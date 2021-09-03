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Red Hat учредил команду для развития репозитория EPEL

03.09.2021 11:05

Компания Red Hat объявила о создании отдельной команды, которая будет курировать деятельность, связанную с сопровождением репозитория EPEL. Команде поставлена цель не заменить сообщество, а организовать его постоянную поддержку, а также обеспечить готовность EPEL к следующему значительному выпуску RHEL. Команда сформирована как часть группы CPE (Community Platform Engineering), занимающейся поддержанием инфраструктуры для разработки и публикации релизов Fedora и CentOS.

Напомним, что проект EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) занимается поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS. Через EPEL пользователям дистрибутивов, совместимых с Red Hat Enterprise Linux, предлагается дополнительный набор пакетов из Fedora Linux, поддерживаемых сообществами Fedora и CentOS. Бинарные сборки производятся для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x. Для загрузки доступно 7705 бинарных пакетов (3971 srpm).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2021/0...)
  2. OpenNews: Релиз EPEL 8 с пакетами из Fedora для RHEL 8
  3. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки Red Hat Enterprise Linux 5 и репозитория EPEL 5
  4. OpenNews: Сформирован репозиторий EPEL 7 с пакетами из Fedora для RHEL 7
  5. OpenNews: В рамках проекта EPEL 6 подготовлен репозиторий с пакетами Fedora для RHEL 6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55731-epel
Ключевые слова: epel, redhat
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  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Одобряю.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:32, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кураторы выкинут коммиты всех нормальных разработчиков, разработка остановится. А потом можно и на коммерческие рельсы переезжать. Ибо нефиг это ваше бесплатное в нашем МежБизМаше
     

  • 1.2, pda0 (?), 11:18, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Начался рейдерский захват epel?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:20, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    логичный шаг после аналогичного действия по отношению к CentOS
     
  • 2.9, Michael Shigorin (ok), 12:08, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не рейдерский захват, а демократизация, #пониматьнадо!
     

  • 1.4, lone_wolf (ok), 11:30, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Помянем EPEL
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 11:32, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Халявщики, а не партнеры, должны страдать.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:15, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я может конечно ошибаюсь но вроде как Red Hat зарабатывает на технической поддержке. И EPEL создали интузиасты а не компания Red Hat. И интузиасты помогали бесплатно Red Hat, а теперь когда EPEL стал для большинства обязательным репозиторием к добавлению в систему, Red Hat внезапно проснулись и такие опана отожмем как мы репо себе. Где они были раньше? Почему изначально не развивали его сами? О каких халявщиках в таком случае речь?
    Часто в комментариях пишут что те кто пользовались CentOS это типа халявщики паразитирующие на разработках о великих Red Hat. А то что Red Hat использовали на халяву EPEL, это конечно же не считаются что они халявщики
    тоже.
     

  • 1.7, опеннетовский анон (?), 11:49, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Команда называется EPEL-EEE?
     
     
  • 2.8, Michael Shigorin (ok), 12:07, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опередили! :]

    EEEPEL

     

  • 1.10, СисадминА (?), 12:20, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Молорики, везде нужна правящая и поддерживающая рука, потому как "Базар" показал свою несостоятельность, что мы и наблюдаем в дистрибутивах созданных в хаотическом порядке типа дебиана и подобных, где всё так же работает хаотично и в разнос.
     
  • 1.11, хейтер (?), 12:20, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну всё, epel и так не очень живой был, а теперь ему будут "помогать" в этом...
     
     
  • 2.14, ТооСамыйАноним (?), 12:55, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вас удивляет? EPEL жил по принципу "будет время посмотрю".

    Подобный шаг от Red Hat логичен.

     

  • 1.12, mos87 (ok), 12:41, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Red Hat учредил команду для развития СоС

    сорри не удержался

     
  • 1.13, АнонимусШифропанк (?), 12:41, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Форкайте, глупцы!
     
     
  • 2.15, ТооСамыйАноним (?), 12:56, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ты форкать собрался?
     

  • 1.16, Минона (ok), 13:15, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для загрузки доступно 7705 бинарных пакетов

    чего?!
    на pkgs.org у CentOS 7:
    "EPEL Official x86_64 13650 -"

     
  • 1.17, Sergey (??), 13:23, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко EPEL но может обойдется ...

    Мне вот другое интересно. Вроде Шапка 8х (и подобные) вышли не вчера.
    Где на EPEL модуля ?

     
  • 1.19, eRIC (ok), 13:42, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Компания Red Hatобъявила о создании отдельной команды, которая будет курировать деятельность,
    > связанную с  сопровождением репозитория EPEL.

    всё, история повторяется. тронула CentOS и в итоге он RIP, теперь EPEL похоронить нужно, ведь же сейчас форки CentOS пошли. в результате, нет EPEL и у сообщества не будет больше ресурса с репозитарием пакетов.

     
  • 1.20, Аноним (20), 14:01, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, как ни болела, а умерла. RHEL становится платным весь совсем.

    Количество людей, которые могут получить адекватные компетенции, резко уменьшится.

    В конце концов RHEL ждёт судьба AIX. IBM - это всё-таки Мидас наоборот, к чему прикасается, то превращается в говно. Мдя...

     
  • 1.21, Нанобот (ok), 14:06, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    epel станет платным...
     
  • 1.22, Аноним (22), 14:06, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Команде поставлена цель не заменить сообщество, а организовать его
     

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