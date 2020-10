Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий

По ссылке же написано: «In general most of the work can be cherry-picked from Fedora/Gentoo with only minor tweaks on our side. Most complex and breaking part is the vaapi hardware acceleration. Which is currently borked as I don't have time to debug it further :(». Просто взять пакеты не получится, вносить изменения и сопровождать всё равно нужно.