В дистрибутиве AlmaLinux реализована поддержка архитектуры ARM64

В дистрибутиве AlmaLinux 8.4, изначально выпущенном для систем x86_64, реализована поддержка архитектуры ARM/AArch64. Для загрузки доступно три варианта iso-образов: загрузочный (650 МБ), минимальный (1.6 ГБ) и полный (7 ГБ).

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.4 и может использоваться в качестве прозрачной замены CentOS 8. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*, созданию репозитория "devel" с дополнительными пакетами и сборочными зависимостями. В состав включены новые модули с Python 3.9, SWIG 4.0 Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13 и MariaDB 10.5. Обновлены версии наборов GCC Toolset 10, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 и Go Toolset 1.15.7.

Напомним, что дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS 8 также позиционируются VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.





