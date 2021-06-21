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Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS

21.06.2021 18:05

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, нацеленного на создание новой свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat приняла решение прекратить поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Это первый стабильный релиз проекта, признанный готовым для рабочих внедрений. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.4. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединилась такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux в качестве альтернатив классическому CentOS 8, позиционируются VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)
  3. OpenNews: Компания Virtuozzo опубликовала дистрибутив VzLinux, нацеленный на замену CentOS 8
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8
  6. OpenNews: Создатель Rocky Linux основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55365-rockylinux
Ключевые слова: rockylinux, centos
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  • 1.1, Аноним (1), 18:11, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так как, всё-таки понять, almalinux теперь свободный рхел или rocky linux?
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (??), 18:20, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    оракул подскажет тебе ответ, мой юный падаван ;)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 18:25, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оракул тоже может надеть шляпу
     
  • 2.8, Аноним (7), 18:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Ещё один шанс!
    - Ещё один шанс!
    - Ещё один шанс!

    Тоже самое будет, процесс отлажен

     
  • 2.38, Тинус Лорвальдс (ok), 20:39, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы это понять, нужно дождаться RHEL 9
     

  • 1.2, шляпа упала на пол (?), 18:18, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

    А потом передумает или решит подкрутить параметры иначе и начнется новый опаньки.

     
     
  • 2.6, Аноним (7), 18:24, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> в организациях, развивающих открытое ПО
    >> в окружениях индивидуальных разработчиков

    Оно конечно бесплатно, но очень не для всех

     
     
  • 3.17, DeerFriend (?), 19:23, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так вот легко вычисляются те, кто понятия не имеют, в чём разница между платными репами RH и бесплатным вот этим всем.
    16 RHEL это почти полностью бесполезная вещь, без таких продуктов, как satellite, openstack или rhev, pcs, gluster, ceph, ну и openshift для разнообразия.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 19:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не туда воюеш. Он о том что далеко не все входят в выше перечисленные категории, а не про redhat ceph 4 который является древним ceph 14.2.x Nautilus, например.
     
     
  • 5.21, DeerFriend (?), 19:29, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я про то, что желающие сделать "энтерпрайзненько", да забесплатно, сильно ошибаются.
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 19:41, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это образу роки на 9.2 гигабайт. Кому хочется например поучиться на примере официальных уроков этого будет достаточно. Также никто не мешает использовать продукт в мелком-среднем бизнесе. Внезапно разница будет минимальной. Кому хочется явный энтерпрайз без обязательной оплаты выберет орокле. Патчи безопасности там будут. Все же лучше бубунты. Потому что бубунта и красношапковые славятся отменными анальными зондами, которые устроят кирдык системе если ты будешь ставить все новые ядра на нее.
     
     
  • 7.29, DeerFriend (?), 19:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у того бесплатного 16RHEL, внезапно, dvd образ занимает ровно столько же места.
     
  • 7.32, DeerFriend (?), 19:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на примере официальных уроков этого будет достаточно.

    Курсы, отличные от rhcsa и rhce, как правило, дают инфу и практику по продукту, который с бесплатными RHEL не поставляется.

     
     
  • 8.40, Аноним (24), 20:49, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про обычное администрирование линукс Какие-нибудь мылору или другие контор... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноннейм (?), 18:22, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Идущий на смену ? А как на счёт уже пришедшего на смену oracle ?
     
     
  • 2.9, шляпа упала на пол (?), 18:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оракел, такой же подающий с лопаты, как и шляпа. Завтра передумает и такой же обломс будет.
    в роки хотя бы коллективно принимать решения будут, да и бабла туда залили, значит всерьез и надолго.
     
     
  • 3.13, Онаним (?), 18:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оракел не передумает, потому что они подают сборку под свои серверы баз данных.
     
     
  • 4.15, макпыф (ok), 19:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они не "передумают", а просто могут просто попросить заплатить ))
     
     
  • 5.28, Анто Нимно (?), 19:46, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так.

    Оракел: у тя паря деньги есть? - нука покаж...
    Ты: Вот деньги (показываешь номер кредитки, Оракел - проверяет счёт)
    Оракел: Ну тада деньги мы взяли, а скачаешь в инете по номеру кредитки. ... Чё сколько сняли денег? Вали уже скачивай давай досвидания.
    Ты: идёшь молча скачивать.

     
     
  • 6.33, DeerFriend (?), 19:51, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так все облака работают, чо сразу Оракел то?
     
     
  • 7.37, Анто Нимно (?), 20:32, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про облака отдельная история. Верно, да, тоже так и работают. По той же схеме: кто папа вендор, тот и рулит забором денег.

    Мы ж тут про более ранюю историю этой темы - когда это применяли про дистрибутивы софта, до облаков.

     
  • 3.44, нах.. (?), 21:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хоть иногда посмотрите кто и на что им там денег наливает/донатит и станет понятно что разницы между ними всеси ноль.
     

  • 1.5, dalco (ok), 18:24, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Imho, RockyLinux слишком долго запрягали. Ждал их, ждал... А они то фирменные футболки обсуждают, то еще какую постороннюю хрень. А по основному вопросу только завтраками кормят :(
    В итоге, не дождался и попробовал Альму. Понравилось - начал перегонять на неё свои Центоси. И пока полёт нормальный - вопросов нет, стабильность на уровне (особенно, по сравнению с CentOS Stream).
     
     
  • 2.11, шляпа упала на пол (?), 18:37, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно понятно, разрабы хотели увидеть перспективу в виде инвестиций и будущих плюшек.
    На голом энтузиазме долго не поездишь, а превлечение инвестиций гарант качества и долгосрочности проекта.
     
     
  • 3.45, нах.. (?), 21:16, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В них и без футболочек достаточно вливают банкиры.
     
  • 2.12, Umata (?), 18:52, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Маловероятно что Rocky Linux сможет отправиться от потери такого толстого клиента.
     
  • 2.16, Аноним (20), 19:16, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ждал то? Центось только в конце года станет rolling, а до тех пор ты мог спокойно сидеть на ней, и готовиться с переходу на Роки (на замену репозиториев по сути, же).
     

  • 1.19, Аноним (19), 19:24, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С секурити апдейтами также будут тянуть?
     
  • 1.22, Аноним (22), 19:33, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пересел на убунту.
     
     
  • 2.30, Анто Нимно (?), 19:48, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставил снэпы, ощутил тоже самое там же. :) Тоже вендор.

    Для бизнеса не будет без чужой воли бесплатно.

     
  • 2.46, нах.. (?), 21:17, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Омерзительно, ты бы постыдилась, домохозяйка.
     

  • 1.23, Аноним (24), 19:35, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Значит сначала мухоморы решили подмять под себя центось. Потом решили убить центос и надеялись что все так и останется, но создатель центоса решил вернуться и создать центос под названием роки линукс. Кто еще будет оспаривать что копрорасты зло? Орокле со своим ядром позиционируется как лучшее решение.
     
     
  • 2.26, Аноним (22), 19:43, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ораклы SUN угробили, что следующее?
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 19:44, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Solaris же. Они его еще лет 10 поподдерживают не развивая, а может и подольше.
     
  • 3.43, Онаним (?), 21:11, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стоило закопать ещё задолго до того, как это сделали ораклы.
     
  • 2.35, макпыф (ok), 20:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто еще будет оспаривать что копрорасты зло?

    Наверное те кто так считает:

    > Орокле со своим ядром позиционируется как лучшее решение.

     
     
  • 3.47, нах.. (?), 21:19, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, корень зла это банкстеры, все остальное это их марионетки.
     
  • 3.53, Аноним (24), 23:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про УЕК можно сказать лишь то, что он наверняка заточен на оролячью базу данных ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.25, Аноним (25), 19:42, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    так прямо и идет на смену Кентос )) нельзя ли делать заголовки менее пафосными
     
  • 1.31, Аноним (31), 19:49, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    google, aws в списках спонсоров. Берём. Однозначно кошерней, чем какие-то алмы
     
  • 1.34, Анонымоус (?), 20:04, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что у него с экспортными ограничениями?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 20:20, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему вас это так интерисует?
     
     
  • 3.39, Анонымоус (?), 20:45, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему вы спрашиваете?
     
     
  • 4.41, BlackRot (ok), 20:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему все эти вопросы?
     
     
  • 5.42, Анонымоус (?), 21:07, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотелось узнать ответ.
     
     
  • 6.48, нах.. (?), 21:20, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответа нет и не будет.
     
  • 6.49, Служба поддержки Rocky Linux (?), 21:26, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуйте, Анонымоус! Нам очень жаль, что вы столкнулись с ситуацией, которая вызывала у вас негативные эмоции. По данному вопросу, пожалуйста, напишите нам на почту hello@rockylinux.org и опишите ситуацию более подробно, мы обязательно разберёмся.
     

  • 1.50, Аноним (50), 21:51, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AlmaLinux выложили ещё и cloud образы
    https://repo.almalinux.org/almalinux/8/cloud/x86_64/images/
    А у RockyBalboa Linux ещё нет таких образов.
    И кто из них круче?
     
  • 1.51, Минона (ok), 22:01, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идущие на … приветствуют тебя Red Hat!
     
  • 1.52, Аноним (52), 22:21, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А умные мальчики юзают дебиан и совершенно довольны
     
     
  • 2.54, Аноним (24), 23:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умные мужчины используют Devuan или другие свободные от системд операционные системы. В том числе на серверах.
     

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