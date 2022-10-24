Анализ наличия вредоносного кода в эксплоитах, опубликованных на GitHub

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|1.1, nebularia (ok), 09:37, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А местные с такой радостью запускают их на своих системах и пишут в комментах про результаты XD
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|2.14, Аноним (14), 11:16, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да эти местные и всякие ЛиберВульфы от Васянов ставят, и телеграм безопасным считают. Это норма (с)
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|3.16, Аноним (16), 11:48, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всегда есть выбор. Например, Телеграм может заставить установить вышестоящая [государственная] организация.
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|2.19, Igraine (ok), 11:50, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне кажется, даже самые орденоносные опеннет эксперты не станут запускать чужой код не глядя.
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|1.2, Lex20 (ok), 09:53, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну теперь будут aes со случайным ключом шифровать. Для чего эта имитация бурной деятельности?
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|2.4, ыы (?), 10:04, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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..и так и оставлять... :)
в какойто же момент код эксплоита должен будет рашифровывать себя... или полагаете на них будет навешиваться коммерческая защита от анализа?
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|1.5, Аноним (5), 10:04, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Запускать одну виртуалку небезопасно!
Нужно виртуалку в виртуалке, в виртуалке, в виртуалке...
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|2.9, Аноним (9), 10:46, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты у тебя эксплоит на виртуалки это не поможет. Нужен отдельный тестировочный стенд.
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|3.15, name (??), 11:45, 24/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я еще всегда в отдельный город уезжаю на всякий случай.
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|1.6, Аноним (-), 10:19, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо сравнить с неэсклоитами. Иначе непонятно, в этом отношении код эксплоитов чем-то от других программ на гитхабе отличается?
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|1.7, InuYasha (??), 10:40, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мораль в том, что в эксплоитах бывают трояны? Ну, ок. Знали, знаем, будем знать.
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|1.8, КО (?), 10:44, 24/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"прототипов эксплоитов"
"использовать эксплоит для проверки наличия уязвимости"
И вы всё ещё удивляетесь зачем покупают всякие колонки для прослушки.
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