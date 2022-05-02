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Реализация системы машинного обучения для синтеза изображений по текстовому описанию

02.05.2022 22:22

Опубликована открытая реализация системы машинного обучения DALL-E 2, предложенной компанией OpenAI и позволяющей синтезировать реалистичные изображения и картины на основании текстового описания на естественном языке, а также применять команды на естественном языке для редактирования изображений (например, добавлять, удалять или перемещать объекты на изображении). Исходные модели DALL-E 2 от компании OpenAI не публикуются, но доступна статья с подробным описанием метода. На основе имеющегося описания независимыми исследователями подготовлена альтернативная реализация, написанная на языке Python, использующая фреймворк Pytorch и распространяемая под лицензией MIT.

По сравнению с ранее опубликованной реализацией первого поколения DALL-E, новый вариант обеспечивает более точное соответствие изображения описанию, позволяет добиться большего фотореализма и даёт возможность формировать изображения в более высоких разрешениях. Система требует больших ресурсов для обучения модели, например, на обучение исходного варианта DALL-E 2 необходимо 100-200 тысяч часов вычислений на GPU, т.е. около 2-4 недель вычислений при наличии 256 GPU NVIDIA Tesla V100.

Тем же автором также началась разработка расширенного варианта - DALLE2 Video, нацеленного на синтез видео по текстовому описанию. Отдельно можно отметить развиваемый Сбербанком проект ru-dalle, с открытой реализацией первого поколения DALL-E, адаптированной для распознавания описаний на русском языке.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: HyperStyle - адаптация системы машинного обучения StyleGAN для редактирования изображений
  3. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  4. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц
  5. OpenNews: Выпуск spaCy 3.0, библиотеки для обработки информации на естественном языке
  6. OpenNews: Facebook развивает TransCoder для перевода кода с одного языка программирования на другой
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57124-ai
Ключевые слова: ai, dalle2, pytorch
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, bnm (?), 23:10, 02/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это как если бы робот прочитал инструкцию для сборки какого-то устройства, а потом собрал его, или отремонтировал автомобиль
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:37, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С той лишь разницей, что этого робота очень легко дообучить, чтобы на этапе сборки он каждый раз добавлял бэкдор...
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:46, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У анонимов Опеннета на уме только бекдоры
     
     
  • 5, Аноним (-), 00:06, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У анонимов Опеннета на уме только бекдоры
    >> (slang) The anus, generally used in reference to anal sex.

    Тлетворное влияние Запада!


     

  • 4, pashev.ru (?), 23:58, 02/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Сбер сказал, что "жо́пу с уша́ми" будет рисовать час.

    Боюсь просить его нарисовать секунду.

     
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