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Разработчики openSUSE проголосовали против смены имени проекта

08.11.2019 18:44

Подведены итоги голосования по смене названия дистрибутива openSUSE. Подавляющее большинство разработчиков openSUSE (225 против 42) проголосовали против смены имени. В ходе голосования приняли участие 54% разработчиков, имеющих право голоса.

Напомним, что вопрос смены имени был поднят в ходе подготовки к созданию независимой некоммерческой организации для курирования разработки дистрибутива openSUSE. В качестве причин необходимости изменения имени были упомянуты пересечение названия openSUSE с брендом "SUSE" (требуется заключение специального соглашения о передаче прав на использование бренда SUSE), путаница с регистром букв (вместо openSUSE часто пишут OpenSUSE, OpenSuSe и т.п.) и негативное отношение Фонда СПО к использованию слова "open" в названии (применение термина "открытый" вместо "свободный").

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/ope...)
  2. OpenNews: Сообщество openSUSE обсуждает вопрос изменения бренда для дистанцирования от SUSE
  3. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.1
  5. OpenNews: В SUSE/openSUSE будет отключено автоопределение нетипичных файловых систем
  6. OpenNews: Развиваемая проектом openSUSE система управления контейнерами Kubic адаптирована для ARM64
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:47, 08/11/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну что же, спасибо тебе, openSUSE, за всё. Я надеюсь они осознанно делают это в расчёте на забвение.
     
     
  • 2, Аноним (2), 18:51, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Забвение было бы если бы они сменили имя.
     

  • 3, soarin (ok), 19:05, 08/11/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    > проголосовали против смены имени

    А что, так можно было?! 🤨

     
     
  • 5, Аноним (5), 19:12, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще можно проигнорировать итоги голосования и все равно сделать так как хочется лично инициатору.
     

  • 4, Аноним (4), 19:06, 08/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    хош суся хош зузя хош сузя хош зюся и к этому добавить опен или не добавить, итого сочетаний ...
     
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