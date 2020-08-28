Альфа-выпуск дистрибутива openSUSE Jump с бинарными пакетами из SUSE Linux Enterprise

Доступен для тестирования начальный прототип экспериментального дистрибутива openSUSE Jump, созданного в рамках инициативы по сближению процессов разработки и сборки дистрибутивов openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. Для загрузки предложены iso-образы, размером 3.8 ГБ, подготовленные для архитектур x86_64, Aarch64, ppc64le и s390x.

Традиционный дистрибутив openSUSE формируется на основе базового набора пакетов SUSE Linux Enterprise, но пакеты для openSUSE Leap собираются отдельно из пакетов с исходными текстами. В openSUSE Jump задействованы готовые бинарные пакеты из SUSE Linux Enterprise. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках.



