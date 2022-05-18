Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro

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|2.2, Fracta1L (ok), 21:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то, помню, SUSE был единственным дистрибутивом, в котором изкаробки завёлся винмодем для диалапа.
А сейчас-то зачем это всё?
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|2.4, Иван Ворстаненко (?), 21:32, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надёжность из коробки
Готовый десктоп
Самый беспроблемный роллинг
За спиной вторая по популярности в энтепрайзе компания
Отличный продукт, который явно заслуживает быть конкурентом всех мейнстримов
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|3.6, Fracta1L (ok), 21:35, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> явно заслуживает быть конкурентом всех мейнстримов
Но в реале не вывозит, потому что реальность несколько отличается от лозунгов.
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|4.7, Иван Ворстаненко (?), 21:36, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где не вывозит? У анона из опеннета?
На руки бы тогда ему посмотреть. Вдруг также "не вывозят" :)
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|1.8, Аноним (8), 21:40, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Новая концепция подразумевает, что в "host OS" будут развивать минимальное окружение, необходимое для поддержки и управления оборудованием, а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.
Идеи Рутковской, похоже, опередили индустрию лет так на 10.
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|1.9, Аноним (9), 21:47, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сегодня установил обновления (openSUSE Leap 15.3) NVIDIA 390.151, после этого Steam не запускается. Вот с#ка! :(
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|2.10, Fracta1L (ok), 21:50, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зато у тебя за спиной вторая по популярности в энтепрайзе компания. Надеюсь, это греет тебе душу.
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|2.11, Иван Ворстаненко (?), 21:56, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноны, которые не смогли в пруфы, будут бегать к тем, у кого какие-то проблемы :)
Steam из-за дров не запускается? Пробовали через консоль запустить?
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|3.14, xynix (?), 22:16, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через Konsole, вываливает вот эту х#йню:
[2022-05-18 23:10:27] Startup - updater built May 14 2022 00:02:57
/tmp/dumps insufficient permissions - delete and recreate
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1652488014)
libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
libGL error: failed to load driver: swrast
SteamUpdateUI: An X Error occurred
X Error of failed request: GLXBadContext
SteamUpdateUI: An X Error occurred
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Major opcode of failed request: 154 (GLX)
Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)
Value in failed request: 0x0
Serial number of failed request: 45
xerror_handler: X failed, continuing
Major opcode of failed request: 154 (GLX)
Minor opcode of failed request: 6 (X_GLXIsDirect)
Serial number of failed request: 46
xerror_handler: X failed, continuing
Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
БИБЛИОТЕКИ libGL УСТАНОВЛЕНЫ!
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|4.17, Иван Ворстаненко (?), 22:32, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
Переводчик знаете где найти :)
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|1.12, Аноним (12), 22:01, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Топ дистр!Убунты ломаются после обновления,особенно лтсы,дебиан старый,федора зависает.Липу поставил,и она просто работает.У самого правда карта амуде,но у невидий всегда беды в линуксе.Недавно открыли драйвера, должно стать лучше
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|2.13, ИмяХ (?), 22:10, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>открыли драйвера, должно стать лучше
Оно не станет лучше само по себе. Открыли драйвера, чтобы ты сам себе сделал лучше, а не надеялся на добрых дядек.
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|1.16, Аноним (16), 22:25, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять изобретают NixOS, да никак не изобретут. Через пару лет может быть осилят…
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