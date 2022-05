Реализация системы машинного обучения для синтеза изображений по текстовому описанию

1, bnm ( ? ), 23:10, 02/05/2022 [ответить] + / – Это как если бы робот прочитал инструкцию для сборки какого-то устройства, а потом собрал его, или отремонтировал автомобиль

2, Аноним ( 2 ), 23:37, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С той лишь разницей, что этого робота очень легко дообучить, чтобы на этапе сборки он каждый раз добавлял бэкдор...

3, Аноним ( 3 ), 23:46, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У анонимов Опеннета на уме только бекдоры

5, Аноним ( - ), 00:06, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У анонимов Опеннета на уме только бекдоры

>> (slang) The anus, generally used in reference to anal sex. Тлетворное влияние Запада!



4, pashev.ru ( ? ), 23:58, 02/05/2022 [ответить] + / – Сбер сказал, что "жо́пу с уша́ми" будет рисовать час. Боюсь просить его нарисовать секунду.