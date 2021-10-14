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Проект openSUSE анонсировал публикацию промежуточных сборок

14.10.2021 17:49

Проект openSUSE объявил о намерении формировать дополнительные промежуточные respin-сборки, помимо сборок публикуемых раз в год во время очередного релиза. Respin-сборки будут включать все обновления пакетов, накопившиеся для текущего выпуска openSUSE Leap, что даст возможность снизить объём загружаемых по сети данных, необходимых для доведения свежеустановленного дистрибутива до актуального состояния.

ISO-образы с промежуточными пересборками дистрибутива планируется публиковать раз в квартал или по мере необходимости. Для релиза openSUSE Leap 15.3 respin-сборки будут иметь нумерацию "15.3-X". После выхода очередной respin-сборки старая сборка будет удаляться с сайта get.opensuse.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2021...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP3
  4. OpenNews: openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов
  5. OpenNews: Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise
  6. OpenNews: Разработчики openSUSE проголосовали против смены имени проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55970-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Анонголик (?), 17:52, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший дистриб. Был бы. Без systemd.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:59, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так сделай!
     
     
  • 3.32, Аноноголик (?), 20:04, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я те ща сделаю. Гуглитель, бл.
     
  • 2.20, QwertyReg (ok), 19:01, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной луддит высказался. Как же хорошо, что корпорации, руководящие разработкой Linux в целом, никогда к вам не прислушиваются.
    С нетерпением жду дня, когда зароют, наконец, Xorg и переведут основные дистрибутивы на Wayland, прикрутив его к системе, как systemd так, чтобы ни один старикан не сумел его оторвать и продолжать тащить СПО в каменный век.
    Нуачо, добро должно быть с кулаками.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:05, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как же хорошо, что корпорации, руководящие разработкой Linux в целом, никогда к вам не прислушиваются.
    > ...зароют, наконец, Xorg и переведут основные дистрибутивы на Wayland, прикрутив его к системе...

    Ты ухитрился сам себе ответить и при этом поделить на ноль. Браво!

     
  • 3.22, Anonymous XE (?), 19:06, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, товарищи из Латиноамериканского Отделения Фонда отрежут.
     
  • 3.33, проходил_мимо (?), 20:04, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорации всегда прислушиваются исключительно только к Баблу. Любые технические решения, архитектурные изыски, оптимизации и т. п. их интересуют в последнюю очередь если только они не ведут к прибыли, а лучше сверхприбыли.
     
  • 3.34, Аноноголик (?), 20:07, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Х*р прикрути себе на лоб лучше.
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:03, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зюзя не нужна. А вот опенок 7 вышел - это Ъ.
     
     
  • 2.7, Сергей Добрынин (?), 18:07, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты сам то понял что написал?
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 18:16, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я да. А ты нет?
     
  • 3.23, Аноним (23), 19:08, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное, в состоянии в зюзю был, когда писал.
     
     
  • 4.26, Аноним (5), 19:15, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И из зюзероутера набрасывал, забыл добавить.
     
  • 2.10, hefenud (ok), 18:25, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «two remote holes in the default install» — прекрасный лозунг для опенка(взят с официального сайта)
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 18:30, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этому лозунгу 100500 лет уже.
    Нажо глянуть, не нашли ли в стандартной поставке за годы чего еще.
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 18:40, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да. Удаленного получения рута до сих пор только два. Красавцы!
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 18:07, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. сусеры и так выпускают мажорные апдейты каждый год, так теперь будут ещё и промежуточные версии выпускать? Что-то мне кажется что тут не в "возможности снизить объём загружаемых по сети данных" дело, а в желании чаще иметь повод для появления в новостных лентах. Без этого о них ведь ничего не слышно.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:14, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, нуачо, бубунте можно, а этим нельзя?
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:32, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как что-то плохое.
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:42, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Одно другому не мешает. У меня на селе неизвестно когда Ethernet появится, а LTE работает несколько МБит/с на любом прове.
     
  • 2.18, QwertyReg (ok), 18:58, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому не слышно-то? Убунтяткам? Так вы кроме своего смузи-дистра и не видите ничего в мире Linux.
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 19:12, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тебе-то из мира Windows всяко виднее!
     
     
  • 4.29, QwertyReg (ok), 19:25, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня не Windows, у Михаила спроси, он любит делиться такой информацией.
     
     
  • 5.31, Аноним (5), 20:03, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Михаэль да, мастер сливать техническую инфу разным нестабильным личностям для использования в "технических средствах". Видать на соучастие напрашивается!
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:27, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавил бы в коллекцию любимых дистрибутивов, да список поддерживаемых десктопов как то не очень.
     
  • 1.13, НеФанат (?), 18:30, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может из-за блокировки торрентов?
    Стали больше качать, да и обновления через день. Так что respin-сборки уменьшат нагрузку на их сервера...
     
  • 1.17, Аноним (5), 18:53, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо решили нештабильностью еще пользователей растерять.

    https://distrowatch.com/

    Сусе 12 место. Зорин 11 ое. Соотечественники между прочим!

    И почему как только наши люди оказываются за границей у них сразу все получается?! Риторический вопрос.

     
     
  • 2.19, QwertyReg (ok), 18:59, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылаться на Дистровотч, где EndeavourOS выше Бубунточки, это как на приёме у английской королевы залезть на стол и прилюдно опростаться.
     
     
  • 3.24, Аноним (5), 19:11, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там хинты скачиваний. Это те не рейтинги покупать.
    Так что мимо. А бубу давно не так популярна, как раньше. Смирись. Не завидуй Зориным.
     
     
  • 4.27, AleksK (ok), 19:18, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты откуда такой вылез? Какие хинты? У них прямо там написано что это просто количество посещений страниц дистрибутивов на самом дистровотче. Никакого отношения к реальной популярности их рейтинг не имеет.
     
     
  • 5.28, Аноним (5), 19:23, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты внимательнее почитай. Там два показателя. Хинты и рейтинг.
     
  • 5.30, Аноним (5), 19:34, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и да, расскажи да покажи что имеет отношение к реальной популярности. Где с гегемонией бубы можно ознакомться?
     

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