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Выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, нацеленного на замену CentOS 8

06.07.2021 09:06

Компания Virtuozzo, разрабатывающая серверное ПО для виртуализации на основе открытых проектов, опубликовала выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, построенного путём пересборки исходных текстов пакетов Red Hat Enterprise Linux 8.4. Дистрибутив полностью бинарно совместим и идентичен по функциональности с RHEL 8.4, и может использоваться для прозрачной замены решений на базе RHEL 8 и CentOS 8. Для загрузки доступны iso-образы, размером 1.6 ГБ и 4.2 ГБ.

Virtuozzo Linux позиционируется как замена CentOS 8, готовая для рабочих внедрений. Ранее дистрибутив применялся в качестве базовой операционной системы для развиваемой компанией Virtuozzo платформы виртуализации и различных коммерческих продуктов. Теперь Virtuozzo Linux поставляется без ограничений, бесплатен и развивается при участии сообщества. Цикл сопровождения соответствует циклу выпуска обновлений для RHEL 8.

Изменения в Virtuozzo Linux 8.4 полностью соответствуют изменениям в RHEL 8.4, включая поддержку работы поверх TCP в VPN IPsec на базе Libreswan, стабилизацию декларативного API nmstate для управления сетевыми настройками, Ansible-модули для автоматизации управления доступом на основе ролей (RBAC) в IdM (Identity Management), AppStream-модули с новыми ветками Python 3.9, SWIG 4.0, Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13, MariaDB 10.5, GCC Toolset 10, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0, Go Toolset 1.15.7.

В качестве альтернатив классическому CentOS 8, кроме VzLinux, также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtuozzo.com/blog...)
  2. OpenNews: Компания Virtuozzo опубликовала дистрибутив VzLinux, нацеленный на замену CentOS 8
  3. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.4
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55445-vzlinux
Ключевые слова: vzlinux, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 09:20, 06/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.2, Жироватт (ok), 09:21, 06/07/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:33, 06/07/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Акапулько (?), 09:26, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А есть альтернатива альтернативе CentOS? А то последняя альтернатива была не настолько альтернативной, чтобы альтернативно альтернативе существовать.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:54, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ubuntu
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет уж, оставьте этот имитатор ОС себе
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 10:35, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В той нише, где возникло сразу ТРИ: {альма, роки, виртуоз} альтернативы - действительно альтернатив нет. Как бы это не звучало.
    - Оракловская альтернатива хороша исключительно с оракловским окружением и оракловскими базами и с оракловским Неразбивным(с) Линукс(тм).
    - Калькулят и сцайентсифик - мертвы.
    - Оригинальный рефренсный центос - убит, его заменили "бишплатные, только если..." зборачки рыхела ынтырпрайза, что для любой конторы, серьезней опять-таки шаурмявочной "У Камшота" - лишний геморрой с лицензиями и доказательствами, что ты не верблюд.
    - Дебиан при всех его плюсах мог бы рассматриваться как альтернатива, если бы не его угашенное коммунити, которое угнетает и обижает пока что пакет weboobs и дядюшка Штульманн, но никто не знает, что на что им взбредет в голову обидеться завтра.
    Вот тут и выбирай себе систему, которую fire-and-foget. Спасибо троице {альма, роки, виртуоз} за слабую надежду, что не все в этом мире потеряно
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 11:27, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если бы не его угашенное коммунити

    аргумент в духе "ни о чём"

    коммунити у дебиана весьма и весьма многочисленное, а значит встречаются персонажи как угашенные, так и крутые и основательные... так что хватит наводить тень на плетень...

     
     
  • 4.30, Жироватт (ok), 11:40, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто тень на плетень не наводит больше, чем сами угашенные персонажи из коммунити дебиана. Тут лишь констатация сего печального факта. Пакет вибубс и его скандальное удаление
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Debian-AH-Archive-Removal
    здесь взяты как пример угашенности членов и членовок из сообщества и комитета по антихаррасменту (это еще что за страшилка такая?).
    Подобное поведение для fire-and-forget дистрибутива недопустимо, этот вполне полезный crawl-пакет вполне может использоваться в некоторых рабочих сценариях. Которые должны просто работать, в том числе и на автоматически сконфигурированном инстансе. Т.е. автоматом подтягиваться при установке. Выпиливание имеет место при серьезных вопросах с безопасностью. Или уходом пакета под контроль сомнительных третьих лиц. Но никак не при личных "а нам не нрав, фе!" непонятных личностей, имеющих власть в дистре.
     
  • 4.50, brogen (ok), 16:21, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы в хостинге пробовали cPanel с чем-то другим пользовать???
     
  • 3.31, Рева RarogCmex Денис (?), 11:45, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь Gentoo и собирай себе диструбитив сам по вкусу.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 13:24, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тестируй сам на проде отличный план я считаю.
     
     
  • 5.47, Плюсовик (?), 14:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой глаза. Debian, CentOS сами пользователи тестируют, в том числе в боевых условиях. Для хорошо организованного прода не суть какой дистрибутив использовать. Хоть Gentoo с билд-серверами, тестированием и т.д. Для критических важных проектов выбора нет - только коммерческие дистрибутивы (их немного, названия большинство знает).
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:46, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows Server
     

  • 1.4, Аноним (-), 09:32, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, нацеленного на замену CentOS 8

    Всё нацеливаются и нацеливаются, да никак не выцелятся. Вот Кришна уволил ВайтХерста, развалится РедХат и не будет его вообще. Что эти цельники будут выцеливать на замену ? Сусе, Оракла, не дай бог Дебиан.
    Мне так сдается что не нацеливение ли разваливает компании ?

     
  • 1.5, Annoynymous (ok), 09:33, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так внезапно оказалось, что изменение политики выпуска CentOS это на самом деле гениальный маркетинговый ход.

    Такого количества бесплатной рекламы у ред хата ещё никогда не было!

     
     
  • 2.10, КО (?), 09:54, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Анти"-рекламы, скорее...
     
  • 2.20, Жироватт (ok), 11:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Черный пиар, конечно же, тоже пиар.
    Но блин, если мелочь раньше все равно шла на подконтрольный через "сообщество" бета-дистро-рекламку, с которого мелочь, уже когда переставала быть мелочью, могла плавно и буквально в три команды мигрировать на платный дистро с поддержкой, то теперь нужно делать реальные киллерфичи и перетягивать юзера с альтернатив, у которых эта самая бесплатность и неподконтрольность уже сами по себе киллерфичи.
     
     
  • 3.49, Annoynymous (ok), 15:10, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для крупного бизнеса техподдержка и аура IBM это уже достаточные киллерфичи, чтобы не связываться с чем-то поменьше.

    Зато все эти новофорки будут активно рекламировать себя, подготавливая кормовую базу для IBM.

    А киллерфичи, кстати, можно будет и в родительский дистрибутив перетаскивать, опенсорс жи.

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:51, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добро пожаловать в дистро помоику и по совместительству дистро депенденси-альтернативный путь к успеху проблемы , а кто сказал что с паразитами будет легко
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:54, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше поставлю Убунту
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 10:48, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственный адекватный комментарий во всем треде.
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:59, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В качестве альтернатив классическому CentOS 8, кроме VzLinux, также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux.

    Теперь ещё и Виртуоззо. Соберётся ли "омерзительная альтернативная восьмёрка"?

     
     
  • 2.21, Жироватт (ok), 11:07, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее будет комитет из "11 друзей Центоса"
     
  • 2.23, Sergey (??), 11:13, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы забили подписаться : админ локалхоста.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:28, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы забыли дописать: админ центос 6 который никогда больше не обновится
     
     
  • 4.38, Sergey (??), 13:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не обновится ?
    До 2024 году на 7х проживем а там видно будет ...
     
     
  • 5.42, Аноним (43), 13:23, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там и работу нормальную найдешь. Поддерживать редхат занидорага в одной компании на весь город где будет стоять ред хат.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:14, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы они виртуозой занимались, а то до сих пор на седьмом редхате. Хотя виртуозы для меня больше нет. Вдохнул, перепрыгнул на проксмокс, и доволен жизнью. Там дебиан под капотом.
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 11:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПроксМокс та ещё штука. Тормозит и глючит одновременно. Или это про какую то другую ОС говорили.
    Да и отдельно от ПроксМокс придется ставить почтовик, вэб и ЭСКУЭЛ сервер. Внутри он пустой как и любой другой виртуализатор.
     

  • 1.14, Беня Коломойский (?), 10:20, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После Alpine Linux все эти центосы, дебилианы, бубунты кажутся жуткими уродами и мутантами.
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 10:56, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это только для свидетелей Fedora CoreOS
     
  • 2.24, Sergey (??), 11:14, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (выше не туда попало)

    Вы забили подписаться : админ локалхоста.

     
     
  • 3.25, Беня Коломойский (?), 11:23, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе даже локалхост не доверили.
     
     
  • 4.39, Sergey (??), 13:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку на дрова для Пролианта (хотя бы 10ки) для этой вашей Альпине ?
     
     
  • 5.41, Беня Коломойский (?), 13:10, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спроси на винфаке.
     

  • 1.18, Аноним (16), 10:52, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все эти форки отличается лишь местом куда они будут отсылать телеметрию. А у этих ребят офис разработки и вовсе в Москве. Так что делайте выводы.
     
     
  • 2.22, Жироватт (ok), 11:08, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Москве, как в Тольятти "место проклятое"? И теперь вместо VirtuozzoCentOS у них будет получаться только Жигули?
     
     
  • 3.26, Аноним (28), 11:26, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    FSB_OS!
     

  • 1.29, Аноним (-), 11:28, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надоели. Достали. Носятся с этой центосью и её заменами как с писанной торбой. Вернитесь туда, с чего всё началось. То бишь: дебиан. Кому не по духу системд - есть девуан.
     
     
  • 2.32, Жироватт (ok), 11:46, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала выпили оттуда всякие комитеты по нравственности, комитеты по антихарссменту, комитеты по инклюзивной эксклюзивности и правила, по которым любая членодевка, нарисовавшая пакет для npm-лефтпада, имеет более весомый голос, чем серьёзный мейнтейнер - тогда можно будет поставить на рассмотрение.

    Видишь ли, сынок, центос/калькулят и сцай - это тебе не хипстерские атомарные перезборочки никсоси или контейнер-в-контейнет-в-девопс-ос. Этот инструмент просто должен работать, несмотря на текущую коньюктуру и культурку.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:53, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так заплати в кассу будь мужиком, а не этим вон радужным из дебиана. Чем больше раз заплатишь тем больше ты мужик.
     
  • 3.37, Нанобот (ok), 12:11, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Сначала выпили оттуда всякие комитеты по нравственности, комитеты по антихарссменту, комитеты по инклюзивной эксклюзивности

    Сколько лет пользуюсь дебианом, не знал, что там есть какие-то упоротые комитеты. Имхо, эти комитеты безобидных дурачков с синдромом вахтера не влияют на качество конечного продукта

     
     
  • 4.40, Беня Коломойский (?), 13:05, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая  скорость, с которой деградирует бубеан, ещё как влияют.
     

  • 1.35, Аноним (34), 11:55, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поговаривают что всех этих админов центоса, которые знают только две команды большие компании выгоняют на мороз, а так как центоса больше нет эти админы не могут найти себе работу. Вот они и истерят в комментах.
     
  • 1.36, Синоним (?), 12:04, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесплатно? Дайте два. Халява такая халява.)
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 13:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас халявы нет. Либо ты донатишь, либо ты программируешь что-то полезное.
     

  • 1.45, Аноним (-), 13:39, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный наследник CentOS - это Rocky Linux. Развелось тут этих клонов, не путайте берега.
     
     
  • 2.51, brogen (ok), 16:25, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять же, к сожалению, роки спанель не саппортит ( надеюсь пока )
     

  • 1.48, Аноним (48), 14:46, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > построенного путём пересборки исходных текстов пакетов Red Hat Enterprise Linux

    То ли дело OpenSUSE Leap, заимствующая бинари из SUSE  напрямую

     

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