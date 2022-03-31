Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE

|
|1.2, Аноним (2), 21:15, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Когда я слышу «web-интерфейс», перед глазами встаёт нечто тормозящее, нерациональное, аномально раздутое, эпилептично падучее.
Когда-то был весьма годный дистрибутив, но что-то в какой-то момент пошло не так.
|
|
|
|2.3, Пэдро (?), 21:28, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а что у тебя перед глазами, когда ты слышишь "Front-end"?
p.s. передаю привет админам localhost'ов!
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 21:57, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у хрюш до того дошёл "прогресс", что понятие "фронт-энд", изначально оскорбляющее веб-макак, они пытаются применять на разработчиков клиентской части ПО (не зашкваренных скриптами)
|
|1.4, Аноним (4), 21:37, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кстати. Сегодня - последний день поддержки SLES 11. Помогите выкачать с зеркал Яндекса все репозитории, включая home? Пока не удалили
Надо сформировать команду rsync, которая пройдётся по всем каталогам и подкаталогам в mirror.yandex.ru/opensuse, и найдёт всё по шаблону *SLE*11* (без учёта регистра). И скачает всё, но каталоги ppc, ppc64 и ia64 не надо.
|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (4), 21:44, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Готовую команду можно? Для гуманитариев и юзеров десктопов, которые rsync ни разу раньше не видели.
По типу такой команды, но не для убунту, а для суси:
debmirror --progress --verbose --nocleanup --source --md5sums --host=mirror.yandex.ru --root=:ubuntu --dist=jaunty,intrepid,hardy --section=main,restricted,universe,multiverse --method=rsync --arch=i386,amd64 /mirror_ubuntu
|
|1.6, Аноним (6), 21:42, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чего тут тестировать, если
> Возможности интерфейса пока ограничены, например, в секции выбора продукта отсутствует возможность управления установкой отдельных наборов программ и системных ролей, а в секции разбивки диска предлагается только выбор раздела для установки без возможности редактирования таблицы разделов и изменения типа ФC.
?
Фигасе "расширили возможности" и "устранили ограничения"...
|
|1.13, Аноним101 (?), 22:16, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Юзал, когда и всю систему. новость не понятно о чем и кому она нафиг нужна.В Сусе все итак было почти зае*сь. На те времена, 2010ый примерно.Когда местные обезьяны трахались с Дебианом.
|
|
|
|2.15, Аноним (4), 22:41, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
О да, openSUSE 11.2 самый лучший релиз был. Потом вразнос пошли и всё расх..чили. Сначала HAL, потом GNOME2, потом Sysvinit. По указке Red Hat всё делали, хотя казалось бы, должны были конкурировать
|
|
|
|3.17, SuSE Gmbh (?), 23:06, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причем бы тут "указки"? Мы разработчики ДИСТРИБУТИВА, gnu linux...были. Теперь мы разработчики дистрибутива systemd/linux.
Но собираем мы его - из тех деталей, которые нам предоставляют разработчики отдельных программ.
Hal - привет от разработчиков xorg (кто контролирует разработку? Ага, rhbm)
gnome2 - привет от разработчиков. Или ты предлагаешь нам gnome1 и ВСЮ погребень которая даже еще может для него и не была написана - переписать самим, ради твоего щастья?
(кто контролирует - догадайся)
А потом и "sysvinit" заменен на dbus и systemd - потому что нынешний гом без этого нормально работать не будет, да и весь более-менее сложный софт.
> хотя казалось бы, должны были конкурировать
мы конкурировали! Вот, например, вместо network manager - wicked! ДВА ненужных dhcpd на сервере со статическим ip адресом? Ну а чо такова, ввенде ведь так же!
Или вот - нескучный d-installer вместо ихнего cockpit!
Конкурируем-конкурируем, все никак не выконкурим.
|
|1.19, Аноним (19), 23:51, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скоро с ядром и даже с железом тоже будут через REST взаимодействовать, по хттпс с сертификатиками.
|
|1.20, Аноним (20), 00:45, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Единственная киллер фича зюзи. установшик, остававшийся пока нетронутым макаками. И до него дотянулись. Форкнуть что-ли зюзю?
|