Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise

|
|1.2, user90 (?), 21:09, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Сближению?? Они итак почти добили openSUSE этим leap'ом. Я вот прекрасно помню те времена, когда в openSUSE еще был переключатель systemd/обычный_инит. Ну а с текущими тенденциями скоро вообще никаких различий не останется, кроме названия.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 21:19, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вас линуксоидов непонять. То вы жалуетесь, что в линуксе зоопарк, 10500 дистрибутивов, что как плохо. А сейчас вы недовольны что наконец началась унификация всего зоопарка линуксов. Что будет лишь один дистрибутив, что будет опять плохо.
|
|
|
|3.10, Sluggard (ok), 21:25, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это не унификация всего зоопарка линуксов, даже близко. Это предложение по более тесному слиянию близкородственных дистров. Даже не слиянию, а просто отказу от пересборки одних и тех же пакетов в нескольких местах.
|
|3.13, Аноним (13), 21:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это все из-за таких как ты кому маркетологи нас..сали в уши. И они уже радуются унификации. Которой нет.
|
|3.18, ы (?), 22:07, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>То вы жалуетесь, что в линуксе зоопарк, 10500 дистрибутивов, что как плохо. А сейчас вы недовольны что наконец началась унификация всего зоопарка линуксов
Открою секрет, только тсссс....
Это всё разные люди.
|
|
|
|4.19, zzz (??), 22:16, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вот только друг с другом эти разные люди не спорят. Удивительное дело.
|
|2.6, VINRARUS (ok), 21:20, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>скоро вообще никаких различий не останется, кроме названия
и цены
|
|1.4, VINRARUS (ok), 21:19, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>использовании в openSUSE Leap готовых бинарных пакетов
Ну тогда уже и переименуйте в closeSUSE
|
|
|
|
|
|
|
|4.11, Sluggard (ok), 21:27, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты не врубаешься, что Leap уже на базе SLE выпускается, начиная с 15-й версии? Там, например, SLE'шное ядро.
|
|
|
|
|
|6.15, Sluggard (ok), 21:35, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Без понятия. Возможно, из src.rpm пересобирается. Суть в том, что Leap получает обновления базовой системы, включая обновления безопасности, из коммерческого дистрибутива, который пилят инженеры SUSE.
|
|
|
|7.24, ропроп (?), 23:49, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Звучит неплохо, но по сути чем этот дистр хорош? Помню было не очень много стороннего софта и с репами проблемы, а роллинг ветка нестабильная была. Кроме красивого маскота преимуществ не вижу.
|
|1.16, kknight (ok), 21:41, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я наблюдаю за opensuse со времён версии 11.0, и могу сказать, что качество дистрибутива в целом выросло. Так что, я не боюсь грядущих изменений - они к лучшем, скорее всего.
|
|
|
|2.23, nekvit (??), 22:59, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не знаю что там выросло, но после 11.4 дистрибутив просто оказался мертв...
Какого лешего надо было трогать все что работало как часики?
Делайте что хотите, дописывайте что хотите, но зачем крушить все что работало?
Разочарован...
Привыкаю к CentOS и Ubuntu(е)
Печально все это...
|
|
|
|3.26, Аноним (26), 00:15, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
12.1 тоже был неплохим релизом, даже несмотря на GNOME3. А начиная с 12.2 всё поехало.
Вообще я наблюдаю несколько таких точек, после которых хочется сказать "стало хуже".
Это релиз SUSE 10.0, в котором произошла переориентация на GNOME, чтобы сделать акцент на Mono. Поэтому я продолжал пользоваться 9.2.
Это релиз 11.3, когда в базовых пакетах зачем-то всё перелопатили (в OBS можно открыть любой ключевой пакет, такой как Glibc или иксы - и примерно в 2010 году удалили файл "ready" размером 0 байт. Это ничего не изменило, просто с этого момента легко вести отсчёт. Следующими коммитами зачем-то начали чуть ли не заново переписывать SPEC-файлы). Ну и релиз 12.2, в котором начали выкорчёвывать SysVinit (хотя ещё недавно хотели на базе 12.1 делать SLES 12, благодаря чему 12.1 работал стабильно, и был в целом "вылизан")
|
|
|
|2.20, zzz (??), 22:21, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
А как по мне - очень грамотный ход. Типа как у оракла. Хочешь - юзаешь бесплатно, нужна поддержка - засылай деньги, и твои системы возьмут на поддержку.
|
|
|
|3.21, орацле (?), 22:49, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ага, засылай - только не забудь, дань нужна - за те тридцать лет и три года что ты нагло обходился без нашей прекрасной поддержки.
А по индивидуальным заявкам, извини, не работаем.
|
|3.22, DiabloPC (ok), 22:53, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так оно сейчас практически так и есть, просто два раза пересобирают одни и те-же бинари, мяняя брендинг между SUSE и Leap. Наконец-то до них дошло что это бессмысленное нагревание воздуха))
|