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Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS

16.11.2021 10:21

Состоялся релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat приняла решение прекратить поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Это второй стабильный релиз проекта, признанный готовым для рабочих внедрений. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.5 и включает все предложенные в данном выпуске улучшения. В том числе предложены дополнительные пакеты с OpenJDK 17, Ruby 3.0, nginx 1.20, Node.js 16, PHP 7.4.19, GCC Toolset 11, LLVM Toolset 12.0.1, Rust Toolset 1.54.0 и Go Toolset 1.16.7.

Среди специфичных для Rocky Linux изменений отмечается добавление в репозиторий pluse пакета с почтовым клиентом Thunderbird с поддержкой PGP и пакета openldap-servers. В репозиторий rockypi добавлен пакет "rasperrypi2" с ядром Linux, включающим улучшения для работы на платах Rasperry Pi на базе архитектуры Aarch64.

Для систем x86_64 обеспечена официальная поддержка загрузки в режиме UEFI Secure Boot (используемая при загрузке Rocky Linux shim-прослойка заверена ключом Microsoft). Для архитектуры aarch64 возможность верификации целостности загружаемой системы по цифровой подписи будет реализована позднее.

Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединилась такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив старому CentOS также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo) и Oracle Linux. В свою очередь компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.5
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование Red Hat Enterprise Linux 9
  4. OpenNews: Создатель Rocky Linux основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором проекта
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.4, идущего на смену CentOS
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.5, продолжающий развитие CentOS 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56163-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, centos, rhel
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Anonnn (?), 10:46, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зоопарк, проще использовать нормальный CentOS
     
     
  • 2.2, 41 (?), 10:51, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    вы в анабиозе были последний год?
     
     
  • 3.4, AleksK (ok), 10:56, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для конечного пользователя в ней особо ничего не поменялось. С 13 года сервак 1С работал на Centos 6. Только недавно дошли руки все переустановить на Centos 8 stream. По ощущениям только быстрее стало все работать, по крайней мере 1С на клиентах запускается на глаз быстрее, хотя возможно это связано с новым движком и Postgres 13 (до этого много лет был 9).
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сервак, который будет работать без обновлений следующие 8 лет - можно собирать на чем угодно. Главное чтобы ОНО взлетело здесь и сейчас (в данном комплекте, с данными версиями) и не падало чаще чем раз в полгода (хотя бы). Какая разница какая стратегия обновлений у дистрибутива, если его все равно обновлять не планируется. А через 8 лет - будет точно "по Ходже Насреддину"... Понятно что для вас "особо ничего не поменялось"...  
     
     
  • 5.37, AleksK (ok), 14:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервак все эти годы постоянно обновлялся. Centos 6.3 до 6.10 потом перевел его на сторонние репы которые люди организовали после того как родные репы снесли. И сейчас тоже регулярно его обновляю.
     
     
  • 6.38, Alexander (ok), 14:26, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что, кто-то выпускает апдейты для centos 6? можно ссылочку?
     
  • 4.40, Наме (?), 14:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускаться стало быстрее, потому что, видимо, Слон настроен не верно -- время восстановление сократили. Вот и запускается быстрее.
     
  • 3.9, Anonnn (?), 11:16, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наверное вы. Уже скоро centos 9 выйдет, а тут еле 8-ю ветку пилят. Зачем оно нужно такое?
     
  • 2.39, Sultan (?), 14:44, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Напомним, что компания Red Hat решила выпускать обновления для классического дистрибутива CentOS 8 только до декабря 2021 года, а не до 2029 года, как предполагалось изначально. Пользователям рекомендовано перейти на дистрибутив CentOS Stream, ключевое отличие которого в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL, в то время как CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL (бета-выпуск RHEL 9 сформирован на основе CentOS Stream)."
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56144
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:04, 16/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.8, 41 (?), 11:15, 16/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.10, 41 (?), 11:20, 16/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:35, 16/11/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.6, Аноннейм (?), 11:10, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На смену давно уже пришёл стабильный Oracle Linux, о чём они ? какие роки и бульвинколь ?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:23, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ораклу верит только полный лапух. Они примерно на порядок жаднее ibm-redhat. А текущая их щедрость-замануха. И вообще у них всё глючное какое-то, все продукты, включая их линух.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:39, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А роки кто верит? Кто-то поставит это в прод чтобы уже через пару месяцев понять что оно вдруг всё?
     
     
  • 4.43, Аноним (25), 15:27, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто говорил про роки? Есть и другие варианты, вполне себе развитые и community driven.
     

  • 1.12, lockywolf (ok), 11:25, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На смену же идёт Alma Linux?
     
  • 1.16, Аноним (18), 11:34, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Догадался бы кто-нибудь сделать клон RH но с KDE Plasma, тогда бы ещё был энтэрпрайз с человеческим лицом.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:33, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, было бы неплохо.
     
  • 2.29, vitalif (ok), 12:34, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И с аптом!
     
     
  • 3.41, пес (?), 15:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нужен
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:59, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://repo.almalinux.org/almalinux/8.5/live/x86_64/AlmaLinux-8-x86_64-Live-K
     
     
  • 3.48, Аноним (18), 16:27, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я это так, к слову просто, я же сам супер профи, я юзаю убунту сервер в терминале.
     

  • 1.20, Аноним (18), 11:39, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций.

    Интересно, если я создам свой дистрибутив, как мне получить инвестиций шестизначных?

     
     
  • 2.23, Anonymous1 (?), 12:04, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавить нескучные обои же.
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иметь нужных дружбанов и пообещать комплект плюшек
     
     
  • 3.27, Аноним (18), 12:25, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где найти дружбанов? Какие плюшки обещать?
     
  • 2.31, Аноним (-), 12:53, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну что вы так мучаетесь, достаточно родиться сыном депутата какого-нибудь. И любой хеловорлд взлетит.
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:20, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жениться на дочке влиятельного папаши. Вы же мальчик? Кстати, дистрибутив при этом создавать необязательно.
     

  • 1.26, Аноним (25), 12:24, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У них есть minimal iso. Годно.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Довольно странное у них представление о minimal весом в два гига.
     
  • 2.33, vanoc (ok), 13:16, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу. 503 ошибку выдает)
     

  • 1.35, Аноним (35), 13:22, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по всей этой фрагментации на Роки, Альму,ВЗ, Оракле, кто там ещё, нет никакого смысла держаться за ветку квази-RHEL.

    Решений я вижу три:
    1) переходить на CentOS Stream и мириться с некоторой, гм, нестабильностию,
    2) переходить на Оракле линукс, имея в виду риски "станет платным", "не совсем совместим", "Оракле его бросит".
    3) полностью менять подход/платформу и мигрировать на Debian (Ubuntu с возможностию платной поддержки).

    Ну и разумеется, напрячь кошелёк и использовать RHEL за деньги.

     
     
  • 2.36, Аноним (35), 13:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PS Суетиться между Роки, Альмой, ВЗ, какой ещё там васян-линукс я смысла не вижу. Очевидно, что речь не идёт об локалхосте, а об промышленном применении.
     
  • 2.42, Gemorroj (ok), 15:18, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки пересел на Stream. где-то год назад. пару раз прилетали обновления, которые не устанавливались из-за неудовлетворенных зависимостей, исправляли за пол дня где-то. больше отличий от "классического" центос пока не заметил.
     
  • 2.44, Аноним (18), 15:34, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >3) полностью менять подход/платформу и мигрировать на Debian (Ubuntu с возможностию платной поддержки).

    Забыть про RedHat и переходить на Ubuntu. Мои сообщения трут, но я агитирую на Ubuntu. Я ставлю её и на серверы и на рабочие станции и не стесняюсь этого. Ubuntu LTS чем хуже CentOS? Да ничем, стабильнее.

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:52, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже только Ubuntu. Но видать есть сценарии где нужнa альтернатива CentOS.
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:55, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шатлворт, залогиньтесь
     

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