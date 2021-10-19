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Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии

19.10.2021 10:53

Открыты исходные тексты системы машинного обучения PIXIE, позволяющей создавать 3D-модели и анимированные аватары тела человека по одной фотографии. К результирующей модели могут быть привязаны реалистичные текстуры лица и одежды, отличающиеся от изображённых на исходной фотографии. Система может применяться, например, для отрисовки с другой точки наблюдения, создания анимации, реконструкции тела по форме лица и формирования 3D-модели пальцев рук. Код написан на языке Python с использованием фреймворка Pytorch и распространяется под лицензией, допускающей только использование в некоммерческих целях.

Заявлено, что по сравнению с похожими проектами PIXIE позволяет более точно воссоздать контуры тела, изначально скрытого одеждой на фотографии, форму лица и положение суставов рук. Метод основан на применении нейронной сети, которая выделяет из пиксельного изображения параметры лица, тела и рук. Работу нейронной сети координирует специальный регулятор, который на основании анализа освещённости добавляет информацию о весовых коэффициентах различных частей тела для исключения определения неестественных поз. При создании модели учитываются анатомические отличия мужского и женского тела, параметры позы, освещение, отражательная способность поверхности и поворот лица в трехмерной плоскости.

Особенности PIXIE:

  • Воссозданная 3D-модель тела, а также информация о позе, положении рук и выражении лица сохраняются в виде набора параметров SMPL-X, которые в дальнейшем могут использоваться в системе моделирования Blender через плагин.
  • По фотографии определяется детальная информация о форме и выражении лица, а также его особенностях, таких как наличие морщин (для построения модели головы применяется система машинного обучения DECA, разработанная теми же авторами).
  • При генерации текстуры лица оценивается альбедо объекта.
  • Построенная модель тела в дальнейшем может быть анимирована или представлена в другой позе.
  • Поддержка построения модели по обычным фотографиям, на которых человек снят в естественных условиях. PIXIE хорошо справляется с определением различных поз, условий освещения и перекрытием видимости частей объекта.
  • Высокая производительность, подходящая для динамической обработки картинки с камеры.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/YadiraF/PIX...)
  2. OpenNews: PIFu - система машинного обучения для построения 3D-модели человека на основе 2D-снимков
  3. OpenNews: Открыт код для синтеза анимации с помощью нейросетей
  4. OpenNews: FairMOT, система для быстрого отслеживания нескольких объектов на видео
  5. OpenNews: Использование нейронной сети для восстановления повреждённых изображений
  6. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55983-pixie
Ключевые слова: pixie, ai, 3d, model
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    чисто побаловаться на вечерок в блендере
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:35, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Качество уровня "натяни сову на глобус"... Что с ногами сразу на самой первой модели?!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:46, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нейронки это всегда "что-то отдалённо похожее на настоящее, только исскуственное и не факт что угадали". Лучшее применение нейронок, которое я видел, это для расчёта физики движения моделей в играх. Мокап конечно круто и впечатляюще, но одним мокапом сыт не будешь.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:34, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и скажи что ты просто читер. Ты еще небось с этими читами чемпионат по доте 2 недавно выиграл.
     
     
  • 5.21, Аноним (8), 12:44, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вообще я имел виду именно анимации, игры они тоже проходят на время конечно.
     
  • 3.16, Псевдоним (??), 12:37, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь потом в блендере подправить. Все быстрее чем самим с нуля моделить.
     
     
  • 4.24, Аноним (14), 13:01, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открываю секрет: позы фигур человека никто и не моделит. Берут подготовленные 3д-модели и прикладывают к фотографии прямо в редакторе и меняют позу на такую же как в фотографии. А если это последовательность кадров(видео) то так повторяют для каждого кадра. Так в общем случае получается анимация фигур.  Фактически в сабже искусственный интеллект делает то же самое что делает естественный интеллект.
     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 11:10, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > допускающей только использование в некоммерческих целях.

    Ну то есть чисто поиграться, ни в одном серьёзном проекте это использовать нельзя.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:31, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это тебя дауна, ни в одном серьёзном проекте это использовать нельзя. Что ты вообще на опеннете делаешь? Из поха переименовалось?
     
  • 2.5, SinoptikUF (?), 11:34, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в FIFA EA SPORTS как футболистов делают?
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 11:37, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поверишь... motion capture
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:53, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мокап не для моделей нужен лол, из названия понято
     
     
  • 5.12, Аноним (6), 12:28, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В т.ч. и для моделей используется.
     
  • 2.15, Псевдоним (??), 12:35, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь прийти к разработчикам и попросить другую лицензию. В основном правда за денежку.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:27, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Код написан на языке Python с использованием фреймворка Pytorch

    Не. Тут только Pytorust зайдет.

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:54, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    куда зайдёт? зачем зайдёт?
     
     
  • 3.17, Аноним (14), 12:37, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайдет в мозг фанатика раста. А зайдет он туда потому что ничего кроме раст фанатик не переваривает. Даже если он не программист.  
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:20, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а бибу по фотографии смоделирует?
     
  • 1.13, животнае (?), 12:30, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    интересно оно под кожаных только заточено, или в шерстяное тоже умеет?
     
     
  • 2.19, pavlinux (ok), 12:38, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шерстяное было модно до середины 80-х, потом брить начали.
     

  • 1.18, pavlinux (ok), 12:37, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы всё ещё считаете, что изображение на поверхности монитора это 3D ? :)
     
     
  • 2.22, Аноним (8), 12:48, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3д не изоборажение, а модель. Ещё это может быть сцена. 2д-мультики например тоже получают из 3д сцены (и они выглядят как нарисованные при этом).
     

  • 1.20, iPony129412 (?), 12:42, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А пони можно?
     
     
  • 2.23, Аноним (14), 12:56, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Я тебе запрещаю, оскорблять чувства пони прогоняя их через эту программу.
     
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