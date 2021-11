Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS

2.2 , 41 ( ? ), 10:51, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – вы в анабиозе были последний год?

3.4 , AleksK ( ok ), 10:56, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для конечного пользователя в ней особо ничего не поменялось. С 13 года сервак 1С работал на Centos 6. Только недавно дошли руки все переустановить на Centos 8 stream. По ощущениям только быстрее стало все работать, по крайней мере 1С на клиентах запускается на глаз быстрее, хотя возможно это связано с новым движком и Postgres 13 (до этого много лет был 9).

4.7 , Аноним ( 7 ), 11:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Сервак, который будет работать без обновлений следующие 8 лет - можно собирать на чем угодно. Главное чтобы ОНО взлетело здесь и сейчас (в данном комплекте, с данными версиями) и не падало чаще чем раз в полгода (хотя бы). Какая разница какая стратегия обновлений у дистрибутива, если его все равно обновлять не планируется. А через 8 лет - будет точно "по Ходже Насреддину"... Понятно что для вас "особо ничего не поменялось"...

5.37 , AleksK ( ok ), 14:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сервак все эти годы постоянно обновлялся. Centos 6.3 до 6.10 потом перевел его на сторонние репы которые люди организовали после того как родные репы снесли. И сейчас тоже регулярно его обновляю.

6.38 , Alexander ( ok ), 14:26, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что, кто-то выпускает апдейты для centos 6? можно ссылочку?

4.40 , Наме ( ? ), 14:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запускаться стало быстрее, потому что, видимо, Слон настроен не верно -- время восстановление сократили. Вот и запускается быстрее.

3.9 , Anonnn ( ? ), 11:16, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Наверное вы. Уже скоро centos 9 выйдет, а тут еле 8-ю ветку пилят. Зачем оно нужно такое?

2.39 , Sultan ( ? ), 14:44, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "Напомним, что компания Red Hat решила выпускать обновления для классического дистрибутива CentOS 8 только до декабря 2021 года, а не до 2029 года, как предполагалось изначально. Пользователям рекомендовано перейти на дистрибутив CentOS Stream, ключевое отличие которого в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL, в то время как CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL (бета-выпуск RHEL 9 сформирован на основе CentOS Stream)."

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56144