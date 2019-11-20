Бета-выпуск openSUSE Leap 15.2

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|1.1, user90 (?), 21:04, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно прошли те времена, когда Суся была образцом качества и удобства.. вспоминаю с ностальгией.
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|4.22, Аноним (-), 00:08, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты мне должен новые глаза.
Блни, надо же было настолько ужасно кеды настроить
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|6.30, Ilya Indigo (ok), 01:23, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Слишком мало часов. Добавь еще пару виджетов с часами
Мне они нужны именно такие, с таким шрифтом и такого размера.
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|2.8, VINRARUS (ok), 21:49, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Давно прошли те времена, когда Суся была образцом качества и удобства..
Возле тебя прошли и ко мне пришли.
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|1.2, Васька кот (?), 21:06, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное Штоб игры шли,и Штоб с помощью Wine можно было устанавливать эти ненавистные неоупенсоурсные программы и игры этих странных виндузятников, которые так просто запускают их в своем Виндовс, не настраивая каждый день свою ОС "под себя".
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|3.18, avocados (?), 22:42, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исходный Первомай — это праздник национал-социалистов, посему предаваться вырожденческим порокам не положено.
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|4.19, Sluggard (ok), 23:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исходный Первомай — это день солидарности с забастовавшими чикагскими работягами (вот скоты, восьмичасовой рабочий день требовали, совсем страх потеряли), и день памяти убитых во время демонстрации.
Причём тут национал-социалисты — неясно.
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|6.23, Sluggard (ok), 00:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отожгли они на следующий день, кидаясь бомбочками на демонстрации. Убили рабочих за день до.
P.S. Чем тебе слово «отличились» не понравилось? )
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|7.24, IRASoldier_registered (ok), 00:20, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на следующий день
Как бы даже не вообще то ли 3-го, то ли 4-го. Но увязка-то с Первомаем кое-кому запомнилась.
> слово «отличились» не понравилось? )
Мало ли, какой-нибудь восторженный вьюнош решит, что анархисты - это хорошо, не уловив контекста.
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|5.27, avocados (?), 01:09, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Причём тут национал-социалисты — неясно.
Национальный день труда. Отмечался как праздник немецкого рабочего класса. В этот день в городах происходили манифестации и факельные шествия. В сельской местности устраивали танцы вокруг майского дерева, разжигали огромные костры. В этот день ежегодно устраивались военные парады.
Я согласен, что началось всё в Чикаго, но с таким размахом его начали праздновать именно в Германии. СССР же полностью слизали этот праздник у Рейха, как и большую часть пропаганды.
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|6.31, Sluggard (ok), 01:25, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Праздник даже в РИ отмечался, ещё до революции 1905 года, под него всякие демонстрации устраивали. А потом стал официальным, сразу в 1917 году. Кто его слизал, и у какого Рейха, у Второго?
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|7.34, avocados (?), 01:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Праздник даже в РИ отмечался
Не отмечался. Это были всего лишь вылазки наёмного левацкого быдла, использовавшегося в качестве дешёвого пушечного мяса.
Весь этот шабаш люмпенов приобрёл свои узнаваемые черты ближе ко второй половине 30-х, как раз в период расцвета НС Германии.
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|1.12, Аноним (12), 22:12, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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новая меса и ядро, я так понимаю, они уже не будут выпускать релизы на основе сервиспаков коммерческой версии?
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|1.33, Ilya Indigo (ok), 01:33, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обновление версий некоторых пользовательских приложений ...
Самое же главное не сказали, там будет openssl 1.1.1d!
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