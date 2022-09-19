Проект PyTorch перешёл под крыло организации Linux Foundation

2.11 , Аноним ( 11 ), 21:59, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А смысл?

3.22 , aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ( ? ), 22:32, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На cpu медленно и не у всех есть видео карта от nvidia

4.44 , Аноним ( 44 ), 01:59, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У тех, кто занимается нейросетями профессионально - железо NVidia, причём топовое. И им надо статьи писать, а чтобы нейросети быстро считались на NVidiевском железе, а их при этом на такое не отвлекать - они NVidia заплатят не только за железо, но и за cuDNN.

5.47 , corvuscor ( ok ), 02:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Кто-то на опеннете топит за то, что надо обмазываться проприетарщиной и вендорлоками по максимуму.

Никогда такого не было и вот опять.

5.51 , Аноним ( 51 ), 06:39, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У тех, кто занимается нейросетями профессионально есть оптимизированные алгоритмы, для которых не нужно > топовое