Бета-выпуск openSUSE Leap 15.2

2.10 , Sluggard ( ok ), 21:55, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормально. Как раз отойдёшь после Первомая. ;)

3.18 , avocados ( ? ), 22:42, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исходный Первомай — это праздник национал-социалистов, посему предаваться вырожденческим порокам не положено.

4.19 , Sluggard ( ok ), 23:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исходный Первомай — это день солидарности с забастовавшими чикагскими работягами (вот скоты, восьмичасовой рабочий день требовали, совсем страх потеряли), и день памяти убитых во время демонстрации.

Причём тут национал-социалисты — неясно.

5.21 , IRASoldier_registered ( ok ), 00:03, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и день памяти убитых во время демонстрации Да, анархисты тогда, хм, _отожгли_.

6.23 , Sluggard ( ok ), 00:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отожгли они на следующий день, кидаясь бомбочками на демонстрации. Убили рабочих за день до.

P.S. Чем тебе слово «отличились» не понравилось? )

7.24 , IRASoldier_registered ( ok ), 00:20, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на следующий день Как бы даже не вообще то ли 3-го, то ли 4-го. Но увязка-то с Первомаем кое-кому запомнилась. > слово «отличились» не понравилось? ) Мало ли, какой-нибудь восторженный вьюнош решит, что анархисты - это хорошо, не уловив контекста.

8.25 , Sluggard ( ok ), 00:24, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так 3-го убили рабочих у проходной, а 4-го была демонстрация и все перипетии Не... 5.27 , avocados ( ? ), 01:09, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Причём тут национал-социалисты — неясно. Национальный день труда. Отмечался как праздник немецкого рабочего класса. В этот день в городах происходили манифестации и факельные шествия. В сельской местности устраивали танцы вокруг майского дерева, разжигали огромные костры. В этот день ежегодно устраивались военные парады. Я согласен, что началось всё в Чикаго, но с таким размахом его начали праздновать именно в Германии. СССР же полностью слизали этот праздник у Рейха, как и большую часть пропаганды.

6.31 , Sluggard ( ok ), 01:25, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Праздник даже в РИ отмечался, ещё до революции 1905 года, под него всякие демонстрации устраивали. А потом стал официальным, сразу в 1917 году. Кто его слизал, и у какого Рейха, у Второго?

7.34 , avocados ( ? ), 01:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Праздник даже в РИ отмечался Не отмечался. Это были всего лишь вылазки наёмного левацкого быдла, использовавшегося в качестве дешёвого пушечного мяса. Весь этот шабаш люмпенов приобрёл свои узнаваемые черты ближе ко второй половине 30-х, как раз в период расцвета НС Германии.

8.35 , Sluggard ( ok ), 01:52, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На этом можно закончить Хотя и начинать не стоило ...