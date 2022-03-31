Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE

Разработчики инсталлятора YaST, применяемого в openSUSE и SUSE Linux, представили первый установочный образ с новым инсталлятором, разработанным в рамках проекта D-Installer и поддерживающим управление установкой через web-интерфейс. Подготовленный образ предназначен для ознакомления с возможностями D-Installer и предоставляет средства для установки непрерывно обновляемой редакции openSUSE Tumbleweed. D-Installer пока позиционируется как экспериментальный проект и первый выпуск можно рассматривать как превращение концептуальной идеи в форму начального продукта, уже пригодного для использования, но требующего большой доработки.

D-Installer подразумевает отделение пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и предоставление возможности использования различных фронтэндов. Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализована прослойка, абстрагирующая доступ к библиотекам через унифицированный интерфейс D-Bus.

Для взаимодействия с пользователем подготовлен фронтэнд, построенный с использованием web-технологий. Фонтэнд включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и показываемый пользователю web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для привязки интерфейса к D-Bus, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby и построены с использованием готовых модулей, развиваемых проектом Cockpit, которые также применяются в web-конфигураторах Red Hat.

Управление установкой осуществляется через сводный экран "Installation Summary", на котором собраны подготовительные настройки, производимые перед началом установки, такие как выбор языка и устанавливаемого продукта, разбивка диска и управление пользователями. Основное отличие нового интерфейса от YaST в том, что переход к настройкам не требует запуска отдельных виджетов и предлагается сразу. Возможности интерфейса пока ограничены, например, в секции выбора продукта отсутствует возможность управления установкой отдельных наборов программ и системных ролей, а в секции разбивки диска предлагается только выбор раздела для установки без возможности редактирования таблицы разделов и изменения типа ФC.

Из возможностей требующих доработки отмечаются средства для информирования пользователя о возникающих ошибках и организация интерактивного взаимодействия в процессе работы (например, вывод запроса пароля при обнаружении зашифрованного раздела). В планах также возможность изменения поведения разных стадий установки в зависимости от выбранного продукта или системной роли (например, для MicroOS применяется раздел в режиме только для чтения).

Среди целей разработки D-Installer упоминается устранение имеющихся ограничений графического интерфейса; расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях; уход от привязки к одному языку программирования (D-Bus API позволит создавать надстройки на разных языках); стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.



