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Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4

08.06.2022 18:54

После года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4. Выпуск сформирован на основе единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 4 набора бинарных пакетов c некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упрощает переход между дистрибутивами, экономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволяет отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.8 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x), урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (173 МБ) и Live-сборки с KDE, GNOME и Xfce (~900 МБ).

Основные новшества:

  • Обновлены пользовательские окружения: KDE Plasma 5.24, GNOME 41, Enlightenment 0.25.3, MATE 1.26, LxQt 1.0, Sway 1.6.1, Deepin 20.3, Cinnamon 4.6.7. Версия Xfce не изменилась (4.16).
  • Добавлена возможность использования сеанса рабочего стола на базе протокола Wayland в окружениях с проприетарными драйверами NVIDIA.
  • Добавлен мультимедийный сервер Pipewire, который пока используется только для обеспечения совместного доступа к экрану в окружениях на базе Wayland (для звука продолжает применяться PulseAudio).
  • Обновлены PulseAudio 15, Mesa 21.2.4, Wayland 1.20, LibreOffice 7.2.5, Scribus 1.5.8, VLC 3.0.17, mpv 0.34, KDE Gear 21.12.2, GTK 4.6, Qt 6.2/5.15.2.
  • Обновлены системные компоненты и пакеты для разработчиков: ядро Linux 5.14 systemd 249, LLVM 13, AppArmor 3.0.4, MariaDB 10.6, PostgreSQL 14, Apparmor 3.0, Samba 4.15, CUPS 2.2.7, OpenSSL 3.0.1, BlueZ 5.62, PHP 8.1/7.4.25, OpenJDK 17, Python 3.10/3.6.15, Perl 5.26.1, Ruby 2.5, Rust 1.59, QEMU 6.2, Xen 4.16, Podman 3.4.4, CRI-O 1.22.0, containerd 1.4.12, TensorFlow 2.6.2, DNF 4.10.0.
  • Удалены пакеты с Python 2. Оставлен только пакет python3.
  • Упрощена установка кодека H.264 (openh264) и плагинов gstreamer, при возникновении у пользователя необходимости в них.
  • Представлена новая специализированная сборка "Leap Micro 5.2", основанная на наработках проекта MicroOS. Leap Micro представляет собой урезанный вариант дистрибутива, формируемый на базе репозитория Tumbleweed, использующий систему атомарной установки и автоматического применения обновлений, поддерживающий настройку через cloud-init, поставляемый с доступным только для чтения корневым разделом с Btrfs и интегрированной поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker. Основным назначением Leap Micro является использование в децентрализованных окружениях, для создания микросервисов и в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции.
  • В качестве основного LDAP-сервера задействован 389 Directory Server. Поддержка сервера OpenLDAP прекращена.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2022...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP4
  3. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro
  4. OpenNews: Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
  5. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57318-opensuse
Ключевые слова: opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:42, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нужно?
     
     
  • 2.2, saahriktu (ok), 19:51, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В России Зюзя теперь ненужна из-за лицензии. В лицензии прямо прописано, что распространение ограничено EAR США и нажимая кнопку "Далее" юзер подтверждает, что он не находится на территории под санкциями США. Соответствующие санкции США прежде распространялись только на Крым, а теперь распространяются на всю Россию целиком.
     
     
  • 3.3, Самый лучший (?), 19:55, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А нам то не все ли равно что там написано? Америка - страна которая врет всему миру, отвечать нужно также ;-)
     
     
  • 4.5, saahriktu (ok), 19:58, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так контрабанда же. Напоминаю, что Минцифры против нарушения лицензий.

     
  • 4.11, IRASoldier_registered (ok), 20:15, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты поддельный патриот. Настоящий призывал бы импортозамещать и вещал бы о закладках и зондах.
     
     
  • 5.17, Аноним (-), 20:29, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Термин «патриот», благодаря современным деятелям, равносилен термину «идиот».
     
     
  • 6.50, Fracta1L (ok), 21:34, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со словом "либерал", к сожалению, то же самое. И со словом "линуксоид".
     
     
  • 7.65, Аноним (-), 22:21, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что, либерал не может быть патриотом? :D
     
     
  • 8.83, Robin Hood (?), 23:10, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это биомycoр ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.18, Sluggard (ok), 20:29, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  Ты поддельный патриот. Настоящий призывал бы импортозамещать и вещал бы о закладках и зондах.

    Не накликай, а то есть тут один, вдруг прибежит.

     
  • 5.51, Robin Hood (?), 21:34, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему yкpaинствующaя вырyсь вроде тебя всё ещё не удoбpяет в oкoпax рyccкую землю Дoнбаcca?
     
     
  • 6.55, анон (?), 21:47, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хуюсскую
     
     
  • 7.57, Robin Hood (?), 21:51, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем быстрее поймешь, что ты русский, и что "укpaина" и "укpaинцы" – выдуманные проекты, тем лучше для тебя самого.
     
     
  • 8.60, Аноним (60), 22:10, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На опеннете затирают про высшую расу и недочеловеков, но фашисты всё равно украи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, Robin Hood (?), 22:22, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Каждый, кто не отрицает теppoристическую сущность yкpaинства является либо иди... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.67, Robin Hood (?), 22:24, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ух как у свидoмoго припeкло, сидит страницу обновляет да дизы жмёт 128518 в... текст свёрнут, показать
     
  • 8.61, Аноним (61), 22:13, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разные народы разговаривают на своих языках Русские ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, Robin Hood (?), 22:27, 08/06/2022 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 10.70, Аноним (-), 22:34, 08/06/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 10.74, Аноним (-), 22:53, 08/06/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 8.71, Anonim (??), 22:48, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Русь то Киевская, а маскавиты даже не славяне да Украина выдуманный проект, что... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.79, Robin Hood (?), 23:04, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше расскажи про древних yкpoв и выкопанное черное море Неyчь с евро-интегрир... текст свёрнут, показать
     
  • 8.75, BrainFucker (ok), 22:55, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эскобар mkv... текст свёрнут, показать
     
  • 4.59, Аноним (-), 22:05, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Америка - страна которая врет всему миру, отвечать нужно также ;-)

    Что ты, дорогой, мы никогда не будем опускаться до их уровня, и будем говорить всегда только правду. А так они может быть и не знают, что врут, просто они не смотрят наш телевизор, и не знают всей правды. К счастью, есть интернет и телеграм, в который их цензура не доберётся

     
  • 3.10, IRASoldier_registered (ok), 20:12, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И кого волнует какая-то там лицензия? :-) Что касается _частных_ юзеров, а не компаний - эта ерунда не имеет значения, если не блокируют обновления по IP, а если даже и блокируют - кому нужно, прекрасно знают, как это обходится.

    И насчет "ненужна" - как раз наоборот, тем более нужна. Чтобы нормальные юзеры могли продолжать видеть, что такое нормальный дистрибутив, а не привыкали к васянским поделиям из известно какого реестра.

     
     
  • 4.19, Sluggard (ok), 20:31, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > если не блокируют обновления по IP

    До такого угрёбства, слава Патрику, дело не дошло.

     
  • 4.29, Admino (ok), 21:02, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы нормальные юзеры могли продолжать видеть, что такое несвободный дистрибутив, а не привыкали к свободным поделиям.
     
  • 4.52, Fracta1L (ok), 21:35, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > а если даже и блокируют - кому нужно, прекрасно знают, как это обходится

    Вопрос только, а нафига так унижаться

     
     
  • 5.58, Robin Hood (?), 21:53, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Вопрос только, а нафига так унижаться

    У так называемых "yкpaинцев" (в отличии от малоpoссов) на генетическом уровне желание унижаться.

     
  • 2.14, Аноним (14), 20:20, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    7 лет минимум как нет))
     

  • 1.4, valery_kolganov (ok), 19:55, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Добавлена возможность использования сеанса рабочего стола на базе протокола Wayland в окружениях с проприетарными драйверами NVIDIA".
    С учетом открытия исходного кода NVIDIA, это радует.
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:05, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    micro ставил в виртуалку, чот не взлетело
     
  • 1.8, Robin Hood (?), 20:05, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Пока i9-9900 тихо стоит в сторонке, продал системник на C2D и купил нетбук на базе atom n280 (у более производительных atom'ов встройка не поддерживается в линпyксе). Возможно, заменю им свой 4 пень, который досаждает громкими вентиляторами (других более тихих нет). Всё же какой это кайф сидеть на древнем железе и юзать актуальный софт 😏
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 20:36, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для чего покупать. Больше ядер больше нагрев, а значит нужны вентеляторы с большим числом оборотов а это шум. И ведиокарта тоже делится по класам что означеет больше или меньше нагрев и шум.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 20:38, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если не расматривать ограничение в деньгах которое нет смысла обсужать - нет денег значит нет.
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 20:38, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обсуждать
     
  • 3.23, Аноним (-), 20:40, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё мобильные процессоры о них не знаю можно их установить на мат. платы для пк.
     
  • 3.45, Robin Hood (?), 21:23, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Больше ядер больше нагрев

    Пень 4 потребляет более 90 ватт с 1 ядром, i9 примерно то же самое с восемью. А вот разница в производительности – несколько порядков.

     
  • 2.24, Аноним (24), 20:46, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Согласен.
    Это такой кайф сидеть сейчас на линуксе с пентиум 4.

    И не иметь возможности использовать даже браузер.

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 20:57, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не о Pentium 4 и производительности. Я о том, что ты (вы, они) гонишся за последним, а оно всё равно греется сильно и будет шуметь если охлаждать вентеляторами. Вроде как на я дро тепла меньше выделяется в современых процесорах, а защёт большего колличества ядер всё равно получается не мало выделения тепла.
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 21:01, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И частота тоже влияет чем выше тем нагрев больше.
     
  • 4.31, Аноним (31), 21:04, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не знаю, что вы так угораете по пентиум четыре. Как по мне, минимум это хотя бы intel core 2 duo. Сейчас выбираю между lenovo thinkpad x200 и apple macbook 2008 года.
     
     
  • 5.40, Robin Hood (?), 21:15, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > x200

    Хрень, у меня был. Я не переварил отсутствие тачпада. Макбуки из эпохи c2d стоит смотреть только эиры потому что в них нет нафиг никому не нужного двд привода, они легче, а по производительности примерно одинаковы с прошками на коре2дуо.

     
  • 5.49, Аноним (-), 21:34, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня Pentium 4 не интересует как и другие модели процессоров Pentium ниже или выше и не только Pentium. Мне не нужна такая производительность еслим прагматично подходить, что имеют современные процессоры реально не нужна не куда применить. Только если сжатие видео, но я пережимаю обрабатываю видео не часто и это размер маленкий видео файла, сжатие занимает от минут до 15 минут примерно. 4 ядерный процессор выпуск 2014 год.
     
     
  • 6.54, Аноним (-), 21:39, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не бесплатно раздают. За не нужную мне производительность надо платить деньгами (покупать) мне, а не дяде "Фёдору".
     
  • 6.56, Аноним (-), 21:48, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ток и не тик этой ерундой я не занимаюсь. Предположим ктото и что-то умное туда размещает. Нет этим я не занимаюсь.
     
  • 4.33, Аноним (-), 21:06, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + встроенное видео (GPU) в процессор. Сколько оно тепла добавляет? Возможно можно отключить не знаю как оно работет если им не пользоватся встроенном GPU в процесор.
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 21:07, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    встроенным
     
  • 5.39, Robin Hood (?), 21:12, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Сколько оно тепла добавляет?

    Довольно ощутимо судя по нагреву с дискреткой и со встройкой.

     
  • 3.43, Robin Hood (?), 21:19, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И не иметь возможности использовать даже браузер.

    Понимаю если нет 4 пня, но не понимаю как можно не иметь мозг. Ведь много извилин не требуется для того чтобы посмотреть в ютубе как оно прекрасно всё работает в т.ч. смузихлёбные сайты типа reddit.

     
  • 2.25, Аноним (-), 20:52, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CPU c 65 Watt всё ещё не мало с точки зрения охлаждения вентеляторами.
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 20:53, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i9-9900 пишут 65 Watt.
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 21:03, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TDP
     
  • 4.32, Аноним (31), 21:05, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю, для каких целей можно использовать домашний комп с i9.
     
     
  • 5.36, Robin Hood (?), 21:09, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я не понимаю, для каких целей можно использовать домашний комп с i9.

    Вкатись в программирование на java – поймешь.

     
  • 5.53, Fracta1L (ok), 21:36, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похоже, ты тупенький
     
     
  • 6.62, Аноним (-), 22:16, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забываем дома ещё и играют коих не мало. И если есть деньги они тоже за трендами следят и стараются по максимум выбирать ну или с запасом.
     
     
  • 7.63, Аноним (-), 22:17, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    максимуму
     
  • 7.64, Аноним (-), 22:19, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет лучше максимум, изночально я лучше написал
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:05, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я джва года ждал. Наконец то свежачок.
     
     
  • 2.15, Sluggard (ok), 20:21, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для свежачка есть Перекати-поле.
     
     
  • 3.47, Robin Hood (?), 21:30, 08/06/2022 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:16, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них по прежнему поддержка полгода?
     
     
  • 2.87, Иван Ворстаненко (?), 23:17, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пол года, а 18 месяцев.
     

  • 1.13, Аноним (14), 20:19, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А потом они переехали на системду..
    Так-то есть там крутые наработки (были), но все это просрано. RIP.
     
     
  • 2.88, Иван Ворстаненко (?), 23:19, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что просрано, куда просрано - не понятно никому. От и никто не отписывается под этим :)
     

  • 1.16, Аноним (16), 20:26, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некогда был лучшим.
     
  • 1.35, Nicho (ok), 21:07, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Частичный Роллинг Релиз, такую систему, стоит внедрять во многие дистры.
     
  • 1.37, Аноним (37), 21:10, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду, когда Gecko обновят
     
  • 1.38, BrainFucker (ok), 21:11, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоит ли на него свалить с Ubuntu based дистра? Я с 2007г. сидел только на Kubuntu и потом с 2015г. на Neon, меня качество дистра полностью устраивало, проблем особо не имел, но вот Canonical в последнее время слишком агрессивно стал навязывать этот чёртов Snap, что меня окончательно достало и стал подумывать куда бы свалить. Как оно, всё ли на ноутах заводится из коробки? Я уже не молод и крacнoглaзить совсем не хочется и некогда.
     
     
  • 2.41, Аноним (37), 21:16, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C Ubuntu есть смысл валить только на Mint.
     
     
  • 3.42, BrainFucker (ok), 21:18, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C Ubuntu есть смысл валить только на Mint.

    Я без фанатизма, если это будет не debian  based, ну ок, лишь бы было серьёзно, удобно и без геморроя, не как рачлинукс.

     
     
  • 4.69, Ooiiii (?), 22:30, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    debian unstable, только обновляться с осторожностью, софт свежий, и сшнап не втюхивают
     
     
  • 5.72, BrainFucker (ok), 22:50, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обновляться с осторожностью

    Не подходит, эдак я и рачлинукс мог бы использовать. Я уже давно вырос из этого. Нужна серьёзная стабильная система. Убунтушные циклы были оптимальные.

     
  • 2.44, Аноним (44), 21:20, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я с убунты перелез на Tumbleweed, мне нравится.
     
  • 2.73, Ан (??), 22:51, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит. Кеды там хорошо готовят.
     

  • 1.46, Konqi (?), 21:30, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Упрощена установка кодека H.264 (openh264) и плагинов gstreamer

    Репозиторий Packman не нужен теперь?

     
     
  • 2.48, Robin Hood (?), 21:32, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репозитории в принципе не нужны!
     

  • 1.76, Robin Hood (?), 22:56, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    [b]mc[/b] ты xoxoл и вырyсь раз покрываешь укронацистов на сайте .RU лично завтра не поленюсь написать в писменном виде заявление в полицию за реабилитацию неофашизма и распространение фейков о СВО. А в РКН письмо уже отправлено. Я как советский человек, как человек в преклонном возрасте, не позволю нaцизмy вновь поднять голову, против которого доблестно вoeвали мои предки.
     
     
  • 2.78, Аноним (-), 23:02, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Омежку забижают
     
     
  • 3.81, Robin Hood (?), 23:06, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Члeн из рта вынь, а то не понятно что ты там мямлишь
     

  • 1.77, T00 (?), 23:02, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все ерунда, а главное как там с обоями, они хоть не скучные?
     
  • 1.80, Аноним (80), 23:05, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У местного фирменного спамбота опять обострение...
     
     
  • 2.86, Ooiiii (?), 23:15, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще очки одел и ник благородный присвоил. Видать, ночью забыл выключить тв.
     

  • 1.82, Robin Hood (?), 23:08, 08/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    СМEPТЬ XOXЛАМ и всем сочувствующим им мpaзям либepaстaм, выpyси и прочему биoмyсору
     
     
  • 2.84, Robin Hood (?), 23:13, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свидомый комнатный укpoнaцик непрестанно ставит дизы под всеми моими постами. Наверное, в перерыве между обстрелами в окопах 🤦‍♀️
     
  • 2.85, Аноним (-), 23:14, 08/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Российская ультраправая группировка "Левый фронт" и лично координатор Сергей Удальцов внимательно изучили Ваши комментарии, и приглашают вас присоединиться. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, если вы хотите вступить в нашу организацию. Коловраты и бритая налысо голова приветствуются
     

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