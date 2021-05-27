Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8

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|3.12, Аноним (12), 10:50, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не облачко, а туча. Облачко это Tiny Core, Slitaz, Slacko, Porteus, Slax.
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|4.31, Lex (??), 12:10, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... но Tiny Core - странная штука. Вроде бы и условно-легковесная, а оперативку как не в себя жрет.. и грузится долго для такой, казалось бы, легковесной штуковины.
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|5.58, Аноним (12), 13:18, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оперативку скорей всего жрёт браузер. А запускается, ну это даже я хз
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|6.75, Lex (??), 15:29, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторое время назад тож удивлялся..
Оказалось, что там фундаментальный нюанс ака фича - в энергонезависимой памяти( типо хард/флешка ) все хранится пожатым и, при загрузке ОСи, читается и распаковывается в память. Модули висят в оперативке и работа с ними происходит в оперативке.
Мб это типо_для_встройщины, для уменьшения числа считываний с флеш-пмяти( у которой ресурс по записи ограничен не помню ограничений по чтениям ) взамен нагружая по полной ОЗУ, но что есть то есть.
Притом, по скорости загрузки системы.. не сильно быстрее той же 10-й винды, чего совсем не ожидаешь от оси в десяток-другой мб.
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|3.23, Аноним (23), 12:02, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для netinstall образа нормальный это ~50МБ, а остальное вполне может докачать по сети
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|2.9, OnTheEdge (??), 10:31, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Загрузочный в 709мб?!?!?
у CentOS 7 он (NetInstall) к примеру 575M, а Minimal так вообще 973M
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|2.27, Аноним (28), 12:06, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того чтобы ставить сабж надо иметь изрядную долю слабоумия и отваги.
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|1.6, Аноним (6), 10:23, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Сколько всего есть дистрибутивов линукса (читай ОС) в штуках? Конкретно.
Плодятся как кролики по несколько за неделю.
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|2.30, Аноним (28), 12:09, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж-ж-ж-ж-ж-ж неспроста. Да и в целом бойтесь данайцев, независимо что они вам приносят дары или дыры.
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|1.13, Аноним (13), 11:16, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> реализация поддержки загрузки в режиме UEFI Secure Boot
Шёл 2021-ый год.
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|3.24, onanim (?), 12:03, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если вы не умеете пользоваться какой-то технологией, это не значит, что технология - дрянь.
удаляете ключи майкрософта из базы данных, заливаете свои, и васян с загрузочной флешкой сосёт бибу вместо запуска своей ОС на вашем компьютере.
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|4.33, yourc (?), 12:17, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Васян вытаскивает винт, и побоку ему твои пердоленья с ключами мелкософта.
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|6.37, yourc (?), 12:24, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему? Вытаскиваю винт, и подрубаю к своему компу. Твой биос с ключами мне побоку.
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|7.54, Ананасик (?), 13:04, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно жеж закриптовать всё luks'ом, записать slot в TPM, подписать все что в /boot своим сертификатом, добавить его в UEFI.
И без возможности попасть в UEFI - ничего не сделать.
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|8.55, Аноним (55), 13:14, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я слышал, что сама UEFI в тырнет гоняет или имеет такую возможность и сидит там ... текст свёрнут, показать
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|8.61, ryoken (ok), 13:28, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это надо чтоб оно ещё на плате было а вот всякий soft-tpm в процах меня смущает... текст свёрнут, показать
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|8.79, yourc (?), 16:04, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, если ты закриптовал всё люксом а тч boot, нафига тебе secure boot От гип... текст свёрнут, показать
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|7.59, Аноним (60), 13:19, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сам по себе секьюр бут не решает эту проблему, да и не должен. диск должен быть закриптован, а ключи или в tpm или на отдельном токене/флешке, к которому не должно быть свободного доступа.
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|4.52, Аноним (-), 13:01, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> удаляете ключи майкрософта из базы данных, заливаете свои, и васян с загрузочной
> флешкой сосёт бибу вместо запуска своей ОС на вашем компьютере.
... и разносит в отместку системник (ну или использует его как ночную вазу), а потом проходят Колян & Толян, ищущие "на опохмел" ...
Замок на дверь ставить не пробовал, чтобы не шастали все кому не лень?
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|2.16, Аноним (16), 11:33, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От потребностей. Иногда требования прикладного ПО не совпадают с пристрастиями администраторов.
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|1.22, onanim (?), 12:01, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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извиняюсь за оффтопик, но там опять...
CVE-2021-33200: BPF: An issue has been discovered in the Linux kernel that can be abused by unprivileged local users to escalate privileges.
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|1.26, Аноним (-), 12:05, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственный законный наследник CentOS - это Rocky Linux! Запомните, и не путайте. Ещё много лживых CentOS-ов появится.
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|3.42, OnTheEdge (??), 12:36, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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анон, отсыпь и мне своей южноафриканской вкусняшки, под воздействием коей ты считаешь эти дистры родственными)
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|2.38, Tigro (ok), 12:25, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по их инфраструктуре действительно законный. Скорость разработки никакая.
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|3.44, Аноним (-), 12:43, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Скорость разработки никакая.
Смищно. CentOS - это стабильность. Тебе нужен Arch Linux.
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|4.76, Lex (??), 15:37, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это та стабильность, при которой сегодня ось конкретной версии есть, как есть и примерные планы кода ждать следующую версию, а завтра - *офигительная история по центось, красношапку, пинок под жО всем несогласным и героическое основание роки линукса* ?)
Похоже, что даже арч без подобной "стабильности"..
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|2.80, Аноним (80), 16:04, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственный законный наследник CentOS-это OpenSUSE Leap. Поддержка короче в два раза, но тут ничего не поделаешь. Всё остальное-маргинальщина или глюкодром.
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|1.39, Аноним (-), 12:32, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Альма - это такая речка в Крыму, по имени которой был назван тоннель в Париже, где принцесса Диана со своим женихом доездилась с ветерком. Так себе название. Что авторы хотели им сказать, и чем оно лучше "Rocky"?
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|2.43, OnTheEdge (??), 12:43, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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внезапно так же зовут девчонку из F.E.A.R., а с испанского это слово означает «душа» — не словоблудствуй, анон, тебе это не к маске Гая Фокса
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|3.47, Аноним (49), 12:49, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот чего напридумывали тут вообще. Алма - яблоко с татарского. Яблолинух не нравится? Ну и большой удачи в личной жизни вам тогда.
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|2.50, PnD (??), 12:55, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> чем оно лучше "Rocky"?
Тем что есть.
Alma в тюркских языках "яблоко". Вполне нормально встречать такое хорошее слово в куче топонимов.
* Это если не брать латынь (а нафига она нам?). Если таки брать, то там "alma" про кормление/питание (что тоже неплохо).
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|3.77, Lex (??), 15:41, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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алман - немецкий
Казалось бы, чего общего между немцами и яблоками, если их разделяет всего лишь одна последняя буква
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|1.41, PnD (??), 12:36, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Справились за неделю с выпуска RH-8.4. Очень достойный результат, наравне с Oracle.
* Что любопытно, красно-синих похоже таки допинали клиенты. В инсталлятор 8.4 вернули поддержку половины "хлама", изначально выпиленного из восьмёрки "потому что производитель отказался поддерживать это 10 лет".
Пример: LSI 2108. До этого было бы (kickstart)
"driverdisk --source http://url/dd-megaraid_sas-07.714.04.00-1.el8_3.elrepo.iso"
…Что лично мне неприятно напоминало винду. (Ну хоть не с флопа, как в 199х…200х).
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|3.63, Аноним (60), 13:45, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот тут не понял. Оно ж в модулях ядра (ну по крайней мере в гентушном menuconfig-е). Тут что, модули из пакетов ставят? Зачем..? Бредятина же...
потому что изначально выпилили драйвера для устаревших(а на самом деле не очень) контроллеров из пакета с ядром. поэтому доустанавливали их отдельным пакетом из сторонней репы.
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|2.64, Онаним (?), 13:50, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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LSI 2108 в 2021?
Оно ещё реально живо?
Должно уже умирать начать само по себе.
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|3.72, ryoken (ok), 14:55, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Должно уже умирать начать само по себе.
Это, простите, с чего бы? Сам контроллер - вещь довольно деревянная, у меня и Adaptec29160 дома есть, рабочий (смешно видеть было, как на него BeOS взгромоздилась :) ).
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|2.67, Gemorroj (ok), 13:58, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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достоинство центоси в стабильности, а вот эти васяносборки убирающие логотипы никакого отношения к стабильности не имеют
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|3.69, Аноним (69), 14:33, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> достоинство центоси в стабильности, а вот эти васяносборки убирающие логотипы никакого отношения к стабильности не имеют
Проснись. С нового года не просыхаешь?
ИБМ убила ЦентОС.
Они решили, что бинарная совместимость не нужна.
Ну, то есть, эффективные менеджеры решили конвертировать репутацию в деньги, попытавшись заставить покупать лицензии на РедХат линюкс. Кинув тех, кто верил обещаниями про 10 лет поддержки ЦентОС 8.
В итого просто профукали(цензура не пускает реальное действие) репутацию. И долгосрочной перспективе прослаи количество денег.
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|4.74, Аноним (5), 15:25, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>профукали
У меня от этого словечка скоро глаз дёргаться начнёт...
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|1.68, Аноним (-), 14:28, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чото как-то вот такой вопрос: если Red hat разрешает до 16 полноценных машин с бесплатной RHEL, то на}{ера это все? А если нужно больше 16, то таким предприятиям нужно иметь деньги на покупку лицензий и на}{ера это всё?
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|2.70, нах.. (?), 14:35, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты не пробовал условия-то прочитать - кому он их разрешает и для чего? А, действительно, зачем...
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|1.78, Ананоним (?), 15:58, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько там CP/M в памяти занимала? Вроди Бил говорил что MS-DOS занимала 47 килобайт.
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