Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.5, продолжающий развитие CentOS 8

Сформирован выпуск дистрибутива AlmaLinux 8.5, синхронизированный c дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux 8.5 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и ARM64 в форме загрузочного (740 МБ), минимального (2 ГБ) и полного образа (10 ГБ). Отдельно подготовлены системные образы для установки на платы Raspberry Pi. Позднее дополнительно обещают сформировать Live-сборки, а также образы для контейнеров и облачных платформ.

Дистрибутив идентичен с RHEL по функциональности, за исключением изменений, связанных ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. AlmaLinux бесплатен для всех категорий пользователей, развивается с привлечением сообщества и использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Создатели AlmaLinux попытались достичь оптимального баланса между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект прозрачен и подконтролен сообществу.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux, которая несмотря на вовлечение своих ресурсов и разработчиков, передала проект отдельной некоммерческой организации AlmaLinux OS Foundation для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества. На развитие проекта выделено миллион долларов в год. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8 и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL, что позволяет использовать его для прозрачной замены классического CentOS 8. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux 8, основанной на пакетной базе RHEL 8, обещают выпускать до 2029 года. Для миграции существующих установок CentOS 8 на AlmaLinux достаточно загрузить и запустить специальный скрипт.

Напомним, что компания Red Hat решила выпускать обновления для классического дистрибутива CentOS 8 только до декабря 2021 года, а не до 2029 года, как предполагалось изначально. Пользователям рекомендовано перейти на дистрибутив CentOS Stream, ключевое отличие которого в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL, в то время как CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL (бета-выпуск RHEL 9 сформирован на основе CentOS Stream).

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив старому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo) и Oracle Linux. В свою очередь компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.





