Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise

Джеральд Пфайфер (Gerald Pfeifer), технический директор компании SUSE и председатель надзорного комитета openSUSE, предложил сообществу рассмотреть инициативу по сближению процессов разработки и сборки дистрибутивов openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. В настоящее время выпуски openSUSE Leap формируются на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise, но пакеты для openSUSE собираются отдельно из пакетов с исходными текстами. Суть предложения в унификации работы по сборке обоих дистрибутивов и использовании в openSUSE Leap готовых бинарных пакетов из SUSE Linux Enterprise. На первом этапе предлагается осуществить слияние пересекающихся кодовых баз openSUSE Leap 15.2 и SUSE Linux Enterprise 15 SP2 по возможности без потери функциональности и стабильности обоих дистрибутивов. На втором этапе параллельно с классическим выпуском openSUSE Leap 15.2 предлагается подготовить отдельную редакцию на основе исполняемых файлов из SUSE Linux Enterprise и выпустить промежуточный релиз в октябре 2020 года. На третьем этапе в июле 2021 года планируется сформировать выпуск openSUSE Leap 15.3, по умолчанию использовав в нём исполняемые файлы из SUSE Linux Enterprise. Использование одних и тех же пакетов упростят миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономят ресурсы на сборку и тестирование, даст возможность избавиться от усложнений в spec-файлах (все различия, определённые на уровне spec-файлов будут унифицированы) и сделает более простой отправку и обработку сообщений об ошибках (позволят отойти от диагностики разных сборок пакетов). openSUSE Leap будет преподноситься компанией SUSE как платформа разработки для сообщества и сторонних партнёров. Для пользователей openSUSE изменение выгодно возможностью использовать стабильный код промышленного дистрибутива и хорошо протестированные пакеты. Обновления, охватывающие пресекающиеся пакеты, также будут общими и хорошо протестированными командой контроля качества SUSE. Площадкой для разработки новых пакетов, передаваемых в openSUSE Leap и SLE, останется репозиторий openSUSE Tumbleweed. Процесс передачи изменений в базовые пакеты не изменится (по сути вместо сборки из src-пакетов SUSE будут использоваться готовые бинарные пакеты). Все совместно используемые пакеты как и раньше будут доступны в Open Build Service для модификации и создания форков. При необходимости поддержания в openSUSE и SLE разной функциональности общих приложений, дополнительную функциональность можно будет выносить в специфичные для openSUSE пакеты (по аналогии с разделением элементов брендинга) или добиваться включения нужной функциональности в SUSE Linux Enterprise. Пакеты для архитектур RISC-V и ARMv7, не поддерживаемых в SUSE Linux Enterprise, предлагается собирать отдельно.



