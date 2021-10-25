The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект ELevate, упрощающий переход с CentOS 7 на дистрибутивы, основанные на RHEL 8

25.10.2021 12:42

Разработчики дистрибутива AlmaLinux, основанного компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8, представили инструментарий ELevate, позволяющий упростить миграцию рабочих установок CentOS 7.x на дистрибутивы, построенные на пакетной базе RHEL 8, с сохранением приложений, данных и настроек. В настоящее время проектом поддерживается миграция на AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS Stream и Oracle Linux.

Процесс миграции основан на использовании развиваемой компанией Red Hat утилиты Leapp, которая дополнена патчами, учитывающими специфику CentOS и сторонних дистрибутивов, построенных на пакетной базе RHEL. В проекте также задействован расширенный набор метаданных, описывающих шаги для перевода отдельных пакетов от одной ветки дистрибутива к другой.

Для миграции достаточно подключить предоставляемый проектом репозиторий, установить пакет со сценарием миграции на выбранный дистрибутив (leapp-data-almalinux, leapp-data-centos, leapp-data-oraclelinux, leapp-data-rocky) и запустить утилиту "leapp". Например, для перехода на Rocky Linux можно выполнить следующие команды, предварительно обновив свою систему до актуального состояния: 


   sudo yum install -y http://repo.almalinux.org/elevate/elevate-release-latest-el7.noarch.rpm
   sudo yum install -y leapp-upgrade leapp-data-rocky
   sudo leapp preupgrade
   sudo leapp upgrade

Напомним, что компания Red Hat ограничила время поддержки классического дистрибутива CentOS 8 - обновления для данной ветки будут выпускаться до декабря 2021 года, а не до 2029 года, как предполагалось изначально. На смену CentOS придёт сборка CentOS Stream, ключевое отличие которой в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL, в то время как CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL (RHEL будет пересобираться на основе CentOS Stream).

CentOS Stream позволит раньше получить доступ к возможностям будущей ветки RHEL, но включает ещё не полностью стабилизированные пакеты. Благодаря CentOS Stream сторонние участники могут контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения. Раньше в качестве основы для новой ветки RHEL использовался снапшот одного из выпусков Fedora, который дорабатывался и стабилизировался за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения.

Сообщество отреагировало на изменение созданием нескольких альтернатив классическому CentOS 8, среди которых VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/ann...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Virtuozzo Linux 8.4, нацеленного на замену CentOS 8
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS
  4. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8
  6. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56031-almalinux
Ключевые слова: almalinux, centos, rocky, rhel, upgrade
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноннейм (?), 13:13, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Всё ещё не ясно зачем, когда есть Oracle linux со своим тулкитом который оин выпустили чуть ли не через неделю после событий связанных с CentOS
     
     
  • 3, anonymous (??), 13:39, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве можно 7 оракл линукс обновить до 8-го?
     

  • 2, Аноним (2), 13:28, 25/10/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    "Например, для перехода на Rocky Linux можно выполнить следующие команды:
    ...
    http://repo.almalinux.org ..."

    Ловко :)

     
  • 4, Аноним (4), 13:58, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    А у кого то ещё есть на бареметале что то?
     
     
  • 5, лютый жабби__ (?), 14:08, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >есть на бареметале что то?

    да, смузькин, рынка дедиков уже давно нет ) все переехали в фуфлыжные тормозные облака, где у SSD 100 IOPsов (превед ажурным), а у HDD 50. и убогий сервер 4core/8gb стоит 80 баксов в месяц....

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру