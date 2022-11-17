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Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год

17.11.2022 23:00

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2021 год. В 2021 году доходы Mozilla увеличились на 104 млн долларов и составили 600 млн долларов. Для сравнения, в 2020 году компания Mozilla заработала 496 млн долларов, в 2019 году - 828 млн, в 2018 году - 450 млн, в 2017 - 562 млн , в 2016 году - 520 млн, в 2015 - 421 млн, в 2014 - 329 млн, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

527 миллионов из 600 получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2020 году размер подобных отчислений составил 441 млн, в 2019 - 451, в 2018 - 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая заключена до 2023 года.

К категории "Иные доходы" отнесена 451 тысяча долларов. В 2019 году подобная графа доходов принесла Mozilla 338 млн долларов, присуждённых в ходе судебного разбирательства с компанией Yahoo. Объём средств, вложенных в инвестиции, в 2021 году составил 651 млн долларов, а доход от инвестиций - 5.7 млн долларов (в 2020 году - 577 млн и 9.1 млн). Доход от подписных сервисов и рекламы в 2021 году составил 56 млн долларов, что в два раза раза больше, чем в 2020 году. Пожертвования составили 7.3 млн долларов (в 2020 году было получено 6.7 млн).

Среди затрат доминируют расходы на разработку (199 млн долларов в 2021 году против 242 млн долларов в 2020 и 303 млн в 2019 году), поддержку сервисов (27 млн долларов в 2021 против 20.3 в в 2020 году, 22.4 млн в 2019 и 33.4 млн в 2018), маркетинг (30 млн долларов в 2020 против 37 млн в 2020, 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018) и административные расходы (81 млн долларов в 2021 против 137 млн в 2020, 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018). 5.4 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2020 году - 5.2 млн, в 2019 году - 9.6 млн).

Общая сумма затрат составила 339 млн долларов (в 2020 году 438 млн, в 2019 году 495 млн, в 2018 году - 451 млн, в 2017 году - 421.8 млн, в 2016 году - 360.6 млн, в 2015 году - 337.7 млн, в 2014 - 317.8 млн, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 843 млн долларов, на конец года - 1054 млн долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2019 год
  4. OpenNews: Mozilla тестирует сервис финансирования сайтов, продвигаемый как альтернатива рекламе
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58141-mozilla
Ключевые слова: mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Доходы увеличились до 600 млн, расходы сократились до 339 млн. Вопрос: когда порвётся карман руководителей?
     
     
  • 2.3, Ослоним (?), 23:17, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно, что за умалишённые им делают пожертвования
     
     
  • 3.13, аноним из интернетов (?), 23:36, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все хотят пользоваться корпорастической проприетарщиной. Но тут я согласен.
     
     
  • 4.31, (?), 00:23, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проприетарщиной

    нет

    > корпорастической

    да

     
  • 2.14, Lex20 (ok), 23:37, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы про отмыв денег что-нибудь слышали? 51% денег идёт тем кто их туда положил. Руководители такие же работники за зп, но очень молчаливые работники.

    Если бы вы знали какие деньги в телекоме крутятся то задавались бы вопросом куда их инвестируют.

    Да и посчитайте выручку какой-нибудь пятёрочки, форы или евроопта за день, и прикиньте куда идёт прибыль.

    Короче, денежные потоки всегда идут в подобную "полезную деятельность", и только после оседают в чьих-то карманах, и это никакие не руководители, а основатели, которых обычно невозможно выяснить.

    Биткоин хотя бы вспомните: никто не знает конкретного человека, за ним стоящего.

    Это всякие Маски личность не скрывают, отчего вынуждены быть изолированными от общества.

    Первоначальный капитал кредитом набирают на имя таких "Масков", получают прибыль пока есть, а потом процедура банкротства через какое-то время, "Маски" в попе, вам все должны, потому что прибыль у вас, чистая и отмытая прибыль.

    Нагнал конспирологии, но поверьте, деньги в ит не от полезности крутятся, иначе бы постсоветские инженеры-ит-шники весь мир поработили.

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 23:42, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > в телекоме ... какой-нибудь пятёрочки ... Биткоин хотя бы ...

    "Всё смешалось в доме Обломовых" (с)

     
     
  • 4.19, Lex20 (ok), 23:43, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это я ещё про Сколково не упоминал.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 23:52, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гражданин, по краю ходите
     
     
  • 6.33, Lex20 (ok), 00:31, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, точно. Записывайтесь на мои тренинги по бизнесоведению. Оставшаяся порция информации за миллион северокорейских долларов, или тонну вольфрама, или тройку розовых пони, у кого что есть.

    Спасибо что предупредили, товарищВПогонах. Правда никому не нужна, как говаривал человек со странной фамилией Еббельс. Истина уже известна и вдолблена нам в головы, на худой конец где-то рядом, в телевизоре, у соседа по цеху или даже на дне стакана.

     
     
  • 7.34, Виктор (??), 00:54, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть...
     
     
  • 8.37, Lex20 (ok), 01:10, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сложный вопрос нельзя ответить просто, на этом Еббельс построил карьеру ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.32, Аноним (32), 00:27, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем деньги хозяевам денег?
     
     
  • 4.36, Lex20 (ok), 01:07, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, ну ладно, отвечу. Деньги они не сами по себе, деньги это некоторая величина, которая показывает сколько людей должны на обладателя ими работать, т.е. мера долга людей перед обладателем. Т.е. Если у кого-то много денег, то он может вести большую группу людей к реализации своей или общей идеи.

    Деньгами это делать намного проще чем рупором на площади, журналистикой, идиологией и прочими инструментами.

    Вот и получается что есть 1% людей, которые диктуют остальным 99% что делать.

    Сменятся этот 1% людей редко, формируется случайно(можно предположить что от бога, или первоначального замысла типо большого взрыва). Но этот 1% это вершина эволюции всего человечества, порождённая нами, остальными 99%. И получается что мы работаем для того чтобы этот 1% на порядки более сильных чем мы людей существовал. Можно даже предположить что ради него мы существуем, а по одиночке мы никто и ни на что великое, большее чем мы сами, не способны.

    Так вот, чтобы не обесценится, не потерять свою силу единения людей уже сформированным 1% других людей, деньги должны идти по кругу, от вершины к корням и обратно, иначе революция и всё заново начинать, по спирали как говорится. И вот, чтобы деньги шли обратно, придумывается всякая побочная деятельность, вроде компьютерных игр, которая интересна большой массе людей. Деятельность, в которую люди прутся как пчёлы на мёд, как Хаксли завещал, но которая оставшемуся 1% совершенно побоку.

    Деятельность придумать может кто угодно, но конечным обладателем денег, участвующих в деятельности будет всегда этот 1%.

     
  • 2.26, Аноним (26), 00:03, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Растовиков выгнали можно стричь капусту.
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 00:57, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотите смерти проекта? Завезите раст.
    Вон и анб аппрувит его.
    Кстати  а чот вроде хромой так и не завез ржавого. Не?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:14, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запомните имена этих капиталюг:
    Mitchell Baker – Chief Executive Officer, Chairwoman of Mozilla Foundation
    Mark Surman – President and Executive Director
    Angela Plohman – Executive Vice President
    Eric Muhlheim – Chief Financial Officer
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:18, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >капиталюг

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_Soveticus

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:22, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда видишь слово Foundation, это предполагает некоммерческое предприятие, направленное на развитие. У этих же одни бабки на уме.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 23:25, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >развитие

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58038

     
     
  • 5.29, Аноним (32), 00:18, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где ссылка про бабок?
     

  • 1.4, Шарп (ok), 23:17, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как на доходы сказалась разработка движка servo на языке Rust? Кстати, а где этот servo?
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 23:30, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как на доходы сказалась разработка движка servo на языке Rust?

    На серве было два продукта: Magic Leap (2018, падение доходов на $112 млн за год) и Firefox Reality (2020, падение на $332 млн).

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 23:35, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По расходам самый затратный год был 2019 - последний год разработки сервы. Потом его выкинули вместе с растаманами, и расходы сразу сократились на $57 млн.
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:57, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раст нужен затем, чтобы юзверов заставить купить новые компутеры для компиляции фф...
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:10, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, а где этот servo?

    Частичо в Файрфоксе.

     

  • 1.8, YM2608 (?), 23:23, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Владелец небольшого сайта может ли монетизировать трафик за переходы на поисковые системы и если да то как?
     
     
  • 2.11, аноним из интернетов (?), 23:33, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все сайты используют собственный поисковики по сайту. Иногда ты бывают яндекс или заугол. Думаю, это оно и есть, только поискать они делают в рамках сайта
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 23:38, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел немного другое спрашивал.
     
  • 3.18, YM2608 (?), 23:42, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например, я со своего сайта перенаправляю на поиск яндекса и гугла, как этот трафик можно монетизировать?
     
  • 3.21, YM2608 (?), 23:44, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. я тоже хочу так заработать, как Mozilla, правда в моих масштабая я наверное и 0,2 бакса не заработаю в месяц, но было бы интересно посмотреть на эту схему..
     
  • 2.20, An onymous (?), 23:43, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Может. Владельцу небольшого сайта надо создать браузер с нескучными обоями, ввести его в топ самых популярных и продавать в нем поиск по умолчанию.

    Сложно сделать свой браузер? Есть второй вариант:

    2) Заставить сотни миллионов пользователей сделать свой небольшой сайтик стартовой страницей с поиском и продавать поисковую строку.

     
  • 2.22, Аноним (22), 23:47, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для небольшого сайта есть Google AdSense, Яндекс РСЯ, для монетизации переходов на поисковые системы, нужны миллионы переходов чтобы поисковики хотябы рассмотрели возможность платить за это.
     
     
  • 3.25, YM2608 (?), 00:03, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AdSense там есть, просто стало интересно, а можно ли монетизировать переходящий траффик пользователей...
     
     
  • 4.27, Аноним (26), 00:04, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Загугли арбитраж узнаешь много нового.
     
  • 3.30, Аноним (32), 00:19, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ещё тебе нужно другое гражданство
     

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