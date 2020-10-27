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Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий

27.10.2020 19:54

Tomáš Chvátal, основной мейнтейнер Chromium в openSUSE, сообщил, что не имеет свободного времени поддерживать пакеты с программой. Призыв к желающим поддержать пакеты Chromium в openSUSE был сделан 5-го октября. Однако, до сих пор никто не откликнулся.

Dominique Leuenberger, релиз-менеджер openSUSE Tumbleweed, ещё раз призвал желающих взять сопровождение пакета Chromium в свои руки, и подтвердил, что без обновления программы с устранением уязвимостей пакет не может находиться в репозиториях openSUSE, и будет удалён.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/ope...)
  2. OpenNews: Linux Mint будет блокировать скрытую от пользователя установку snapd
  3. OpenNews: Qt 6 в Debian может оказаться без сопровождения
  4. OpenNews: Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
  6. OpenNews: Альфа-выпуск дистрибутива openSUSE Jump с бинарными пакетами из SUSE Linux Enterprise
Автор новости: Lazy_Kent
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53974-chromium
Ключевые слова: chromium, opensuse
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  • 1.2, Аноним (2), 20:43, 27/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:07, 27/10/2020 Скрыто модератором
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  • 3.16, A.Stahl (ok), 21:16, 27/10/2020 Скрыто модератором
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  • 4.17, Аноним (17), 21:18, 27/10/2020 Скрыто модератором
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  • 5.19, Аноним (19), 21:28, 27/10/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.3, JL2001 (ok), 20:45, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а если бы юзали спеку из nixpkg и сам nixpkg - было бы несколько мантейнеров на один пакет
     
  • 1.5, slowpocke (?), 20:52, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но ведь хромога поддерживают во всех основных дистрах,
    в том числе рпм, а он все представляет так как будто
    он один там?
     
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 21:14, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хром можно из официальных реп стянуть, а хромиум собирать надо.
     
  • 2.15, Sluggard (ok), 21:16, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По ссылке же написано:

    «In general most of the work can be cherry-picked from Fedora/Gentoo with only minor tweaks on our side. Most complex and breaking part is the vaapi hardware acceleration. Which is currently borked as I don't have time to debug it further :(».

    Просто взять пакеты не получится, вносить изменения и сопровождать всё равно нужно.

     
     
  • 3.22, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:44, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это же перемога!
    Сколько раз тут убеждали что пакетные менеджеры добро, а снап и аппимаге — зло. А оно вон как. Пользователи зависят от сопровождающих. Свобода! Так победим!
     
     
  • 4.23, Sluggard (ok), 21:48, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пользователи зависят от сопровождающих.

    Конечно, зависят, это нормально. И это не изменится, если, конечно, у тебя не LFS или Gentoo.

     
  • 4.28, Аноним (28), 22:50, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От лишнего слоя виртуализации vaapi сам пропатчится, так то
     
  • 3.25, asdasd (?), 22:17, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не говоря уже о том, что на сборку нужно хренова гора оперативки и процессорного времени.
     
     
  • 4.26, Sluggard (ok), 22:28, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты о чём? Речь же о добавлении в репозитории дистрибутива.
     
  • 4.29, Аноним (28), 22:51, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мейнтейнеру не нужно самому собирать пакеты если у дистра есть свой билд ростер. У зюзи, полагаю, все таки есть :)
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:53, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Грамотно, хоть кто-то заботится о качестве своих пакетов.
     
     
  • 2.20, Sluggard (ok), 21:28, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему хоть кто-то? В Debian, насколько я помню, точно так же: нет сопровождающего — пакет удаляется.
     
     
  • 3.30, лютый жабби__ (?), 22:52, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В Debian, насколько я помню, точно так же: нет сопровождающего — пакет удаляется.

    в дебьяне есть сопровождающий, но он инвалид, похоже. не успевает даже близко за апстримом...

     
     
  • 4.31, Sluggard (ok), 22:54, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я в целом про политику сопровождения пакетов.
     

  • 1.7, онанимуз (?), 20:54, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    он нам и нафиг не нужон, хромиум ваш.
    ангуглед-хромиум завезите, а лучше палемун.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:59, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Куда уж там, надо только Links оставить
     
     
  • 3.34, Lex (??), 00:22, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У анонимуса новое навязчивое слово ?)

    И, да, линкс - полное г.но, не надо его регулярно приводить в качестве примера( коим он в принципе не является )

     

  • 1.10, Аноним (10), 21:00, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для убунту есть деб, странно что для сусе нету рпмки.....смысл в этом пакете будет тогда 0.
     
     
  • 2.18, Антогонист (?), 21:25, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Для последних версий Ubuntu НЕТ deb,по поводу чего много ора, в том числе и в linux mint. Есть только snap пакет Chromium.
     
     
  • 3.27, Sluggard (ok), 22:43, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там даже хитрее как-то — есть deb-заглушка, при установке которой в систему втихаря подтягивается snapd, и Chromium ставится из Snap Store.
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:06, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Можно удалять openSUSE
     
  • 1.21, Аноним (21), 21:36, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Писец дистрибутиву
     
  • 1.24, Аноним (-), 22:05, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Скатертью-дорога. Особо переживать и печалится мало кто будет. Ну если кого сильно посадили на эту дрянь.
     
  • 1.32, Аноним (32), 22:58, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я и так давно перешёл на Ungoogled-Chromium. А он-то и так из отдельной репы.
     
  • 1.33, Аноним (33), 23:57, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем нужен хромиум, когда есть firefox?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 00:32, 28/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорта говна, твой гнидофокс поставляется с телеметрией и гуглоаналитикой на служебной странице и разрабатывается на деньги того же гугля.
     

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