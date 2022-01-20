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Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5

20.01.2022 16:32

Появились дополнительные подробности о проекте SUSE Liberty Linux, который утром был анонсирован компанией SUSE без технических деталей. Оказалось, что в рамках проекта подготовлена новая редакция дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.5, собранная с использованием платформы Open Build Service и пригодная для использования вместо классического CentOS 8, поддержка которого была прекращена в конце 2021 года. Предполагается, что пользователи CentOS 8 и RHEL 8 смогут перевести свои системы на дистрибутив SUSE Liberty Linux, предоставляющий полную бинарную совместимость с RHEL и пакетами из репозитория EPEL.

Новый дистрибутив интересен тем, что содержимое пространства пользователя в SUSE Liberty Linux сформировано путём пересборки исходных SRPM-пакетов из RHEL 8.5, но пакет с ядром заменён на собственный вариант, основанный на ветке ядра Linux 5.3 и созданный путём пересборки пакета с ядром из дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP3. Дистрибутив формируется только для архитектуры x86-64. Готовые сборки SUSE Liberty Linux пока недоступны для тестирования.

Подводя итог, продукт SUSE Liberty Linux представляет собой новый дистрибутив на основе пересборки пакетов RHEL и ядра SUSE Linux Enterprise, на который распространяется техническая поддержка SUSE и который может централизованно управляться при помощи платформы SUSE Manager. Обновления для SUSE Liberty Linux будут выпускаться следуя за обновлениями RHEL.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Инициатива SUSE Liberty Linux для унификации поддержки SUSE, openSUSE, RHEL и CentOS
  3. OpenNews: Прекращение сопровождения CentOS 8.x
  4. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.5 (2111), финальный в серии 8.x
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS
  6. OpenNews: Проект ELevate, упрощающий переход с CentOS 7 на дистрибутивы, основанные на RHEL 8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56550-suse
Ключевые слова: suse, rhel
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:39, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    вот это нойс!
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:42, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    А что они не раздают? Или SLES уже - всё? Или в чужой огород какать приятней?
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:44, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    А вот и рак с клешнёй. Уже который.
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:48, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вполне годная новость
     
  • 1.5, VZ (??), 16:49, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Капут?
     
     
  • 2.9, псевдонимус (?), 16:53, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже что да.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:50, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Годный должен быть дистрибутив, Суся и Оракл годные вещи делают, их надо ставить, а не всякие альмы и прочие роки псиноподобные
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:51, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    очередной болдженос^W болцентос
     
  • 1.8, псевдонимус (?), 16:52, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Все скотам ибиэмовским неймётся. Ну и хорошо. Тупиковая ветвь под брендом "Линукс" должна умереть. Столько вреда привнесло это поделие.
     
  • 1.10, mikhailnov (ok), 16:53, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    А откуда информация про ядро и основу для пакетной базы? По ссылкам ничего такого не нашел.
    Подозреваю, что он сделан путем пересборки не RHEL, а openEULER. Где-то была инфа, по-моему, что, во-первых, openEULER собирается на Open Build Service (хотя это ни о чем не говорит), во-вторых, где-то на сайте OE или Huawei видел логотип SUSE, они, наверное, пытаются попасть на китайский рынок.
     
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