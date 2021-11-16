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Выпуск CentOS Linux 8.5 (2111), финальный в серии 8.x

16.11.2021 22:32

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 2111, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.5. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.5. Сборки CentOS 2111 подготовлены (8 ГБ DVD и 600 МБ netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org.

Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.5, в CentOS 2111 изменено содержимое 34 пакетов, среди которых anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесённые в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Как и в RHEL 8.5 для CentOS 8.5 сформированы дополнительные AppStream-модули с новыми версиями OpenJDK 17, Ruby 3.0, nginx 1.20, Node.js 16, PHP 7.4.19, GCC Toolset 11, LLVM Toolset 12.0.1, Rust Toolset 1.54.0 и Go Toolset 1.16.7.

Это последний выпуск ветки 8.x, которую в конце года заменит непрерывно обновляемая редакция дистрибутива CentOS Stream. Выпуск обновлений для CentOS Linux 8 будет прекращён 31 декабря. 31 января или раньше, в случае выявления критических уязвимостей, связанное с веткой CentOS Linux 8 содержимое будет удалено с зеркал и перемещено в архив vault.centos.org.

Пользователям рекомендуется мигрировать на CentOS Stream 8, установив пакет centos-release-stream ("dnf install centos-release-stream") и выполнив команду "dnf update". В качестве альтернативы пользователи также могут перейти на дистрибутивы, продолжившие развитие ветки CentOS 8: AlmaLinux (скрипт для миграции), Rocky Linux (скрипт для миграции), VzLinux (скрипт для миграции) или Oracle Linux (скрипт для миграции). Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2021/1...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.5, продолжающий развитие CentOS 8
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.5
  5. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  6. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56170-centos
Ключевые слова: centos
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:46, 16/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за всё
     
  • 2, Dzen Python (ok), 22:50, 16/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Всего хорошего, и спасибо за рыбу!
     
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