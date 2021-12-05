Сформирован репозиторий EPEL 9 с пакетами из Fedora для RHEL 9 и CentOS Stream 9

Проект EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), занимающийся поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS, объявил о создании варианта репозитория для дистрибутивов Red Hat Enterprise Linux 9-beta и CentOS Stream 9. Бинарные сборки формируются для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x.

На данной фазе развития репозитория опубликовано лишь несколько дополнительных пакетов, поддерживаемых сообществом Fedora Linux. Все предложенные пакеты связаны с реализацией инструментария iptables, поддержка которого прекращена в RHEL 9 в пользу nftables.

Важно отметить, что раньше репозиторий EPEL формировался после очередного значительного релиза RHEL, но теперь, благодаря появлению CentOS Stream 9, репозиторий EPEL 9 запущен приблизительно за 5 месяцев до релиза RHEL 9, этим и объясняется небольшое число предложенных пакетов - по мере поступления запросов пользователей и активности мэйнтейнеров число пакетов будет постепенно расширяться.

До релиза RHEL 9, который ожидается в мае, EPEL 9 будет формироваться на основе CentOS Stream 9, после чего будет переведён на сборку для RHEL 9. Отдельно на базе CentOS Stream 8 формируется репозиторий EPEL Next, а EPEL 8 продолжает собираться для RHEL 8 и может быть использован в дистрибутивах, продолживших развитие классического CentOS 8.x.



