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Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise

09.04.2020 20:03

Джеральд Пфайфер (Gerald Pfeifer), технический директор компании SUSE и председатель надзорного комитета openSUSE, предложил сообществу рассмотреть инициативу по сближению процессов разработки и сборки дистрибутивов openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. В настоящее время выпуски openSUSE Leap формируются на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise, но пакеты для openSUSE собираются отдельно из пакетов с исходными текстами. Суть предложения в унификации работы по сборке обоих дистрибутивов и использовании в openSUSE Leap готовых бинарных пакетов из SUSE Linux Enterprise.

На первом этапе предлагается осуществить слияние пересекающихся кодовых баз openSUSE Leap 15.2 и SUSE Linux Enterprise 15 SP2 по возможности без потери функциональности и стабильности обоих дистрибутивов. На втором этапе параллельно с классическим выпуском openSUSE Leap 15.2 предлагается подготовить отдельную редакцию на основе исполняемых файлов из SUSE Linux Enterprise и выпустить промежуточный релиз в октябре 2020 года. На третьем этапе в июле 2021 года планируется сформировать выпуск openSUSE Leap 15.3, по умолчанию использовав в нём исполняемые файлы из SUSE Linux Enterprise.

Использование одних и тех же пакетов упростят миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономят ресурсы на сборку и тестирование, даст возможность избавиться от усложнений в spec-файлах (все различия, определённые на уровне spec-файлов будут унифицированы) и сделает более простой отправку и обработку сообщений об ошибках (позволят отойти от диагностики разных сборок пакетов). openSUSE Leap будет преподноситься компанией SUSE как платформа разработки для сообщества и сторонних партнёров. Для пользователей openSUSE изменение выгодно возможностью использовать стабильный код промышленного дистрибутива и хорошо протестированные пакеты. Обновления, охватывающие пресекающиеся пакеты, также будут общими и хорошо протестированными командой контроля качества SUSE.

Площадкой для разработки новых пакетов, передаваемых в openSUSE Leap и SLE, останется репозиторий openSUSE Tumbleweed. Процесс передачи изменений в базовые пакеты не изменится (по сути вместо сборки из src-пакетов SUSE будут использоваться готовые бинарные пакеты). Все совместно используемые пакеты как и раньше будут доступны в Open Build Service для модификации и создания форков. При необходимости поддержания в openSUSE и SLE разной функциональности общих приложений, дополнительную функциональность можно будет выносить в специфичные для openSUSE пакеты (по аналогии с разделением элементов брендинга) или добиваться включения нужной функциональности в SUSE Linux Enterprise. Пакеты для архитектур RISC-V и ARMv7, не поддерживаемых в SUSE Linux Enterprise, предлагается собирать отдельно.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/ope...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск openSUSE Leap 15.2
  3. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал Tumbleweed Snapshots
  4. OpenNews: Сообщество openSUSE обсуждает вопрос изменения бренда для дистанцирования от SUSE
  5. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  6. OpenNews: openSUSE и SUSE Linux Enterprise синхронизируют номера выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52706-opensuse
Ключевые слова: opensuse, suse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sluggard (ok), 20:42, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tumbleweed останется в порядке, так что поровну.
     
  • 1.2, user90 (?), 21:09, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сближению?? Они итак почти добили openSUSE этим leap'ом. Я вот прекрасно помню те времена, когда в openSUSE еще был переключатель systemd/обычный_инит. Ну а с текущими тенденциями скоро вообще никаких различий не останется, кроме названия.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:19, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас линуксоидов непонять. То вы жалуетесь, что в линуксе зоопарк, 10500 дистрибутивов, что как плохо. А сейчас вы недовольны что наконец началась унификация всего зоопарка линуксов. Что будет лишь один дистрибутив, что будет опять плохо.
     
     
  • 3.10, Sluggard (ok), 21:25, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не унификация всего зоопарка линуксов, даже близко. Это предложение по более тесному слиянию близкородственных дистров. Даже не слиянию, а просто отказу от пересборки одних и тех же пакетов в нескольких местах.
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это все из-за таких как ты кому маркетологи нас..сали в уши. И они уже радуются унификации. Которой нет.
     
  • 3.18, ы (?), 22:07, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >То вы жалуетесь, что в линуксе зоопарк, 10500 дистрибутивов, что как плохо. А сейчас вы недовольны что наконец началась унификация всего зоопарка линуксов

    Открою секрет, только тсссс....

    Это всё разные люди.

     
     
  • 4.19, zzz (??), 22:16, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот только друг с другом эти разные люди не спорят. Удивительное дело.
     
  • 2.6, VINRARUS (ok), 21:20, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >скоро вообще никаких различий не останется, кроме названия

    и цены

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:12, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весьма логично
     
  • 1.4, VINRARUS (ok), 21:19, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >использовании в openSUSE Leap готовых бинарных пакетов

    Ну тогда уже и переименуйте в closeSUSE

     
     
  • 2.7, Sluggard (ok), 21:23, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за чушь ты несёшь?
     
     
  • 3.9, VINRARUS (ok), 21:25, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а где гарантии шо в бинарник "пасхалку" не запихнули?
     
     
  • 4.11, Sluggard (ok), 21:27, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не врубаешься, что Leap уже на базе SLE выпускается, начиная с 15-й версии? Там, например, SLE'шное ядро.
     
     
  • 5.14, VINRARUS (ok), 21:30, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно не из исходников компилится?
     
     
  • 6.15, Sluggard (ok), 21:35, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без понятия. Возможно, из src.rpm пересобирается. Суть в том, что Leap получает обновления базовой системы, включая обновления безопасности, из коммерческого дистрибутива, который пилят инженеры SUSE.
     
     
  • 7.24, ропроп (?), 23:49, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Звучит неплохо, но по сути чем этот дистр хорош? Помню было не очень много стороннего софта и с репами проблемы, а роллинг ветка нестабильная была. Кроме красивого маскота преимуществ не вижу.
     
     
  • 8.27, Sluggard (ok), 00:18, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скажу, насчёт плох хорош 8212 я как-то сравнений не проводил Роллинг нынч... текст свёрнут, показать
     
  • 2.8, microsoft (?), 21:24, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После новоти о qt им прийдется
     

  • 1.12, Аноним (13), 21:28, 09/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.16, kknight (ok), 21:41, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я наблюдаю за opensuse со времён версии 11.0, и могу сказать, что качество дистрибутива в целом выросло. Так что, я не боюсь грядущих изменений - они к лучшем, скорее всего.
     
     
  • 2.23, nekvit (??), 22:59, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю что там выросло, но после 11.4 дистрибутив просто оказался мертв...
    Какого лешего надо было трогать все что работало как часики?
    Делайте что хотите, дописывайте что хотите, но зачем крушить все что работало?

    Разочарован...
    Привыкаю к CentOS и Ubuntu(е)
    Печально все это...

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 00:15, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12.1 тоже был неплохим релизом, даже несмотря на GNOME3. А начиная с 12.2 всё поехало.

    Вообще я наблюдаю несколько таких точек, после которых хочется сказать "стало хуже".

    Это релиз SUSE 10.0, в котором произошла переориентация на GNOME, чтобы сделать акцент на Mono. Поэтому я продолжал пользоваться 9.2.

    Это релиз 11.3, когда в базовых пакетах зачем-то всё перелопатили (в OBS можно открыть любой ключевой пакет, такой как Glibc или иксы - и примерно в 2010 году удалили файл "ready" размером 0 байт. Это ничего не изменило, просто с этого момента легко вести отсчёт. Следующими коммитами зачем-то начали чуть ли не заново переписывать SPEC-файлы). Ну и релиз 12.2, в котором начали выкорчёвывать SysVinit (хотя ещё недавно хотели на базе 12.1 делать SLES 12, благодаря чему 12.1 работал стабильно, и был в целом "вылизан")

     

  • 1.17, Alexey (??), 22:07, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сделают скачивание Enterprise без регистрации, как OpenSUSE (шучу)
     
     
  • 2.20, zzz (??), 22:21, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А как по мне - очень грамотный ход. Типа как у оракла. Хочешь - юзаешь бесплатно, нужна поддержка - засылай деньги, и твои системы возьмут на поддержку.
     
     
  • 3.21, орацле (?), 22:49, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, засылай - только не забудь, дань нужна - за те тридцать лет и три года что ты нагло обходился без нашей прекрасной поддержки.

    А по индивидуальным заявкам, извини, не работаем.

     
  • 3.22, DiabloPC (ok), 22:53, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так оно сейчас практически так и есть, просто два раза пересобирают одни и те-же бинари, мяняя брендинг между SUSE и Leap. Наконец-то до них дошло что это бессмысленное нагревание воздуха))
     
     
  • 4.25, zzz (??), 00:11, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CentOS - тоже практически Red Hat, однако ж.
     

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