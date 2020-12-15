openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов

Разработчики openSUSE подытожили планы, касающиеся будущего выпуска openSUSE 15.3, который намерены сформировать на основе единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов. Прошлые выпуски openSUSE Leap 15 формировались путём пересборки набора src-пакетов SUSE Linux Enterprise, но в openSUSE 15.3 намечена поставка неизменных бинарных пакетов из SUSE Linux Enterprise SP3, что позволит добиться полной совместимости дистрибутивов и упростит миграцию от одного дистрибутива к другому.

openSUSE будет развиваться с близким к SUSE Linux Enterprise циклом сопровождения - раз в 3-4 года будет формироваться значительный релиз (например, openSUSE Leap 15), после чего раз в год публиковаться промежуточные выпуски (например, openSUSE Leap 15.3), которые будут включать в себя синхронизированные с новыми выпусками SUSE Linux Enterprise SP обновления пакетов при сохранении общего базового системного набора. Поддержка промежуточных выпусков будет осуществляться 18 месяцев и, в отличие от обязательных текущих обновлений пакетов, их установка будет производиться по желанию пользователя (после выхода очередного промежуточного выпуска обновления для прошлого промежуточного выпуска будут формироваться ещё примерно полгода).



