The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Бета-выпуск openSUSE Leap 15.2

25.02.2020 20:29

Началось тестирование бета-версии дистрибутива openSUSE Leap 15.2, сформированного на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP2, поверх которого поставляются более новые выпуски рабочего стола и пользовательских приложений из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 3.9 Гб (x86_64). Релиз openSUSE Leap 15.2 ожидается 7 мая.

Из особенностей openSUSE Leap 15.2 упоминается обновление версий некоторых пользовательских приложений, в том числе GNOME 3.34, KDE Plasma 5.18, LXQt 0.14, Cinnamon 4.2, LibreOffice 6.3, Qt 5.12, Mesa 19.2, X.org Server 1.20, Wayland 1.16. Пакет с ядром Linux обновлён до версии 5.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2020...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP5
  3. OpenNews: Разработчики openSUSE проголосовали против смены имени проекта
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP1
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.1
  6. OpenNews: Завершено преобразование SUSE в независимую компанию
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opensuse, suse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, user90 (?), 21:04, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Давно прошли те времена, когда Суся была образцом качества и удобства.. вспоминаю с ностальгией.
     
     
  • 2.3, Васька кот (?), 21:07, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Для сервера вполне себе. Для игр  - Виндовс.
     
  • 2.5, Клавдий Штольц (?), 21:28, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вспоминай, пока другие сидят и радуются. Вспоминай.
     
     
  • 3.17, p4p (?), 22:42, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.

    19.11.2019 - KDE - https://i.imgur.com/srDudd3.png

    20.11.2019 - Xfce - https://i.imgur.com/pnrJTR8.png

    4.12.2019 - KDE - https://i.imgur.com/aKjBXBK.png

    15.01.2020 - Xfce - https://i.imgur.com/BP5zGCA.png

    28.01.2020 - KDE - https://i.imgur.com/rsGXdNe.png

    22.02.2020 - KDE - openSUSE Leap 15.2 Beta - https://i.imgur.com/gDt7RCR.png

     
     
  • 4.22, Аноним (-), 00:08, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты мне должен новые глаза.
    Блни, надо же было настолько ужасно кеды настроить
     
  • 4.28, Ilya Indigo (ok), 01:14, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    22.02.2020 - KDE - openSUSE Tumbleweed - https://i.ibb.co/WK3Zx6x/1.png
     
     
  • 5.29, Ононимус (?), 01:17, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком мало часов. Добавь еще пару виджетов с часами
     
     
  • 6.30, Ilya Indigo (ok), 01:23, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слишком мало часов. Добавь еще пару виджетов с часами

    Мне они нужны именно такие, с таким шрифтом и такого размера.

     
  • 5.32, p4p (?), 01:27, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openSUSE Leap 15.1 Plasma 5.18.2 LTS:

    https://i.imgur.com/aUuoKZC.png

     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 21:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Давно прошли те времена, когда Суся была образцом качества и удобства..

    Возле тебя прошли и ко мне пришли.

     
  • 2.26, Berg2 (?), 00:36, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что реально с кедами лучше есть? Глючная Manjaro?
     

  • 1.2, Васька кот (?), 21:06, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное Штоб игры шли,и Штоб с помощью Wine можно было устанавливать эти ненавистные неоупенсоурсные программы и игры этих странных виндузятников, которые так просто запускают их в своем Виндовс, не настраивая каждый день свою ОС "под себя".
     
  • 1.4, avocados (?), 21:09, 25/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:35, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.7, avocados (?), 21:42, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.11, IRASoldier_registered (ok), 22:03, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.14, avocados (?), 22:17, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.20, IRASoldier_registered (ok), 23:59, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:16, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.16, avocados (?), 22:23, 25/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.9, VINRARUS (ok), 21:51, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Релиз openSUSE Leap 15.2 ожидается 7 мая

    Балин, так долго...

     
     
  • 2.10, Sluggard (ok), 21:55, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально. Как раз отойдёшь после Первомая. ;)
     
     
  • 3.18, avocados (?), 22:42, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходный Первомай — это праздник национал-социалистов, посему предаваться вырожденческим порокам не положено.
     
     
  • 4.19, Sluggard (ok), 23:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходный Первомай — это день солидарности с забастовавшими чикагскими работягами (вот скоты, восьмичасовой рабочий день требовали, совсем страх потеряли), и день памяти убитых во время демонстрации.
    Причём тут национал-социалисты — неясно.
     
     
  • 5.21, IRASoldier_registered (ok), 00:03, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и день памяти убитых во время демонстрации

    Да, анархисты тогда, хм, _отожгли_.

     
     
  • 6.23, Sluggard (ok), 00:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отожгли они на следующий день, кидаясь бомбочками на демонстрации. Убили рабочих за день до.
    P.S. Чем тебе слово «отличились» не понравилось? )
     
     
  • 7.24, IRASoldier_registered (ok), 00:20, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на следующий день

    Как бы даже не вообще то ли 3-го, то ли 4-го. Но увязка-то с Первомаем кое-кому запомнилась.

    > слово «отличились» не понравилось? )

    Мало ли, какой-нибудь восторженный вьюнош решит, что анархисты - это хорошо, не уловив контекста.

     
     
  • 8.25, Sluggard (ok), 00:24, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так 3-го убили рабочих у проходной, а 4-го была демонстрация и все перипетии Не... текст свёрнут, показать
     
  • 5.27, avocados (?), 01:09, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Причём тут национал-социалисты — неясно.

    Национальный день труда. Отмечался как праздник немецкого рабочего класса. В этот день в городах происходили манифестации и факельные шествия. В сельской местности устраивали танцы вокруг майского дерева, разжигали огромные костры. В этот день ежегодно устраивались военные парады.

    Я согласен, что началось всё в Чикаго, но с таким размахом его начали праздновать именно в Германии. СССР же полностью слизали этот праздник у Рейха, как и большую часть пропаганды.

     
     
  • 6.31, Sluggard (ok), 01:25, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Праздник даже в РИ отмечался, ещё до революции 1905 года, под него всякие демонстрации устраивали. А потом стал официальным, сразу в 1917 году. Кто его слизал, и у какого Рейха, у Второго?
     
     
  • 7.34, avocados (?), 01:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Праздник даже в РИ отмечался

    Не отмечался. Это были всего лишь вылазки наёмного левацкого быдла, использовавшегося в качестве дешёвого пушечного мяса.

    Весь этот шабаш люмпенов приобрёл свои узнаваемые черты ближе ко второй половине 30-х, как раз в период расцвета НС Германии.

     
     
  • 8.35, Sluggard (ok), 01:52, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этом можно закончить Хотя и начинать не стоило ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:12, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    новая меса и ядро, я так понимаю, они уже не будут выпускать релизы на основе сервиспаков коммерческой версии?
     
  • 1.15, Laura Bodewig (ok), 22:22, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь они пофиксил Intel DRM при загрузке дистрибутива с флэшки
     
  • 1.33, Ilya Indigo (ok), 01:33, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обновление версий некоторых пользовательских приложений ...

    Самое же главное не сказали, там будет openssl 1.1.1d!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру