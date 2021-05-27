Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8

Представлен выпуск дистрибутива AlmaLinux 8.4, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.4. Сборки подготовлены для архитектуры x86_64 в форме загрузочного (709 МБ), минимального (1.9 ГБ) и полного образа (9.8 ГБ). В ближайшее время планируется также опубликовать сборки для архитектуры ARM.

Дистрибутив признан готовым для рабочих внедрений и полностью идентичен с RHEL по функциональности, за исключением изменений, связанных ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Из специфичных изменений по сравнению с первым выпуском AlmaLinux отмечается реализация поддержки загрузки в режиме UEFI Secure Boot, поддержка пакета OpenSCAP, создание репозитория "devel", добавление нескольких новых модулей App Streams и обновление используемых компиляторов.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Несмотря на вовлечение ресурсов и разработчиков CloudLinux, проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества. На развитие проекта выделено миллион долларов в год. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8 и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL, что позволяет использовать его для прозрачной замены классического CentOS 8. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, обещают выпускать до 2029 года. Для миграции существующих установок CentOS 8 на AlmaLinux достаточно загрузить и запустить специальный скрипт.

Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей, развивается с привлечением сообщества и использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. AlmaLinux пытается найти оптимальный баланс между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект прозрачен и подконтролен сообществу.

В качестве альтернатив старому CentOS, кроме AlmaLinux, также позиционируются Rocky Linux и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.