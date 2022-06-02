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Компания Mozilla опубликовала собственную систему машинного перевода

02.06.2022 21:16

Компания Mozilla выпустила инструментарий для самодостаточного машинного перевода с одного языка на другой, работающий на локальной системе пользователя без обращения к внешним сервисам. Проект развивается в рамках инициативы Bergamot совместно с исследователями нескольких университетов Великобритании, Эстонии и Чехии при финансовой поддержке Евросоюза. Наработки распространяются под лицензией MPL 2.0.

Проект включает в себя движок bergamot-translator, инструменты для самостоятельной тренировки системы машинного обучения и готовые модели для 14 языков, включая экспериментальные модели для перевода с английского на русский язык и наоборот. Уровень перевода можно оценить на online-демонстрации.

Движок написан на языке C++ и представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров. Для ускорения обучения и перевода может использоваться GPU. Фреймворк Marian также используется для обеспечения работы сервиса перевода Microsoft Translator и развивается в основном инженерами из Microsoft совместно с исследователями из Эдинбургского и Познанского университетов.

Для пользователей Firefox подготовлено дополнение для перевода web-страниц, осуществляющее перевод на стороне браузера без обращения к облачным сервисам. Ранее дополнение можно было установить только в бета-выпусках и ночных сборках, но теперь оно доступно и для релизов Firefox. В браузерном дополнении движок, изначально написанный на С++, компилируется в промежуточное бинарное представление WebAssembly при помощи компилятора Emscripten. Из новых возможностей дополнения отмечается возможность перевода во время заполнения web-форм (пользователь вводит текст на родном языке и он на лету переводится на язык текущего сайта) и оценка качества перевода с автоматической пометкой сомнительных переводов для информирования пользователя о потенциальных ошибках.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Mozilla подготовила для Firefox дополнение с системой машинного перевода
  3. OpenNews: Mozilla развивает собственную систему машинного перевода
  4. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  5. OpenNews: Argos Translate - программа для машинного перевода с поддержкой русского языка
  6. OpenNews: В Firefox появится поддержка перевода страниц при помощи Google Translate
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57292-translate
Ключевые слова: translate, bergamot, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:52, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Демка не работает, какой браузер ей нужен?!
     
     
  • 2.2, Sindzicat (?), 22:03, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выберите язык исходного текста и перевода, после чего нужно немного подождать, пока установится модель перевода для данного случая. После этого лично у меня заработало.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 22:20, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз: демка не работает... Гуй есть, но списки пустые. Ещё текст можно набрать, но ничего не происходит. Вопрос был: в каком браузере оно работает?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 22:24, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox 100.0.2 — работает.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:09, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У менчя в  Firefox не работает. В Chromium работает.
     
  • 2.17, Аноним (16), 23:13, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чистым профилем Firefox работает. Возможно в about:config конфиг что-то выставлено мешающее.
     
  • 2.18, Аноним (16), 23:18, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  WebAssembly

    Вот это должно быть включено

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:04, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как всегда Mozilla молодцы 👍
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:18, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кажись плагин только на английский переводит, толку от него?
     
  • 2.6, Аноним (1), 22:23, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Мы выступаем за Интернет для всех и каждого

    Да-да, конечно... Сколько уже банов на основе IP юзера... Санкции они соблюдают...

     

  • 1.7, Аноним (7), 22:24, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему это мозилла не написала это на своём божественом раст:)))
     
     
  • 2.20, Аноним (1), 23:45, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    растаманов уж давно выгнали.
     

  • 1.9, Аноним (8), 22:26, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конечно, не гуртовщик мыши, но пока малоюзабельно Пример https apod nasa gov ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.21, Аноним (1), 23:47, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужас... Лучше бы не показывали, пока не доделают.
     

  • 1.10, Гость (??), 22:34, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У онлайн демки rus<>eng какой-то странный фильтр матерных слов, например "ТП" в разную сторону разное, для c*nt вообще новые русские слова изобретает ))
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:37, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://mozilla.github.io/translate/
    какой-то странный перевод
    русский: приветики
    английский: Hello China Manufacturer
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:53, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По крайней мере не гуртовщик мыши, а водитель. Разница чувствуется.
     
  • 1.19, Аноним (19), 23:29, 02/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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