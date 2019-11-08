Разработчики openSUSE проголосовали против смены имени проекта

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Подведены итоги голосования по смене названия дистрибутива openSUSE. Подавляющее большинство разработчиков openSUSE (225 против 42) проголосовали против смены имени. В ходе голосования приняли участие 54% разработчиков, имеющих право голоса.
Напомним, что вопрос смены имени был поднят в ходе подготовки к созданию независимой некоммерческой организации для курирования разработки дистрибутива openSUSE. В качестве причин необходимости изменения имени были упомянуты пересечение названия openSUSE с брендом "SUSE" (требуется заключение специального соглашения о передаче прав на использование бренда SUSE), путаница с регистром букв (вместо openSUSE часто пишут OpenSUSE, OpenSuSe и т.п.) и негативное отношение Фонда СПО к использованию слова "open" в названии (применение термина "открытый" вместо "свободный").