Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4

2.41 , Аноним ( 37 ), 21:16, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C Ubuntu есть смысл валить только на Mint.

3.42 , BrainFucker ( ok ), 21:18, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > C Ubuntu есть смысл валить только на Mint. Я без фанатизма, если это будет не debian based, ну ок, лишь бы было серьёзно, удобно и без геморроя, не как рачлинукс.

4.69 , Ooiiii ( ? ), 22:30, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – debian unstable, только обновляться с осторожностью, софт свежий, и сшнап не втюхивают

5.72 , BrainFucker ( ok ), 22:50, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > обновляться с осторожностью Не подходит, эдак я и рачлинукс мог бы использовать. Я уже давно вырос из этого. Нужна серьёзная стабильная система. Убунтушные циклы были оптимальные.

2.44 , Аноним ( 44 ), 21:20, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я с убунты перелез на Tumbleweed, мне нравится.

2.73 , Ан ( ?? ), 22:51, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стоит. Кеды там хорошо готовят.