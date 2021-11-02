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Доступно первое ежеквартальное обновление openSUSE Leap 15.3-2

02.11.2021 22:52

Проект openSUSE опубликовал первое обновление установочных образов дистрибутива openSUSE Leap 15.3 QU1 (15.3 Quarterly Update 1 или 15.3-2). Предложенные сборки включают все обновления пакетов, накопившиеся за четыре месяца после выпуска openSUSE Leap 15.3, а также устраняют недоработки в инсталляторе. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получили обновления через штатную систему установки обновлений.

В дальнейшем обновления сборок планируется публиковать раз в квартал. Ожидается, что публикация дополнительных ежеквартальных обновлений позволяет снизить объём загружаемых по сети данных, необходимых для доведения свежеустановленного дистрибутива до актуального состояния.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2021...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал публикацию промежуточных сборок
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP3
  4. OpenNews: openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3
  6. OpenNews: Альфа-выпуск дистрибутива openSUSE Jump с бинарными пакетами из SUSE Linux Enterprise
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56092-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Mike.pm (ok), 23:32, 02/11/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    При всём моём уважении и любви к openSUSE, но с версионированием у них беда: то 42, то "15.3 Quarterly Update 1 или 15.3-2"
     
     
  • 3, Аноним (3), 02:54, 03/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они разве не дропнули старую нумерацию пять лет назад? Как бы столько лет прошло, можно и привыкнуть.
     

  • 2, linuxbuild (ok), 23:51, 02/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Статистика использования этого дистра собирается здесь: https://github.com/linuxhw/TestCoverage/tree/main/Dist/openSUSE_Leap-15.3
     
  • 4, Аноним (4), 03:00, 03/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    он еще кому то нужен?
     
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