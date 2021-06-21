Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, нацеленного на создание новой свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat приняла решение прекратить поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Это первый стабильный релиз проекта, признанный готовым для рабочих внедрений. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.4. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединилась такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux в качестве альтернатив классическому CentOS 8, позиционируются VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



