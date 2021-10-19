Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии

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|2.6, Аноним (6), 11:35, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Качество уровня "натяни сову на глобус"... Что с ногами сразу на самой первой модели?!
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|3.8, Аноним (8), 11:46, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нейронки это всегда "что-то отдалённо похожее на настоящее, только исскуственное и не факт что угадали". Лучшее применение нейронок, которое я видел, это для расчёта физики движения моделей в играх. Мокап конечно круто и впечатляюще, но одним мокапом сыт не будешь.
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|4.14, Аноним (14), 12:34, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и скажи что ты просто читер. Ты еще небось с этими читами чемпионат по доте 2 недавно выиграл.
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|5.21, Аноним (8), 12:44, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но вообще я имел виду именно анимации, игры они тоже проходят на время конечно.
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|3.16, Псевдоним (??), 12:37, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь потом в блендере подправить. Все быстрее чем самим с нуля моделить.
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|4.24, Аноним (14), 13:01, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открываю секрет: позы фигур человека никто и не моделит. Берут подготовленные 3д-модели и прикладывают к фотографии прямо в редакторе и меняют позу на такую же как в фотографии. А если это последовательность кадров(видео) то так повторяют для каждого кадра. Так в общем случае получается анимация фигур. Фактически в сабже искусственный интеллект делает то же самое что делает естественный интеллект.
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|1.2, QwertyReg (ok), 11:10, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> допускающей только использование в некоммерческих целях.
Ну то есть чисто поиграться, ни в одном серьёзном проекте это использовать нельзя.
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|2.4, Аноним (4), 11:31, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это тебя дауна, ни в одном серьёзном проекте это использовать нельзя. Что ты вообще на опеннете делаешь? Из поха переименовалось?
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|2.15, Псевдоним (??), 12:35, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь прийти к разработчикам и попросить другую лицензию. В основном правда за денежку.
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|1.3, Аноним (3), 11:27, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Код написан на языке Python с использованием фреймворка Pytorch
Не. Тут только Pytorust зайдет.
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|3.17, Аноним (14), 12:37, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зайдет в мозг фанатика раста. А зайдет он туда потому что ничего кроме раст фанатик не переваривает. Даже если он не программист.
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|2.22, Аноним (8), 12:48, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3д не изоборажение, а модель. Ещё это может быть сцена. 2д-мультики например тоже получают из 3д сцены (и они выглядят как нарисованные при этом).
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|2.23, Аноним (14), 12:56, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе запрещаю, оскорблять чувства пони прогоняя их через эту программу.
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