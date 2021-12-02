Началось альфа-тестирование дистрибутива openSUSE Leap 15.4

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|2.7, Zenitur (ok), 20:22, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В принципе да. До сих пор сижу на SLES 11 и openSUSE 11.4 - до чего же они хорошо работают, я просто офигеваю... Но это только на старом компе, который базируется на проце AMD K10. На новом компе стоит современная система Devuan 11.
Приходится правда быть самому себе мейнтейнером. Какое-то время собирал новые версии Firefox, пока не обнаружил Palemoon, который по-прежнему прекрасно поддерживает GTK2. Теперь пользуюсь бинарными сборками браузера.
Недавно собрал Qt 5.15. Проблемка: конфигур говорит, что QPA GL Integration: GLX: no, EGL: yes. Почему так, я не могу понять. Конфигур тупо не хочет проверять у меня наличие xcb-glx, который у меня разумеется есть. Сижу пока что на Qt 5.9 и пытаюсь разобраться что не так
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|1.3, Аноним (3), 20:01, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Каждый раз, когда пробовал новые дистрибутивы, постоянно возвращался обратно на openSUSE.
Возможно привычка, а может быть просто нет других конкурентов среди rpm-дистрибутивов.
Уже больше года на ноутбуке установлен Tumbleweed KDE, что для меня сравнительно долго :)
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|2.9, анонимуслинус (?), 20:27, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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был хорошим кде дистром, но с очень мутной системой инициализации на init'е. но сейчас как все. и даже кеды такие же. ничего не скажу больше. никогда не был любителем. только ставил один раз и то на неделю.
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|3.20, Аноним (6), 21:02, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот дистрибутив всегда был источником десктопных патчей для опенсорс-комьюнити. В частности, кдеешных. Убунта для сравнения всегда только паразитировала.
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|2.24, Аноним (-), 21:14, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может быть просто нет других конкурентов среди rpm-дистрибутивов.
> rpm
А что вы на этих трёх буквах застопорились? Софт везде одинаковый, форматы разные. Кто мешает запустить браузер или какой-нибудь программу в не-rpm-дистрибутивах (deb, tgz)? Мне кажется, что вы сами себе создаёте фиктивные проблемы. Слакварь, например, ничем не хуже суси, при этом есть возможность перепаковки рмп в слакварный формат, причём все утилиты стоковые из коробки.
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|1.14, Аноним (18), 20:47, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Норм так дистрибутив, только репозитории что-то бедные. Хотел OpenMW поставить, а для него нет libboost версии 1.74 вроде.. Но плазма и в правду хорошо под ним работает
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|2.19, lleeree_ (ok), 21:02, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Репозиторий возможно надо Packman подключать.
А так нормально установился и запустился интерфейс. Файлов игры у меня нет.
На Leap 15.3 несколько месяцев, не помню чтобы плазма падала. В Thumbleweed примерно несколько раз в неделю происходило, особенно в Wayland и при работе Параметров системы.
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|1.25, bugmenot (??), 21:18, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иногда подвисает панель кдешная. Кто знает как пофиксить? Можно заменить на что-то другое, но так себе варик.
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