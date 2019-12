Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP5

Компания SUSE представила релиз промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 12 SP5. На основе платформы SUSE Linux Enterprise также сформированы такие продукты, как SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop, SUSE Linux Enterprise High Availability Extension, SUSE Linux Enterprise Point of Service и SUSE Linux Enterprise Real Time Extension. Дистрибутив можно загрузить и использовать бесплатно, но доступ к получению обновлений и исправлений ограничен 60-дневным пробным периодом. Выпуск доступен в сборках для архитектур x86_64, ARM64, Raspberry Pi, IBM POWER8 LE и IBM System z. Как в прошлых обновлениях ветки SUSE 12 в дистрибутиве предлагается ядро Linux 4.4, GCC 4.8, рабочий стол на базе GNOME 3.20 и прежние версии системных компонентов. Изменения в основном сосредоточены на поддержке нового оборудования и виртуализации. Напомним, что время поддержки SUSE Linux Enterprise Server 12 составляет 13 лет (до 2024 года + 3 года расширенной поддержки), а SUSE Linux Enterprise Desktop 12 - 7 лет (до 2021 года). Для желающих получить более свежие версии рекомендуется перейти к использованию новой ветки SUSE Linux Enterprise 15. Основные изменения выпуске 12 SP5: Добавлена экспериментальная поддержка самодостаточных пакетов Flatpak (1.4.x). Для Flatpak пока возможна установка только приложений, работающих в командной строке;

Обновлены версии приложений: Mesa 18.3.2, freeradius 3.0.19, Augeas 1.10.1, autofs 5.1.5, Intel VROC, OpenJDK 1.11, Samba 4.4.2, rsync 3.1.3, squid 4.8, Perl 5.18.2, sudo 1.8.27, Xen 4.12;

Для GPU Intel до версии 2.2 обновлён VAAPI-драйвер, добавлен драйвер intel-media-driver (Intel Media Driver for VAAPI) и добавлен Intel Media SDK (C API для ускорения кодирования и декодирования видео). В состав дистрибутива включена библиотека gmmlib (Intel Graphics Memory Management Library), предоставляющая средства для работы с буферами и устройствами для Intel Graphics Compute Runtime for OpenCL и Intel Media Driver for VAAPI;

Добавлена базовая поддержка python 3.6 (по умолчанию python 3.4.1);

Для PostgreSQL добавлены утилиты и дополнения postgis, pgloader, pgbadger, orafce и psqlODBC;

В warnquota по умолчанию включена поддержка LDAP;

В Apache httpd добавлена поддержка OpenID (включён модуль mod_auth_openidc);

Образы JeOS (минималистичные сборки SUSE Linux Enterprise для контейнеров, систем виртуализации или обособленного запуска приложений) для Hyper-V и VMware теперь поставляются в форматах .vhdx и .vmdk и сжаты с использованием алгоритма LZMA2;

В состав дистрибутива добавлен пакет kiwi-templates-SLES12-JeOS, включающий утилиты для создания собственных сборок JeOS;

Обновлена поддержка памяти NVDIMM и улучшены утилиты для настройки, такие как ndctl;

Снято ограничение на размер core-файлов (в /etc/systemd/system.conf выставлено значение DefaultLimitCORE=0);

Скрипты инициализации для ebtables заменены на сервис systemd;

В sar улучшена работа с логами при завершении работы;

В systemd включён вывод совместимых с GDPR трассировок стека при проблемах;

Обеспечен корректный вывод уведомления об отмонтировании накопителя в Nautilus;

В quota-tools добавлена поддержка Xfs;

В ядро добавлена поддержка китайских CPU Hygon Dhyana на основе технологий AMD;

Включена по умолчанию поддержка проброса IOMMU (в настройках больше не нужно указывать iommu=pt или iommu.passthrough=on);

Добавлена возможность включения работы NVDIMM в режиме памяти через опцию ядра page_alloc.shuffle=1;

В vsftpd добавлена поддержка виртуальных пользователей;

Добавлен пакет policycoreutils с утилитами для настройки политик SELinux;

По умолчанию активирован параметр ядра fs.protected_hardlinks, включающий дополнительную защиту от атак с использованием жёстких ссылок;

Добавлена сборка для окружений WSL (Windows Subsystem for Linux);

Добавлена поддержка Intel OPA (Omni-Path Architecture) и работы в режиме памяти чипов Intel Optane DC Persistent Memory.

В OpenSSL добавлена реализация алгоритмов Chacha20 и Poly1305, использующих для ускорения инструкции SIMD, что позволяет использовать Chacha20 и Poly1305 в TLS 1.3;

Для Raspberry Pi добавлен драйвер cpufreq и предоставлена возможность вывода звука через пор HDMI (для spberry Pi 3).