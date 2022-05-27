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GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах

27.05.2022 18:19

Компания GitHub опубликовала результаты разбора атаки, в результате которой 12 апреля злоумышленники получили доступ к облачным окружениям в сервисе Amazon AWS, используемым в инфраструктуре проекта NPM. Анализ инцидента показал, что атакующие получили доступ к резервным копиям хоста skimdb.npmjs.com и в том числе к резервной копии БД с учётными данными примерно 100 тысяч пользователей NPM по состоянию на 2015 год, включающим хэши паролей, имена и email.

Хэши паролей были созданы с использованием алгортимов PBKDF2 или SHA1 с солью, которые в 2017 году были замены на более стойкий к подбору bcrypt. После выявления инцидента охваченные утечкой пароли были сброшены, а пользователям отправлено уведомление о необходимости установки нового пароля. Так как с 1 марта в NPM включена обязательная двухфакторная верификация с подтверждением по email опасность компрометации пользователей оценивается как незначительная.

Кроме того, в руки атакующих попали все манифест-файлы и метаданные приватных пакетов по состоянию на апрель 2021 года, CSV-файлы с актуальным списком всех имён и версий приватных пакетов, а также содержимое всех приватных пакетов двух клиентов GitHub (имена не раскрываются). Что касается самого репозитория, то анализ следов и верификация хэшей пакетов не выявил внесения атакующими изменений в NPM-пакеты и публикации фиктивных новых версий пакетов.

Атака была совершена 12 апреля с использованием украденных токенов OAuth, сгенерированных для двух сторонних GitHub-интеграторов - Heroku и Travis-CI. Воспользовавшись токенами атакующие смогли извлечь из приватных репозиториев GitHub ключ для доступа к API Amazon Web Services, используемый в инфраструктуре проекта NPM. Полученный ключ позволил получить доступ к данным, хранящимся в сервисе AWS S3.

Дополнительно раскрыты сведения о ранее выявленных серьёзных проблемах с конфиденциальностью при обработке данных пользователей на серверах NPM - во внутренних логах в открытом виде сохранялись пароли некоторых пользователей NPM, а также токены доступа к NPM. В ходе интеграции NPM с системой ведения логов GitHub разработчики не обеспечили вырезание конфиденциальной информации из помещаемых в лог запросов к сервисам NPM. Утверждается, что недоработка была устранена, а логи очищены ещё до атаки на NPM. Доступ к логам, включающим открытые пароли, имели лишь отдельные сотрудники GitHub.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-05-26...)
  2. OpenNews: Уязвимость в репозитории NPM, позволяющая добавить сопровождающего без подтверждения
  3. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
  4. OpenNews: Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM
  5. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise
  6. OpenNews: В GitHub устранена уязвимость, допускающая внедрение кода в любой репозиторий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57263-npm
Ключевые слова: npm, github, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:59, 27/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Атака была совершена 12 апреля с использованием украденных токенов OAuth

    OAuth сказала: - Поехали.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:07, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы ещё описаемся, когда окажется, что кому-то из накоммитивших сменят симку.
     

  • 1.2, Корец (?), 19:04, 27/05/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уже начнут выбрасывать поддержку парольной авторизации повсеместно и вместо неё использовать авторизацию по ключу?
     
     
  • 2.5, пох. (?), 19:24, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже. OAuth - это вот ключ такой. Наслаждайся результатами.

    А от сп-ных хэшей паролей - что характерно, толку сп-вшим - никакого. Вот и думай, если еще есть, чем. Хотя, куда тебе...


     

  • 1.3, Аноним (4), 19:05, 27/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Чё, пацаны, девляпс? Децентрализованый гитхап? Удобные язычки с удобными пакетными менеджерами?
     
     
  • 2.6, пох. (?), 19:26, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, опять проклятая microsoft во всем виновата.

    Ой, а кто ж это прогадил токены и писал в логи пароли? Ну все равно виновата microsoft - она ж корпорация, зла! Как тут перепутаешь.

    В конце-концов, могла бы просто сделать вид что не заметила.

     
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