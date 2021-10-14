Проект openSUSE анонсировал публикацию промежуточных сборок

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|2.20, QwertyReg (ok), 19:01, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очередной луддит высказался. Как же хорошо, что корпорации, руководящие разработкой Linux в целом, никогда к вам не прислушиваются.
С нетерпением жду дня, когда зароют, наконец, Xorg и переведут основные дистрибутивы на Wayland, прикрутив его к системе, как systemd так, чтобы ни один старикан не сумел его оторвать и продолжать тащить СПО в каменный век.
Нуачо, добро должно быть с кулаками.
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|3.21, Аноним (21), 19:05, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как же хорошо, что корпорации, руководящие разработкой Linux в целом, никогда к вам не прислушиваются.
> ...зароют, наконец, Xorg и переведут основные дистрибутивы на Wayland, прикрутив его к системе...
Ты ухитрился сам себе ответить и при этом поделить на ноль. Браво!
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|3.33, проходил_мимо (?), 20:04, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корпорации всегда прислушиваются исключительно только к Баблу. Любые технические решения, архитектурные изыски, оптимизации и т. п. их интересуют в последнюю очередь если только они не ведут к прибыли, а лучше сверхприбыли.
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|2.10, hefenud (ok), 18:25, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«two remote holes in the default install» — прекрасный лозунг для опенка(взят с официального сайта)
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|3.12, Аноним (5), 18:30, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так этому лозунгу 100500 лет уже.
Нажо глянуть, не нашли ли в стандартной поставке за годы чего еще.
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|4.15, Аноним (5), 18:40, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки да. Удаленного получения рута до сих пор только два. Красавцы!
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|1.6, A.Stahl (ok), 18:07, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. сусеры и так выпускают мажорные апдейты каждый год, так теперь будут ещё и промежуточные версии выпускать? Что-то мне кажется что тут не в "возможности снизить объём загружаемых по сети данных" дело, а в желании чаще иметь повод для появления в новостных лентах. Без этого о них ведь ничего не слышно.
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|2.16, Аноним (16), 18:42, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно другому не мешает. У меня на селе неизвестно когда Ethernet появится, а LTE работает несколько МБит/с на любом прове.
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|2.18, QwertyReg (ok), 18:58, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кому не слышно-то? Убунтяткам? Так вы кроме своего смузи-дистра и не видите ничего в мире Linux.
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|5.31, Аноним (5), 20:03, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Михаэль да, мастер сливать техническую инфу разным нестабильным личностям для использования в "технических средствах". Видать на соучастие напрашивается!
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|1.11, Аноним (11), 18:27, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавил бы в коллекцию любимых дистрибутивов, да список поддерживаемых десктопов как то не очень.
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|1.13, НеФанат (?), 18:30, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может из-за блокировки торрентов?
Стали больше качать, да и обновления через день. Так что respin-сборки уменьшат нагрузку на их сервера...
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|1.17, Аноним (5), 18:53, 14/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо решили нештабильностью еще пользователей растерять.
https://distrowatch.com/
Сусе 12 место. Зорин 11 ое. Соотечественники между прочим!
И почему как только наши люди оказываются за границей у них сразу все получается?! Риторический вопрос.
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|2.19, QwertyReg (ok), 18:59, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ссылаться на Дистровотч, где EndeavourOS выше Бубунточки, это как на приёме у английской королевы залезть на стол и прилюдно опростаться.
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|3.24, Аноним (5), 19:11, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там хинты скачиваний. Это те не рейтинги покупать.
Так что мимо. А бубу давно не так популярна, как раньше. Смирись. Не завидуй Зориным.
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|4.27, AleksK (ok), 19:18, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты откуда такой вылез? Какие хинты? У них прямо там написано что это просто количество посещений страниц дистрибутивов на самом дистровотче. Никакого отношения к реальной популярности их рейтинг не имеет.
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|5.30, Аноним (5), 19:34, 14/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и да, расскажи да покажи что имеет отношение к реальной популярности. Где с гегемонией бубы можно ознакомться?
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