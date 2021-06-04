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Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)

04.06.2021 08:19

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 2105, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.4. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.4. Сборки CentOS 2105 подготовлены (8 ГБ DVD и 605 МБ netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org.

Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.4, в CentOS 2105 изменено содержимое 34 пакетов, среди которых anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесённые в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*.

Как и в RHEL 8.4 для CentOS 8.4 сформированы дополнительные AppStream-модули с новыми версиями Python 3.9, SWIG 4.0, Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13, MariaDB 10.5, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 и Go Toolset 1.15.7. В загрузочных iso-образах решена проблема, из-за которой пользователь был вынужден вручную вводить URL зеркала для загрузки пакетов. В новом выпуске инсталлятор теперь сам выбирает ближайшее к пользователю зеркало.

В непрерывно обновляемой редакции дистрибутива CentOS Stream, которая в конце года заменит собой классический CentOS 8, реализована возможность отката на прошлые версии пакета при помощи команды "dnf downgrade", в случае если в репозитории присутствует несколько версий одного приложения. Продолжено развитие возможностей для миграции с CentOS 8 на CentOS Stream. Проведена работа по унификации названий репозиториев (repoid), которые приведены к нижнему регистру (например, имя "AppStream" заменено на "appstream"). Для перехода на CentOS Stream достаточно изменить имена некоторых файлов в каталоге /etc/yum.repos.d, обновить repoid и откорректировать использование флагов "--enablerepo" и "--disablerepo" в своих скриптах.

Известные проблемы:

  • При установке в VirtualBox следует выбирать режим "Server with a GUI" и использовать VirtualBox не старее 6.1, 6.0.14 или 5.2.34;
  • В RHEL 8 прекращена поддержка некоторых аппаратных устройств, которые могут быть ещё актуальны. Выходом может стать применение ядра centosplus и подготовленных проектом ELRepo iso-образов с дополнительными драйверами;
  • Автоматическая процедура добавления AppStream-Repo не работает при использовании boot.iso и установки по NFS;
  • PackageKit не может определить локальные переменные DNF/YUM.

Напомним, что в качестве альтернатив классическому CentOS 8, позиционируются VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2021/0...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.4
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8
  5. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.3 (2011)
  6. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55267-centos
Ключевые слова: centos, rhel
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:22, 04/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 08:32, 04/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 08:25, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    больно смотреть, как старичок бесповоротно идёт к окончанию своего жизненного пути
     
  • 1.6, BlackRot (ok), 08:35, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На что народ будет переходить?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:46, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Любой из "минимальных" без systemd подойдёт.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 09:52, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alt linux,Astra linux, но вероятно придется за коммерческую лицензию немного заплатить, но это такие мелочи, что даже смешно.
     
  • 2.9, vanoc (ok), 08:46, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думается пока рано куда-либо переходить. Ещё полгода есть.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:42, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Oracle linux
     
  • 2.13, Умер (?), 08:58, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:13, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    https://www.debian.org/intro/why_debian
     
     
  • 3.16, OnTheEdge (ok), 09:36, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так если подумать, нафиг вообще эти RH-поделки нужны?..
     
     
  • 4.19, Аноним (14), 09:46, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну нужны, хотя бы из-за техподдержки:
    https://www.redhat.com/en/global/russia-cis
    Если "силы" позволяют можно и без них обойтись.
     

  • 1.7, макпыф (ok), 08:40, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 и Go Toolset 1.15.7

    что значит toolset ?

    всегда ведь просто rust и llvm  были

     
     
  • 2.10, Аноним (8), 08:49, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше было модно делать версии pro, потом enterprise.
    Вот toolset - это такое же преимущество. Внутри там тоже самое, но уже "набор инструментов".
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:54, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно ещё живо?
     
  • 1.12, псевдонимус (?), 08:56, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты! Новости с того света.

    Надо же, до чего техника дошла.

     
  • 1.15, Аноним (15), 09:34, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рано хороните, до конца года есть время. Пока есть пользуйтесь.
     

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