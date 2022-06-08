После года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4. Выпуск сформирован на основе единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 4 набора бинарных пакетов c некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упрощает переход между дистрибутивами, экономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволяет отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.8 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x), урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (173 МБ) и Live-сборки с KDE, GNOME и Xfce (~900 МБ). Основные новшества: Обновлены пользовательские окружения: KDE Plasma 5.24, GNOME 41, Enlightenment 0.25.3, MATE 1.26, LxQt 1.0, Sway 1.6.1, Deepin 20.3, Cinnamon 4.6.7. Версия Xfce не изменилась (4.16).

Добавлена возможность использования сеанса рабочего стола на базе протокола Wayland в окружениях с проприетарными драйверами NVIDIA.

Добавлен мультимедийный сервер Pipewire, который пока используется только для обеспечения совместного доступа к экрану в окружениях на базе Wayland (для звука продолжает применяться PulseAudio).

Обновлены PulseAudio 15, Mesa 21.2.4, Wayland 1.20, LibreOffice 7.2.5, Scribus 1.5.8, VLC 3.0.17, mpv 0.34, KDE Gear 21.12.2, GTK 4.6, Qt 6.2/5.15.2.

Обновлены системные компоненты и пакеты для разработчиков: ядро Linux 5.14 systemd 249, LLVM 13, AppArmor 3.0.4, MariaDB 10.6, PostgreSQL 14, Apparmor 3.0, Samba 4.15, CUPS 2.2.7, OpenSSL 3.0.1, BlueZ 5.62, PHP 8.1/7.4.25, OpenJDK 17, Python 3.10/3.6.15, Perl 5.26.1, Ruby 2.5, Rust 1.59, QEMU 6.2, Xen 4.16, Podman 3.4.4, CRI-O 1.22.0, containerd 1.4.12, TensorFlow 2.6.2, DNF 4.10.0.

Удалены пакеты с Python 2. Оставлен только пакет python3.

Упрощена установка кодека H.264 (openh264) и плагинов gstreamer, при возникновении у пользователя необходимости в них.

Представлена новая специализированная сборка "Leap Micro 5.2", основанная на наработках проекта MicroOS. Leap Micro представляет собой урезанный вариант дистрибутива, формируемый на базе репозитория Tumbleweed, использующий систему атомарной установки и автоматического применения обновлений, поддерживающий настройку через cloud-init, поставляемый с доступным только для чтения корневым разделом с Btrfs и интегрированной поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker. Основным назначением Leap Micro является использование в децентрализованных окружениях, для создания микросервисов и в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции.

В качестве основного LDAP-сервера задействован 389 Directory Server. Поддержка сервера OpenLDAP прекращена.



