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Компания Сollabora представила систему машинного обучения для сжатия видео

14.09.2022 21:52

Компания Сollabora опубликовала реализацию системы машинного обучения для повышения эффективности сжатия видеоконференций, которая позволяет в случае передачи видео с лицом участника обеспечить снижение необходимой пропускной способности в 10 раз при сохранении качества на уровне H.264. Реализация написана на языке Python с использованием фреймворка PyTorch и открыта под лицензией GPLv3.

Метод позволяет реконструировать детали лица, утерянные при передаче с сильным уровнем сжатия. Модель машинного обучения генерирует анимацию говорящей головы на основе отдельно переданного качественного изображения лица и получаемого видео, отслеживая изменение выражения лица и позиции головы на видео. На стороне отправителя видео передаётся с очень низким битрейтом, а на стороне получателя обрабатывается системой машинного обучения. Для дополнительного повышения качества сгенерированное видео может быть обработано при помощи модели Super-Resolution.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания AMD открыла реализацию технологии FidelityFX Super Resolution 2.0
  3. OpenNews: Google представил технику реконструкции пикселизированных изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57783-video
Ключевые слова: video, ai
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Константавр (ok), 22:13, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в случае кадров с текстом, или графиками она что будет делать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага-а-а! — сказали суровые сибирские мужики.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:26, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сочинит что-нибудь, наверное.
     
  • 2.6, dullish (ok), 22:31, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-нибудь случайные подставит. Всё равно их никто всерьёз не рассматривает.
    Ну а, кроме шуток, все статические материалы можно заранее переслать.
     
  • 2.8, bnm (?), 22:45, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смотрю ютьуб в 144р, если нужно прочитать какой-нибудь текст или рассмотреть картинку выставляю 360р, а потом обратно, а тут наверно есть типо ключевых кадров, если картинка сильно меняется можно заново сфотографировать
     
  • 2.12, a_kusb (ok), 23:16, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сигнал пропадёт - додумает статистически на основании того, что могло быть сказано вероятнее всего в разговоре с учётом того, что было раньше.
     

  • 1.3, Аноним (-), 22:22, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну раз питорч, то точно взлетит!
     
  • 1.4, ананимус (?), 22:22, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ну и кринжатина
     
  • 1.7, pashev.ru (?), 22:42, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну уж нет. Только лично.
     
  • 1.9, v (?), 22:46, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У парня пропали нижние зубы полностью, ну нафиг
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:29, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это еще что, но будет весело если ты пол часа трындел с челом по видеочату, но в итоге оказалось что связь у него оборвалась еще на первой минуте.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:52, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ичсх, никакой разницы.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:47, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как обычно в таких случаях: с первого взгляда всё супер, начинаешь присматриваться и замечаешь, что что-то не так. Вроде ещё не эффект зомби (uncanny valley), но всё же близко к нему. Как будто это лицо двойника, или очень похожего человека, или, скорее, робота с лицом человека. Какие-то мелкие черты, особенности фактуры кожи и её движения не те. И не просто не те, а они не человеческие, кукольные. И страннее всего, что при простой потере каечества картинки такого эффекта нет. Всё-таки мозг отличает помехи зрения от обмана зрения.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:18, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, а что вы хотите от нейросети? Как смогла так восстановила
     

  • 1.11, Аноним (-), 23:09, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это часом не будет использоваться в этих ваших системах "вумный город"?
    Не нужно.
     
  • 1.13, a_kusb (ok), 23:18, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А аналоговое сжатие на радиоволнах - реально? Как кодеки, но не цифровые. Можно нейронку на декодирование.
     
  • 1.15, ИмяХ (?), 23:24, 14/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И где тут "сжатие"? Тут просто видео превращается в мультяшку. Можно добиться такого же результата и обычным мультяшным шейдером, а потом декодировать DivX.
     
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