Опубликован прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise

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|1.1, Аноним (1), 10:09, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почти как у BSD систем с их базовой системой. Только эти виртуалки бы нафиг убрать, лишние абстракции.
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|2.4, Аноним (4), 10:13, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты не понимаешь это другое. Базовый слой он не может быть изменен пользователем. Он меняется только вендром.
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|1.2, Аноним (2), 10:12, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Минимизация вмешательства пользователя (zero-touch)
Так это убивает всю "магию" linux, когда можешь подстроить под себя систему
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|2.7, leap42 (ok), 10:33, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так это убивает всю "магию" linux, когда можешь подстроить под себя систему
Так настраивайте внутри виртуалок и контейнеров сколько угодно как удобно. А это просто попытка сделать маленький, простой и надёжный хост аля VMware ESX (если я верно понял).
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|2.11, Аноним (-), 10:48, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну так сиди на старом дистрибутиве до пенсии. Тебя же не заставляют обновляться.
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|1.3, Аноним (4), 10:12, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В полку Ubuntu Core, Fedora Kinoite, Fedora Silverblue прибыло. Хорошо что есть конкуренция. Хорошо что есть подвижке в заскорузлой архитектуре *nix-ситем. Которую проектировали в 70-х годах из расчета запуска одного прикладного приложения для расчетов на несколько дней.
Ну и будет теперь необходимость докупить оперативы обязательно купить SSD на HDD это все будет очень медленно ворочаться.
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|2.15, Аноним (2), 11:10, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Настроящий ответ "заскорузлой архитектуре" - это NixOS, но там же думать надо, а не по гайдам с archwiki все настраивать
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|3.27, Аноним (4), 12:24, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вещь в себе прибитая гвоздями, вендорлокнутая. Заточенная под собственную репу. Ну такой.
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|1.8, ryoken (ok), 10:43, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Туда до полного щасстья не хватает транслятора дял запуска на разных архитектурах. А вообще похоже вроде бы на Qubes OS в смысле загоняния прикладного софта по своим стойлам.
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|1.9, Аноним (-), 10:45, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чего только не сделаешь, лишь бы не использовать микроядро с полностью изолированными процессами.
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|1.12, Аноним (12), 10:49, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да вы задолбали. То после числа 13 у них идёт 42, а потом 15. То SLES делают поверх openSUSE, то наоборот. А теперь ещё и ALP!
SUSE 9.1
SLES 9
SUSE 9.2
SUSE 9.3
SUSE 10.0
SUSE 10.1
SLES 10
openSUSE 10.2
openSUSE 10.3
openSUSE 11.0
openSUSE 11.1
SLES 11
openSUSE 11.2
openSUSE 11.3
openSUSE 11.4
openSUSE 12.1
openSUSE 12.2
openSUSE 12.3
openSUSE 13.1
SLES 12
openSUSE 13.1
openSUSE Leap 42.1
openSUSE Leap 42.2
openSUSE Leap 42.3
openSUSE Leap 15.0
SLES 15
openSUSE Leap 15.1
openSUSE Leap 15.2
openSUSE Leap 15.3
openSUSE Leap 15.4
ALP
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|3.16, Аноним (12), 11:17, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорей бы уже вернулись к KDE3 без всяких там hal/udev/dbus и без systemd/pulseaudio//pipewire/avahi, и SaX2 вернули
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|4.19, Аноним42 (?), 11:37, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаешь от возвращения софта времен когда у тебя xep стоял он снова стоять будет?
Это ошибка, чувак, не будет
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|5.25, Аноним (12), 12:20, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничё, вернут. Вон Интел вернула же пентиум три после провала четвёртого? Вот и суся однажды догадается, почему у неё такие низкие финансовые показатели, хотя до того как они продали *опу ред хату, были высокими
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|1.17, Аноним (17), 11:18, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё хорошо, если бы не Btrfs. А использование других ФС данная архитектура, как я понимаю, не предполагает. Приговор: нинужно.
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