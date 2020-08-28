The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Альфа-выпуск дистрибутива openSUSE Jump с бинарными пакетами из SUSE Linux Enterprise

28.08.2020 17:59

Доступен для тестирования начальный прототип экспериментального дистрибутива openSUSE Jump, созданного в рамках инициативы по сближению процессов разработки и сборки дистрибутивов openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. Для загрузки предложены iso-образы, размером 3.8 ГБ, подготовленные для архитектур x86_64, Aarch64, ppc64le и s390x.

Традиционный дистрибутив openSUSE формируется на основе базового набора пакетов SUSE Linux Enterprise, но пакеты для openSUSE Leap собираются отдельно из пакетов с исходными текстами. В openSUSE Jump задействованы готовые бинарные пакеты из SUSE Linux Enterprise. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2020...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP2
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
  4. OpenNews: Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise
  5. OpenNews: Разработчики openSUSE проголосовали против смены имени проекта
  6. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53617-opensuse
Ключевые слова: opensuse, suse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Кайф (?), 18:12, 28/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Бета-тестеры готовсь! А ну навались разом!

    ЗАТО бесплатно

     
  • 2, Кайф (?), 18:14, 28/08/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    - Чем линуксоид отличается от тестировщика?
    - Ему не платят денег
     
     
  • 3, КО (?), 18:18, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пха, как будто в последнее время чуть ли не все ими являются
     
     
  • 4, Кайф (?), 18:20, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разложи по фактам
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру