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Компания AMD открыла реализацию технологии FidelityFX Super Resolution 2.0

22.06.2022 23:44

Компания AMD объявила о публикации исходных текстов реализации технологии суперсэмплинга FSR 2.0 (FidelityFX Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и преобразования в более высокое разрешение. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT. Помимо базового API для языка C++ проектом обеспечена поддержка графических API DirectX 12 и Vulkan, а также шейдерных языков HLSL и GLSL. Предоставляется набор примеров и подробная документация.

FSR используется в играх для масштабирования вывода на экранах с высоким разрешением и позволяет добиться качества близкого к исходному разрешению, обеспечивая сохранение детализации текстур и чётких граней за счёт реконструкции мелких геометрических и растровых деталей. При помощи настроек можно балансировать между качеством и быстродействием. Технология совместима с различными моделями GPU, включая интегрированные чипы.

  1. Главная ссылка к новости (https://gpuopen.com/fsr2-sourc...)
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  4. OpenNews: Компания Valve добавила поддержку AMD FSR в Wayland-композитор Gamescope
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: AMD открыл фреймворк Cauldron для быстрого создания прототипов 3D-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57396-amd
Ключевые слова: amd, fsr
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 00:27, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно 720 апскалить до 1080? А то у меня kindom come жутко мыльная, или придётся графон на минималки выкручивать, если ставить полное разрешение.
     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 01:23, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен Wine с FSR патчем, но это только первая версия апскейла. Качество намного ниже, да и интерфейс покорёжит.
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:13, 23/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько я понял, это - растровая технология. Требует векторов скорости. Отсюда вопрос.

    Допустим, у нас есть не очень качественный видеофайл. Считаем оптический поток между двумя кадрами - вот вам и поле скоростей. Можно ли с помошью этого алгоритма видео улучшать?

     
     
  • 2.7, Неуч (?), 01:45, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть подобный проект для работы с видео, так и с играми.
    https://github.com/Blinue/Magpie/releases
     
  • 2.10, Аноним (10), 04:45, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это технология для ухудшения изображения во время просадок. "Улучшить" видео нельзя, можно только какой-то апскейл повесить, в т.ч. и нейросетями.
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 04:47, 23/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не, обознался, это другая
     

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