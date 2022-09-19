Проект PyTorch перешёл под крыло организации Linux Foundation

|
|1.4, corvuscor (ok), 21:15, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ну все, теперь точно перепишут, чтобы поверх OpenCL / Vulkan compute работало.
|
|
|
|
|
|
|
|4.44, Аноним (44), 01:59, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
У тех, кто занимается нейросетями профессионально - железо NVidia, причём топовое. И им надо статьи писать, а чтобы нейросети быстро считались на NVidiевском железе, а их при этом на такое не отвлекать - они NVidia заплатят не только за железо, но и за cuDNN.
|
|
|
|5.47, corvuscor (ok), 02:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Кто-то на опеннете топит за то, что надо обмазываться проприетарщиной и вендорлоками по максимуму.
Никогда такого не было и вот опять.
|
|5.51, Аноним (51), 06:39, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У тех, кто занимается нейросетями профессионально
есть оптимизированные алгоритмы, для которых не нужно
> топовое
|
|1.6, Аноним (6), 21:33, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Уж я-то все их планы знаю наперёд... Сначала под крыло, а потом раз - и добавят поддержку Питона в ядро.
|
|1.9, Аноним (9), 21:58, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Но вообще так-то аффтару новости. Компания Мета, а не фистбук. Компании фистбук с 21 года нет.
По теме. Это шож люди добрыя то получается, под эгидой линукс фонда будут развивать создание "метавселенных" для зонда кормильца?!
Хитрый ход!
Ну а что, уж если сам турвальдс на мак перешел...
|
|1.21, Аноним (21), 22:29, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как AMD, AWS, Google Cloud, Microsoft и NVIDIA
Только альтлинукса среди светлых ликов этих представителей линукс-сообщества не хватает.
|
|
|
|2.37, Аноним (-), 00:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А они будут этот путорч сувать в реестр русского ПО и продавать как владелец исключительных прав.
|
|1.27, Hck3r (?), 22:43, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Парень > Google Cloud, Microsoft
Девушка в красном > PyTorch
Текущая девушка > Tensorflow, CNTK
|
|
|
|2.46, Аноним (46), 02:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты видимо в криокамере, CNTK как минимум с 2018 в живых нет, зато TF - живее всех живых, и гораздо лучше pytorch, ибо умеет в комплексные числа. Не, я конечно запилил комплексную арифметику поверх питорча, но это не то и говно.
|
|
|
|3.52, Аноним (51), 06:41, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Комплексная арифметика в машинном обучении ... Можно подробнее?
|
|1.40, Аноним (-), 01:11, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А что рилли никто между строк не видит что в новости то написано?
Мда. Печалька.
Как зитро эти корпораты уничтожают гну. Схема кстати на развал ссср оч похожа.
|
|
|
|2.41, Аноним (-), 01:20, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И не только уничтожают, но еще и своими грязными щупальцами тянутся в ваш мосх через сообщество доверчивых, ыанатично преданных людей.
Очнитесь, люди!
|
|
|
|3.43, Hck3r (?), 01:53, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Каждая вторая работа исследовательская по новым архитектурам делается в нем
|
|
|
|4.45, Аноним (45), 02:00, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
так это очередной опеннетный иксперт тявкает, который в своей жалкой жизни ничего не сделал
|
|
|
|5.49, Аноним (-), 02:09, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы твоя жизнь хоть что-то значила, то такой комментарий точно бы не написал. Причём, скорее всего, никогда в жизни кроме желчных комментариев ничего и не сделаешь.
|
|4.48, Аноним (48), 02:03, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну значит будут делать на чём-нибудь более современном. На Flux, например.
|