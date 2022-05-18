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Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro

18.05.2022 21:19

Разработчики проекта openSUSE представили первый выпуск новой редакции дистрибутива openSUSE - "Leap Micro", основанной на наработках проекта MicroOS. Дистрибутив openSUSE Leap Micro позиционируется как community-версия коммерческого продукта SUSE Linux Enterprise Micro 5.2, чем и объясняется необычный номер первой версии - 5.2, который выбран для синхронизации нумерации выпусков в обоих дистрибутивах. Время поддержки выпуска openSUSE Leap Micro 5.2 составит 4 года.

Для загрузки доступны сборки для архитектур x86_64 и ARM64 (Aarch64), поставляемые как с инсталлятором (Offline-сборки, размером 370МБ), так и в форме готовых загрузочных образов: 570МБ (преднастроенный), 740МБ (с Real-Time ядром) и 820МБ. Образы могут запускаться под управлением гипервизоров Xen и KVM или поверх оборудования, включая платы Raspberry Pi. Для настройки можно использовать инструментарий cloud-init для передачи настроек при каждой загрузке или Combustion для выставления настроек во время первой загрузки.

Ключевой особенностью Leap Micro является механизм атомарной установки обновлений, которые загружаются и применяются автоматически. В отличие от атомарных обновлений на базе ostree и snap, используемых в Fedora и Ubuntu, в openSUSE Leap Micro вместо построения отдельных атомарных образов и развёртывания дополнительной инфраструктуры доставки применяются штатный пакетный менеджер и механизм снапшотов в ФС. Для обновления ядра Linux без перезапуска и приостановки работы поддерживаются live-патчи.

Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. В качестве файловой системы используется Btrfs, снапшоты в которой служат основой для атомарного переключения между состоянием системы до и после установки обновлений. В случае возникновения проблем после применения обновлений можно откатить систему в предыдущее состояние. Для запуска изолированных контейнеров в состав интегрирован инструментарий с поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker.

Среди областей применения Leap Micro упоминается использование в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции, а также применение в децентрализованных окружениях и системах на основе микросервисов. Leap Micro также является важным звеном в формировании следующего поколения дистрибутива SUSE Linux, в котором планируют разделить базовую основу дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах.

Новая концепция подразумевает, что в "host OS" будут развивать минимальное окружение, необходимое для поддержки и управления оборудованием, а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/arc...)
  2. OpenNews: Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3
  4. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал публикацию промежуточных сборок
  5. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  6. OpenNews: Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57210-suse
Ключевые слова: suse, opensuse, micro
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 21:28, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Напомните, зачем openSUSE до сих пор существует
     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 21:29, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то, помню, SUSE был единственным дистрибутивом, в котором изкаробки завёлся винмодем для диалапа.

    А сейчас-то зачем это всё?

     
  • 2.4, Иван Ворстаненко (?), 21:32, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надёжность из коробки
    Готовый десктоп
    Самый беспроблемный роллинг
    За спиной вторая по популярности в энтепрайзе компания

    Отличный продукт, который явно заслуживает быть конкурентом всех мейнстримов

     
     
  • 3.6, Fracta1L (ok), 21:35, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > явно заслуживает быть конкурентом всех мейнстримов

    Но в реале не вывозит, потому что реальность несколько отличается от лозунгов.

     
     
  • 4.7, Иван Ворстаненко (?), 21:36, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где не вывозит? У анона из опеннета?
    На руки бы тогда ему посмотреть. Вдруг также "не вывозят" :)
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:32, 18/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 21:32, 18/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:40, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Новая концепция подразумевает, что в "host OS" будут развивать минимальное окружение, необходимое для поддержки и управления оборудованием, а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга.

    Идеи Рутковской, похоже, опередили индустрию лет так на 10.

     
  • 1.9, Аноним (9), 21:47, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня установил обновления (openSUSE Leap 15.3) NVIDIA 390.151, после этого Steam не запускается. Вот с#ка! :(
     
     
  • 2.10, Fracta1L (ok), 21:50, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зато у тебя за спиной вторая по популярности в энтепрайзе компания. Надеюсь, это греет тебе душу.
     
  • 2.11, Иван Ворстаненко (?), 21:56, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноны, которые не смогли в пруфы, будут бегать к тем, у кого какие-то проблемы :)
    Steam из-за дров не запускается? Пробовали через консоль запустить?
     
     
  • 3.14, xynix (?), 22:16, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через Konsole, вываливает вот эту х#йню:
    [2022-05-18 23:10:27] Startup - updater built May 14 2022 00:02:57
    /tmp/dumps insufficient permissions - delete and recreate
    Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1652488014)
    libGL error: No matching fbConfigs or visuals found
    libGL error: failed to load driver: swrast
    SteamUpdateUI: An X Error occurred
    X Error of failed request:  GLXBadContext
    SteamUpdateUI: An X Error occurred
    X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
    Major opcode of failed request:  154 (GLX)
    Minor opcode of failed request:  3 (X_GLXCreateContext)
    Value in failed request:  0x0
    Serial number of failed request:  45
    xerror_handler: X failed, continuing
    Major opcode of failed request:  154 (GLX)
    Minor opcode of failed request:  6 (X_GLXIsDirect)
    Serial number of failed request:  46
    xerror_handler: X failed, continuing
    Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check

    БИБЛИОТЕКИ libGL УСТАНОВЛЕНЫ!

     
     
  • 4.17, Иван Ворстаненко (?), 22:32, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check

    Переводчик знаете где найти :)

     

  • 1.12, Аноним (12), 22:01, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Топ дистр!Убунты ломаются после обновления,особенно лтсы,дебиан старый,федора зависает.Липу поставил,и она просто работает.У самого правда карта амуде,но у невидий всегда беды в линуксе.Недавно открыли драйвера, должно стать лучше
     
     
  • 2.13, ИмяХ (?), 22:10, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>открыли драйвера, должно стать лучше

    Оно не станет лучше само по себе. Открыли драйвера, чтобы ты сам себе сделал лучше, а не надеялся на добрых дядек.

     

  • 1.16, Аноним (16), 22:25, 18/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять изобретают NixOS, да никак не изобретут. Через пару лет может быть осилят…
     

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