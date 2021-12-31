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Прекращение сопровождения CentOS 8.x

31.12.2021 15:13

Прекращено формирование обновлений для дистрибутива CentOS 8.x, на смену которому пришла непрерывно обновляемая редакция CentOS Stream. 31 января связанное с веткой CentOS 8 содержимое планируется удалить с зеркал и переместить в архив vault.centos.org.

CentOS Stream позиционируется как upstream-проект для RHEL, дающий возможность сторонним участникам контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения. Раньше в качестве основы для новой ветки RHEL использовался снапшот одного из выпусков Fedora, который дорабатывался и стабилизировался за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения. В процессе разработки RHEL 9 на основе снапшота Fedora 34 при участии сообщества сформирована ветка CentOS Stream 9, в которой проводится подготовительная работа и формируется базис для новой значительной ветки RHEL.

Для CentOS Stream публикуются те же обновления, что подготовлены для ещё не выпущенного будущего промежуточного выпуска RHEL и основной целью разработчиков является достижение уровня стабильности CentOS Stream идентичного с RHEL. До того как пакет попадает в CentOS Stream он проходит через различные системы автоматического и ручного тестирования, и публикуется только если его уровень стабильности признаётся отвечающим стандартам качества пакетов, готовых для публикации в RHEL. Одновременно с CentOS Stream подготовленные обновления помещаются в ночные сборки RHEL.

Пользователям рекомендуется мигрировать на CentOS Stream 8, установив пакет centos-release-stream ("dnf install centos-release-stream") и выполнив команду "dnf update". В качестве альтернативы пользователи также могут перейти на дистрибутивы, продолжившие развитие ветки CentOS 8:

Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность (скрипт для миграции) бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.centos.org/centos-...)
  2. OpenNews: Сформирован репозиторий EPEL 9 с пакетами из Fedora для RHEL 9 и CentOS Stream 9
  3. OpenNews: Официально представлен дистрибутив CentOS Stream 9
  4. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.5 (2111), финальный в серии 8.x
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.5, продолжающий развитие CentOS 8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56439-centos
Ключевые слова: centos
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:21, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Вот ibm и прикрыл лавочку...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:23, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот на новый год у халявщиков прод упадет от Log4j поржем с них.  
     
     
  • 3.38, Рим (?), 19:12, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    халявщик это конечный потребитель, я так понимаю?
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 20:16, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не халявщик. Я партнёр!
     

  • 1.2, Аноним (3), 15:22, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Самый лучший новогодний подарок.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 15:45, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дух рождества от копрораций ! Вспоминается Футурама
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 17:14, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верните футураму!
     

  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 15:23, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    http://opennet.ru/56436 :)
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 15:24, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже смешно как даже Мишка пнул этих жалких халявщиков.
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:36, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зачем RPM от мутных ребят (тем более от опеннетного Шигорина, ха), когда есть RPM от всемирно известной корпорации с куда большими ресурсами на их сопровождение (и которая этот самый RPM и написала, ха - еще когда Шигорин в школу ходил)
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 15:43, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты это так написал, что во мне порснулось доверие к шигорину, на мгновение
     
     
  • 4.11, Аноним (7), 15:47, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    невозможно не доверять опеннетному Шигорину, ГБ и берёзкам
     
  • 3.13, Michael Shigorin (ok), 16:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > зачем RPM от мутных ребят (тем более от опеннетного Шигорина, ха)

    Смешно здесь то, что Вы явно не заглядывали в RPM -- и уж тем более в ALT-RPM :)

    А если бы заглянули -- и для начала обзавелись достаточной для того квалификацией -- то утихли бы и не отсвечивали, как вот ребята из пингвинсофта/росы, сперва долго и старательно ламерски поливавшие альт помоями лет десять назад, а затем взявшиеся приводить в чувство репозиторий мандривы и _вдруг_ осознавшие, что к чему в том же http://altlinux.org/hasher

    Ну и: когда подрастёте, может, узнаете ещё разницу веса слова _любого_ человека, который подписывает его своим именем, и веса анонимки.

     
     
  • 4.19, псевдонимус (?), 16:29, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что туд узнавать? Анонимный комментарий всегда значительнее.
     
     
  • 5.22, Аноним (-), 16:44, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что туд узнавать?

    Он так склоняет к деанону.
    Потом ты псевдонимус и через незаметное мгновение ты строчишь в гугол всю информацию о своей проф и непроф жизни

     
     
  • 6.27, Аноним (26), 17:17, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, боже Крис. Они всего-лишь дети.
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:47, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не угадали.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56177
     
     
  • 3.14, Michael Shigorin (ok), 16:05, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Шильно-мыльные транзакции -- удел неспособных к обучению.
     
  • 3.29, Аноним (3), 17:55, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда оракл попросить денег куда побежите? Да куда вы денетесь с системд то?
     
  • 3.30, Аноним (30), 18:00, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем как и ты. Единственная верная ссылка - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55636
     
     
  • 4.34, Аноним (3), 18:48, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аналогия первого рода по слову Bullseye https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD

    Всем счастливого нового года.  

     
  • 2.12, Admino (ok), 15:59, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там нет скриптика для миграции.
     
     
  • 3.15, Michael Shigorin (ok), 16:05, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По http://altlinux.org/migration можно предположить, что скриптик голове не замена.
     

  • 1.6, iPony129412 (?), 15:27, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот и бомбёжка 🧨 на Новый Год 🎅
     
  • 1.16, Аноним (-), 16:16, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Наследник" (скрипт для миграции).

    А кто из-них законный?

     
     
  • 2.23, Онаним (?), 16:47, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто.
    По духу - Rocky, единственный из них community, а не company supported.
     

  • 1.17, Аноним (-), 16:22, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Завершается эпоха CentOS -а. Запомните этот день.
     
     
  • 2.24, Онаним (?), 16:48, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она завершилась ровно в тот момент, когда объявили о переходе на Stream-релизы.
     

  • 1.18, псевдонимус (?), 16:27, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кучка под ёлку шапкорабам.
     
  • 1.20, Аноним (20), 16:35, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://mezzantrop.wordpress.com/2021/12/26/how-to-upgrade-linux-to-freebsd/
    xD
     
     
  • 2.35, anonymous (??), 18:51, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://mezzantrop.wordpress.com/2021/12/26/how-to-upgrade-linux-to-freebsd

    Бгггг, https://www.linux.org.ru/people/mezantrop/ ?

    Если он, то этот старый извращенец могёть.

     

  • 1.21, FortyTwo (ok), 16:42, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура! Наконец лавочка прикрывается. Ждём горящие пердаки.
     
     
  • 2.25, Онаним (?), 16:49, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаких пердаков.
    Кого устраивает извращённый bleeding edge - продолжат сидеть на стрёме.
    Кого нет - уже съёхали на OEL или прочие, ну либо имеют migration plan in progress.
     
     
  • 3.37, anonymous (??), 18:56, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никаких пердаков.

    Это как? @опа есть, а слова нет?

     

  • 1.28, anonymous (??), 17:53, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пожуем этот Stream c года так 2023, если доживем.
     
     
  • 2.36, Аноним (3), 18:51, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBM прав пожиратели с лопаты всегда найдутся.  
     

  • 1.31, Аноним (31), 18:12, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некоторые из этих скриптов миграции убивают системы - не напрочь, конечно, просто dnf умирает.

    // b.

     
  • 1.32, Аноним (32), 18:37, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешел не на CentOS Stream 8 еще год назад. Проблем с нестабильностью не обнаружено, работает не хуже той же убунты.
     
  • 1.40, Аноним (40), 19:50, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сдох Раксим да и хрен с ним.
     
  • 1.42, swabrostionnayaformapravleniya (?), 21:07, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова могилу копать. Говорите сразу сколько могил выкапывать на следующий год.
     

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