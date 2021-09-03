Red Hat учредил команду для развития репозитория EPEL

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|2.5, Аноним (5), 11:32, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кураторы выкинут коммиты всех нормальных разработчиков, разработка остановится. А потом можно и на коммерческие рельсы переезжать. Ибо нефиг это ваше бесплатное в нашем МежБизМаше
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|2.3, Аноним (3), 11:20, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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логичный шаг после аналогичного действия по отношению к CentOS
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|3.23, Аноним (23), 14:15, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я может конечно ошибаюсь но вроде как Red Hat зарабатывает на технической поддержке. И EPEL создали интузиасты а не компания Red Hat. И интузиасты помогали бесплатно Red Hat, а теперь когда EPEL стал для большинства обязательным репозиторием к добавлению в систему, Red Hat внезапно проснулись и такие опана отожмем как мы репо себе. Где они были раньше? Почему изначально не развивали его сами? О каких халявщиках в таком случае речь?
Часто в комментариях пишут что те кто пользовались CentOS это типа халявщики паразитирующие на разработках о великих Red Hat. А то что Red Hat использовали на халяву EPEL, это конечно же не считаются что они халявщики
тоже.
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|1.10, СисадминА (?), 12:20, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Молорики, везде нужна правящая и поддерживающая рука, потому как "Базар" показал свою несостоятельность, что мы и наблюдаем в дистрибутивах созданных в хаотическом порядке типа дебиана и подобных, где всё так же работает хаотично и в разнос.
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|1.11, хейтер (?), 12:20, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну всё, epel и так не очень живой был, а теперь ему будут "помогать" в этом...
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|2.14, ТооСамыйАноним (?), 12:55, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что вас удивляет? EPEL жил по принципу "будет время посмотрю".
Подобный шаг от Red Hat логичен.
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|1.16, Минона (ok), 13:15, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для загрузки доступно 7705 бинарных пакетов
чего?!
на pkgs.org у CentOS 7:
"EPEL Official x86_64 13650 -"
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|1.17, Sergey (??), 13:23, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жалко EPEL но может обойдется ...
Мне вот другое интересно. Вроде Шапка 8х (и подобные) вышли не вчера.
Где на EPEL модуля ?
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|1.19, eRIC (ok), 13:42, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Компания Red Hatобъявила о создании отдельной команды, которая будет курировать деятельность,
> связанную с сопровождением репозитория EPEL.
всё, история повторяется. тронула CentOS и в итоге он RIP, теперь EPEL похоронить нужно, ведь же сейчас форки CentOS пошли. в результате, нет EPEL и у сообщества не будет больше ресурса с репозитарием пакетов.
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|1.20, Аноним (20), 14:01, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, как ни болела, а умерла. RHEL становится платным весь совсем.
Количество людей, которые могут получить адекватные компетенции, резко уменьшится.
В конце концов RHEL ждёт судьба AIX. IBM - это всё-таки Мидас наоборот, к чему прикасается, то превращается в говно. Мдя...
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