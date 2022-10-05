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Опубликован прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise

05.10.2022 08:25

Компания SUSE опубликовала первый прототип платформы ALP (Adaptable Linux Platform), позиционируемой как продолжение развития дистрибутива SUSE Linux Enterprise. Ключевым отличием новой системы является разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную "host OS" для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах. Сборки подготовлены для архитектуры x86_64.

Идея в том, чтобы в "host OS" развивать минимальное окружение, необходимое для поддержки и управления оборудованием, а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх "host OS" и изолированных друг от друга. Подобная организация позволит пользователям сфокусировать внимание на приложениях и абстрагировать рабочие процессы, отделив их от низкоуровневого системного окружения и оборудования.

В качестве основы для "host OS" задействован продукт SLE Micro, основанный на наработках проекта MicroOS. Для централизованного управления предлагаются системы управления конфигурацией Salt (предустановлена) и Ansible (опция). Для запуска изолированных контейнеров доступны инструментарии Podman и K3s (Kubernetes). Среди системных компонентов, вынесенных в контейнеры, присутствуют yast2, podman, k3s, cockpit, GDM (GNOME Display Manager) и KVM.

Из особенностей системного окружения упоминается использование по умолчанию дискового шифрования (FDE, Full Disk Encryption) с возможностью хранения ключей в TPM. Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. В окружении применяется механизм атомарной установки обновлений. В отличие от атомарных обновлений на базе ostree и snap, используемых в Fedora и Ubuntu, в ALP вместо построения отдельных атомарных образов и развёртывания дополнительной инфраструктуры доставки применяются штатный пакетный менеджер и механизм снапшотов в ФС Btrfs.

Основные концепции ALP:

  • Минимизация вмешательства пользователя (zero-touch), подразумевающая автоматизацию основных процессов сопровождения, развёртывания и настройки.
  • Автоматическое поддержание безопасности и нахождения системы в актуальном состоянии (self-updating). Предусмотрен настраиваемый режим автоматической установки обновлений (например, можно включить автоустановку только исправлений критических уязвимостей или вернуться к ручному подтверждения установки обновлений). Для обновления ядра Linux без перезапуска и приостановки работы поддерживаются live-патчи.
  • Автоматическое применение оптимизаций (self-tuning) и поддержание живучести системы (self-healing). Система фиксирует последнее стабильное состояние и после применения обновлений или изменения настроек в случае выявление аномалий, проблем или нарушения поведения автоматически переводится в предыдущее состояние, используя снапшоты Btrfs.
  • Многоверсионный программный стек. Изоляция компонентов в контейнерах позволяет одновременно использовать разные версии инструментов и приложений. Например, можно запускать приложения, использующие в зависимостях разные версии Python, Java и Node.js, разделяя несовместимые между собой зависимости. Базовые зависимости поставляются в форме наборов BCI (Base Container Images). Пользователь может создавать, обновлять и удалять программные стеки не затрагивая другие окружения.

В отличие от SUSE Linux Enterprise развитие ALP изначально ведётся с использованием открытого процесса разработки, при котором промежуточные сборки и результаты тестирования публично доступны всем желающим, что позволяет заинтересованным лицам отслеживать проводимую работу и принимать участие в разработке.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/the-fir...)
  2. OpenNews: Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux
  3. OpenNews: Компания SUSE развивает собственную замену CentOS 8, совместимую с RHEL 8.5
  4. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.4
  6. OpenNews: Выпуск D-Installer 0.4, нового инсталлятора для openSUSE и SUSE
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57872-suse
Ключевые слова: suse, opensuse, alp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почти как у BSD систем с их базовой системой. Только эти виртуалки бы нафиг убрать, лишние абстракции.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:13, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты не понимаешь это другое. Базовый слой он не может быть изменен пользователем. Он меняется только вендром.
     
     
  • 3.14, pin (??), 11:07, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так бы сразу и сказал - vendor lock-in.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:12, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Минимизация вмешательства пользователя (zero-touch)

    Так это убивает всю "магию" linux, когда можешь подстроить под себя систему

     
     
  • 2.7, leap42 (ok), 10:33, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так это убивает всю "магию" linux, когда можешь подстроить под себя систему

    Так настраивайте внутри виртуалок и контейнеров сколько угодно как удобно. А это просто попытка сделать маленький, простой и надёжный хост аля VMware ESX (если я верно понял).

     
  • 2.11, Аноним (-), 10:48, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну так сиди на старом дистрибутиве до пенсии. Тебя же не заставляют обновляться.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:12, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В полку Ubuntu Core, Fedora Kinoite, Fedora Silverblue прибыло. Хорошо что есть конкуренция. Хорошо что есть подвижке в заскорузлой архитектуре *nix-ситем. Которую проектировали в 70-х годах из расчета запуска одного  прикладного приложения для расчетов на несколько дней.

    Ну и будет теперь необходимость докупить оперативы обязательно купить SSD на HDD это все будет очень медленно ворочаться.

     
     
  • 2.15, Аноним (2), 11:10, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Настроящий ответ "заскорузлой архитектуре" - это NixOS, но там же думать надо, а не по гайдам с archwiki все настраивать
     
     
  • 3.22, Массоны Рептилоиды (?), 12:00, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрень этот ваш NixOS! Я все по гайдам с archwiki в нём настраивал - ничего не заработало!
     
  • 3.27, Аноним (4), 12:24, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вещь в себе прибитая гвоздями, вендорлокнутая. Заточенная под собственную репу. Ну такой.
     

  • 1.5, Александр (??), 10:14, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ответ Linux на "DLL hell"?
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 10:20, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, на это ответом будет nix.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 10:46, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Guix*

    поравил, не благодарите

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:24, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не собирался. Guix без проприетарщины нежизнеспособен.
     

  • 1.8, ryoken (ok), 10:43, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Туда до полного щасстья не хватает транслятора дял запуска на разных архитектурах. А вообще похоже вроде бы на Qubes OS в смысле загоняния прикладного софта по своим стойлам.
     
  • 1.9, Аноним (-), 10:45, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чего только не сделаешь, лишь бы не использовать микроядро с полностью изолированными процессами.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:49, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да вы задолбали. То после числа 13 у них идёт 42, а потом 15. То SLES делают поверх openSUSE, то наоборот. А теперь ещё и ALP!

    SUSE 9.1
    SLES 9
    SUSE 9.2
    SUSE 9.3
    SUSE 10.0
    SUSE 10.1
    SLES 10
    openSUSE 10.2
    openSUSE 10.3
    openSUSE 11.0
    openSUSE 11.1
    SLES 11
    openSUSE 11.2
    openSUSE 11.3
    openSUSE 11.4
    openSUSE 12.1
    openSUSE 12.2
    openSUSE 12.3
    openSUSE 13.1
    SLES 12
    openSUSE 13.1
    openSUSE Leap 42.1
    openSUSE Leap 42.2
    openSUSE Leap 42.3
    openSUSE Leap 15.0
    SLES 15
    openSUSE Leap 15.1
    openSUSE Leap 15.2
    openSUSE Leap 15.3
    openSUSE Leap 15.4
    ALP

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:50, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребрендинг - самый простой способ состричь больше капусты.
     
     
  • 3.16, Аноним (12), 11:17, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорей бы уже вернулись к KDE3 без всяких там hal/udev/dbus и без systemd/pulseaudio//pipewire/avahi, и SaX2 вернули
     
     
  • 4.19, Аноним42 (?), 11:37, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаешь от возвращения софта времен когда у тебя xep стоял он снова стоять будет?
    Это ошибка, чувак, не будет
     
     
  • 5.23, Массоны Рептилоиды (?), 12:13, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Брехня!
    Я когда Damn Small Linux или Frenzy, на худой конец, запускаю - стоит как лавовая лампа!
     
     
  • 6.28, К.О. (?), 12:34, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на худой конец

    Тонкое замечание

     
  • 5.25, Аноним (12), 12:20, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничё, вернут. Вон Интел вернула же пентиум три после провала четвёртого? Вот и суся однажды догадается, почему у неё такие низкие финансовые показатели, хотя до того как они продали *опу ред хату, были высокими
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:18, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё хорошо, если бы не Btrfs. А использование других ФС данная архитектура, как я понимаю, не предполагает. Приговор: нинужно.
     
  • 1.20, кусь (?), 11:40, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ALPlinux. BaseAlp.
     
  • 1.21, bOOster (ok), 11:47, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы - jail из BSD изобрели, в коем-то веке.
     

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