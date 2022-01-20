Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5

Появились дополнительные подробности о проекте SUSE Liberty Linux, который утром был анонсирован компанией SUSE без технических деталей. Оказалось, что в рамках проекта подготовлена новая редакция дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.5, собранная с использованием платформы Open Build Service и пригодная для использования вместо классического CentOS 8, поддержка которого была прекращена в конце 2021 года. Предполагается, что пользователи CentOS 8 и RHEL 8 смогут перевести свои системы на дистрибутив SUSE Liberty Linux, предоставляющий полную бинарную совместимость с RHEL и пакетами из репозитория EPEL.

Новый дистрибутив интересен тем, что содержимое пространства пользователя в SUSE Liberty Linux сформировано путём пересборки исходных SRPM-пакетов из RHEL 8.5, но пакет с ядром заменён на собственный вариант, основанный на ветке ядра Linux 5.3 и созданный путём пересборки пакета с ядром из дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP3. Дистрибутив формируется только для архитектуры x86-64. Готовые сборки SUSE Liberty Linux пока недоступны для тестирования.

Подводя итог, продукт SUSE Liberty Linux представляет собой новый дистрибутив на основе пересборки пакетов RHEL и ядра SUSE Linux Enterprise, на который распространяется техническая поддержка SUSE и который может централизованно управляться при помощи платформы SUSE Manager. Обновления для SUSE Liberty Linux будут выпускаться следуя за обновлениями RHEL.



