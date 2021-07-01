В дистрибутиве AlmaLinux реализована поддержка архитектуры ARM64

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|2.3, Аноним (1), 10:10, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с Рокки хоть веселее, пока устанавливается можно петь "Eye Of The Tiger"
а с Альмой что делать ? фьють, фьють, Альма, к ноге !
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|1.2, Жироватт (ok), 10:08, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что, долгих лет ему жизни.
Не хотели иметь мою контору юзером центоси со всем стаффом вроде постоянной отправки фидбека товарищи эффффективные менеджеры? Понимаю. Вам надо кормить разжиревших топов, оплачивать им Бали и острова. Вам надо кормить толпу присосавшихся паразитов и прочих "меньшинств", каждый из который ущемления в зарплате терпеть не будет, даже если это уборщик. Понимаю. Но я уже выбрал стул, куда будем мигрировать. Ваш ход, дорогие манагеры.
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|2.4, Эффективный (?), 10:27, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, не хотели. Твой фидбек нам нах не вперся, разбираться в нем.
Нам вполне хватает проблем коммерческих клиентов - которые за их решения платят. Даже за удовольствие найти готовое в нашем форуме - потому что там paywall.
А ты можешь выбирать стул хоть с пиками точеными, хоть тот, с другим ассортиментом, правда, мы до конца не поняли, зачем вы все пытаетесь непременно поелозить задницей по обоим.
Но мы за толерантность, можешь хоть каждый день на оба присаживаться в любом порядке.
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|3.9, Топ с Бали (?), 12:53, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодец эффективный менеджер, хвалю. Так с ними пользователями и надо, они любят по жестче, чуть дашь слабину они на шею сядут и все деньги заберут, нам такого не надо. Мы им итак много дали как рекламную завлекалочку, а им мало. Вот заплатят пусть 349$ за самоподдержку на один сервер в год, тогда и начнем с ними говорить.
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|3.10, Топ с Бали (?), 12:54, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да потому что пользователи т*пые, не могут сами за себя решать, а когда решают творят фигню. Пусть платят за дистрибутив и не выёживаются.
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|2.14, Аноним (14), 14:02, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "меньшинств", каждый из который ущемления в зарплате терпеть не будет
Выходит, что я тоже - меньшинство. Ещё и горжусь этим. Призываю всех меня ненавидить.
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|2.11, ыы (?), 13:10, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...И пытается ее обог.. О.. нет... она не хочет его обгонять. она хочет к нему пристроится... Нас ждет интересное развитие событий в этом забеге...
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|1.7, макпыф (ok), 10:41, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> GCC Toolset 10, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 и Go Toolset 1.15.7
зачем добавлять toolset?
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|2.12, Урри (ok), 13:26, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для мамкиных админов, которые не знают что такое gcc, llvm, rust и go.
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