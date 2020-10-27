Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий

Tomáš Chvátal, основной мейнтейнер Chromium в openSUSE, сообщил, что не имеет свободного времени поддерживать пакеты с программой. Призыв к желающим поддержать пакеты Chromium в openSUSE был сделан 5-го октября. Однако, до сих пор никто не откликнулся.

Dominique Leuenberger, релиз-менеджер openSUSE Tumbleweed, ещё раз призвал желающих взять сопровождение пакета Chromium в свои руки, и подтвердил, что без обновления программы с устранением уязвимостей пакет не может находиться в репозиториях openSUSE, и будет удалён.



