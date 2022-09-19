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Проект PyTorch перешёл под крыло организации Linux Foundation

19.09.2022 20:56

Компания Facebook (запрещена в РФ) передала фреймворк машинного обучения PyTorch под покровительство организации Linux Foundation, инфраструктура и сервисы которой будут использованы в дальнейшей разработке. Переход под крыло Linux Foundation избавит проект от зависимости от отдельной коммерческой компании и упростит совместную работу с привлечением сторонних участников. Для разработки PyTorch под эгидой Linux Foundation создана организация PyTorch Foundation. О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как AMD, AWS, Google Cloud, Microsoft и NVIDIA, представители которых, наряду с разработчиками из Meta, образовали курирующий проект совет.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Компания Сollabora представила систему машинного обучения для сжатия видео
  3. OpenNews: Реализация системы машинного обучения для синтеза изображений по текстовому описанию
  4. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц
  5. OpenNews: HyperStyle - адаптация системы машинного обучения StyleGAN для редактирования изображений
  6. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57803-pytorch
Ключевые слова: pytorch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноньимъ (ok), 21:01, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего себе!
     
  • 1.3, Gentoo Developer (?), 21:09, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересное решение. Интересно посмотреть на результаты разработки PT лет через 5.
     
  • 1.4, corvuscor (ok), 21:15, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну все, теперь точно перепишут, чтобы поверх OpenCL / Vulkan compute работало.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:59, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл?
     
     
  • 3.22, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 22:32, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На cpu медленно и не у всех есть видео карта от nvidia
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 01:59, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тех, кто занимается нейросетями профессионально - железо NVidia, причём топовое. И им надо статьи писать, а чтобы нейросети быстро считались на NVidiевском железе, а их при этом на такое не отвлекать - они NVidia заплатят не только за железо, но и за cuDNN.
     
     
  • 5.47, corvuscor (ok), 02:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто-то на опеннете топит за то, что надо обмазываться проприетарщиной и вендорлоками по максимуму.
    Никогда такого не было и вот опять.
     
  • 5.51, Аноним (51), 06:39, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У тех, кто занимается нейросетями профессионально

    есть оптимизированные алгоритмы, для которых не нужно

    > топовое

     

  • 1.6, Аноним (6), 21:33, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж я-то все их планы знаю наперёд... Сначала под крыло, а потом раз - и добавят поддержку Питона в ядро.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:58, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Но вообще так-то аффтару новости. Компания Мета, а не фистбук. Компании фистбук с 21 года нет.

    По теме. Это шож люди добрыя то получается, под эгидой линукс фонда будут развивать создание "метавселенных" для зонда кормильца?!
    Хитрый ход!
    Ну а что, уж если сам турвальдс на мак перешел...

     
  • 1.21, Аноним (21), 22:29, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >О своей поддержке проекта уже объявили такие компании, как AMD, AWS, Google Cloud, Microsoft и NVIDIA

    Только альтлинукса среди светлых ликов этих представителей линукс-сообщества не хватает.

     
     
  • 2.37, Аноним (-), 00:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А они будут этот путорч сувать в реестр русского ПО и продавать как владелец исключительных прав.
     
  • 2.39, Аноним (-), 00:10, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Со стены глядят великих лики
    Были времена и был народ..."(с)
     

  • 1.27, Hck3r (?), 22:43, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Парень > Google Cloud, Microsoft
    Девушка в красном > PyTorch
    Текущая девушка > Tensorflow, CNTK
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 02:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты видимо в криокамере, CNTK как минимум с 2018 в живых нет, зато TF - живее всех живых, и гораздо лучше pytorch, ибо умеет в комплексные числа. Не, я конечно запилил комплексную арифметику поверх питорча, но это не то и говно.
     
     
  • 3.50, Аноньимъ (ok), 03:28, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вы считаете в комплексных числах?
     
  • 3.52, Аноним (51), 06:41, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комплексная арифметика в машинном обучении ... Можно подробнее?
     

  • 1.40, Аноним (-), 01:11, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что рилли никто между строк не видит что в новости то написано?

    Мда. Печалька.
    Как зитро эти корпораты уничтожают гну. Схема кстати на развал ссср оч похожа.

     
     
  • 2.41, Аноним (-), 01:20, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И не только уничтожают, но еще и своими грязными щупальцами тянутся в ваш мосх через сообщество доверчивых, ыанатично преданных людей.
    Очнитесь, люди!
     
  • 2.42, Аноним (42), 01:25, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От потери PyTorch хуже точно никому не будет
     
     
  • 3.43, Hck3r (?), 01:53, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждая вторая работа исследовательская по новым архитектурам делается в нем
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 02:00, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так это очередной опеннетный иксперт тявкает, который в своей жалкой жизни ничего не сделал
     
     
  • 5.49, Аноним (-), 02:09, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы твоя жизнь хоть что-то значила, то такой комментарий точно бы не написал. Причём, скорее всего, никогда в жизни кроме желчных комментариев ничего и не сделаешь.
     
  • 4.48, Аноним (48), 02:03, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну значит будут делать на чём-нибудь более современном. На Flux, например.
     

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