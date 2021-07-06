Выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, нацеленного на замену CentOS 8

|
|1.3, Акапулько (?), 09:26, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А есть альтернатива альтернативе CentOS? А то последняя альтернатива была не настолько альтернативной, чтобы альтернативно альтернативе существовать.
|
|
|
|2.15, Жироватт (ok), 10:35, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В той нише, где возникло сразу ТРИ: {альма, роки, виртуоз} альтернативы - действительно альтернатив нет. Как бы это не звучало.
- Оракловская альтернатива хороша исключительно с оракловским окружением и оракловскими базами и с оракловским Неразбивным(с) Линукс(тм).
- Калькулят и сцайентсифик - мертвы.
- Оригинальный рефренсный центос - убит, его заменили "бишплатные, только если..." зборачки рыхела ынтырпрайза, что для любой конторы, серьезней опять-таки шаурмявочной "У Камшота" - лишний геморрой с лицензиями и доказательствами, что ты не верблюд.
- Дебиан при всех его плюсах мог бы рассматриваться как альтернатива, если бы не его угашенное коммунити, которое угнетает и обижает пока что пакет weboobs и дядюшка Штульманн, но никто не знает, что на что им взбредет в голову обидеться завтра.
Вот тут и выбирай себе систему, которую fire-and-foget. Спасибо троице {альма, роки, виртуоз} за слабую надежду, что не все в этом мире потеряно
|
|
|
|3.27, Аноним (-), 11:27, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> если бы не его угашенное коммунити
аргумент в духе "ни о чём"
коммунити у дебиана весьма и весьма многочисленное, а значит встречаются персонажи как угашенные, так и крутые и основательные... так что хватит наводить тень на плетень...
|
|
|
|4.30, Жироватт (ok), 11:40, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никто тень на плетень не наводит больше, чем сами угашенные персонажи из коммунити дебиана. Тут лишь констатация сего печального факта. Пакет вибубс и его скандальное удаление
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Debian-AH-Archive-Removal
здесь взяты как пример угашенности членов и членовок из сообщества и комитета по антихаррасменту (это еще что за страшилка такая?).
Подобное поведение для fire-and-forget дистрибутива недопустимо, этот вполне полезный crawl-пакет вполне может использоваться в некоторых рабочих сценариях. Которые должны просто работать, в том числе и на автоматически сконфигурированном инстансе. Т.е. автоматом подтягиваться при установке. Выпиливание имеет место при серьезных вопросах с безопасностью. Или уходом пакета под контроль сомнительных третьих лиц. Но никак не при личных "а нам не нрав, фе!" непонятных личностей, имеющих власть в дистре.
|
|
|
|
|
|5.47, Плюсовик (?), 14:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Открой глаза. Debian, CentOS сами пользователи тестируют, в том числе в боевых условиях. Для хорошо организованного прода не суть какой дистрибутив использовать. Хоть Gentoo с билд-серверами, тестированием и т.д. Для критических важных проектов выбора нет - только коммерческие дистрибутивы (их немного, названия большинство знает).
|
|1.4, Аноним (-), 09:32, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, нацеленного на замену CentOS 8
Всё нацеливаются и нацеливаются, да никак не выцелятся. Вот Кришна уволил ВайтХерста, развалится РедХат и не будет его вообще. Что эти цельники будут выцеливать на замену ? Сусе, Оракла, не дай бог Дебиан.
Мне так сдается что не нацеливение ли разваливает компании ?
|
|1.5, Annoynymous (ok), 09:33, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот так внезапно оказалось, что изменение политики выпуска CentOS это на самом деле гениальный маркетинговый ход.
Такого количества бесплатной рекламы у ред хата ещё никогда не было!
|
|
|
|2.20, Жироватт (ok), 11:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Черный пиар, конечно же, тоже пиар.
Но блин, если мелочь раньше все равно шла на подконтрольный через "сообщество" бета-дистро-рекламку, с которого мелочь, уже когда переставала быть мелочью, могла плавно и буквально в три команды мигрировать на платный дистро с поддержкой, то теперь нужно делать реальные киллерфичи и перетягивать юзера с альтернатив, у которых эта самая бесплатность и неподконтрольность уже сами по себе киллерфичи.
|
|
|
|3.49, Annoynymous (ok), 15:10, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для крупного бизнеса техподдержка и аура IBM это уже достаточные киллерфичи, чтобы не связываться с чем-то поменьше.
Зато все эти новофорки будут активно рекламировать себя, подготавливая кормовую базу для IBM.
А киллерфичи, кстати, можно будет и в родительский дистрибутив перетаскивать, опенсорс жи.
|
|1.7, Аноним (7), 09:51, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Добро пожаловать в дистро помоику и по совместительству дистро депенденси-альтернативный путь к успеху проблемы , а кто сказал что с паразитами будет легко
|
|1.11, Аноним (11), 09:59, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>В качестве альтернатив классическому CentOS 8, кроме VzLinux, также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux.
Теперь ещё и Виртуоззо. Соберётся ли "омерзительная альтернативная восьмёрка"?
|
|
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 11:28, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы забыли дописать: админ центос 6 который никогда больше не обновится
|
|
|
|4.38, Sergey (??), 13:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему не обновится ?
До 2024 году на 7х проживем а там видно будет ...
|
|
|
|5.42, Аноним (43), 13:23, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А там и работу нормальную найдешь. Поддерживать редхат занидорага в одной компании на весь город где будет стоять ред хат.
|
|1.13, Аноним (13), 10:14, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Лучше бы они виртуозой занимались, а то до сих пор на седьмом редхате. Хотя виртуозы для меня больше нет. Вдохнул, перепрыгнул на проксмокс, и доволен жизнью. Там дебиан под капотом.
|
|
|
|2.33, Аноним (-), 11:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ПроксМокс та ещё штука. Тормозит и глючит одновременно. Или это про какую то другую ОС говорили.
Да и отдельно от ПроксМокс придется ставить почтовик, вэб и ЭСКУЭЛ сервер. Внутри он пустой как и любой другой виртуализатор.
|
|
|
|2.24, Sergey (??), 11:14, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(выше не туда попало)
Вы забили подписаться : админ локалхоста.
|
|
|
|
|
|4.39, Sergey (??), 13:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ссылку на дрова для Пролианта (хотя бы 10ки) для этой вашей Альпине ?
|
|1.18, Аноним (16), 10:52, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Все эти форки отличается лишь местом куда они будут отсылать телеметрию. А у этих ребят офис разработки и вовсе в Москве. Так что делайте выводы.
|
|
|
|2.22, Жироватт (ok), 11:08, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Москве, как в Тольятти "место проклятое"? И теперь вместо VirtuozzoCentOS у них будет получаться только Жигули?
|
|1.29, Аноним (-), 11:28, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Надоели. Достали. Носятся с этой центосью и её заменами как с писанной торбой. Вернитесь туда, с чего всё началось. То бишь: дебиан. Кому не по духу системд - есть девуан.
|
|
|
|2.32, Жироватт (ok), 11:46, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сначала выпили оттуда всякие комитеты по нравственности, комитеты по антихарссменту, комитеты по инклюзивной эксклюзивности и правила, по которым любая членодевка, нарисовавшая пакет для npm-лефтпада, имеет более весомый голос, чем серьёзный мейнтейнер - тогда можно будет поставить на рассмотрение.
Видишь ли, сынок, центос/калькулят и сцай - это тебе не хипстерские атомарные перезборочки никсоси или контейнер-в-контейнет-в-девопс-ос. Этот инструмент просто должен работать, несмотря на текущую коньюктуру и культурку.
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 11:53, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так заплати в кассу будь мужиком, а не этим вон радужным из дебиана. Чем больше раз заплатишь тем больше ты мужик.
|
|3.37, Нанобот (ok), 12:11, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сначала выпили оттуда всякие комитеты по нравственности, комитеты по антихарссменту, комитеты по инклюзивной эксклюзивности
Сколько лет пользуюсь дебианом, не знал, что там есть какие-то упоротые комитеты. Имхо, эти комитеты безобидных дурачков с синдромом вахтера не влияют на качество конечного продукта
|
|1.35, Аноним (34), 11:55, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Поговаривают что всех этих админов центоса, которые знают только две команды большие компании выгоняют на мороз, а так как центоса больше нет эти админы не могут найти себе работу. Вот они и истерят в комментах.
|
|
|
|2.44, Аноним (-), 13:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У нас халявы нет. Либо ты донатишь, либо ты программируешь что-то полезное.
|
|1.45, Аноним (-), 13:39, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Единственный наследник CentOS - это Rocky Linux. Развелось тут этих клонов, не путайте берега.
|
|
|
|2.51, brogen (ok), 16:25, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Опять же, к сожалению, роки спанель не саппортит ( надеюсь пока )
|
|1.48, Аноним (48), 14:46, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> построенного путём пересборки исходных текстов пакетов Red Hat Enterprise Linux
То ли дело OpenSUSE Leap, заимствующая бинари из SUSE напрямую
|