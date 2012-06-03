После почти года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3. Выпуск сформирован на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise с некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.4 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x), урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (146 МБ) и Live-сборки с KDE, GNOME и Xfce. Ключевой особенностью openSUSE Leap 15.3 стало использование единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов, вместо практикуемой при подготовки прошлых выпусков пересборки src-пакетов SUSE Linux Enterprise. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках. Другие новшества: Обновлены отдельные компоненты дистрибутива. Как и в прошлом выпуске продолжает поставляться базовое ядро Linux, подготовленное на основе версии 5.3.18. Системный менеджер systemd обновлён до версии 246 (ранее поставлялся выпуск 234).

Обновлён рабочий стол Xfce 4.16, но как и в прошлом выпуске продолжают поставляться KDE Plasma 5.18 и GNOME 3.34. Пакет Mesa обновлён с выпуска 19.3 до 20.2.4. Предложен новый выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1.1. Из репозиториев удалены пакеты с KDE 4 и Qt 4.

Предоставлены новые пакеты для исследователей, занимающихся машинным обучением: TensorFlow Lite 2020.08.23, PyTorch 1.4.0, ONNX 1.6.0, Grafana 7.3.1.

Обновлены инструментарии для изолированных контейнеров: Podman 2.1.1-4.28.1, CRI-O 1.17.3, containerd 1.3.9-5.29.3, kubeadm 1.18.4.

Для разработчиков предложены Go 1.15, Perl 5.26.1, PHP 7.4.6, Python 3.6.12, Ruby 2.5, Rust 1.43.1.

Из-за проблем с лицензией из пакетов apr-util, cyrus-sasl, iproute2, perl, php7, postfix и rpm удалена библиотека Berkeley DB. Ветка Berkeley DB 6 переведена на AGPLv3, требования которой распространяются и на приложения, использующие BerkeleyDB в форме библиотеки. Например RPM поставляется под GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2.



