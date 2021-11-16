Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat приняла решение прекратить поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Это второй стабильный релиз проекта, признанный готовым для рабочих внедрений. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.5 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. В том числе предложены дополнительные пакеты с OpenJDK 17, Ruby 3.0, nginx 1.20, Node.js 16, PHP 7.4.19, GCC Toolset 11, LLVM Toolset 12.0.1, Rust Toolset 1.54.0 и Go Toolset 1.16.7.

Среди специфичных для Rocky Linux изменений отмечается добавление в репозиторий pluse пакета с почтовым клиентом Thunderbird с поддержкой PGP и пакета openldap-servers. В репозиторий rockypi добавлен пакет "rasperrypi2" с ядром Linux, включающим улучшения для работы на платах Rasperry Pi на базе архитектуры Aarch64.

Для систем x86_64 обеспечена официальная поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot (используемая при загрузке Rocky Linux shim-прослойка заверена ключом Microsoft). Для архитектуры aarch64 возможность верификации целостности загружаемой системы по цифровой подписи будет реализована позднее.

Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединилась такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив старому CentOS также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo) и Oracle Linux. В свою очередь компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.





