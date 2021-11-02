Доступно первое ежеквартальное обновление openSUSE Leap 15.3-2

Проект openSUSE опубликовал первое обновление установочных образов дистрибутива openSUSE Leap 15.3 QU1 (15.3 Quarterly Update 1 или 15.3-2). Предложенные сборки включают все обновления пакетов, накопившиеся за четыре месяца после выпуска openSUSE Leap 15.3, а также устраняют недоработки в инсталляторе. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получили обновления через штатную систему установки обновлений.

В дальнейшем обновления сборок планируется публиковать раз в квартал. Ожидается, что публикация дополнительных ежеквартальных обновлений позволяет снизить объём загружаемых по сети данных, необходимых для доведения свежеустановленного дистрибутива до актуального состояния.



