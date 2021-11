Доступно первое ежеквартальное обновление openSUSE Leap 15.3-2

1, Mike.pm ( ok ), 23:32, 02/11/2021 [ответить] +3 + / – При всём моём уважении и любви к openSUSE, но с версионированием у них беда: то 42, то "15.3 Quarterly Update 1 или 15.3-2"

3, Аноним ( 3 ), 02:54, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они разве не дропнули старую нумерацию пять лет назад? Как бы столько лет прошло, можно и привыкнуть.



2, linuxbuild ( ok ), 23:51, 02/11/2021 [ответить] +1 + / – Статистика использования этого дистра собирается здесь: https://github.com/linuxhw/TestCoverage/tree/main/Dist/openSUSE_Leap-15.3

4, Аноним ( 4 ), 03:00, 03/11/2021 [ответить] + / – он еще кому то нужен?