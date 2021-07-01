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В дистрибутиве AlmaLinux реализована поддержка архитектуры ARM64

01.07.2021 09:53

В дистрибутиве AlmaLinux 8.4, изначально выпущенном для систем x86_64, реализована поддержка архитектуры ARM/AArch64. Для загрузки доступно три варианта iso-образов: загрузочный (650 МБ), минимальный (1.6 ГБ) и полный (7 ГБ).

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.4 и может использоваться в качестве прозрачной замены CentOS 8. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*, созданию репозитория "devel" с дополнительными пакетами и сборочными зависимостями. В состав включены новые модули с Python 3.9, SWIG 4.0 Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13 и MariaDB 10.5. Обновлены версии наборов GCC Toolset 10, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 и Go Toolset 1.15.7.

Напомним, что дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS
  3. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.4 (2105)
  4. OpenNews: Компания Virtuozzo опубликовала дистрибутив VzLinux, нацеленный на замену CentOS 8
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8
  6. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55417-almalinux
Ключевые слова: almalinux, centos
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  • 1.1, Аноним (1), 10:08, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    и в чем новость ?

    Robert "Rocky" Balboa вышел раньше и у него также

    https://rockylinux.org/download

    x86_64 Minimal | DVD | Boot | Torrent | Checksum BaseOS
    ARM64 (aarch64) Minimal | DVD | Boot | Torrent | Checksum BaseOS

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 10:10, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с Рокки хоть веселее, пока устанавливается можно петь "Eye Of The Tiger"

    а с Альмой что делать ? фьють, фьють, Альма, к ноге !

     

  • 1.2, Жироватт (ok), 10:08, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну что, долгих лет ему жизни.
    Не хотели иметь мою контору юзером центоси со всем стаффом вроде постоянной отправки фидбека товарищи эффффективные менеджеры? Понимаю. Вам надо кормить разжиревших топов, оплачивать им Бали и острова. Вам надо кормить толпу присосавшихся паразитов и прочих "меньшинств", каждый из который ущемления в зарплате терпеть не будет, даже если это уборщик. Понимаю. Но я уже выбрал стул, куда будем мигрировать. Ваш ход, дорогие манагеры.
     
     
  • 2.4, Эффективный (?), 10:27, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, не хотели. Твой фидбек нам нах не вперся, разбираться в нем.

    Нам вполне хватает проблем коммерческих клиентов - которые за их решения платят. Даже за удовольствие найти готовое в нашем форуме - потому что там paywall.

    А ты можешь выбирать стул хоть с пиками точеными, хоть тот, с другим ассортиментом, правда, мы до конца не поняли, зачем вы все пытаетесь непременно поелозить задницей по обоим.

    Но мы за толерантность, можешь хоть каждый день на оба присаживаться в любом порядке.

     
     
  • 3.9, Топ с Бали (?), 12:53, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодец эффективный менеджер, хвалю. Так с ними пользователями и надо, они любят по жестче, чуть дашь слабину они на шею сядут и все деньги заберут, нам такого не надо. Мы им итак много дали как рекламную завлекалочку, а им мало. Вот заплатят пусть 349$ за самоподдержку на один сервер в год, тогда и начнем с ними говорить.
     
  • 2.5, OnTheEdge (ok), 10:28, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну что, долгих лет ему жизни.

    для начала — счастливого детства

     
  • 2.8, my_name_is_Mud (ok), 12:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но я уже выбрал стул

    Так, стоп! А почему стул с пиками остался свободен?

     
     
  • 3.10, Топ с Бали (?), 12:54, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да потому что пользователи т*пые, не могут сами за себя решать, а когда решают творят фигню. Пусть платят за дистрибутив и не выёживаются.
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:02, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "меньшинств", каждый из который ущемления в зарплате терпеть не будет

    Выходит, что я тоже - меньшинство. Ещё и горжусь этим. Призываю всех меня ненавидить.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:37, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На собачьих бегах Альма догоняет Роки
     
     
  • 2.11, ыы (?), 13:10, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...И пытается ее обог.. О.. нет... она не хочет его обгонять. она хочет к нему пристроится... Нас ждет интересное развитие событий в этом забеге...
     

  • 1.7, макпыф (ok), 10:41, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GCC Toolset 10, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 и Go Toolset 1.15.7

    зачем добавлять toolset?

     
     
  • 2.12, Урри (ok), 13:26, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для мамкиных админов, которые не знают что такое gcc, llvm, rust и go.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 13:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ты же знаешь
     
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