеми моими постами. Наверное, в перерыве между обстрелами в окопах 🤦♀️
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|2.85, Аноним (-), 23:14, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Российская ультраправая группировка "Левый фронт" и лично координатор Сергей Удальцов внимательно изучили Ваши комментарии, и приглашают вас присоединиться. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, если вы хотите вступить в нашу организацию. Коловраты и бритая налысо голова приветствуются
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