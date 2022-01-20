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Инициатива SUSE Liberty Linux для унификации поддержки SUSE, openSUSE, RHEL и CentOS

20.01.2022 11:51

Компания SUSE представила проект SUSE Liberty Linux, нацеленный на предоставление единого сервиса для поддержки и управления смешанными инфраструктурами, в которых помимо SUSE Linux и openSUSE, применяются дистрибутивы Red Hat Enterprise Linux и CentOS. Инициатива подразумевает:

  • Оказание единой техподдержки, позволяющей не обращаться по отдельности к производителю каждого используемого дистрибутива и решать все проблемы через одну службу.
  • Предоставление переносимого инструментария на базе SUSE Manager, автоматизирующего управление смешанными информационными системами на основе решений от разных производителей.
  • Организацию единого процесса доставки обновлений с исправлением ошибок и устранением уязвимостей, охватывающего разные дистрибутивы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/products/...)
  2. OpenNews: Началось альфа-тестирование дистрибутива openSUSE Leap 15.4
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP3
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.5
  6. OpenNews: Началось бета-тестирование Red Hat Enterprise Linux 9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56543-suse
Ключевые слова: suse
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:54, 20/01/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    кажется, ещё Сократ говорил, что инициатива **** инициатора
     
  • 2, Жироватт (ok), 12:02, 20/01/2022 [ответить]  
    		• +/
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