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Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE

31.03.2022 20:40

Разработчики инсталлятора YaST, применяемого в openSUSE и SUSE Linux, представили первый установочный образ с новым инсталлятором, разработанным в рамках проекта D-Installer и поддерживающим управление установкой через web-интерфейс. Подготовленный образ предназначен для ознакомления с возможностями D-Installer и предоставляет средства для установки непрерывно обновляемой редакции openSUSE Tumbleweed. D-Installer пока позиционируется как экспериментальный проект и первый выпуск можно рассматривать как превращение концептуальной идеи в форму начального продукта, уже пригодного для использования, но требующего большой доработки.

D-Installer подразумевает отделение пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и предоставление возможности использования различных фронтэндов. Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализована прослойка, абстрагирующая доступ к библиотекам через унифицированный интерфейс D-Bus.

Для взаимодействия с пользователем подготовлен фронтэнд, построенный с использованием web-технологий. Фонтэнд включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и показываемый пользователю web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для привязки интерфейса к D-Bus, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby и построены с использованием готовых модулей, развиваемых проектом Cockpit, которые также применяются в web-конфигураторах Red Hat.

Управление установкой осуществляется через сводный экран "Installation Summary", на котором собраны подготовительные настройки, производимые перед началом установки, такие как выбор языка и устанавливаемого продукта, разбивка диска и управление пользователями. Основное отличие нового интерфейса от YaST в том, что переход к настройкам не требует запуска отдельных виджетов и предлагается сразу. Возможности интерфейса пока ограничены, например, в секции выбора продукта отсутствует возможность управления установкой отдельных наборов программ и системных ролей, а в секции разбивки диска предлагается только выбор раздела для установки без возможности редактирования таблицы разделов и изменения типа ФC.

Из возможностей требующих доработки отмечаются средства для информирования пользователя о возникающих ошибках и организация интерактивного взаимодействия в процессе работы (например, вывод запроса пароля при обнаружении зашифрованного раздела). В планах также возможность изменения поведения разных стадий установки в зависимости от выбранного продукта или системной роли (например, для MicroOS применяется раздел в режиме только для чтения).

Среди целей разработки D-Installer упоминается устранение имеющихся ограничений графического интерфейса; расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях; уход от привязки к одному языку программирования (D-Bus API позволит создавать надстройки на разных языках); стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.

  1. Главная ссылка к новости (https://yast.opensuse.org/blog...)
  2. OpenNews: openSUSE развивает web-интерфейс для инсталлятора YaST
  3. OpenNews: Используемый в Fedora и RHEL инсталлятор Anaconda переводят на web-интерфейс
  4. OpenNews: Выпуск инсталлятора Archinstall 2.3.0, применяемого в дистрибутиве Arch Linux
  5. OpenNews: В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор
  6. OpenNews: Для FreeBSD развивается новый инсталлятор
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56946-suse
Ключевые слова: suse, install
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:12, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хватает немного Electron
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:50, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + ещё можно немного на Java
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:15, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда я слышу «web-интерфейс», перед глазами встаёт нечто тормозящее, нерациональное, аномально раздутое, эпилептично падучее.

    Когда-то был весьма годный дистрибутив, но что-то в какой-то момент пошло не так.

     
     
  • 2.3, Пэдро (?), 21:28, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а что у тебя перед глазами, когда ты слышишь "Front-end"?
    p.s. передаю привет админам localhost'ов!
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:57, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у хрюш до того дошёл "прогресс", что понятие "фронт-энд", изначально оскорбляющее веб-макак, они пытаются применять на разработчиков клиентской части ПО (не зашкваренных скриптами)
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:37, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати. Сегодня - последний день поддержки SLES 11. Помогите выкачать с зеркал Яндекса все репозитории, включая home? Пока не удалили

    Надо сформировать команду rsync, которая пройдётся по всем каталогам и подкаталогам в mirror.yandex.ru/opensuse, и найдёт всё по шаблону *SLE*11* (без учёта регистра). И скачает всё, но каталоги ppc, ppc64 и ia64 не надо.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:40, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рсинк имеет флаг --exclude, воспользуйтесь им
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 21:44, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовую команду можно? Для гуманитариев и юзеров десктопов, которые rsync ни разу раньше не видели.

    По типу такой команды, но не для убунту, а для суси:

    debmirror --progress --verbose --nocleanup --source --md5sums --host=mirror.yandex.ru --root=:ubuntu --dist=jaunty,intrepid,hardy --section=main,restricted,universe,multiverse --method=rsync --arch=i386,amd64 /mirror_ubuntu

     
  • 2.7, Sluggard (ok), 21:43, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зенитар, ты что ли?
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 21:45, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не я
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:42, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего тут тестировать, если

    > Возможности интерфейса пока ограничены, например, в секции выбора продукта отсутствует возможность управления установкой отдельных наборов программ и системных ролей, а в секции разбивки диска предлагается только выбор раздела для установки без возможности редактирования таблицы разделов и изменения типа ФC.

    ?
    Фигасе "расширили возможности" и "устранили ограничения"...

     
  • 1.10, Sluggard (ok), 21:45, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был отличный установщик у Суси... Тьфу.
     
     
  • 2.16, Michael Shigorin (ok), 23:04, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это... d-install it и милости просим, если совсем туго придётся.
     

  • 1.13, Аноним101 (?), 22:16, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзал, когда и всю систему. новость не понятно о чем и кому она нафиг нужна.В Сусе все итак было почти зае*сь. На те времена, 2010ый примерно.Когда местные обезьяны трахались с Дебианом.
     
     
  • 2.15, Аноним (4), 22:41, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О да, openSUSE 11.2 самый лучший релиз был. Потом вразнос пошли и всё расх..чили. Сначала HAL, потом GNOME2, потом Sysvinit. По указке Red Hat всё делали, хотя казалось бы, должны были конкурировать
     
     
  • 3.17, SuSE Gmbh (?), 23:06, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем бы тут "указки"? Мы разработчики ДИСТРИБУТИВА, gnu linux...были. Теперь мы разработчики дистрибутива systemd/linux.

    Но собираем мы его - из тех деталей, которые нам предоставляют разработчики отдельных программ.

    Hal - привет от разработчиков xorg (кто контролирует разработку? Ага, rhbm)
    gnome2 - привет от разработчиков. Или ты предлагаешь нам gnome1 и ВСЮ погребень которая даже еще может для него и не была написана - переписать самим, ради твоего щастья?
    (кто контролирует - догадайся)
    А потом и "sysvinit" заменен на dbus и systemd - потому что нынешний гом без этого нормально работать не будет, да и весь более-менее сложный софт.

    > хотя казалось бы, должны были конкурировать

    мы конкурировали! Вот, например, вместо network manager - wicked! ДВА ненужных dhcpd на сервере со статическим ip адресом? Ну а чо такова, ввенде ведь так же!

    Или вот - нескучный d-installer вместо ихнего cockpit!

    Конкурируем-конкурируем, все никак не выконкурим.

     

  • 1.19, Аноним (19), 23:51, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро с ядром и даже с железом тоже будут через REST взаимодействовать, по хттпс с сертификатиками.
     
  • 1.20, Аноним (20), 00:45, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственная киллер фича зюзи. установшик, остававшийся пока нетронутым макаками. И до него дотянулись. Форкнуть что-ли зюзю?
     

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