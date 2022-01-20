Инициатива SUSE Liberty Linux для унификации поддержки SUSE, openSUSE, RHEL и CentOS

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Компания SUSE представила проект SUSE Liberty Linux, нацеленный на предоставление единого сервиса для поддержки и управления смешанными инфраструктурами, в которых помимо SUSE Linux и openSUSE, применяются дистрибутивы Red Hat Enterprise Linux и CentOS. Инициатива подразумевает:
- Оказание единой техподдержки, позволяющей не обращаться по отдельности к производителю каждого используемого дистрибутива и решать все проблемы через одну службу.
- Предоставление переносимого инструментария на базе SUSE Manager, автоматизирующего управление смешанными информационными системами на основе решений от разных производителей.
- Организацию единого процесса доставки обновлений с исправлением ошибок и устранением уязвимостей, охватывающего разные дистрибутивы.