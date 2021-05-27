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Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8

27.05.2021 10:05

Представлен выпуск дистрибутива AlmaLinux 8.4, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.4. Сборки подготовлены для архитектуры x86_64 в форме загрузочного (709 МБ), минимального (1.9 ГБ) и полного образа (9.8 ГБ). В ближайшее время планируется также опубликовать сборки для архитектуры ARM.

Дистрибутив признан готовым для рабочих внедрений и полностью идентичен с RHEL по функциональности, за исключением изменений, связанных ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Из специфичных изменений по сравнению с первым выпуском AlmaLinux отмечается реализация поддержки загрузки в режиме UEFI Secure Boot, поддержка пакета OpenSCAP, создание репозитория "devel", добавление нескольких новых модулей App Streams и обновление используемых компиляторов.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Несмотря на вовлечение ресурсов и разработчиков CloudLinux, проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества. На развитие проекта выделено миллион долларов в год. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8 и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL, что позволяет использовать его для прозрачной замены классического CentOS 8. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, обещают выпускать до 2029 года. Для миграции существующих установок CentOS 8 на AlmaLinux достаточно загрузить и запустить специальный скрипт.

Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей, развивается с привлечением сообщества и использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. AlmaLinux пытается найти оптимальный баланс между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект прозрачен и подконтролен сообществу.

В качестве альтернатив старому CentOS, кроме AlmaLinux, также позиционируются Rocky Linux и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8
  4. OpenNews: Началось бета-тестирование AlmaLinux, форка CentOS
  5. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
  6. OpenNews: Первый тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55218-almalinux
Ключевые слова: almalinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Загрузочный в 709мб?!?!?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:11, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    лёгкий как облачко
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:50, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не облачко, а туча. Облачко это Tiny Core, Slitaz, Slacko, Porteus, Slax.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:07, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Floppinux, KolibriOS.
     
     
  • 5.57, Аноним (12), 13:17, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BasicLinux, Nanolinux - микронанооблачко
     
  • 4.31, Lex (??), 12:10, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... но Tiny Core - странная штука. Вроде бы и условно-легковесная, а оперативку как не в себя жрет.. и грузится долго для такой, казалось бы, легковесной штуковины.
     
     
  • 5.58, Аноним (12), 13:18, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оперативку скорей всего жрёт браузер. А запускается, ну это даже я хз
     
     
  • 6.75, Lex (??), 15:29, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторое время назад тож удивлялся..
    Оказалось, что там фундаментальный нюанс ака фича - в энергонезависимой памяти( типо хард/флешка ) все хранится пожатым и, при загрузке ОСи, читается и распаковывается в память. Модули висят в оперативке и работа с ними происходит в оперативке.
    Мб это типо_для_встройщины, для уменьшения числа считываний с флеш-пмяти( у которой ресурс по записи ограничен не помню ограничений по чтениям ) взамен нагружая по полной ОЗУ, но что есть то есть.

    Притом, по скорости загрузки системы.. не сильно быстрее той же 10-й винды, чего совсем не ожидаешь от оси в десяток-другой мб.

     
  • 2.7, ИйЯ (?), 10:24, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как для netinstall образа размер нормальный.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:02, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для netinstall образа нормальный это ~50МБ, а остальное вполне может докачать по сети
     
  • 2.9, OnTheEdge (??), 10:31, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Загрузочный в 709мб?!?!?

    у CentOS 7 он (NetInstall) к примеру 575M, а Minimal так вообще 973M

     
  • 2.11, Tigro (ok), 10:49, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле 677M:)
     

  • 1.2, Аналним (?), 10:09, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полезно (нет)
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:15, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    внезапно это применимо и к вашим каментам
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:19, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну вот, а вы боялись...
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 12:06, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того чтобы ставить сабж надо иметь изрядную долю слабоумия и отваги.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:23, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сколько всего есть дистрибутивов линукса (читай ОС) в штуках? Конкретно.
    Плодятся как кролики по несколько за неделю.
     
     
  • 2.73, клавиатур (?), 15:03, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что это меняет в твоей жизни? Конкретно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:27, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Довольно быстро, даже быстрее, чем Centos выходил в свое время.
     
     
  • 2.30, Аноним (28), 12:09, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж-ж-ж-ж-ж-ж неспроста. Да и в целом бойтесь данайцев, независимо что они вам приносят дары или дыры.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:16, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > реализация поддержки загрузки в режиме UEFI Secure Boot

    Шёл 2021-ый год.

     
     
  • 2.14, ryoken (ok), 11:18, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...а эта дрянь (Signed Boot) по-прежнему есть...
     
     
  • 3.24, onanim (?), 12:03, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если вы не умеете пользоваться какой-то технологией, это не значит, что технология - дрянь.
    удаляете ключи майкрософта из базы данных, заливаете свои, и васян с загрузочной флешкой сосёт бибу вместо запуска своей ОС на вашем компьютере.
     
     
  • 4.33, yourc (?), 12:17, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Васян вытаскивает винт, и побоку ему твои пердоленья с ключами мелкософта.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 12:21, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключи в биосе, вытаскиванием винта не решишь
     
     
  • 6.37, yourc (?), 12:24, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему? Вытаскиваю винт, и подрубаю к своему компу. Твой биос с ключами мне побоку.
     
     
  • 7.49, Аноним (49), 12:54, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если в тырнет выйти? )))
     
  • 7.54, Ананасик (?), 13:04, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно жеж закриптовать всё luks'ом, записать slot в TPM, подписать все что в /boot своим сертификатом, добавить его в UEFI.
    И без возможности попасть в UEFI - ничего не сделать.
     
     
  • 8.55, Аноним (55), 13:14, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я слышал, что сама UEFI в тырнет гоняет или имеет такую возможность и сидит там ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.60, Аноним (60), 13:20, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    битлокером же 128513 ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.61, ryoken (ok), 13:28, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это надо чтоб оно ещё на плате было а вот всякий soft-tpm в процах меня смущает... текст свёрнут, показать
     
  • 8.79, yourc (?), 16:04, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если ты закриптовал всё люксом а тч boot, нафига тебе secure boot От гип... текст свёрнут, показать
     
  • 7.59, Аноним (60), 13:19, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам по себе секьюр бут не решает эту проблему, да и не должен. диск должен быть закриптован, а ключи или в tpm или на отдельном токене/флешке, к которому не должно быть свободного доступа.
     
  • 4.52, Аноним (-), 13:01, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > удаляете ключи майкрософта из базы данных, заливаете свои, и васян с загрузочной
    > флешкой сосёт бибу вместо запуска своей ОС на вашем компьютере.

    ... и разносит в отместку системник (ну или использует его как ночную вазу), а потом проходят Колян & Толян, ищущие "на опохмел" ...
    Замок на дверь ставить не пробовал, чтобы не шастали все кому не лень?

     

  • 1.15, devkornev (ok), 11:20, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-то планирует у себя реально внедрять?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:33, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От потребностей. Иногда требования прикладного ПО не совпадают с пристрастиями администраторов.
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:39, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пасиб уже на дебиан переехали после всего этого.
     
     
  • 2.19, лютый жабби__ (?), 11:43, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Пасиб уже на дебиан переехали после всего этого.

    земля пухом...

     
     
  • 3.20, Аноним (5), 11:46, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >земля пухом...

    Это почему ещё?

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 12:09, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Могут повторить участь GLIMPSE.
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 13:03, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А могут и не повторить.
     

  • 1.22, onanim (?), 12:01, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    извиняюсь за оффтопик, но там опять...
    CVE-2021-33200: BPF: An issue has been discovered in the Linux kernel that can be abused by unprivileged local users to escalate privileges.
     
  • 1.25, Аноним (28), 12:04, 27/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 12:22, 27/05/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:36, 27/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.48, Аноним (49), 12:51, 27/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.56, Аноним (56), 13:16, 27/05/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.66, Gemorroj (ok), 13:56, 27/05/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.26, Аноним (-), 12:05, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный законный наследник CentOS - это Rocky Linux! Запомните, и не путайте. Ещё много лживых CentOS-ов появится.
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 12:22, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Единственный достойный наследник CentOS - Ubuntu
     
     
  • 3.42, OnTheEdge (??), 12:36, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    анон, отсыпь и мне своей южноафриканской вкусняшки, под воздействием коей ты считаешь эти дистры родственными)
     
  • 2.38, Tigro (ok), 12:25, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по их инфраструктуре действительно законный. Скорость разработки никакая.
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 12:43, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Скорость разработки никакая.

    Смищно. CentOS - это стабильность. Тебе нужен Arch Linux.

     
     
  • 4.46, Tigro (ok), 12:44, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Федора, только Федора.
     
     
  • 5.65, Онаним (?), 13:50, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gen2 же
     
  • 4.76, Lex (??), 15:37, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это та стабильность, при которой сегодня ось конкретной версии есть, как есть и примерные планы кода ждать следующую версию, а завтра - *офигительная история по центось, красношапку, пинок под жО всем несогласным и героическое основание роки линукса* ?)

    Похоже, что даже арч без подобной "стабильности"..

     
  • 2.80, Аноним (80), 16:04, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный законный наследник CentOS-это OpenSUSE Leap. Поддержка короче в два раза, но тут ничего не поделаешь. Всё остальное-маргинальщина или глюкодром.
     

  • 1.39, Аноним (-), 12:32, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Альма - это такая речка в Крыму, по имени которой был назван тоннель в Париже, где принцесса Диана со своим женихом доездилась с ветерком. Так себе название. Что авторы хотели им сказать, и чем оно лучше "Rocky"?
     
     
  • 2.43, OnTheEdge (??), 12:43, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внезапно так же зовут девчонку из F.E.A.R., а с испанского это слово означает «душа» — не словоблудствуй, анон, тебе это не к маске Гая Фокса
     
     
  • 3.47, Аноним (49), 12:49, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот чего напридумывали тут вообще. Алма - яблоко с татарского. Яблолинух не нравится? Ну и большой удачи в личной жизни вам тогда.
     
  • 2.50, PnD (??), 12:55, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чем оно лучше "Rocky"?

    Тем что есть.

    Alma в тюркских языках "яблоко". Вполне нормально встречать такое хорошее слово в куче топонимов.
    * Это если не брать латынь (а нафига она нам?). Если таки брать, то там "alma" про кормление/питание (что тоже неплохо).

     
     
  • 3.77, Lex (??), 15:41, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    алман - немецкий
    Казалось бы, чего общего между немцами и яблоками, если их разделяет всего лишь одна последняя буква
     

  • 1.41, PnD (??), 12:36, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Справились за неделю с выпуска RH-8.4. Очень достойный результат, наравне с Oracle.

    * Что любопытно, красно-синих похоже таки допинали клиенты. В инсталлятор 8.4 вернули поддержку половины "хлама", изначально выпиленного из восьмёрки "потому что производитель отказался поддерживать это 10 лет".

    Пример: LSI 2108. До этого было бы (kickstart)
    "driverdisk --source http://url/dd-megaraid_sas-07.714.04.00-1.el8_3.elrepo.iso"
    …Что лично мне неприятно напоминало винду. (Ну хоть не с флопа, как в 199х…200х).

     
     
  • 2.62, ryoken (ok), 13:31, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пример: LSI 2108. До этого было бы (kickstart)
    > "driverdisk --source http://url/dd-megaraid_sas-07.714.04.00-1.el8_3.elrepo.iso"

    Вот тут не понял. Оно ж в модулях ядра (ну по крайней мере в гентушном menuconfig-е). Тут что, модули из пакетов ставят? Зачем..? Бредятина же...

     
     
  • 3.63, Аноним (60), 13:45, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот тут не понял. Оно ж в модулях ядра (ну по крайней мере в гентушном menuconfig-е). Тут что, модули из пакетов ставят? Зачем..? Бредятина же...

    потому что изначально выпилили драйвера для устаревших(а на самом деле не очень) контроллеров из пакета с ядром. поэтому доустанавливали их отдельным пакетом из сторонней репы.

     
  • 2.64, Онаним (?), 13:50, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    LSI 2108 в 2021?
    Оно ещё реально живо?
    Должно уже умирать начать само по себе.
     
     
  • 3.72, ryoken (ok), 14:55, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Должно уже умирать начать само по себе.

    Это, простите, с чего бы? Сам контроллер - вещь довольно деревянная, у меня и Adaptec29160 дома есть, рабочий (смешно видеть было, как на него BeOS взгромоздилась :) ).

     
  • 2.67, Gemorroj (ok), 13:58, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    достоинство центоси в стабильности, а вот эти васяносборки убирающие логотипы никакого отношения к стабильности не имеют
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 14:33, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > достоинство центоси в стабильности, а вот эти васяносборки убирающие логотипы никакого отношения к стабильности не имеют

    Проснись. С нового года не просыхаешь?

    ИБМ убила ЦентОС.

    Они решили, что бинарная совместимость не нужна.

    Ну, то есть, эффективные менеджеры решили конвертировать репутацию в деньги, попытавшись заставить покупать лицензии на РедХат линюкс. Кинув тех, кто верил обещаниями про 10 лет поддержки ЦентОС 8.

    В итого просто профукали(цензура не пускает реальное действие) репутацию. И долгосрочной перспективе прослаи количество денег.

     
     
  • 4.74, Аноним (5), 15:25, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >профукали

    У меня от этого словечка скоро глаз дёргаться начнёт...

     

  • 1.45, Аноним (49), 12:43, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Молодцы, работу работают.
     
  • 1.68, Аноним (-), 14:28, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чото как-то вот такой вопрос: если Red hat разрешает до 16 полноценных машин с бесплатной RHEL, то на}{ера это все? А если нужно больше 16, то таким предприятиям нужно иметь деньги на покупку лицензий и на}{ера это всё?
     
     
  • 2.70, нах.. (?), 14:35, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не пробовал условия-то прочитать - кому он их разрешает и для чего? А, действительно, зачем...

     

  • 1.71, InuYasha (??), 14:46, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Blessing of Almalexia upon ye!
     
  • 1.78, Ананоним (?), 15:58, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько там CP/M в памяти занимала? Вроди Бил говорил что MS-DOS занимала 47 килобайт.
     

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