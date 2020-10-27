Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий

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|1.3, JL2001 (ok), 20:45, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а если бы юзали спеку из nixpkg и сам nixpkg - было бы несколько мантейнеров на один пакет
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|1.5, slowpocke (?), 20:52, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но ведь хромога поддерживают во всех основных дистрах,
в том числе рпм, а он все представляет так как будто
он один там?
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|2.14, НяшМяш (ok), 21:14, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хром можно из официальных реп стянуть, а хромиум собирать надо.
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|2.15, Sluggard (ok), 21:16, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По ссылке же написано:
«In general most of the work can be cherry-picked from Fedora/Gentoo with only minor tweaks on our side. Most complex and breaking part is the vaapi hardware acceleration. Which is currently borked as I don't have time to debug it further :(».
Просто взять пакеты не получится, вносить изменения и сопровождать всё равно нужно.
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|3.22, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:44, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же перемога!
Сколько раз тут убеждали что пакетные менеджеры добро, а снап и аппимаге — зло. А оно вон как. Пользователи зависят от сопровождающих. Свобода! Так победим!
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|4.23, Sluggard (ok), 21:48, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пользователи зависят от сопровождающих.
Конечно, зависят, это нормально. И это не изменится, если, конечно, у тебя не LFS или Gentoo.
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|3.25, asdasd (?), 22:17, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не говоря уже о том, что на сборку нужно хренова гора оперативки и процессорного времени.
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|4.29, Аноним (28), 22:51, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мейнтейнеру не нужно самому собирать пакеты если у дистра есть свой билд ростер. У зюзи, полагаю, все таки есть :)
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|2.20, Sluggard (ok), 21:28, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему хоть кто-то? В Debian, насколько я помню, точно так же: нет сопровождающего — пакет удаляется.
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|3.30, лютый жабби__ (?), 22:52, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В Debian, насколько я помню, точно так же: нет сопровождающего — пакет удаляется.
в дебьяне есть сопровождающий, но он инвалид, похоже. не успевает даже близко за апстримом...
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|1.7, онанимуз (?), 20:54, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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он нам и нафиг не нужон, хромиум ваш.
ангуглед-хромиум завезите, а лучше палемун.
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|3.34, Lex (??), 00:22, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У анонимуса новое навязчивое слово ?)
И, да, линкс - полное г.но, не надо его регулярно приводить в качестве примера( коим он в принципе не является )
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|1.10, Аноним (10), 21:00, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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для убунту есть деб, странно что для сусе нету рпмки.....смысл в этом пакете будет тогда 0.
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|2.18, Антогонист (?), 21:25, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Для последних версий Ubuntu НЕТ deb,по поводу чего много ора, в том числе и в linux mint. Есть только snap пакет Chromium.
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|3.27, Sluggard (ok), 22:43, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там даже хитрее как-то — есть deb-заглушка, при установке которой в систему втихаря подтягивается snapd, и Chromium ставится из Snap Store.
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|1.24, Аноним (-), 22:05, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Скатертью-дорога. Особо переживать и печалится мало кто будет. Ну если кого сильно посадили на эту дрянь.
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|1.32, Аноним (32), 22:58, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я и так давно перешёл на Ungoogled-Chromium. А он-то и так из отдельной репы.
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|2.35, Аноним (35), 00:32, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сорта говна, твой гнидофокс поставляется с телеметрией и гуглоаналитикой на служебной странице и разрабатывается на деньги того же гугля.
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