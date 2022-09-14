Компания Сollabora представила систему машинного обучения для сжатия видео

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|2.6, dullish (ok), 22:31, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие-нибудь случайные подставит. Всё равно их никто всерьёз не рассматривает.
Ну а, кроме шуток, все статические материалы можно заранее переслать.
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|2.8, bnm (?), 22:45, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я смотрю ютьуб в 144р, если нужно прочитать какой-нибудь текст или рассмотреть картинку выставляю 360р, а потом обратно, а тут наверно есть типо ключевых кадров, если картинка сильно меняется можно заново сфотографировать
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|2.12, a_kusb (ok), 23:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сигнал пропадёт - додумает статистически на основании того, что могло быть сказано вероятнее всего в разговоре с учётом того, что было раньше.
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|1.9, v (?), 22:46, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У парня пропали нижние зубы полностью, ну нафиг
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|2.16, Аноним (16), 23:29, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это еще что, но будет весело если ты пол часа трындел с челом по видеочату, но в итоге оказалось что связь у него оборвалась еще на первой минуте.
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|1.10, Аноним (10), 22:47, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как обычно в таких случаях: с первого взгляда всё супер, начинаешь присматриваться и замечаешь, что что-то не так. Вроде ещё не эффект зомби (uncanny valley), но всё же близко к нему. Как будто это лицо двойника, или очень похожего человека, или, скорее, робота с лицом человека. Какие-то мелкие черты, особенности фактуры кожи и её движения не те. И не просто не те, а они не человеческие, кукольные. И страннее всего, что при простой потере каечества картинки такого эффекта нет. Всё-таки мозг отличает помехи зрения от обмана зрения.
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|1.11, Аноним (-), 23:09, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это часом не будет использоваться в этих ваших системах "вумный город"?
Не нужно.
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|1.13, a_kusb (ok), 23:18, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А аналоговое сжатие на радиоволнах - реально? Как кодеки, но не цифровые. Можно нейронку на декодирование.
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|1.15, ИмяХ (?), 23:24, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И где тут "сжатие"? Тут просто видео превращается в мультяшку. Можно добиться такого же результата и обычным мультяшным шейдером, а потом декодировать DivX.
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