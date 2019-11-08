Разработчики openSUSE проголосовали против смены имени проекта

1, Аноним ( 1 ), 18:47, 08/11/2019 [ответить] –3 + / – Ну что же, спасибо тебе, openSUSE, за всё. Я надеюсь они осознанно делают это в расчёте на забвение.

2, Аноним ( 2 ), 18:51, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Забвение было бы если бы они сменили имя.



3, soarin ( ok ), 19:05, 08/11/2019 [ответить] +1 + / – > проголосовали против смены имени А что, так можно было?! 🤨

5, Аноним ( 5 ), 19:12, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А еще можно проигнорировать итоги голосования и все равно сделать так как хочется лично инициатору.



4, Аноним ( 4 ), 19:06, 08/11/2019 [ответить] + / – хош суся хош зузя хош сузя хош зюся и к этому добавить опен или не добавить, итого сочетаний ...

