Red Hat учредил команду для развития репозитория EPEL

Компания Red Hat объявила о создании отдельной команды, которая будет курировать деятельность, связанную с сопровождением репозитория EPEL. Команде поставлена цель не заменить сообщество, а организовать его постоянную поддержку, а также обеспечить готовность EPEL к следующему значительному выпуску RHEL. Команда сформирована как часть группы CPE (Community Platform Engineering), занимающейся поддержанием инфраструктуры для разработки и публикации релизов Fedora и CentOS.

Напомним, что проект EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) занимается поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS. Через EPEL пользователям дистрибутивов, совместимых с Red Hat Enterprise Linux, предлагается дополнительный набор пакетов из Fedora Linux, поддерживаемых сообществами Fedora и CentOS. Бинарные сборки производятся для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x. Для загрузки доступно 7705 бинарных пакетов (3971 srpm).



