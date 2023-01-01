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Выявлена подстановка вредоносной зависимости в ночные сборки PyTorch

01.01.2023 09:49

Разработки фреймворка машинного обучения PyTorch предупредили пользователей о выявлении подстановки вредоносной зависимости, выполняемой при использовании ночных сборок проекта. Проблема затрагивает только экспериментальные ночные сборки PyTorch (PyTorch-nightly), пакеты со стабильными выпусками не пострадали. Вредоносная зависимость распространялась с 25 по 30 декабря 2022 года и была нацелена на компрометацию Linux-систем разработчиков, использующих тестовые сборки PyTorch.

Для совершения вредоносных действий атакующие воспользовались методом подмены зависимостей и загрузили в репозиторий PyPI пакет torchtriton, имеющий то же имя, что и пакет, размещённый в собственном репозитории PyTorch-nightly. Метод основан на том, что при использовании дополнительных репозиториев пакетный менеджер pip пытается загрузить внутренние зависимости и из публичных репозиториев, учитывая номер версии. Таким образом, при установке ночных сборок PyTorch пакетный менеджер pip обнаруживал более новый пакет torchtriton в репозитории PyPI и устанавливал его, вместо одноимённого пакета из репозитория PyTorch-nightly.

В опубликованную атакующими версию torchtriton был добавлен код для запуска исполняемого файла ("PYTHON_SITE_PACKAGES/triton/runtime/triton"), который осуществлял поиск и отправку конфиденциальных данных с систем, работающих под управлением Linux. Среди прочего злоумышленникам отправлялась информация о системе (/etc/resolv.conf, /etc/hosts, /etc/passwd, переменные окружения, данные об учётной записи), а также содержимое $HOME/.gitconfig, $HOME/.ssh/* и первых 1000 файлов в домашнем каталоге, размером менее 100 КБ. Данные передавались через туннель, организованный поверх DNS (отправлялись шифрованные DNS-запросы к DNS-серверу атакующих).

По имеющейся статистике вредоносный пакет torchtriton был загружен более 2000 раз. Разработчикам, которые устанавливали PyTorch-nightly или torchtriton с 25 по 30 декабря 2022 года, рекомендуется проверить своё окружение на предмет вредоносной активности. Проблему сглаживает то, что вредоносный код запускался только при импорте пакета triton, что не является поведением PyTorch по умолчанию и требует использования определённого кода. Для проверки наличия вредоносного пакета torchtriton можно использовать следующую команду: 


   python3 -c "import pathlib;import importlib.util;s=importlib.util.find_spec('triton'); affected=any(x.name == 'triton' for x in (pathlib.Path(s.submodule_search_locations[0] if s is not None else '/' ) / 'runtime').glob('*'));print('You are {}affected'.format('' if affected else 'not '))"


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект PyTorch перешёл под крыло организации Linux Foundation
  3. OpenNews: GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах
  4. OpenNews: Анализ наличия вредоносного кода в эксплоитах, опубликованных на GitHub
  5. OpenNews: В репозитории PyPI выявлены вредоносные пакеты, нацеленные на кражу криптовалюты
  6. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58416-pytorch
Ключевые слова: pytorch, hack
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:18, 01/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    01.01.2023 09:49

    https://www.youtube.com/watch?v=ZNeva4uNf4Q

     
  • 3, pashev.ru (?), 10:26, 01/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Для проверки наличия вредоносного пакета torchtriton можно использовать следующую команду

    Которая снесёт вам хомяк 😂

     

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