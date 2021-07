Выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, нацеленного на замену CentOS 8

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:54, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ubuntu

2.15 , Жироватт ( ok ), 10:35, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В той нише, где возникло сразу ТРИ: {альма, роки, виртуоз} альтернативы - действительно альтернатив нет. Как бы это не звучало.

- Оракловская альтернатива хороша исключительно с оракловским окружением и оракловскими базами и с оракловским Неразбивным(с) Линукс(тм).

- Калькулят и сцайентсифик - мертвы.

- Оригинальный рефренсный центос - убит, его заменили "бишплатные, только если..." зборачки рыхела ынтырпрайза, что для любой конторы, серьезней опять-таки шаурмявочной "У Камшота" - лишний геморрой с лицензиями и доказательствами, что ты не верблюд.

- Дебиан при всех его плюсах мог бы рассматриваться как альтернатива, если бы не его угашенное коммунити, которое угнетает и обижает пока что пакет weboobs и дядюшка Штульманн, но никто не знает, что на что им взбредет в голову обидеться завтра.

Вот тут и выбирай себе систему, которую fire-and-foget. Спасибо троице {альма, роки, виртуоз} за слабую надежду, что не все в этом мире потеряно

3.27 , Аноним ( - ), 11:27, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если бы не его угашенное коммунити аргумент в духе "ни о чём" коммунити у дебиана весьма и весьма многочисленное, а значит встречаются персонажи как угашенные, так и крутые и основательные... так что хватит наводить тень на плетень...

4.30 , Жироватт ( ok ), 11:40, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никто тень на плетень не наводит больше, чем сами угашенные персонажи из коммунити дебиана. Тут лишь констатация сего печального факта. Пакет вибубс и его скандальное удаление

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Debian-AH-Archive-Removal

здесь взяты как пример угашенности членов и членовок из сообщества и комитета по антихаррасменту (это еще что за страшилка такая?).

Подобное поведение для fire-and-forget дистрибутива недопустимо, этот вполне полезный crawl-пакет вполне может использоваться в некоторых рабочих сценариях. Которые должны просто работать, в том числе и на автоматически сконфигурированном инстансе. Т.е. автоматом подтягиваться при установке. Выпиливание имеет место при серьезных вопросах с безопасностью. Или уходом пакета под контроль сомнительных третьих лиц. Но никак не при личных "а нам не нрав, фе!" непонятных личностей, имеющих власть в дистре.

4.50 , brogen ( ok ), 16:21, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы в хостинге пробовали cPanel с чем-то другим пользовать???

3.31 , Рева RarogCmex Денис ( ? ), 11:45, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поставь Gentoo и собирай себе диструбитив сам по вкусу.

4.43 , Аноним ( 43 ), 13:24, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И тестируй сам на проде отличный план я считаю.

5.47 , Плюсовик ( ? ), 14:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Открой глаза. Debian, CentOS сами пользователи тестируют, в том числе в боевых условиях. Для хорошо организованного прода не суть какой дистрибутив использовать. Хоть Gentoo с билд-серверами, тестированием и т.д. Для критических важных проектов выбора нет - только коммерческие дистрибутивы (их немного, названия большинство знает).

