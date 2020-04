Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise

2.7 , Sluggard ( ok ), 21:23, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что за чушь ты несёшь?

3.9 , VINRARUS ( ok ), 21:25, 09/04/2020
а где гарантии шо в бинарник "пасхалку" не запихнули?

4.11 , Sluggard ( ok ), 21:27, 09/04/2020
Ты не врубаешься, что Leap уже на базе SLE выпускается, начиная с 15-й версии? Там, например, SLE'шное ядро.

5.14 , VINRARUS ( ok ), 21:30, 09/04/2020
Оно не из исходников компилится?

6.15 , Sluggard ( ok ), 21:35, 09/04/2020
Без понятия. Возможно, из src.rpm пересобирается. Суть в том, что Leap получает обновления базовой системы, включая обновления безопасности, из коммерческого дистрибутива, который пилят инженеры SUSE.

7.24 , ропроп ( ? ), 23:49, 09/04/2020
Звучит неплохо, но по сути чем этот дистр хорош? Помню было не очень много стороннего софта и с репами проблемы, а роллинг ветка нестабильная была. Кроме красивого маскота преимуществ не вижу.

8.27 , Sluggard ( ok ), 00:18, 10/04/2020
Не скажу, насчёт плох хорош — я как-то сравнений не проводил Роллинг нынч...

2.8 , microsoft ( ? ), 21:24, 09/04/2020
После новоти о qt им прийдется