Прекращение сопровождения CentOS 8.x

Прекращено формирование обновлений для дистрибутива CentOS 8.x, на смену которому пришла непрерывно обновляемая редакция CentOS Stream. 31 января связанное с веткой CentOS 8 содержимое планируется удалить с зеркал и переместить в архив vault.centos.org.

CentOS Stream позиционируется как upstream-проект для RHEL, дающий возможность сторонним участникам контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения. Раньше в качестве основы для новой ветки RHEL использовался снапшот одного из выпусков Fedora, который дорабатывался и стабилизировался за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения. В процессе разработки RHEL 9 на основе снапшота Fedora 34 при участии сообщества сформирована ветка CentOS Stream 9, в которой проводится подготовительная работа и формируется базис для новой значительной ветки RHEL.

Для CentOS Stream публикуются те же обновления, что подготовлены для ещё не выпущенного будущего промежуточного выпуска RHEL и основной целью разработчиков является достижение уровня стабильности CentOS Stream идентичного с RHEL. До того как пакет попадает в CentOS Stream он проходит через различные системы автоматического и ручного тестирования, и публикуется только если его уровень стабильности признаётся отвечающим стандартам качества пакетов, готовых для публикации в RHEL. Одновременно с CentOS Stream подготовленные обновления помещаются в ночные сборки RHEL.

Пользователям рекомендуется мигрировать на CentOS Stream 8, установив пакет centos-release-stream ("dnf install centos-release-stream") и выполнив команду "dnf update". В качестве альтернативы пользователи также могут перейти на дистрибутивы, продолжившие развитие ветки CentOS 8:

Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность (скрипт для миграции) бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.





