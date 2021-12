Началось альфа-тестирование дистрибутива openSUSE Leap 15.4

2.7 , Zenitur ( ok ), 20:22, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В принципе да. До сих пор сижу на SLES 11 и openSUSE 11.4 - до чего же они хорошо работают, я просто офигеваю... Но это только на старом компе, который базируется на проце AMD K10. На новом компе стоит современная система Devuan 11. Приходится правда быть самому себе мейнтейнером. Какое-то время собирал новые версии Firefox, пока не обнаружил Palemoon, который по-прежнему прекрасно поддерживает GTK2. Теперь пользуюсь бинарными сборками браузера. Недавно собрал Qt 5.15. Проблемка: конфигур говорит, что QPA GL Integration: GLX: no, EGL: yes. Почему так, я не могу понять. Конфигур тупо не хочет проверять у меня наличие xcb-glx, который у меня разумеется есть. Сижу пока что на Qt 5.9 и пытаюсь разобраться что не так