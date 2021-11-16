Выпуск CentOS Linux 8.5 (2111), финальный в серии 8.x

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 2111, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.5. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.5. Сборки CentOS 2111 подготовлены (8 ГБ DVD и 600 МБ netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org.

Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.5, в CentOS 2111 изменено содержимое 34 пакетов, среди которых anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесённые в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Как и в RHEL 8.5 для CentOS 8.5 сформированы дополнительные AppStream-модули с новыми версиями OpenJDK 17, Ruby 3.0, nginx 1.20, Node.js 16, PHP 7.4.19, GCC Toolset 11, LLVM Toolset 12.0.1, Rust Toolset 1.54.0 и Go Toolset 1.16.7.

Это последний выпуск ветки 8.x, которую в конце года заменит непрерывно обновляемая редакция дистрибутива CentOS Stream. Выпуск обновлений для CentOS Linux 8 будет прекращён 31 декабря. 31 января или раньше, в случае выявления критических уязвимостей, связанное с веткой CentOS Linux 8 содержимое будет удалено с зеркал и перемещено в архив vault.centos.org.

Пользователям рекомендуется мигрировать на CentOS Stream 8, установив пакет centos-release-stream ("dnf install centos-release-stream") и выполнив команду "dnf update". В качестве альтернативы пользователи также могут перейти на дистрибутивы, продолжившие развитие ветки CentOS 8: AlmaLinux (скрипт для миграции), Rocky Linux (скрипт для миграции), VzLinux (скрипт для миграции) или Oracle Linux (скрипт для миграции). Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



