Инициатива SUSE Liberty Linux для унификации поддержки SUSE, openSUSE, RHEL и CentOS

1, Аноним ( 1 ), 11:54, 20/01/2022 [ответить] –1 + / – кажется, ещё Сократ говорил, что инициатива **** инициатора

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