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Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux

13.04.2022 22:19

Разработчики из компании SUSE поделились первыми планами по развитию будущей значительной ветки дистрибутива SUSE Linux Enterprise, которая представлена под кодовыми именем ALP (Adaptable Linux Platform). В новой ветке планируется предложить некоторые радикальные изменения, как в самом дистрибутиве, так и в методах его разработки.

В частности, компания SUSE намерена уйти от модели подготовки SUSE Linux за закрытыми дверями в пользу открытого процесса разработки. Если раньше, вся разработка выполнялась внутри компании и после готовности выдавался результат, то теперь процессы создания дистрибутива и его сборки станут публичными, что позволит заинтересованным лицам отслеживать проводимую работу и принимать участие в разработке.

Вторым важным изменением станет разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах. Идея в том, чтобы в "host OS" развивать минимальное окружение, необходимое для поддержки и управления оборудованием, а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга. Подробности обещают сообщить позднее, но в ходе обсуждения упоминается проект MicroOS, развивающий урезанный вариант дистрибутива, использующий систему атомарной установки и автоматического применения обновлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/arc...)
  2. OpenNews: Первый выпуск D-Installer, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
  3. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  4. OpenNews: Проект openSUSE анонсировал публикацию промежуточных сборок
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP3
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57016-suse
Ключевые слова: suse, opensuse
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:44, 13/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Заманали уже контейнеры.
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:01, 13/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вали на вантуз.
     

  • 2, Аноним (2), 22:55, 13/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
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