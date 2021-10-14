Проект openSUSE анонсировал публикацию промежуточных сборок

Проект openSUSE объявил о намерении формировать дополнительные промежуточные respin-сборки, помимо сборок публикуемых раз в год во время очередного релиза. Respin-сборки будут включать все обновления пакетов, накопившиеся для текущего выпуска openSUSE Leap, что даст возможность снизить объём загружаемых по сети данных, необходимых для доведения свежеустановленного дистрибутива до актуального состояния.

ISO-образы с промежуточными пересборками дистрибутива планируется публиковать раз в квартал или по мере необходимости. Для релиза openSUSE Leap 15.3 respin-сборки будут иметь нумерацию "15.3-X". После выхода очередной respin-сборки старая сборка будет удаляться с сайта get.opensuse.org.



