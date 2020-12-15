The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов

15.12.2020 09:27

Разработчики openSUSE подытожили планы, касающиеся будущего выпуска openSUSE 15.3, который намерены сформировать на основе единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов. Прошлые выпуски openSUSE Leap 15 формировались путём пересборки набора src-пакетов SUSE Linux Enterprise, но в openSUSE 15.3 намечена поставка неизменных бинарных пакетов из SUSE Linux Enterprise SP3, что позволит добиться полной совместимости дистрибутивов и упростит миграцию от одного дистрибутива к другому.

openSUSE будет развиваться с близким к SUSE Linux Enterprise циклом сопровождения - раз в 3-4 года будет формироваться значительный релиз (например, openSUSE Leap 15), после чего раз в год публиковаться промежуточные выпуски (например, openSUSE Leap 15.3), которые будут включать в себя синхронизированные с новыми выпусками SUSE Linux Enterprise SP обновления пакетов при сохранении общего базового системного набора. Поддержка промежуточных выпусков будет осуществляться 18 месяцев и, в отличие от обязательных текущих обновлений пакетов, их установка будет производиться по желанию пользователя (после выхода очередного промежуточного выпуска обновления для прошлого промежуточного выпуска будут формироваться ещё примерно полгода).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2020...)
  2. OpenNews: Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий
  3. OpenNews: Альфа-выпуск дистрибутива openSUSE Jump с бинарными пакетами из SUSE Linux Enterprise
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
  5. OpenNews: Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise
  6. OpenNews: Разработчики openSUSE проголосовали против смены имени проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54258-opensuse
Ключевые слова: opensuse, suse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру