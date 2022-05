Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro

2.10 , Fracta1L ( ok ), 21:50, 18/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Зато у тебя за спиной вторая по популярности в энтепрайзе компания. Надеюсь, это греет тебе душу.

Аноны, которые не смогли в пруфы, будут бегать к тем, у кого какие-то проблемы :)

Steam из-за дров не запускается? Пробовали через консоль запустить?

Через Konsole, вываливает вот эту х#йню:

[2022-05-18 23:10:27] Startup - updater built May 14 2022 00:02:57

/tmp/dumps insufficient permissions - delete and recreate

Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1652488014)

libGL error: No matching fbConfigs or visuals found

libGL error: failed to load driver: swrast

SteamUpdateUI: An X Error occurred

X Error of failed request: GLXBadContext

SteamUpdateUI: An X Error occurred

X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)

Major opcode of failed request: 154 (GLX)

Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)

Value in failed request: 0x0

Serial number of failed request: 45

xerror_handler: X failed, continuing

Major opcode of failed request: 154 (GLX)

Minor opcode of failed request: 6 (X_GLXIsDirect)

Serial number of failed request: 46

xerror_handler: X failed, continuing

Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check БИБЛИОТЕКИ libGL УСТАНОВЛЕНЫ!

> Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check Переводчик знаете где найти :)