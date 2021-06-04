Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 2105, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.4. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.4. Сборки CentOS 2105 подготовлены (8 ГБ DVD и 605 МБ netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org. Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.4, в CentOS 2105 изменено содержимое 34 пакетов, среди которых anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесённые в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Как и в RHEL 8.4 для CentOS 8.4 сформированы дополнительные AppStream-модули с новыми версиями Python 3.9, SWIG 4.0, Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13, MariaDB 10.5, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 и Go Toolset 1.15.7. В загрузочных iso-образах решена проблема, из-за которой пользователь был вынужден вручную вводить URL зеркала для загрузки пакетов. В новом выпуске инсталлятор теперь сам выбирает ближайшее к пользователю зеркало. В непрерывно обновляемой редакции дистрибутива CentOS Stream, которая в конце года заменит собой классический CentOS 8, реализована возможность отката на прошлые версии пакета при помощи команды "dnf downgrade", в случае если в репозитории присутствует несколько версий одного приложения. Продолжено развитие возможностей для миграции с CentOS 8 на CentOS Stream. Проведена работа по унификации названий репозиториев (repoid), которые приведены к нижнему регистру (например, имя "AppStream" заменено на "appstream"). Для перехода на CentOS Stream достаточно изменить имена некоторых файлов в каталоге /etc/yum.repos.d, обновить repoid и откорректировать использование флагов "--enablerepo" и "--disablerepo" в своих скриптах. Известные проблемы: При установке в VirtualBox следует выбирать режим "Server with a GUI" и использовать VirtualBox не старее 6.1, 6.0.14 или 5.2.34;

В RHEL 8 прекращена поддержка некоторых аппаратных устройств, которые могут быть ещё актуальны. Выходом может стать применение ядра centosplus и подготовленных проектом ELRepo iso-образов с дополнительными драйверами;

Автоматическая процедура добавления AppStream-Repo не работает при использовании boot.iso и установки по NFS;

PackageKit не может определить локальные переменные DNF/YUM. Напомним, что в качестве альтернатив классическому CentOS 8, позиционируются VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



