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FlexGen - движок для запуска AI-ботов, похожих на ChatGPT, на системах с одним GPU

21.02.2023 09:42

Группа исследователей из Стендфордского университета, Калифорнийского университета в Беркли, Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Высшей школы экономики, университета Карнеги — Меллона, а также компаний Yandex и Meta, опубликовала исходные тексты движка для выполнения крупных языковых моделей на системах с ограниченными ресурсами. Например, движок предоставляет возможность создания функциональности, напоминающей ChatGPT и Copilot, через выполнение готовой натренированной модели OPT-175B, охватывающей 175 миллиардов параметров, на обычном компьютере с игровой видеокартой NVIDIA RTX3090, оснащённой 24GB видеопамяти. Код написан на языке Python, использует фреймворк PyTorch и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В состав входит пример скрипта для создания ботов, позволяющего загрузить одну из публично доступных языковых моделей и сразу начать общение (например, выполнив команду "python apps/chatbot.py --model facebook/opt-30b - -percent 0 100 100 0 100 0"). В качестве базовой предлагается использовать опубликованную Facebook крупную языковую модель, обученную на коллекциях BookCorpus (10 тысяч книг), CC-Stories, Pile (OpenSubtitles, Wikipedia, DM Mathematics, HackerNews и т.п.), Pushshift.io (на основе данных Reddit) и CCNewsV2 (архив новостей). Модель охватывает около 180 миллиардов токенов (800 ГБ данных). На тренировку модели было потрачено 33 дня работы кластера с 992 GPU NVIDIA A100 80GB.

При выполнении модели OPT-175B на системе с одним GPU NVIDIA T4 (16ГБ) движок FlexGen продемонстрировал производительность до 100 раз опережающую ранее предлагавшиеся решения, что делает использование крупных языковых моделей более доступными и позволяет запускать их на системах без специализированных ускорителей. При этом FlexGen может масштабироваться для распараллеливания вычислений при наличии нескольких GPU. Для сокращения размерам модели дополнительно применяется собственная схема сжатия параметров и механизм кэширования моделей.

В настоящее время FlexGen поддерживает только языковые модели OPT, но в дальнейшем разработчики также обещают добавить поддержку моделей BLOOM (176 миллиардов параметров, поддерживает 46 языков и 13 языков программирования), CodeGen (может генерировать код на 22 языках программирования) и GLM. Пример диалога с ботом на базе FlexGen и модели OPT-30B:

Human: What is the name of the tallest mountain in the world?

Assistant: Everest.

Human: I am planning a trip for our anniversary. What things can we do?

Assistant: Well, there are a number of things you can do for your anniversary. First, you can play cards. Second, you can go for a hike. Third, you can go to a museum.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Open-Assistant развивает открытый AI-бот, похожий на ChatGPT
  3. OpenNews: Представлена система синтеза изображений Stable Diffusion 2.0
  4. OpenNews: Amazon опубликовал набор данных для понимания речи на 51 языке
  5. OpenNews: Facebook опубликовал модель для машинного перевода, поддерживающую 200 языков
  6. OpenNews: Выявлена подстановка вредоносной зависимости в ночные сборки PyTorch
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58681-flexgen
Ключевые слова: flexgen, ai, pytorch
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