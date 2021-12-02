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Началось альфа-тестирование дистрибутива openSUSE Leap 15.4

02.12.2021 19:34

Началось тестирование альфа-версии дистрибутива openSUSE Leap 15.4, сформированного на основе базового набора пакетов, единого с дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 15 SP 4 и также включающего некоторые пользовательские приложения из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.9 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x).

До середины февраля планируется регулярно публиковать альфа-сборки с rolling-обновлениями пакетов. 16 февраля перенос новых версий будет остановлен и дистрибутив перейдёт на стадию бета-тестирования с использованием модели сопровождения репозитория, близкой к релизам. Релиз openSUSE Leap 15.4 ожидается 8 июня 2022 года. Поддержка ветки openSUSE Leap 15.3 будет осуществляться в течение 6 месяцев после релиза 15.4. Сопровождение ветки 15.2 будет прекращено в конце этого месяца.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2021...)
  2. OpenNews: Доступно первое ежеквартальное обновление openSUSE Leap 15.3-2
  3. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал публикацию промежуточных сборок
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP3
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3
  6. OpenNews: openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56269-opensuse
Ключевые слова: opensuse, suse
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:50, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Некогда прекрасный дистрибутив растерял свой шарм и красоту...
     
     
  • 2.7, Zenitur (ok), 20:22, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В принципе да. До сих пор сижу на SLES 11 и openSUSE 11.4 - до чего же они хорошо работают, я просто офигеваю... Но это только на старом компе, который базируется на проце AMD K10. На новом компе стоит современная система Devuan 11.

    Приходится правда быть самому себе мейнтейнером. Какое-то время собирал новые версии Firefox, пока не обнаружил Palemoon, который по-прежнему прекрасно поддерживает GTK2. Теперь пользуюсь бинарными сборками браузера.

    Недавно собрал Qt 5.15. Проблемка: конфигур говорит, что QPA GL Integration: GLX: no, EGL: yes. Почему так, я не могу понять. Конфигур тупо не хочет проверять у меня наличие xcb-glx, который у меня разумеется есть. Сижу пока что на Qt 5.9 и пытаюсь разобраться что не так

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:00, 02/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 20:07, 02/12/2021 Скрыто модератором
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  • 3.6, Аноним (6), 20:18, 02/12/2021 Скрыто модератором
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  • 2.17, FractaL (ok), 20:57, 02/12/2021 Скрыто модератором
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  • 2.18, Аноним (18), 21:00, 02/12/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.3, Аноним (3), 20:01, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каждый раз, когда пробовал новые дистрибутивы, постоянно возвращался обратно на openSUSE.

    Возможно привычка, а может быть просто нет других конкурентов среди rpm-дистрибутивов.

    Уже больше года на ноутбуке установлен Tumbleweed KDE, что для меня сравнительно долго :)

     
     
  • 2.9, анонимуслинус (?), 20:27, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    был хорошим кде дистром, но с очень мутной системой инициализации на init'е. но сейчас как все. и даже кеды такие же. ничего не скажу больше. никогда не был любителем. только ставил один раз и то на неделю.
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 21:02, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот дистрибутив всегда был источником десктопных патчей для опенсорс-комьюнити. В частности, кдеешных. Убунта для сравнения всегда только паразитировала.
     
  • 2.24, Аноним (-), 21:14, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > может быть просто нет других конкурентов среди rpm-дистрибутивов.
    > rpm

    А что вы на этих трёх буквах застопорились? Софт везде одинаковый, форматы разные. Кто мешает запустить браузер или какой-нибудь программу в не-rpm-дистрибутивах (deb, tgz)? Мне кажется, что вы сами себе создаёте фиктивные проблемы. Слакварь, например, ничем не хуже суси, при этом есть возможность перепаковки рмп в слакварный формат, причём все утилиты стоковые из коробки.

     

  • 1.14, Аноним (18), 20:47, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норм так дистрибутив, только репозитории что-то бедные. Хотел OpenMW поставить, а для него нет libboost версии 1.74 вроде.. Но плазма и в правду хорошо под ним работает
     
     
  • 2.19, lleeree_ (ok), 21:02, 02/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репозиторий возможно надо Packman подключать.
    А так нормально установился и запустился интерфейс. Файлов игры у меня нет.

    На Leap 15.3 несколько месяцев, не помню чтобы плазма падала. В Thumbleweed примерно несколько раз в неделю происходило, особенно в Wayland и при работе Параметров системы.

     

  • 1.22, Chernyevskaya Katya (?), 21:04, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ZorinOS изменил мою жизнь в лучшую сторону. Как, смотрите в видео:
    youtube.com/watch/Zg4886F.
     
  • 1.23, Chernyevskaya Katya (?), 21:05, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    P. S. И зачем вы обзывали моего мужа?
     
  • 1.25, bugmenot (??), 21:18, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иногда подвисает панель кдешная. Кто знает как пофиксить? Можно заменить на что-то другое, но так себе варик.
     

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