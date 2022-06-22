Компания AMD открыла реализацию технологии FidelityFX Super Resolution 2.0

Компания AMD объявила о публикации исходных текстов реализации технологии суперсэмплинга FSR 2.0 (FidelityFX Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и преобразования в более высокое разрешение. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT. Помимо базового API для языка C++ проектом обеспечена поддержка графических API DirectX 12 и Vulkan, а также шейдерных языков HLSL и GLSL. Предоставляется набор примеров и подробная документация.

FSR используется в играх для масштабирования вывода на экранах с высоким разрешением и позволяет добиться качества близкого к исходному разрешению, обеспечивая сохранение детализации текстур и чётких граней за счёт реконструкции мелких геометрических и растровых деталей. При помощи настроек можно балансировать между качеством и быстродействием. Технология совместима с различными моделями GPU, включая интегрированные чипы.



