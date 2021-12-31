Прекращение сопровождения CentOS 8.x

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|2.3, Аноним (3), 15:23, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вот на новый год у халявщиков прод упадет от Log4j поржем с них.
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|3.38, Рим (?), 19:12, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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халявщик это конечный потребитель, я так понимаю?
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|2.7, Аноним (7), 15:36, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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зачем RPM от мутных ребят (тем более от опеннетного Шигорина, ха), когда есть RPM от всемирно известной корпорации с куда большими ресурсами на их сопровождение (и которая этот самый RPM и написала, ха - еще когда Шигорин в школу ходил)
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|3.8, Аноним (-), 15:43, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ты это так написал, что во мне порснулось доверие к шигорину, на мгновение
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|3.13, Michael Shigorin (ok), 16:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> зачем RPM от мутных ребят (тем более от опеннетного Шигорина, ха)
Смешно здесь то, что Вы явно не заглядывали в RPM -- и уж тем более в ALT-RPM :)
А если бы заглянули -- и для начала обзавелись достаточной для того квалификацией -- то утихли бы и не отсвечивали, как вот ребята из пингвинсофта/росы, сперва долго и старательно ламерски поливавшие альт помоями лет десять назад, а затем взявшиеся приводить в чувство репозиторий мандривы и _вдруг_ осознавшие, что к чему в том же http://altlinux.org/hasher
Ну и: когда подрастёте, может, узнаете ещё разницу веса слова _любого_ человека, который подписывает его своим именем, и веса анонимки.
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|5.22, Аноним (-), 16:44, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что туд узнавать?
Он так склоняет к деанону.
Потом ты псевдонимус и через незаметное мгновение ты строчишь в гугол всю информацию о своей проф и непроф жизни
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|3.29, Аноним (3), 17:55, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда оракл попросить денег куда побежите? Да куда вы денетесь с системд то?
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|2.23, Онаним (?), 16:47, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто.
По духу - Rocky, единственный из них community, а не company supported.
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|2.24, Онаним (?), 16:48, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она завершилась ровно в тот момент, когда объявили о переходе на Stream-релизы.
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|2.25, Онаним (?), 16:49, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никаких пердаков.
Кого устраивает извращённый bleeding edge - продолжат сидеть на стрёме.
Кого нет - уже съёхали на OEL или прочие, ну либо имеют migration plan in progress.
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|1.31, Аноним (31), 18:12, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Некоторые из этих скриптов миграции убивают системы - не напрочь, конечно, просто dnf умирает.
// b.
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|1.32, Аноним (32), 18:37, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перешел не на CentOS Stream 8 еще год назад. Проблем с нестабильностью не обнаружено, работает не хуже той же убунты.
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