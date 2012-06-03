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Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3

02.06.2021 20:37

После почти года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3. Выпуск сформирован на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise с некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.4 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x), урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (146 МБ) и Live-сборки с KDE, GNOME и Xfce.

Ключевой особенностью openSUSE Leap 15.3 стало использование единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов, вместо практикуемой при подготовки прошлых выпусков пересборки src-пакетов SUSE Linux Enterprise. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках.

Другие новшества:

  • Обновлены отдельные компоненты дистрибутива. Как и в прошлом выпуске продолжает поставляться базовое ядро Linux, подготовленное на основе версии 5.3.18. Системный менеджер systemd обновлён до версии 246 (ранее поставлялся выпуск 234).
  • Обновлён рабочий стол Xfce 4.16, но как и в прошлом выпуске продолжают поставляться KDE Plasma 5.18 и GNOME 3.34. Пакет Mesa обновлён с выпуска 19.3 до 20.2.4. Предложен новый выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1.1. Из репозиториев удалены пакеты с KDE 4 и Qt 4.
  • Предоставлены новые пакеты для исследователей, занимающихся машинным обучением: TensorFlow Lite 2020.08.23, PyTorch 1.4.0, ONNX 1.6.0, Grafana 7.3.1.
  • Обновлены инструментарии для изолированных контейнеров: Podman 2.1.1-4.28.1, CRI-O 1.17.3, containerd 1.3.9-5.29.3, kubeadm 1.18.4.
  • Для разработчиков предложены Go 1.15, Perl 5.26.1, PHP 7.4.6, Python 3.6.12, Ruby 2.5, Rust 1.43.1.
  • Из-за проблем с лицензией из пакетов apr-util, cyrus-sasl, iproute2, perl, php7, postfix и rpm удалена библиотека Berkeley DB. Ветка Berkeley DB 6 переведена на AGPLv3, требования которой распространяются и на приложения, использующие BerkeleyDB в форме библиотеки. Например RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2021...)
  2. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  3. OpenNews: openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов
  4. OpenNews: Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP2
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55255-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:39, 02/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    >урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (146 МБ)

    А вот это радостная новость!

     
     
  • 2, Аноним (2), 20:42, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не особо: на дискету не поместится, значит, в карман уже не положишь диск.
     

  • 3, Аноним (-), 20:44, 02/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Когда Nvidia выпустит драйвер с поддержкой Wayland?
     
     
  • 4, Аноным (ok), 20:52, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    никогда, для кластерной рендер-фермы оно не надобно
     
     
  • 5, нах. (?), 20:53, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    странная у вас опечатка в слове майнинг...

     
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