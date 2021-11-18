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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.5

18.11.2021 10:11

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8.5, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.5. Для загрузки без ограничений распространяется установочный iso-образ, размером 8.6 ГБ, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6, основанное на ядре Linux 5.4 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs.

В новой версии предложен выпуск ядра Unbreakable Enterprise Kernel R6U3, в остальном функциональность выпусков Oracle Linux 8.5 и RHEL 8.5 полностью идентична (список изменений в Oracle Linux 8.5 повторяет список изменений в RHEL 8.5).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.4
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.5
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.5, продолжающий развитие CentOS 8
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 8.5, идущего на смену CentOS
  6. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.5 (2111), финальный в серии 8.x
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56177-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:26, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    народ, ставьте Дебиан и будет вам счастье, 20+ лет стабильности говорят сами за себя
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:03, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так нам для работы...
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:36, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian не для продакшена?
     
  • 3.8, eugener (ok), 11:38, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так нам для работы...

    Для работы можно Ubuntu, ну а дома для души - Debian.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:10, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ставлю Убунту и рабочие станции и на сервера и не стесняюсь и вы тоже к этому придёте.
     
  • 2.10, лютый жабби__ (?), 11:59, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >20+ лет стабильности говорят сами за себя

    systemd за остальными вкорячили, какая ж это штабильность?

    ps. за 20 лет так и не научились быстро обновы выкатывать - вечно что-то в testing застревает на полгода

     
     
  • 3.11, eugener (ok), 12:03, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в testing застревает на полгода

    Тестируется.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:30, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    * для загрузки, пока без ограничений, распространяется установочный iso-образ....
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:13, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    единственная правильная альтернатива центу
     
  • 1.9, лютый жабби__ (?), 11:57, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    хаха, OL 8.5 в "мини-новости" а клоны-барбоскины в main )
     
  • 1.13, DeerFriend (?), 12:41, 18/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и улучшенная поддержка Btrfs.

    raid56 уже можно использовать?

     

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