The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сформирован репозиторий EPEL 9 с пакетами из Fedora для RHEL 9 и CentOS Stream 9

05.12.2021 18:55

Проект EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), занимающийся поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS, объявил о создании варианта репозитория для дистрибутивов Red Hat Enterprise Linux 9-beta и CentOS Stream 9. Бинарные сборки формируются для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x.

На данной фазе развития репозитория опубликовано лишь несколько дополнительных пакетов, поддерживаемых сообществом Fedora Linux. Все предложенные пакеты связаны с реализацией инструментария iptables, поддержка которого прекращена в RHEL 9 в пользу nftables.

Важно отметить, что раньше репозиторий EPEL формировался после очередного значительного релиза RHEL, но теперь, благодаря появлению CentOS Stream 9, репозиторий EPEL 9 запущен приблизительно за 5 месяцев до релиза RHEL 9, этим и объясняется небольшое число предложенных пакетов - по мере поступления запросов пользователей и активности мэйнтейнеров число пакетов будет постепенно расширяться.

До релиза RHEL 9, который ожидается в мае, EPEL 9 будет формироваться на основе CentOS Stream 9, после чего будет переведён на сборку для RHEL 9. Отдельно на базе CentOS Stream 8 формируется репозиторий EPEL Next, а EPEL 8 продолжает собираться для RHEL 8 и может быть использован в дистрибутивах, продолживших развитие классического CentOS 8.x.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Red Hat учредил команду для развития репозитория EPEL
  3. OpenNews: Релиз EPEL 8 с пакетами из Fedora для RHEL 8
  4. OpenNews: Началось бета-тестирование Red Hat Enterprise Linux 9
  5. OpenNews: Проект CentOS переходит на разработку с использованием GitLab
  6. OpenNews: Официально представлен дистрибутив CentOS Stream 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56285-epel
Ключевые слова: epel, fedora, redhat, centos
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:59, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошо, что для Stream будут собирать пакеты в EPEL.
    Вот только, насколько хорошо это будут поддерживать в течении всего цикла жизни Stream 9 и насколько обширно будет наполнение.
    Ведь мало заявить о создании репозитория, нужно чтобы мейнтейнеры хотели его наполнять и поддерживать свои пакеты в актуальном состоянии.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:11, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты еще тешишь себя надеждами? Никто не будет ничего сопровождать и ничего не будет пополнять. Это и ежу понятно.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:16, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если будут платить, то почему нет?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:32, 05/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:40, 05/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:51, 05/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.7, Аноним (3), 21:53, 05/12/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:42, 05/12/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 21:53, 05/12/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 22:27, 05/12/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.17, Чикатило (?), 23:57, 05/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.19, Гадалка (?), 00:18, 06/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:57, 05/12/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.13, Аноним (13), 22:52, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На убунте никаких епелей не нужно, оказывается (прозвучал голос убежавшего с centos).
     
     
  • 2.14, Аноним (15), 23:10, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем вот когда продадут Ubuntu посмотрим куда вы побежите явно не на LFS.
     
     
  • 3.16, Аноним (13), 23:13, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там рядом debian есть, та же убунта, только без блобов
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру