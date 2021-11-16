Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS

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|3.4, AleksK (ok), 10:56, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для конечного пользователя в ней особо ничего не поменялось. С 13 года сервак 1С работал на Centos 6. Только недавно дошли руки все переустановить на Centos 8 stream. По ощущениям только быстрее стало все работать, по крайней мере 1С на клиентах запускается на глаз быстрее, хотя возможно это связано с новым движком и Postgres 13 (до этого много лет был 9).
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|4.7, Аноним (7), 11:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сервак, который будет работать без обновлений следующие 8 лет - можно собирать на чем угодно. Главное чтобы ОНО взлетело здесь и сейчас (в данном комплекте, с данными версиями) и не падало чаще чем раз в полгода (хотя бы). Какая разница какая стратегия обновлений у дистрибутива, если его все равно обновлять не планируется. А через 8 лет - будет точно "по Ходже Насреддину"... Понятно что для вас "особо ничего не поменялось"...
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|5.37, AleksK (ok), 14:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сервак все эти годы постоянно обновлялся. Centos 6.3 до 6.10 потом перевел его на сторонние репы которые люди организовали после того как родные репы снесли. И сейчас тоже регулярно его обновляю.
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|4.40, Наме (?), 14:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запускаться стало быстрее, потому что, видимо, Слон настроен не верно -- время восстановление сократили. Вот и запускается быстрее.
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|3.9, Anonnn (?), 11:16, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наверное вы. Уже скоро centos 9 выйдет, а тут еле 8-ю ветку пилят. Зачем оно нужно такое?
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|2.39, Sultan (?), 14:44, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Напомним, что компания Red Hat решила выпускать обновления для классического дистрибутива CentOS 8 только до декабря 2021 года, а не до 2029 года, как предполагалось изначально. Пользователям рекомендовано перейти на дистрибутив CentOS Stream, ключевое отличие которого в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL, в то время как CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL (бета-выпуск RHEL 9 сформирован на основе CentOS Stream)."
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56144
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|1.6, Аноннейм (?), 11:10, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На смену давно уже пришёл стабильный Oracle Linux, о чём они ? какие роки и бульвинколь ?
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|2.25, Аноним (25), 12:23, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ораклу верит только полный лапух. Они примерно на порядок жаднее ibm-redhat. А текущая их щедрость-замануха. И вообще у них всё глючное какое-то, все продукты, включая их линух.
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|3.30, Аноним (30), 12:39, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А роки кто верит? Кто-то поставит это в прод чтобы уже через пару месяцев понять что оно вдруг всё?
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|4.43, Аноним (25), 15:27, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто говорил про роки? Есть и другие варианты, вполне себе развитые и community driven.
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|1.16, Аноним (18), 11:34, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Догадался бы кто-нибудь сделать клон RH но с KDE Plasma, тогда бы ещё был энтэрпрайз с человеческим лицом.
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|3.48, Аноним (18), 16:27, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я это так, к слову просто, я же сам супер профи, я юзаю убунту сервер в терминале.
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|1.20, Аноним (18), 11:39, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций.
Интересно, если я создам свой дистрибутив, как мне получить инвестиций шестизначных?
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|2.31, Аноним (-), 12:53, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну что вы так мучаетесь, достаточно родиться сыном депутата какого-нибудь. И любой хеловорлд взлетит.
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|2.34, Аноним (34), 13:20, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жениться на дочке влиятельного папаши. Вы же мальчик? Кстати, дистрибутив при этом создавать необязательно.
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|2.32, Аноним (32), 13:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Довольно странное у них представление о minimal весом в два гига.
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|1.35, Аноним (35), 13:22, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Судя по всей этой фрагментации на Роки, Альму,ВЗ, Оракле, кто там ещё, нет никакого смысла держаться за ветку квази-RHEL.
Решений я вижу три:
1) переходить на CentOS Stream и мириться с некоторой, гм, нестабильностию,
2) переходить на Оракле линукс, имея в виду риски "станет платным", "не совсем совместим", "Оракле его бросит".
3) полностью менять подход/платформу и мигрировать на Debian (Ubuntu с возможностию платной поддержки).
Ну и разумеется, напрячь кошелёк и использовать RHEL за деньги.
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|2.36, Аноним (35), 13:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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PS Суетиться между Роки, Альмой, ВЗ, какой ещё там васян-линукс я смысла не вижу. Очевидно, что речь не идёт об локалхосте, а об промышленном применении.
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|2.42, Gemorroj (ok), 15:18, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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таки пересел на Stream. где-то год назад. пару раз прилетали обновления, которые не устанавливались из-за неудовлетворенных зависимостей, исправляли за пол дня где-то. больше отличий от "классического" центос пока не заметил.
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|2.44, Аноним (18), 15:34, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>3) полностью менять подход/платформу и мигрировать на Debian (Ubuntu с возможностию платной поддержки).
Забыть про RedHat и переходить на Ubuntu. Мои сообщения трут, но я агитирую на Ubuntu. Я ставлю её и на серверы и на рабочие станции и не стесняюсь этого. Ubuntu LTS чем хуже CentOS? Да ничем, стабильнее.
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|3.45, Аноним (45), 15:52, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже только Ubuntu. Но видать есть сценарии где нужнa альтернатива CentOS.
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