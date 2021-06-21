Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS

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|1.1, Аноним (1), 18:11, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Так как, всё-таки понять, almalinux теперь свободный рхел или rocky linux?
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|2.8, Аноним (7), 18:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- Ещё один шанс!
- Ещё один шанс!
- Ещё один шанс!
Тоже самое будет, процесс отлажен
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|1.2, шляпа упала на пол (?), 18:18, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.
А потом передумает или решит подкрутить параметры иначе и начнется новый опаньки.
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|2.6, Аноним (7), 18:24, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> в организациях, развивающих открытое ПО
>> в окружениях индивидуальных разработчиков
Оно конечно бесплатно, но очень не для всех
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|3.17, DeerFriend (?), 19:23, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот так вот легко вычисляются те, кто понятия не имеют, в чём разница между платными репами RH и бесплатным вот этим всем.
16 RHEL это почти полностью бесполезная вещь, без таких продуктов, как satellite, openstack или rhev, pcs, gluster, ceph, ну и openshift для разнообразия.
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|4.20, Аноним (20), 19:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не туда воюеш. Он о том что далеко не все входят в выше перечисленные категории, а не про redhat ceph 4 который является древним ceph 14.2.x Nautilus, например.
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|5.21, DeerFriend (?), 19:29, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я про то, что желающие сделать "энтерпрайзненько", да забесплатно, сильно ошибаются.
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|6.24, Аноним (24), 19:41, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажи это образу роки на 9.2 гигабайт. Кому хочется например поучиться на примере официальных уроков этого будет достаточно. Также никто не мешает использовать продукт в мелком-среднем бизнесе. Внезапно разница будет минимальной. Кому хочется явный энтерпрайз без обязательной оплаты выберет орокле. Патчи безопасности там будут. Все же лучше бубунты. Потому что бубунта и красношапковые славятся отменными анальными зондами, которые устроят кирдык системе если ты будешь ставить все новые ядра на нее.
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|7.32, DeerFriend (?), 19:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на примере официальных уроков этого будет достаточно.
Курсы, отличные от rhcsa и rhce, как правило, дают инфу и практику по продукту, который с бесплатными RHEL не поставляется.
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|8.40, Аноним (24), 20:49, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь про обычное администрирование линукс Какие-нибудь мылору или другие контор... текст свёрнут, показать
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|2.9, шляпа упала на пол (?), 18:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оракел, такой же подающий с лопаты, как и шляпа. Завтра передумает и такой же обломс будет.
в роки хотя бы коллективно принимать решения будут, да и бабла туда залили, значит всерьез и надолго.
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|3.13, Онаним (?), 18:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оракел не передумает, потому что они подают сборку под свои серверы баз данных.
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|4.15, макпыф (ok), 19:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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они не "передумают", а просто могут просто попросить заплатить ))
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|5.28, Анто Нимно (?), 19:46, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно так.
Оракел: у тя паря деньги есть? - нука покаж...
Ты: Вот деньги (показываешь номер кредитки, Оракел - проверяет счёт)
Оракел: Ну тада деньги мы взяли, а скачаешь в инете по номеру кредитки. ... Чё сколько сняли денег? Вали уже скачивай давай досвидания.
Ты: идёшь молча скачивать.
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|7.37, Анто Нимно (?), 20:32, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про облака отдельная история. Верно, да, тоже так и работают. По той же схеме: кто папа вендор, тот и рулит забором денег.
Мы ж тут про более ранюю историю этой темы - когда это применяли про дистрибутивы софта, до облаков.
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|3.44, нах.. (?), 21:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хоть иногда посмотрите кто и на что им там денег наливает/донатит и станет понятно что разницы между ними всеси ноль.
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|1.5, dalco (ok), 18:24, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Imho, RockyLinux слишком долго запрягали. Ждал их, ждал... А они то фирменные футболки обсуждают, то еще какую постороннюю хрень. А по основному вопросу только завтраками кормят :(
В итоге, не дождался и попробовал Альму. Понравилось - начал перегонять на неё свои Центоси. И пока полёт нормальный - вопросов нет, стабильность на уровне (особенно, по сравнению с CentOS Stream).
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|2.11, шляпа упала на пол (?), 18:37, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно понятно, разрабы хотели увидеть перспективу в виде инвестиций и будущих плюшек.
На голом энтузиазме долго не поездишь, а превлечение инвестиций гарант качества и долгосрочности проекта.
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|2.12, Umata (?), 18:52, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Маловероятно что Rocky Linux сможет отправиться от потери такого толстого клиента.
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|2.16, Аноним (20), 19:16, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего ждал то? Центось только в конце года станет rolling, а до тех пор ты мог спокойно сидеть на ней, и готовиться с переходу на Роки (на замену репозиториев по сути, же).
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|2.30, Анто Нимно (?), 19:48, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставил снэпы, ощутил тоже самое там же. :) Тоже вендор.
Для бизнеса не будет без чужой воли бесплатно.
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|1.23, Аноним (24), 19:35, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Значит сначала мухоморы решили подмять под себя центось. Потом решили убить центос и надеялись что все так и останется, но создатель центоса решил вернуться и создать центос под названием роки линукс. Кто еще будет оспаривать что копрорасты зло? Орокле со своим ядром позиционируется как лучшее решение.
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|3.27, Аноним (24), 19:44, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Solaris же. Они его еще лет 10 поподдерживают не развивая, а может и подольше.
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|2.35, макпыф (ok), 20:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто еще будет оспаривать что копрорасты зло?
Наверное те кто так считает:
> Орокле со своим ядром позиционируется как лучшее решение.
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|3.47, нах.. (?), 21:19, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, корень зла это банкстеры, все остальное это их марионетки.
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|3.53, Аноним (24), 23:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про УЕК можно сказать лишь то, что он наверняка заточен на оролячью базу данных ... большой текст свёрнут, показать
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|1.25, Аноним (25), 19:42, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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так прямо и идет на смену Кентос )) нельзя ли делать заголовки менее пафосными
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|1.31, Аноним (31), 19:49, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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google, aws в списках спонсоров. Берём. Однозначно кошерней, чем какие-то алмы
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|6.49, Служба поддержки Rocky Linux (?), 21:26, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здравствуйте, Анонымоус! Нам очень жаль, что вы столкнулись с ситуацией, которая вызывала у вас негативные эмоции. По данному вопросу, пожалуйста, напишите нам на почту hello@rockylinux.org и опишите ситуацию более подробно, мы обязательно разберёмся.
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|2.54, Аноним (24), 23:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умные мужчины используют Devuan или другие свободные от системд операционные системы. В том числе на серверах.
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