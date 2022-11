Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год

2.3 , Ослоним ( ? ), 23:17, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – интересно, что за умалишённые им делают пожертвования

3.13 , аноним из интернетов ( ? ), 23:36, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не все хотят пользоваться корпорастической проприетарщиной. Но тут я согласен.

4.31 , 5к ( ? ), 00:23, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > проприетарщиной нет > корпорастической да

2.14 , Lex20 ( ok ), 23:37, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А вы про отмыв денег что-нибудь слышали? 51% денег идёт тем кто их туда положил. Руководители такие же работники за зп, но очень молчаливые работники. Если бы вы знали какие деньги в телекоме крутятся то задавались бы вопросом куда их инвестируют. Да и посчитайте выручку какой-нибудь пятёрочки, форы или евроопта за день, и прикиньте куда идёт прибыль. Короче, денежные потоки всегда идут в подобную "полезную деятельность", и только после оседают в чьих-то карманах, и это никакие не руководители, а основатели, которых обычно невозможно выяснить. Биткоин хотя бы вспомните: никто не знает конкретного человека, за ним стоящего. Это всякие Маски личность не скрывают, отчего вынуждены быть изолированными от общества. Первоначальный капитал кредитом набирают на имя таких "Масков", получают прибыль пока есть, а потом процедура банкротства через какое-то время, "Маски" в попе, вам все должны, потому что прибыль у вас, чистая и отмытая прибыль. Нагнал конспирологии, но поверьте, деньги в ит не от полезности крутятся, иначе бы постсоветские инженеры-ит-шники весь мир поработили.

3.17 , Аноним ( 1 ), 23:42, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > в телекоме ... какой-нибудь пятёрочки ... Биткоин хотя бы ... "Всё смешалось в доме Обломовых" (с)

4.19 , Lex20 ( ok ), 23:43, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это я ещё про Сколково не упоминал.

5.23 , Аноним ( 23 ), 23:52, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Гражданин, по краю ходите

6.33 , Lex20 ( ok ), 00:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм, точно. Записывайтесь на мои тренинги по бизнесоведению. Оставшаяся порция информации за миллион северокорейских долларов, или тонну вольфрама, или тройку розовых пони, у кого что есть. Спасибо что предупредили, товарищВПогонах. Правда никому не нужна, как говаривал человек со странной фамилией Еббельс. Истина уже известна и вдолблена нам в головы, на худой конец где-то рядом, в телевизоре, у соседа по цеху или даже на дне стакана.

7.34 , Виктор ( ?? ), 00:54, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть...

8.37 , Lex20 ( ok ), 01:10, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На сложный вопрос нельзя ответить просто, на этом Еббельс построил карьеру ... 3.32 , Аноним ( 32 ), 00:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем деньги хозяевам денег?

4.36 , Lex20 ( ok ), 01:07, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ох, ну ладно, отвечу. Деньги они не сами по себе, деньги это некоторая величина, которая показывает сколько людей должны на обладателя ими работать, т.е. мера долга людей перед обладателем. Т.е. Если у кого-то много денег, то он может вести большую группу людей к реализации своей или общей идеи. Деньгами это делать намного проще чем рупором на площади, журналистикой, идиологией и прочими инструментами. Вот и получается что есть 1% людей, которые диктуют остальным 99% что делать. Сменятся этот 1% людей редко, формируется случайно(можно предположить что от бога, или первоначального замысла типо большого взрыва). Но этот 1% это вершина эволюции всего человечества, порождённая нами, остальными 99%. И получается что мы работаем для того чтобы этот 1% на порядки более сильных чем мы людей существовал. Можно даже предположить что ради него мы существуем, а по одиночке мы никто и ни на что великое, большее чем мы сами, не способны. Так вот, чтобы не обесценится, не потерять свою силу единения людей уже сформированным 1% других людей, деньги должны идти по кругу, от вершины к корням и обратно, иначе революция и всё заново начинать, по спирали как говорится. И вот, чтобы деньги шли обратно, придумывается всякая побочная деятельность, вроде компьютерных игр, которая интересна большой массе людей. Деятельность, в которую люди прутся как пчёлы на мёд, как Хаксли завещал, но которая оставшемуся 1% совершенно побоку. Деятельность придумать может кто угодно, но конечным обладателем денег, участвующих в деятельности будет всегда этот 1%.

2.26 , Аноним ( 26 ), 00:03, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Растовиков выгнали можно стричь капусту.

3.35 , Аноним ( - ), 00:57, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотите смерти проекта? Завезите раст.

Вон и анб аппрувит его.

Кстати а чот вроде хромой так и не завез ржавого. Не?